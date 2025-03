Ele é um pouco maior do que o dispositivo Apple TV, custa a partir de R$ 7.499 e supera muitos computadores de ponta nos testes de benchmark. O Mac mini com SoC M4 se tornou a estrela entre os novos modelos de Mac em 2024. A Apple nos enviou a versão com M4 Pro, 48 GB de RAM e 1 TB de SSD, e chegou a hora de descobrir se vale a pena desembolsar mais de R$ 24 mil por este modelo!

Design e processamento

Em 2024, o Mac mini tem cerca de metade do tamanho do seu antecessor, visto que o comprimento lateral do computador foi diminuído para apenas 12,7 cm, o que é um recorde para PCs com MacOS. No entanto, a Apple incluiu o botão de ligar e desligar na parte inferior do gabinete, o que não é nada prático. Seu acabamento é de altíssima qualidade, mas o Mac mini não pode ser atualizado. Vamos explicar isso a seguir.

Prós:

Acabamento de altíssima qualidade;

Conexões modernas;

Gabinete compacto.

Não gostamos:

O botão de ligar na parte inferior é simplesmente irritante;

Sem porta USB-A, sem saída de áudio na parte traseira;

Dificilmente atualizável em retrospecto.

Como o próprio nome sugere, o Mac mini é o menor desktop já fabricado pela Apple. O modelo com SoC M4 reduz sua área de cobertura em cerca de 50%, transformando o gabinete em um pequeno quadrado com 12,7 cm de comprimento lateral e 5 cm de altura. As medidas são um novo recorde no universo da Apple, mas não no de computadores em geral. Hoje, já é possível encontrar tamanhos menores tendo o Windows como sistema operacional. Curiosamente, o Mac mini M4 é bastante parecido com o Geekom A7.

Qual foi o desempenho do Mac Mini em nossa análise? Vamos descobrir! © nextpit O Mac Mini ficou significativamente mais poderoso! © nextpit Finalmente há conexões na frente, mas o botão liga/desliga ainda permanece oculto. © nextpit Um detalhe que causou revolta: o interruptor de energia está localizado embaixo do gabinete! © nextpit É preciso levantar um pouco o Mac Mini para alcançar o botão liga/desliga, mas a maioria das pessoas raramente desliga seus Macs. © nextpit Em nosso modelo M4 Pro, você encontra três portas Thunderbolt 5 na parte traseira. © nextpit Além do USB C, há também HDMI, uma porta Ethernet e uma conexão de energia na parte traseira. © nextpit A qualidade do acabamento é realmente fantástica. O Mac Mini é um belo produto. © nextpit

O que a Apple fez este ano para atrair ainda mais a atenção da imprensa foi mudar o posicionamento do botão de ligar ou desligar, que deixou de ficar na parte traseira para ser localizado na parte inferior. Como a pequena torre do ventilador na parte inferior é muito plana, o Mac mini precisa ser levantado para ser ligado. O detalhe é inconveniente e motiva ainda mais as pessoas a não desligarem seus PCs, mas como isso é raramente feito na vida cotidiana, pode não fazer diferença para muitos.

Conexões do Mac Mini em comparação Mac Mini M4 (2024) Mac Mini M4 Pro Mac Mini M3 (2024) Painel frontal 2 x USB Tipo-C / USB 3 (máx. 10 Gbit/s) 1 x conector de 3,5 mm (entrada/saída combinadas) 2 x USB Tipo-C / USB 3 (máx. 10 Gbit/s) 1 x conector de 3,5 mm (entrada/saída combinadas) - Traseira 3 x USB Tipo-C / Thunderbolt 4 / USB 4 Ethernet (10 Gbit opcional) HDMI 3 x USB Tipo-C / Thunderbolt 5 / USB 4 Ethernet (10 Gbit opcional) HDMI 2 x Thunderbolt 4 (M2 4 x Thunderbolt 4 (M2 Pro) 2 x USB tipo A Porta Ethernet HDMI Sem fio Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3

Com o último lançamento, a fabricante também trouxe uma variedade de conexões mais conveniente, com a inclusão de duas portas USB-C e uma saída de fone de ouvido na parte frontal do computador. Se você quiser conectar alto-falantes externos ao Mac mini, precisa recorrer a um adaptador, ou ainda escolher o completo monitor Studio Display, da própria Apple, que conta com alto-falantes excelentes.

Se você não se importa em pagar a mais pelo M4 Pro, a porta Thunderbolt 5 do Mac mini e MacBook Pro oferece um poderoso padrão para transferência de dados. Com até 120 Gbit/s, a largura de banda para reprodução de vídeo é três vezes maior que a do Thunderbold 4, e outros dados são gerenciados a 80 Gbit/s.

Segundo os benchmarks iniciais, vemos que o armazenamento de mídia com o Thunderbolt 5 pode ser ainda mais veloz que o SSD interno. Inclusive, há outras vantagens se você quiser operar o Mac mini em telas de 8K. Porém, nos testes acabamos descobrindo que a Apple não utiliza todo o potencial do Thunderbolt 5.

Na teoria, as eGPUs (placas de vídeo externas) também poderiam ser conectadas ao Mac mini via Thunderbolt 5 para aumentar ainda mais o desempenho gráfico, sendo a única forma prática de atualizar o pequeno computador após a compra. A RAM é soldada permanentemente no gabinete e, de acordo com o manual de reparo, a Apple conta com uma solução própria de memória flash NAND para o SSD. Com isso, é possível atualizar o armazenamento em massa, mas as peças de reposição necessárias precisam ser adquiridas diretamente com a Apple. Em termos de custo, portanto, não há vantagens.

Para finalizar o acabamento e o design, é importante citar que a Apple não oferece proteção contra respingos de água e poeira. No entanto, é interessante saber que o Mac mini é o primeiro Mac carbono neutro da marca. Ele é fabricado com 50% de materiais reciclados e 100% de eletricidade proveniente de energias renováveis. Além disso, seu transporte também é 50% carbono neutro, com o restante das emissões sendo compensadas por projetos de redução de CO2 de alta qualidade.