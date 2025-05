O tempo passa rápido demais. Em um piscar de olhos, chegamos ao dia de conferir mais uma lista com aplicativos e jogos disponíveis para Android e iOS que valem a pena ter no seu smartphone ou tablet. As dicas variam desde apps de produtividade até games divertidos, ou ainda utilitários que realmente são essenciais para o dia a dia.

Toda semana, apresentamos uma variedade de artigos focados em aplicativos. Nas terças-feiras e sábados, apresentamos o compilado com os melhores apps gratuitos para você baixar no seu smartphone. A lista conta com sugestões premium que são oferecidas sem custo de download por tempo limitado.

Já neste artigo, com os cinco principais aplicativos da semana, adotamos uma abordagem diferente e indicamos somente aqueles apps que se destacaram entre tantos e nos impressionaram. Então, baixamos e testamos cada um deles, garantindo que as dicas sejam não apenas confiáveis, mas também interessantes para o nosso público.

Confira a lista completa!

Black Mirror: Bandoletes (Android e iOS)

O jogo Black Mirror: Bandoletes faz parte do episódio Brinquedo da sétima temporada da série Black Mirror, que acaba de estrear na Netflix. O game mistura a simulação de vida e exploração psicológica.

Esse jogo funciona da seguinte forma: você cria uma única criatura amarela com antenas, conhecida como Bandolete. No início, o game pode até parecer um Tamagotchi, pois você precisa alimentar, limpar e entreter a criatura para que ela fique sempre feliz e satisfeita. No entanto, com o tempo, elas se multiplicam e as responsabilidades aumentam. A partir daí, você precisa aprender a gerenciar uma sociedade em crescimento e atender às suas várias necessidades, que envolvem moradia, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e preocupações ambientais.

A narrativa é naturalmente inovadora, entregando o mesmo trabalho que a série tenta conscientizar, provocando seus pensamentos em níveis que você nem sabia que existiam. O jogo me prendeu por minutos a fio, exigindo que somente algo muito importante me afastasse dele. No entanto, se você estiver procurando por um game de muita jogabilidade, esta não é a melhor opção para você.

Preço: Requer assinatura da Netflix / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim (exige assinatura da Netflix)

Faça o download de Black Mirror: Bandoletes no Google Play e na App Store.

No geral, os fãs da série Black Mirror acharão que Bandoletes amplia com sucesso a exploração da tecnologia e do comportamento humano da série, o que é feito por meio de uma mídia interativa. Eu gosto de como ele combina a mecânica de simulação de vida com dilemas psicológicos e éticos para desenvolver uma experiência que atrai não só os fãs da série, como quem nunca ouviu falar dela. O game não é longo em nenhum sentido, mas não há como negar que é muito impactante.

Oferta de afiliados Nothing Phone (3a)

MageTrain (Android e iOS)

O MageTrain é um jogo para celular muito interessante que oferece uma mistura única da mecânica clássica Snake, o famoso "jogo da cobrinha“, com elementos de games no estilo rogue like. Em outras palavras, ele é uma experiência nova e envolvente. Nele, basicamente, eu controlo uma linha crescente de heróis que atacam automaticamente enquanto navego por arenas geradas de forma processual e que contam com enormes ondas de inimigos.

São nove heróis diferentes para escolher, cada um deles com habilidades exclusivas influenciadas por sua posição. Nem preciso dizer que será preciso posicionar esses heróis da forma mais estratégica possível para que as suas habilidades entrem em sinergia para superar inimigos que ficam cada vez mais desafiadores. Outros itens colecionáveis durante o jogo incluem ouro e power-ups, que podem ser usados para melhorar as suas habilidades e desbloquear novos personagens.

O game conta com oito masmorras diferentes para você percorrer, cada uma apresentando seu próprio conjunto de desafios e exigindo estratégias adaptativas. Existe um certo grau de rejogabilidade, pois não há duas experiências iguais com ele. Infelizmente, senti que a falta de atualizações persistentes entre as execuções acabam fazendo com que o progresso fique estagnado, já que tenho que começar do zero todas as vezes, usando apenas os heróis desbloqueados disponíveis.

Preço: Grátis / Anúncios: Nenhum / Compras no aplicativo: R$ 4,79 (Android) / R$ 4,90 (iOS) / Conta necessária: Não

Faça o download do MageTrain no Google Play e na App Store.

Em um geral, o jogo oferece uma experiência inventiva e desafiadora que combina uma jogabilidade nostálgica com elementos modernos. Apenas acho que ele poderia ser um pouco mais refinado em termos de sistema de progressão e equilíbrio de dificuldade, mas ainda vale a pena conferir se você busca por algo diferente quando o assunto é jogo para o celular.

EarthHero: Ação Climática (Android e iOS)

Qual é a sua opinião sobre aquecimento global? Se você acha que não vamos sobreviver às próximas gerações humanas, talvez você esteja fazendo o possível para tornar a sua rotina mais ecológica. O Earth Hero foi projetado para capacitar as pessoas a tomar medidas significativas contra as mudanças climáticas. Ele funciona combinando o rastreamento personalizado de emissão de carbono com uma lista selecionada de mudanças no estilo de vida apoiadas pela ciência.

