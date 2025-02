Após relatos de que a Apple está pronta para lançar um novo iPhone esta semana, as novas renderizações do suposto iPhone SE 4 revelaram o que parece ser o design final do próximo iPhone econômico . É interessante notar que o dispositivo tem uma semelhança impressionante com o clássico iPhone 4.

Surpreendentemente, a fonte desses materiais não são os vazadores habituais da Apple, mas sim a conhecida fabricante de capas Spigen. A marca publicou acidentalmente uma nova listagem de capas para o suposto "iPhone SE 4ª geração" em uma cor branca. Embora a listagem tenha sido retirada, os registros arquivados ainda podem ser acessados via Wayback Machine archived.

Design moderno inspirado no iPhone 4?

Observando as imagens, o iPhone SE 4 se assemelha muito ao iPhone 14, com um formato semelhante e um entalhe que abriga os sensores do Face ID. As bordas parecem visivelmente grossas, reforçando seu posicionamento econômico.

Na parte traseira, o iPhone SE 4 apresenta um design distinto, com um grande módulo de câmera de lente única que fica quase nivelado com o painel, acompanhado por um flash LED.

O suposto Apple iPhone SE 4 com uma traseira plana, uma única câmera traseira e um entalhe na tela. / © Spigen

O dispositivo também evoca nostalgia com suas bordas planas e painel traseiro limpo, lembrando o iPhone 4. No entanto, o layout e o formato dos botões são diferentes, e há um aparente botão de ação no lado esquerdo, posicionado acima do botão de volume. Embora não esteja claro nas imagens se o dispositivo contará com uma porta USB-C, as regras da União Europeia exigindo o padrão praticamente garantem isso.

O futuro iPhone SE 4 apresenta um botão de ação com base na renderização do fabricante da capa. / © Spigen

"Apple Intelligence" em um iPhone de entrada

Internamente, há rumores de que o iPhone SE 4 contará com um SoC A18 mais potente, além de 8 GB de RAM, permitindo o suporte aos recursos do Apple Intelligence. Além disso, a câmera poderia receber uma grande atualização com um sensor de 48 MP, substituindo o sensor de baixa resolução do iPhone SE. Os relatórios também sugerem que ele pode ser o primeiro iPhone a apresentar o modem celular projetado pela Apple.

Espera-se que o iPhone SE 4 seja lançado a US$ 500 (aproximadamente R$ 2.900 em conversão direta), o que o torna mais caro que seu antecessor. No entanto, há rumores de que o armazenamento básico começará em 128 GB.

De acordo com Mark Gurman, a Apple anunciará o iPhone SE 4 já na terça-feira, 10 de fevereiro, por meio de um comunicado à imprensa, em vez de um evento presencial. Junto com o iPhone SE 4, espera-se que a Apple também revele um novo par de fones de ouvido Beats Powerbeats.

Faltando pouco mais de um dia para o lançamento, vocês acham que o iPhone SE 4 será um forte concorrente de dispositivos de médio porte como o Google Pixel 8a e o Samsung Galaxy A55? Qual é a sua opinião sobre o design do aparelho?