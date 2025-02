Custando a partir de R$ 6.999, contando com SoC M2 e um upgrade básico de memória para 128 GB, o iPad Air é um dispositivo que se destaca em relação ao preço e desempenho. A Apple nos entregou uma versão de 13 polegadas do tablet com um Magic keyboard para testarmos. Será, então, que o dispositivo é uma alternativa ao MacBook? Descubra em nossa análise.

Não é compatível com os Apple Pencils mais antigos, aqueles com carregamento magnético

Design e Tela

Pela primeira vez, o iPad Air também conta com a opção de 13 polegadas. Tirando o tamanho de tela, pouca coisa mudou em relação ao modelo do ano anterior: vemos uma carcaça de alumínio, quatro cores diferentes para escolher e uma espessura de menos de 1 cm. Vamos dar uma olhada mais de perto nas atualizações.

Prós:

O iPad Air tem dois tamanhos de tela;

Acabamento impecável;

Câmera frontal no lado direito (mais longo).

Contras:

Ainda sem Face ID;

Os alto-falantes estéreo são claramente inferiores aos da versão Pro;

Somente com LCD, 60 Hz e sem HDR.

Se você quiser comprar o iPad Air 2024, terá que escolher entre duas configurações de tela, o que acontece pela primeira vez na história da Apple para o modelo. Se você achava o Air de 11 polegadas muito pequeno, agora pode adquirir a versão um pouco maior, de 13 polegadas, ideal para o uso multitarefas e para assistir a filmes e séries em plataformas de streaming. No entanto, o tablet conta com espessura de 6,1 mm, sendo um pouco mais grosso do que o modelo Pro, que por sua vez é o produto mais fino da linha atual da fabricante, que tem apenas 5,1 mm.

Mas após o efeito surpresa inicial, você acaba esquecendo que os dispositivos têm espessuras diferentes. O iPad Air maior pesa 607 g e tem as bordas de tela mais finas, o que o torna um dispositivo prático e compacto. Em relação ao acabamento, tenho a mesma impressão: na teoria, o iPad Pro tem uma qualidade melhor, mas o iPad Air não fica atrás por ter uma boa carcaça de alumínio e bordas finas.

O iPad Air 2024 com tela de 13 polegadas é um verdadeiro chamariz. / © nextpit

Já em relação à tela, a Apple continua confiando em um painel LCD com taxa de atualização de 60 Hz e brilho relativamente baixo de até 600 nits. Comparando com as novas e excelentes telas OLED existentes no modelo Pro, portanto, os painéis do Air parecem desatualizados tanto para o uso diário quanto na análise de dados.

Fabricantes como a Xiaomi e Huawei já oferecem muito mais em seus tablets concorrentes, e vejo que a Apple omite o fato de simplesmente ter instalado suas telas antigas de 13 polegadas da série Pro do ano anterior nos modelos novos do iPad Air.

No entanto, se não compararmos o iPad Air com os outros modelos, não há como negar que a tela é ótima no uso diário, e até faz sentido optar pela versão maior do tablet, principalmente na hora de realizar tarefas por meio do recurso Stage Manager. A fabricante ainda incluiu um novo revestimento anti-reflexo que, obviamente, reduz alguns reflexos. Porém, trabalhar ao ar livre com o novo iPad ainda não é a melhor das experiências.

A Apple também vem trazendo algumas inovações de forma mais consistente. No novo tablet, por exemplo, a câmera frontal deixa de ser na borda mais curta do dispositivo para ficar na mais longa, mas exatamente onde o Apple Pencil Pro também seria fixado para o carregamento magnético.

Isso significa que os modelos mais antigos da caneta, que podiam ser carregados magneticamente, não são mais compatíveis com o novo iPad Air. Então, junto ao novo tablet você terá que optar pela versão mais antiga do Apple Pencil com entrada USB-C, ou gastar mais um dinheiro no novo Apple Pencil Pro.

O novo iPad Air 2024 também é compatível com o Magic Keyboard. / © nextpit

Mesmo que houvesse espaço suficiente na borda mais longa do iPad Air para receber os ímãs, o dispositivo ainda vem com o Touch ID em vez de sensores de reconhecimento facial para o Face ID. Isso é um tanto quanto inconveniente se você usa o iPad como um notebook por meio do Magic Keyboard. Uma dica, então, é registrar também o dedo indicador da mão esquerda para o Touch ID logo na primeira configuração.

Mas vamos nos concentrar no Magic Keyboard por enquanto. Finalmente, o teclado adicional também é compatível com o iPad Air, fazendo com que o tablet “flutue” magneticamente acima das teclas. Novamente, no entanto, temos mais uma inconsistência: só há compatibilidade com os teclados mais antigos, que não têm as teclas de função e nem a tecla ESC, e ainda possui a superfície emborrachada.

Outra desvantagem são os alto-falantes estéreo. Ainda que a Apple tenha instalado quatro alto-falantes potentes no modelo Pro, os do Air são significativamente mais fracos. As diferenças são bastante perceptíveis em uma comparação direta, mas mesmo assim funciona muito bem para assistir filmes e ouvir música casualmente.

Em um geral, o iPad Air mostra claramente que a Apple tenta diferenciar muito bem as diferentes variantes do iPad. Ainda assim, ao usar o iPad Air, muitas vezes você vai desejar ter optado pelo modelo Pro. Mas sem essa comparação direta, o iPad Air 2025 é um tablet de alta qualidade, com uma boa tela e que agora também pode ser usado como um notebook conversível graças à compatibilidade com o Magic Keyboard.