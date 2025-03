Seguindo o cronograma anunciado, o Google lançou o Android 16 Beta 3 para desenvolvedores e testadores. Essa é a primeira atualização do tipo "Estabilidade da Plataforma", com mais uma versão beta prevista para abril, antes do lançamento final. A atualização apresenta vários recursos importantes, incluindo o rastreamento da integridade da bateria e uma expansão do suporte ao Auracast.

Quando o Android 16 e o Android 16.1 serão lançados?

Ao contrário das versões anteriores do Android, o Android 16 está chegando antes do previsto. O Google acelerou as fases Developer Preview e Beta, com o período de previews sendo executado de novembro a dezembro. O primeiro e o segundo betas foram lançados no final de janeiro e fevereiro, respectivamente, levando ao lançamento do Beta 3 em meados de março.

Mais um beta de estabilidade da plataforma está programado para abril, com o lançamento final previsto para maio ou junho.

Além do Android 16.0, o Google confirmou o lançamento do Android 16.1, previsto para o quarto trimestre de 2025. Isso significa que os dispositivos compatíveis receberão duas grandes atualizações do Android no mesmo ano. No entanto, a disponibilidade para dispositivos não-Pixel ainda dependerá dos OEMs - sim, estamos olhando para vocês, Samsung.

O Google está programado para lançar duas atualizações estáveis do Android 16 em 2025. A primeira no segundo trimestre de 2025 e uma menor no quarto trimestre de 2025. / © Google

Qual é o codinome de sobremesa do Android 16?

O Android 16 segue a tradição do Google de codinomes internos com temas de sobremesa. Depois de Tiramisu, Upside-Down Cake e Vanilla Ice Cream, o Google avançou no alfabeto, ignorando W, X, Y e Z, e chegou a B-Baclava, um doce popular da Grécia e da Turquia. Uma verdadeira delícia!

Hmmm, baclava! / © Enez Selvi/Shutterstock

Embora o preview para desenvolvedores liste a versão do sistema como "Baklava", espere ver o Google usando apenas "Android 16" e "Android 16.1" como a marca do sistema operacional à medida que nos aproximamos da versão estável.

Codinome do Android 16 é "Baklava" (baclava). © nextpit Conforme chega o lançamento, o Google deve substituir o codinome "Baklava" por "Android 16". © nextpit

O que há de novo no Android 16

Com base nos betas anteriores, o Android 16 Beta 3 continua aprimorando os recursos existentes e introduzindo adições notáveis. Isso inclui a nova ferramenta Pixel Battery Health e uma expansão do Auracast no Pixel 9, permitindo o suporte a aparelhos auditivos compatíveis com Bluetooth LE Audio. Como o Beta 3 se enquadra na estabilidade da plataforma, as APIs e os comportamentos voltados para o aplicativo estão finalizados, permitindo que os desenvolvedores se preparem para a versão final.

Assim como nos betas anteriores do Android 16, o Beta 3 está disponível para dispositivos Pixel inscritos no programa beta, incluindo a série Pixel 6 e posteriores, bem como o Pixel Tablet e o Pixel Fold.

Recurso de saúde da bateria chega aos Pixels

O Google introduziu um novo recurso de saúde da bateria para dispositivos Pixel, permitindo que os usuários verifiquem a saúde da bateria e a capacidade restante, que é exibida como uma porcentagem. O menu de configurações também indicará se a bateria está em boas condições ou se precisará ser substituída.

Auracast amplia o suporte a aparelhos auditivos e o compartilhamento de áudio

O Android 16 Beta aprimora a funcionalidade Auracast no Pixel 9, permitindo que os usuários com aparelhos auditivos compatíveis com Bluetooth LE Audio façam streaming de transmissões Auracast em locais públicos, como aeroportos e teatros.

Além disso, o recurso de Compartilhamento de áudio - originalmente detectado no Android 15 - foi aperfeiçoado. Esse recurso usa o Bluetooth LE Audio para permitir que o áudio de um único dispositivo seja compartilhado com vários fones de ouvido, criando essencialmente uma transmissão de áudio pessoal.

Melhores controles de câmera e Ultra HDR

O Google continua a aperfeiçoar os recursos de mídia e câmera no Beta 2, introduzindo controles mais abrangentes e suporte para novos parâmetros de fotografia. Em especial, essa versão adiciona a exposição automática híbrida, permitindo alguns ajustes manuais nas configurações de exposição. Além disso, a gravação de vídeo ganha controles precisos de temperatura de cor e tonalidade para uma melhor personalização.

Também há atualizações para fotos em movimento e Ultra HDR, sendo que o último agora suporta o formato HEIC. No entanto, essas melhorias permanecem no nível do desenvolvedor, o que significa que cabe aos fabricantes decidir como implementá-las.

Toque duplo para iniciar a Google Wallet

O Google está expandindo a personalização da tecla lateral nesta versão beta. Os usuários agora podem configurar o botão lateral para iniciar a Google Wallet com um toque duplo, substituindo o atalho padrão da câmera. Essa alteração facilita o acesso rápido à Google Wallet para pagamentos e transações.

Tema mais escuro e níveis de brilho ainda mais fracos

O Android 16 Beta 2 apresenta duas alterações visuais com foco na acessibilidade. Em primeiro lugar, o tema escuro agora apresenta um fundo mais escuro, afastando-se da tonalidade verde escura do Android 15. Em segundo lugar, o Google adicionou uma opção "Tornar a tela mais escura", que reduz os níveis de brilho ainda mais do que o mínimo padrão - ideal para ambientes com pouca luz.

Vários usuários ganham um widget dedicado

Um novo widget "Alternar usuários" agora está disponível para a tela inicial. Os dispositivos com vários perfis de usuário podem usar esse widget para alternar rapidamente os usuários sem navegar pelas Configurações ou Configurações rápidas, tornando o gerenciamento de vários usuários mais conveniente.

Altere as unidades de medida de acordo com a preferência regional

Outra adição à última versão beta é o suporte para personalizar as preferências regionais para unidades de medida e temperatura. As configurações adicionadas facilitam aos usuários a definição dos sistemas preferidos. Isso será aplicável ao sistema e à maioria dos aplicativos originais do Google.

Atualizações ao vivo: Notificações dinâmicas e em tempo real

O Android 16 apresenta o Live Updates, um recurso que lembra o Dynamic Island da Apple. Ele traz atualizações animadas e em tempo real para aplicativos como navegação, entrega e compartilhamento de carona.

Essas atualizações aparecem como cartões de notificação padrão com uma faixa animada que exibe detalhes importantes, como pontos de início e fim, ETAs ou marcos de progresso. Quando minimizados, eles se transformam em ícones de notificação padrão na barra de status, mantendo suas atualizações contínuas e discretas.

Codec APV: Um salto na qualidade do vídeo

Outro destaque do Android 16 Beta é a adição do codec Advanced Professional Video (APV). Projetado para uma qualidade de vídeo quase sem perdas, o APV suporta altas taxas de bits e resoluções de até 8K com HDR10/10+ e metadados definidos pelo usuário. Não se trata apenas de reprodução - o APV aprimora os fluxos de trabalho de edição de vídeo, permitindo codificação e decodificação paralelas, o que o torna um divisor de águas tanto para profissionais quanto para entusiastas.

Taxa de atualização adaptável aprimorada

Com o Android 16 Developer Preview, o Google aprimorou o suporte à taxa de atualização variável real. No nível do desenvolvedor, esse aprimoramento permite que mais aplicativos utilizem o recurso Adaptive Refresh Rate (ARR) que estreou no final do Android 15. Para os usuários, isso se traduz em um melhor gerenciamento da bateria quando as taxas de atualização variáveis estão ativadas.

Acessibilidade: Haptics aprimorado e texto com contorno

Outro aprimoramento notável no Android 16 é o controle aprimorado do feedback tátil. O Google introduziu novas APIs de feedback háptico, permitindo que os desenvolvedores ajustem com precisão a amplitude e a frequência da vibração. Isso proporciona maior personalização dos padrões dinâmicos de vibração e garante um feedback tátil mais consistente entre os aplicativos e as interações do sistema.

Em termos de acessibilidade, o Google introduziu o recurso Outline Text, criado para ajudar os usuários com baixa visão. Esse recurso melhora a legibilidade ao adicionar um contorno de alto contraste ao redor do texto, facilitando sua distinção do plano de fundo.

Zoom com dois dedos e toque duplo

Nas configurações de acessibilidade, o recurso de ampliação (zoom) lista uma variedade de opções de atalho (botão sempre visível, gestos, botões de volume etc.). A novidade do Android 16 é a opção de ampliar a tela com um toque duplo com dois dedos na tela.

Novo atalho para o recurso de magnificação. © nextpit

Suporte aprimorado para teclados físicos

Revelado pelo especialista em Android Mishaal Rahman, o Android 16 trouxe algumas mudanças para melhorar o suporte a teclados físicos. A primeira é uma reorganização do menu Configurações para seus recursos de acessibilidade e, dentro dele, os usuários encontrarão as novas configurações de Repetir Teclas. A opção define um atraso antes que uma tecla pressionada seja registrada novamente, bem como sua taxa de repetição. Ambas serão especialmente bem-vindas para os guerreiros dos tablets.

Desbloqueio de impressão digital com desligamento de tela

Exclusiva da série Pixel 9, essa alteração permite que os usuários desbloqueiem o telefone com uma impressão digital registrada sem precisar ativar a tela. A ressalva é que a alteração só está disponível (pelo menos por enquanto) para os telefones da série Pixel 9, provavelmente devido ao uso de um sensor ultrassônico em vez do antigo leitor óptico de impressões digitais nos modelos Pixel 6 a 8.

7 novos emojis

O Android 16 inclui suporte para os novos emojis ratificados com a versão Unicode 16.0, anunciada oficialmente em setembro de 2024. A lista oficial de emojis chegou a 3.790 com essa versão, e há 164 candidatos para a 17ª versão, que é esperada para setembro de 2025.