Esse rastreador personalizado de pegada de carbono exige que você compartilhe o seu estilo de vida para obter uma estimativa de suas emissões atuais. A partir daí, você confere um plano personalizado para reduzir essa pegada, conforme ele acompanha o seu progresso ao longo do tempo. De modo geral, achei fácil entender meu impacto no meio ambiente por meio de minhas escolhas diárias, me motivando a fazer as mudanças necessárias. Infelizmente, ainda não posso dar ao luxo de comprar um carro elétrico

Gosta do fato de existir uma grande variedade de ações sugeridas em categorias, como viagens, alimentação, energia e defesa de direitos. Cada ação terá uma pontuação de impacto e nível de dificuldade atribuídos, assim os usuários são orientados para fazer as escolhas que mais seguem as suas capacidades e objetivos.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Aprenda a reduzir sua pegada de carbono aqui na Terra de uma maneira divertida. / © nextpit

Faça o download do EarthHero: Ação Climática no Google Play e na App Store.

Fiquei agradavelmente surpreso com o aplicativo, pois ele se mostrou uma ferramenta fácil e prática de usar, ideal para pessoas que querem tornar o mundo mais verde e se envolver com uma comunidade que realmente está comprometida com o combate às mudanças climáticas. Afinal de contas, não é possível fazer isso sem a colaboração de outras pessoas, já que ter outros indivíduos com a mesma mentalidade na mesma missão deixa tudo mais empolgante e encorajador.

BabyWeather (Android e iOS)

Sair de casa sabendo a roupa certa para usar em um determinado clima é algo simples, mas quando se tem um bebê a situação fica um pouco diferente. E é aí que entra o aplicativo BabyWeather, desenvolvido para ajudar os pais a vestirem seus bebês de forma adequada com base nas condições climáticas em tempo real. Em outras palavras, ele entrega recomendações personalizadas de roupas que vão facilitar o dia a dia de pais e babás.

Gosto muito da forma na qual o BabyWeather oferece sugestões de roupas adaptadas à temperatura atual e sensação térmica. Como a temperatura medida muitas vezes se mostra diferente do que é sentido, ter esse recurso em mãos vai te ajudar a tomar as decisões certas para obter o máximo de conforto para o seu bebê sempre que você sai de casa, o mantendo aquecido ou fresco

O aplicativo ainda conta com a inclusão de previsões para as próximas 12 horas, pois assim é possível se antecipar às mudanças climáticas e se planejar da forma mais adequada. O app oferece a opção de criar vários perfis para diferentes crianças, cada um com cores e fotos de perfil personalizáveis. Ele definitivamente é útil para famílias que têm mais de um filho.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 129,90) / Conta necessária: Sim

Se você se veste bem para sair de casa mesmo com o mau tempo, por que não verificar como o bebê também deve se vestir? / © nextpit

Faça o download do BabyWeather no Google Play e na App Store.

Achei o aplicativo bastante amigável e gostei de como a navegação intuitiva facilita o uso tanto por pais mais novos quanto por mais experientes. O design é visualmente atraente, e as sugestões de roupa são práticas. Seria ainda melhor se esse aplicativo se conectasse aos fornecedores no futuro para que você pudesse encomendar com antecedência as peças de vestuário que possam faltar.

AWorld (Android e iOS)

Você se acha capaz de fazer uma mudança em escala global? Se sim, talvez você queira dar uma olhada no AWorld. Desenvolvido em parceria com a campanha Act Now das Nações Unidas, com objetivo de orientar os indivíduos em direção a estilos de vida mais sustentáveis, ele oferece percepções personalizadas, conteúdo educacional e oportunidade de envolvimento da comunidade.

Basicamente, você poderá calcular suas emissões anuais de CO2 e receber sugestões personalizadas para a redução do seu impacto ambiental. O app entrega ainda uma série de hábitos diários que você pode seguir, como optar por refeições à base de vegetais ou usar itens reutilizáveis, e você sempre pode registrar as suas ações e ver como elas têm um impacto cumulativo. Esperamos que seja positivo!

Toda essa experiência foi gamificada para manter os usuários envolvidos por mais tempo que o normal. Recursos como acúmulo de pontos, placares de líderes e desafios de comunidade são passos que seguem na direção certa para motivar os usuários a permanecerem engajados e comprometidos com suas metas de sustentabilidade. A aventura se torna ainda mais educativa com a narração de histórias e recursos alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Veja como você pode salvar o mundo com uma atitude ecológica, um passo de cada vez. / © nextpit

Faça o download do AWorld no Google Play e na App Store.

É claro que nada é perfeito neste mundo, e é por isso que eu acho que seria mais interessante ver opções de ação mais diversificadas e insights mais profundos sobre o impacto das minhas escolhas. Talvez, edições futuras ou atualizações possam incorporar a compostagem a redução do desperdício de alimentos. Ainda assim, o app é um passo para a direção certa.

Chegamos ao final da lista desta semana. Se você se deparou com um aplicativo ou jogo que acha que vale a pena recomendar, deixe a sua indicação na caixa de comentários abaixo!