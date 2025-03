A Apple enviou o novo MacBook Air com M4 em azul bebê - e eu fui escolhido para testá-lo no fim de semana! Com um processador mais rápido, uma webcam mais potente e mais opções de armazenamento, vale a pena comprar? Vamos conferir a resposta neste teste!

MacBook Air em azul bebê

Qualidade de design e construção Tamanho do produto 30,4 x 21,5 x 1,13 cm (LxPxA) Peso do produto 1,24 kg Portas Lado esquerdo: 1 x porta de carregamento MagSafe 2 x USB-C - USB 4 / Thunderbolt 4

Lado direito: 1 x conector de 3,5 mm (combinado) Alto-falantes Quatro alto-falantes

Quase nada mudou na parte externa do novo MacBook. Há apenas uma nova variante de cor, azul celeste, que só pode ser distinguida da cor prata do meu MacBook Pro à segunda vista. Em contraste com seus modelos iMac, a Apple continua a contar com cores pastéis, mas elas certamente parecem elegantes.

Em comparação com o MacBook Pro, também é bom que o teclado não tenha um fundo preto. Todas as teclas são emolduradas individualmente pela cor azulada. Pessoalmente, acho isso mais atraente - uma questão de gosto! Você pode ver as fotos de comparação mais abaixo no artigo.

Falando do teclado, digitar no MacBook Air ainda é muito confortável. O teclado no layout da Apple é bem "clicável", sem ser incômodo para as pessoas ao redor. As teclas são retro-iluminadas e, graças à espessura fina de 1,13 cm, o ângulo da mão é mais ideal para mim do que no espesso MacBook Pro. Se eu não precisasse do desempenho extra, ainda usaria um MacBook Air para escrever. Mas esse já era o caso do modelo anterior.

A tela é a mesma do modelo anterior. Que pena! © nextpit Outra foto da opção Azul Celeste. © nextpit O Touch ID é mantido e está localizado no canto superior direito do teclado. © nextpit O teclado é agradável de digitar e vem com luz de fundo. © nextpit Sabemos que isso é realmente Apple: a tampa abre sem que o notebook se levante da mesa. © nextpit Pés de plástico mantém a parte inferior do MacBook afastada da superfície. © nextpit © nextpit A conexão de áudio de 3,5 mm está novamente à direita. © nextpit As portas incluídas continuam sendo as seguintes: MagSafe, duas portas USB-C e um conector de áudio de 3,5 mm à direita. © nextpit

À primeira vista, as portas do MacBook Air também permaneceram as mesmas. Duas portas USB-C no lado esquerdo, com a porta magnética de carregamento MagSafe acima. À direita, encontramos apenas uma conexão combinada para fone de ouvido e microfone.

No entanto, se dermos uma olhada mais de perto nas especificações, encontraremos uma inovação bem-vinda. Ambas as portas USB-C agora oferecem Thunderbolt 4, permitindo que dois monitores de alta resolução sejam conectados junto com a tela interna.

De acordo com a Apple, o Air agora suporta duas telas de 6K junto com a tela interna, que também tem alta resolução. Qualquer pessoa que precise de muito espaço para trabalhar teoricamente tem uma vantagem aqui - no entanto, dois Apple Pro Display XDRs custam quase R$ 100.000 (link afiliado* ;) ). Imagino que o número de pessoas que opta pelo MacBook Air ao invés do Pro e pode pagar tudo isso em dois monitores é bem pequeno...

O que também é irritante é que o modelo Pro com M4 já vem com Thunderbolt 5, portanto, seria tecnicamente possível equipar o Air com a conexão mais potente. Mas a Apple precisa justificar a diferença entre as duas linhas.

Por último, mas não menos importante, os alto-falantes do MacBook Air são mais do que apenas um quebra galho. O sistema de som com quatro alto-falantes é alto o suficiente para substituir muitos alto-falantes Bluetooth ao assistir a um filme. O modelo maior, com seis alto-falantes, oferece uma qualidade de som ainda melhor.

Ah, há mais um aspecto que quero enfatizar: O MacBook Air é fabricado com 55% de materiais reciclados. A Apple quer se tornar neutra para o clima até 2030 e fabrica a carcaça inteiramente com alumínio reciclado, por exemplo. Infelizmente, os reparos e os upgrades continuam difíceis. É claro que isso reduz significativamente a vida útil da tecnologia.