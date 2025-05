Android 16 Lançado em Breve: Quando seu Celular será Atualizado

A linha do tempo do Android 16 está progredindo sem problemas e conforme planejado. Após o encerramento do programa beta no mês passado, o Google agora está pronto para anunciar quando a versão estável chegará ao público. A janela de lançamento foi reduzida ainda mais, confirmada pela própria empresa, sugerindo que a espera pode não ser longa.

Data de lançamento do Android 16 para Pixel e Samsung foi reduzida

Com base no cronograma acelerado do Google, espera-se que a atualização do Android 16 chegue em maio ou junho, após a versão beta final enviada aos testadores em abril.

No último "Android Show", um precursor do evento para desenvolvedores I/O 2025, marcado para 20 de maio, o chefe de desenvolvimento do Pixel e da interface do usuário do Android do Google afirmou que a atualização estável do Android 16 será lançada em junho, no próximo mês. Embora a data exata de lançamento não tenha sido especificada, as especulações do ano passado apontavam para 3 de junho de 2025, aproximadamente duas semanas após a conferência de desenvolvedores I/O 2025.

O Google está programado para lançar duas atualizações estáveis do Android 16 em 2025. / © Google

Essa confirmação indica que o lançamento inicial está limitado aos smartphones Pixel e não diretamente a outros OEMs. No entanto, os relatórios também sugerem que o Android Open Source Project (AOSP) para Android 16 será lançado juntamente com a versão estável. Isso implica que o Android 16 também deve ter um lançamento acelerado para a maioria dos OEMs do Android, incluindo a Samsung via One UI 8 e OnePlus.

Alinhado a isso, o Google deu a entender que o Android 16 estará disponível para a Samsung e outras marcas no "verão" (do hemisfério norte, inverno no Brasil) deste ano. Esse período vai de junho a agosto. Considerando que normalmente leva alguns meses ou mais para a maioria dos OEMs adotarem o cronograma do Android, não seria surpreendente se o lançamento da Samsung se estendesse até agosto.

Além do lançamento principal do Android 16, uma atualização secundária, o Android 16.1, também está programada para o final deste ano. Mais detalhes sobre essa atualização provavelmente surgirão quando o Google iniciar seu período de testes e beta.

O que há de novo no Android 16

O Android 16 está se preparando para ser uma atualização menor em comparação com o Android 15, mas ainda inclui vários recursos e alterações. Uma das adições mais notáveis da próxima grande atualização do Android é uma ferramenta de gerenciamento da saúde da bateria chamada "Battery Health" para dispositivos Pixel. Esse recurso exibirá a integridade da bateria do dispositivo, a data de fabricação e outras informações relevantes.

A atualização também apresentará controles de câmera aprimorados, como configurações de exposição híbrida e ajustes precisos de cor e tonalidade para gravação de vídeo. Outra atualização da câmera é o suporte ao codec APV (Advanced Professional Video).

Uma mudança mais aparente visualmente é o "Live Updates", que oferecerá notificações dinâmicas e animadas, semelhantes às notificações Dynamic Island nos iPhones via iOS.

