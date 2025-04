O Android Auto é uma plataforma veicular amplamente utilizada que oferece controles flexíveis por meio do seu telefone , comandos de voz ou pelo sistema de multimídia integrado. No entanto, para os motoristas que dependem da tela no painel, a experiência varia - alguns veículos oferecem controles dedicados no painel ou no volante, enquanto outros não têm nem mesmo um botão Home (ou Início) básico, o que torna complicado sair ou retornar à tela principal. Felizmente, uma atualização recente do Android Auto parece resolver esse problema de longa data.

Anteriormente, se o sistema de multimídia do seu carro não tivesse uma tecla dedicada para voltar ou para a página inicial, sair do Android Auto envolvia várias etapas: pegar o smartphone, navegar pela interface do usuário do Android Auto ou selecionar o atalho do aplicativo da marca do seu carro - o que não era exatamente conveniente, especialmente enquanto se dirigia.

Isso não era um problema em veículos que oferecem botões de atalho físicos, mas para outros, significava um processo menos intuitivo e que tirava a atenção.

Novo botão de saída já está sendo implementado

De acordo com vários relatos no Reddit, o Android Auto começou a implementar um atalho dedicado para sair ou voltar para a tela inicial em alguns veículos. Esse novo botão permite que os motoristas retornem rapidamente ao menu de navegação nativo do carro com um único toque, sem precisar procurar por controles físicos.

O Google está lançando uma interface atualizada do Android Auto que adiciona um botão de saída no painel de acesso rápido. / © Reddit/u/ZaxBarkas

O atalho aparece no painel de aplicativos de acesso rápido, localizado no canto superior esquerdo, acima do relógio. Ele é representado por um ícone de seta para baixo e, uma vez tocado, sai imediatamente do Android Auto e retorna os usuários à interface principal do próprio carro.

Conveniência e segurança aprimoradas

Essa adição aparentemente pequena é, na verdade, uma atualização significativa da usabilidade. Ela não apenas torna a interface mais conveniente, mas também aumenta a segurança, permitindo que os motoristas saiam do Android Auto sem se atrapalhar com os menus ou tocar no telefone.

No momento, o novo recurso parece fazer parte de uma atualização do lado do servidor e está sendo lançado em etapas, e não como uma implementação completa. Os primeiros relatos mostram que o atalho agora está visível nos veículos da Toyota, Lexus, Mazda, Subaru e Honda.

Você notou o novo botão de saída no Android Auto em seu carro? Se sim, qual marca e modelo você dirige? Deixe sua opinião sobre a mudança nos comentários!