O Google Keep agora é um aplicativo de sistema

O aplicativo de anotações Google Keep costumava ser um aplicativo autônomo que precisava ser instalado por meio da Play Store como qualquer outro aplicativo. A partir do Android 16, o Google parece estar impondo que o aplicativo seja instalado por padrão, sem opção de desinstalar o Keep, a menos que se faça força bruta com acesso root.

Redesenho do código QR do Wi-Fi

Não é a mudança mais inovadora no sistema, mas a tela do código QR para compartilhar credenciais de Wi-Fi foi redesenhada. O Google trocou o código QR simples por um estilizado, adotando a paleta de cores do Material You guys em seu telefone.

Pequena mudança no gerador de códigos QR para Wi-Fi agora usa as cores do sistema © nextpit

Configurações reorganizadas

O aplicativo Configurações é um ponto fraco tradicional em termos de usabilidade - também no iOS e no Windows - com necessidades e recursos em expansão surgindo de tempos em tempos, não é surpresa que os usuários comuns fiquem confusos e perdidos nele. Recentemente, o Google começou a reordenar e a mudar as coisas de lugar no aplicativo Settings.

O app de Configurações foi redesenhado durante as atualizações do Android 15, e deve chegar a mais celulares no Android 16. © nextpit

A mudança dá mais espaço para a barra de pesquisa e, ao mesmo tempo, destaca a conta principal do Google no telefone. Na verdade, a alteração foi implementada nos telefones Pixel com Android 15, mas provavelmente chegará a outras distribuições baseadas em AOSP (Asus, Motorola, Sony, etc.) somente no Android 16.

Redimensionamento automático de aplicativos para dispositivos de tela grande

O Android 16 Beta aprimora a experiência de dispositivos dobráveis e tablets com o redimensionamento automático da janela do aplicativo. Os aplicativos agora se adaptam dinamicamente ao tamanho da tela, eliminando o incômodo letterboxing e oferecendo uma interface mais suave e envolvente para dispositivos de tela grande.

Seletor de fotos

Embora essa versão seja voltada principalmente para os desenvolvedores, foram introduzidos vários recursos e aprimoramentos dignos de nota. Entre os destaques está o recurso de seleção de fotos atualizado, que se beneficia de novas APIs destinadas a melhorar a integração de aplicativos para carregar fotos e vídeos. Essa atualização aumenta a privacidade do usuário removendo permissões excessivas e simplificando a interface do aplicativo.

Suporte para Health Connect e FHIR

Outra adição importante é o suporte ao formato FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) no aplicativo Health Connect. Essa integração pode permitir que os usuários gerenciem registros médicos juntamente com métricas de saúde no futuro. Um recurso semelhante, conhecido como Health Records, existe no Samsung Health, mas atualmente está limitado a alguns provedores de serviços de saúde.

Resfriamento de notificações

Outras mudanças incluem a introdução de um recurso de Resfriamento de Notificações, projetado para reduzir as distrações, minimizando os alertas e diminuindo o volume das notificações quando várias notificações são recebidas em rápida sucessão.

Android 16 promete domar a avalanche de notificações. © nextpit A espera de notificações foi testada durante o desenvolvimento do Android 15 mas não chegou à versão estável. © nextpit

Aprimoramentos de privacidade e segurança

Com o Android 16 Beta, há vários aprimoramentos de privacidade e segurança. A versão mais recente do Privacy Sandbox melhora a criptografia de dados e o tratamento de informações confidenciais. Além disso, uma nova opção Security and Permissions History permite que os usuários analisem as permissões de aplicativos e a atividade de segurança dos últimos sete dias no Privacy Dashboard, proporcionando maior transparência e controle.

O painel de privacidade poderá mostrar dados de até 7 dias, no lugar do limite atual de 24 horas. © nextpit Novo atalho para o recurso de magnificação. © nextpit

O Android 16 Beta 3 também apresenta uma prévia do novo recurso Local Protection Network (LPN), que será totalmente implementado em uma atualização futura. O LPN permitirá que os usuários gerenciem quais aplicativos podem acessar os dispositivos em sua rede local, melhorando a segurança e a privacidade.

Costas preditivas para botões de navegação

O Android 16 Beta estende a funcionalidade do gesto de voltar preditivo para o sistema de navegação de três botões. Anteriormente exclusiva da navegação por gestos, essa atualização traz a mesma visualização intuitiva da navegação para trás para os usuários que preferem os controles tradicionais baseados em botões, aprimorando a usabilidade em todos os estilos de navegação.

IU redesenhada

Além disso, uma mudança nos controles deslizantes de volume foi detectada no Android 16 Developer Preview. O design atualizado apresenta um controle deslizante mais fino com um filtro mais definido, afastando-se do estilo elíptico grande anterior. No entanto, ainda depende dos OEMs se eles adotarão esse ajuste.

Quais dispositivos são compatíveis com a atualização beta do Android 16?

Compatível com dispositivos Pixel da série Pixel 6 até a série Pixel 9.

Inclui compatibilidade para o Pixel Tablet e o Pixel Fold.

Pronto para a atualização: Certifique-se de que seu dispositivo esteja inscrito no programa beta para instalação OTA.

As informações sobre a terceira versão beta foram adicionadas em março de 2025.