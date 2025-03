Em 2025, o iMac custa a partir de R$ 15.499, contando com mais RAM e sendo significativamente mais rápido graças ao SoC M4. O computador possui ainda uma nova webcam, e se desejar você pode solicitar o vidro com a tecnologia nano-texture para a tela. Parece o melhor iMac de todos os tempos? Sem dúvidas, sim. Porém, os testes também mostram algumas contradições na linha de produtos da Apple. Você vai entender tudo isso em nossa análise.

Design e entradas

Na compra de um iMac, você leva gratuitamente o Magic Keyboard e o Magic Mouse da Apple com as novas portas USB-C. Os novos modelos do PC também impressionam com novas cores que deixam sua estrutura de apenas 11,5 mm de espessura com mais personalidade. Graças ao suporte de metal, o monitor de 24" pode ser inclinado, e seu peso de 4,5 kgs garante mais estabilidade ao produto.

Prós:

Design bonito com acabamento de alta qualidade;

Teclado e mouse incluídos;

Melhor estabilidade do que os modelos mais antigos.

Contras:

Pouca variedade de conexões;

Baixa capacidade de reparo, não pode ser atualizado;

O som dos alto-falantes é pior do que o do MacBook Pro.

Testamos o iMac na cor Laranja e ele realmente é moderno e bonito, contando com detalhes de cores claras na frente e mais fortes na parte traseira. A tela de 24" é enquadrada em uma moldura branca com uma faixa laranja que mede cerca de 6 cm de largura na parte inferior, apontando para o suporte.

A parte traseira do iMac tem uma acentuação de cor mais forte. © nextpit Os slots de ventilação do iMac estão localizados na parte inferior do iMac. © nextpit O iMac está firmemente preso ao suporte. © nextpit O botão liga/desliga está localizado na parte traseira do gabinete, o que já estamos acostumados a ver nos iMacs. © nextpit O iMac está disponível com duas ou quatro portas USB-C na parte traseira. © nextpit A saída de fone de ouvido está localizada no lado esquerdo do gabinete. © nextpit A base é feita de um grande bloco de alumínio reciclado. © nextpit A Apple inclui o Magic Keyboard e o Magic Mouse em toda compra. © nextpit O Touch ID está sempre incluído no teclado. A opção de teclado numérico custa mais R$ 800. © nextpit Pequenos detalhes do teclado garantem a sensação de ser um produto de alta qualidade. © nextpit A porta de carregamento adere magneticamente ao PC. © nextpit A porta de carregamento traseira também pode transferir dados e lembra um acendedor de cigarros. © nextpit A Apple integra sua webcam de 12 MP com o recurso Palco Central na parte superior do chassi do iMac. © nextpit

À primeira vista, as bordas grossas do monitor parecem muito ultrapassadas, mas a borda da parte inferior do monitor deixa espaço para colocar notas de papel, por exemplo, o que é muito útil e prático no dia a dia do escritório. Já trabalhei em modelos mais antigos do iMac anteriormente, por cerca de dois anos, e reparei que o iMac de 2024 é mais robusto. Como um PC multifuncional que pesa cerca de 4,5 kgs, ele fica bem firme em seu suporte e nunca tive medo de que ele tombasse. Passei por isso duas vezes nos últimos cinco anos, e isso me leva a uma crítica:

Os computadores do tipo "tudo em um", infelizmente, são um desastre. Se a tela for danificada, o PC inteiro não poderá mais ser usado. E se o computador falhar, a tela também se torna inútil. Como mostra a desmontagem feita pelo iFixit, toda a parte frontal do iMac consiste em um grande painel de vidro colado. Nem a RAM e nem o armazenamento em massa podem ser atualizados. Sinceramente, não entendo como uma empresa que busca uma estratégia de sustentabilidade ambiciosa e sensata até o ano de 2030 ainda lança produtos como esse.

Também acho incompreensível o gerenciamento de conexões do iMac. O modelo básico com M4 oferece apenas duas entradas Thunderbolt ou USB4 , e ainda vem com a fonte de alimentação sem uma porta Ethernet. Você encontra isso e quatro portas na parte traseira somente no modelo mais potente.

A conexão para fone de ouvido fica na borda esquerda, o que é um ponto positivo. A conexão de alto-falantes externos prejudica um pouco o visual "limpo" do iMac, o que é uma pena porque o som do computador não é tão bom quanto o do MacBook Pro M4. Mesmo que os alto-falantes do iMac sejam mais altos, o som é muito fraco e oferece menos graves.

O Magic Keyboard com Touch ID vem incluído na compra, assim como o Magic Mouse. No entanto, se você quiser o teclado numérico, precisa pagar R$ 800 a mais. Cada um dos periféricos conta com porta USB-C, e um cabo de carregamento de alta qualidade também está incluído. Gosto bastante do teclado, principalmente por causa do Touch ID, mas o Magic Mouse é menos adequado para trabalhos mais exigentes, como no Photoshop. O fato de a entrada de carregamento estar na parte inferior, torna o acessório inutilizável durante o processo.

Para terminar esta seção, vou falar de algo positivo: a nova webcam do iMac é realmente muito boa. A Apple instalou uma câmera de 12 MP no computador, com o recurso Palco Central já conhecido no iPad. Com ele, você sempre fica automaticamente no centro da tela quando se movimenta, oferecendo ainda um campo de visão amplo para chamadas de vídeo em grupo.