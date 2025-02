A Apple está expandindo a série iPhone 16 com o iPhone 16e, um modelo que oferece muitos dos recursos das opções mais caras, mas a um preço mais baixo. Como tal, ele é mais ou menos um sucessor do iPhone SE - embora, curiosamente, a Apple tenha optado por não usar esse nome. O dispositivo foi concebido como uma alternativa para usuários que valorizam uma bateria de longa duração e um desempenho sólido, mas não querem (ou não podem) pagar o preço de um iPhone 16 ou 16 Pro.

Recursos técnicos e desempenho

O iPhone 16e é equipado com o chip A18 do iPhone 16 e 16 Plus e também inclui o novo modem Apple C1, que promete melhor conectividade 5G e eficiência energética. A Apple continua a contar com uma tela OLED de 6,1 polegadas, que deve oferecer alto brilho e reprodução precisa de cores.

De acordo com o fabricante, a bateria dura até seis horas a mais do que o iPhone 11. O 16e, portanto, oferece mais potência do que o último iPhone SE, mas permanece abaixo dos modelos padrão em termos de preço.

Câmera e funções: Um pouco de tudo

A câmera principal do iPhone 16e oferece uma resolução de 48 megapixels e tem uma função de zoom telefoto 2x, que permite maior flexibilidade na composição da imagem. A Apple continua a confiar na fotografia computacional para oferecer os melhores resultados possíveis, mesmo em condições de iluminação difíceis. A câmera frontal usa a tecnologia TrueDepth e suporta o Face ID.

O iPhone 16e tem um botão de ação que pode ser personalizado e uma porta USB-C, que substitui a porta Lightning anterior. O sistema operacional é o iOS 18, que oferece novas funções com suporte de IA (palavra-chave: Apple Intelligence), como uma pesquisa de fotos aprimorada, uma ferramenta de edição inteligente e interações otimizadas da Siri. A Apple enfatiza que muitas dessas novas funções são processadas diretamente no dispositivo para proteger a privacidade do usuário.

Com as mesmas dimensões (e provavelmente tela) do iPhone 14. O iPhone 16e faz dois pequenos sacrifícios em termos de recursos. Ficam de fora o suporte ao sistema de recarga MagSafe (também conhecido como Qi2), e o suporte a UWB, usado por exemplo no sistema de localização precisa do AirTag.

O iPhone 16e é o novo SE?

Conforme mencionado, com seu preço mais baixo e hardware moderno, o iPhone 16e pode ser considerado o sucessor não oficial da série SE. Atualmente, ele é o modelo mais barato da linha, mas vem com uma tela sem bordas, Face ID e o mais recente chip A18 - uma clara diferença em relação à série SE anterior, que se caracterizava por designs mais antigos com a tecnologia mais recente.

No entanto, o preço de R$ 5.800 é significativamente mais alto do que o do último modelo SE, o que significa que a Apple está posicionando o dispositivo como um "luxo acessível" em vez de um modelo realmente de baixo custo.

Oferta de afiliados Apple iPhone 16e

Mais barato que os Pros. Mais caro que o SE

O iPhone 16e é oferecido em preto e branco e está disponível com capacidades de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB. No Brasil, o modelo começa com um preço de R$ 5.800. Isso é bem mais caro do que o iPhone SE, que foi lançado em 2022 a um preço de R$ 4.300. As pré-encomendas podem ser feitas a partir de 28 de fevereiro, mesma data para o lançamento oficial nas lojas.

Confira os preços das versões do iPhone 16e: