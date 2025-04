Recentemente, o cronograma de atualização da One UI 7 passou por uma instabilidade. A interface chegou a ser lançada no começo de abril, mas a Samsung adiou a disponibilidade sem revelar uma data definitiva para os updates. No entanto, a lista de dispositivos elegíveis ficou ainda mais clara, com mais smartphones e tablets da linha Galaxy confirmados para receber a atualização baseada no Android 15 .

A One UI 7 começou a ser lançada em 7 de abril de 2025 em regiões selecionadas, incluindo a Coreia do Sul e a Europa, seguindo com os Estados Unidos no dia 10. Inicialmente, a atualização foi disponibilizada para o Galaxy S24 (Plus), Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.

Mas uma semana após o lançamento, a Samsung interrompeu a viabilização para dispositivos sem revelar um motivo específico para a pausa. Segundo alguns relatórios, no entanto, parece que alguns bugs foram relatados pelos usuários. Logo, a fabricante achou melhor interromper a disponibilização para garantir a melhor experiência possível com a novidade, e a atualização deve ser retomada em breve.

Lista de dispositivos elegíveis ampliada

Mesmo com a pausa, a Samsung expandiu a lista de dispositivos Galaxy programados para receber a One UI 7. A fabricante confirmou que as séries Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Tab S9 serão atualizadas diretamente para a interface. Já outros dispositivos qualificados incluem as séries Galaxy S22 e S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 4/3, Galaxy Z Flip 4/3 e Galaxy Tab S8, mas a atualização não será de imediato.

Além disso, a Samsung também ampliou a elegibilidade para incluir modelos da série Galaxy A de médio porte. Segundo aviso publicado no aplicativo Samsung Members na Coreia do Sul, dispositivos Galaxy A54, A53, A35, A34 e A16 estão agendados para receber a atualização em maio, enquanto os modelos Galaxy A33, A25, A24, A16 e A15 poderão ser atualizados somente em junho. É importante ressaltar que os cronogramas de implementação variam de acordo com cada região.

A disponibilidade da atualização também pode ser diferente considerando as variantes de dispositivos e restrições de operadoras, principalmente para modelos de smartphones adquiridos junto às companhias de rede móvel.

Seu Galaxy vai receber o Android 15?

Ainda que a Samsung não tenha divulgado uma lista completa de dispositivos qualificados para a atualização do Android 15, é possível fazer uma estimativa com base na política de atualização de software da fabricante. Na teoria, a One UI 7 deve estar disponível para todos os smartphones e tablets Galaxy que permanecem em sua janela oficial de suporte de software.

Além dos modelos já confirmados, criamos uma lista de outros dispositivos Galaxy que devem receber a atualização, focando nos dispositivos que contam com suporte de software garantido até, no mínimo, 2025. Vale pontuar que a lista continua sendo especulativa e será atualizada assim que a Samsung confirmar a linha oficial.

Pegue um atalho para as atualizações por série:

Atualização do Android 15 da série Galaxy A

O A54 foi lançado com o Android 13, e a expectativa é que o dispositivo atualize até o Android 17. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy A05s Julho de 2025 Galaxy A06 Junho de 2025 Galaxy A14 4G Junho de 2025 Galaxy A14 5G Junho de 2025 Galaxy A15 4G Junho de 2025 Galaxy A15 5G Junho de 2025 Galaxy A16 Junho de 2025 Galaxy A24 Junho de 2025 Galaxy A25 Junho de 2025 Galaxy A33 Junho de 2025 Galaxy A34 Junho de 2025 Galaxy A35 Junho de 2025 Galaxy A53 Junho de 2025 Galaxy A54 Junho de 2025 Galaxy A55 Junho de 2025 Galaxy A73 Junho de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy S

Ainda há muito combustível no tanque de atualização do Galaxy S23 Ultra. / © FrankBoston / Adobe Stock, nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy S21 Maio de 2025 Galaxy S21+ Maio de 2025 Galaxy S21 FE Maio de 2025 Galaxy S21 Ultra Maio de 2025 Galaxy S22 Maio de 2025 Galaxy S22+ Maio de 2025 Galaxy S22 Ultra Maio de 2025 Galaxy S23 Maio de 2025 Galaxy S23+ Maio de 2025 Galaxy S23 FE Maio de 2025 Galaxy S23 Ultra Maio de 2025 Galaxy S24 FE Maio de 2025 Galaxy S24 Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy S24+ Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy S24 Ultra Abril de 2025 Abril de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy Z

O Galaxy Z Flip 5 também deve receber suporte até o Android 17. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy Z Flip 3 Junho de 2025 Galaxy Z Flip 4 Junho de 2025 Galaxy Z Flip 5 Abril de 2025 Galaxy Z Flip 6 Abril de 2025 Abril de 2025 Galaxy Z Fold 3 Junho de 2025 Galaxy Z Fold 4 Junho de 2025 Galaxy Z Fold 5 Junho de 2025 Galaxy Z Fold 6 Abril de 2025 Abril de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy M

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy M14 / F14 Junho de 2025 Galaxy M15 / F15 Junho de 2025 Galaxy M34 5G A ser confirmada Galaxy M35 Junho de 2025 Galáxia M54 / F54 Junho de 2025 Galaxy M55 / F55 / C55 Junho de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy XCover

O robusto smartphone Galaxy XCover 6 Pro é coberto pela mesma política de atualização da família Galaxy S. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy XCover 6 Pro Junho de 2025 Galaxy XCover 7 Junho de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy Tab

A grande família (literalmente) do Galaxy Tab S9. / © nextpit

Modelo Data de atualização anunciada Início da distribuição Galaxy Tab A9 Julho de 2025 Galaxy Tab A9 / A9+ Junho de 2025 Galaxy Tab Active 4 Pro Junho de 2025 Galaxy Tab Active 5 Junho de 2025 Galaxy Tab S6 Lite 2024 Junho de 2025 Galaxy Tab S8 Maio de 2025 Galaxy Tab S8+ Maio de 2025 Galaxy Tab S8 Ultra Maio de 2025 Galaxy Tab S9 Maio de 2025 Galaxy Tab S9+ Maio de 2025 Galaxy Tab S9 Ultra Maio de 2025 Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+ Maio de 2025 Galaxy Tab S10+ Maio de 2025 Galaxy Tab S10 Ultra Maio de 2025

O seu dispositivo Samsung Galaxy está na lista? Você já recebeu a atualização da One UI 7? Conte-nos na caixa de comentários abaixo!

O artigo foi atualizado em 16 de abril de 2025, abordando o lançamento público e o adiamento da atualização One UI 7 da Samsung e a inclusão de mais smartphones e tablets Galaxy na lista, conforme compartilhado pelo aplicativo Samsung Members.