O Apple Watch SE é um smartwatch que traz as melhores funções dos modelos padrão do relógio e uma integração perfeita com o iPhone, tudo isso por um valor muito mais em conta. Então, se você procura por um relógio inteligente para registrar suas atividades físicas de forma automática e precisa, se prepare para conhecer os recursos do Watch SE nesta análise.

Por fim, a tela do Watch SE usa a tecnologia Retina LTPO OLED, que apresenta resolução de 368 x 448 pixels na variante de 44 mm, e 324 x 396 pixels na de 400 mm, e possui brilho máximo de 1.000 nits. Infelizmente, a variante mais barata do Apple Watch não tem a opção de deixar a tela sempre ligada.

No entanto, mesmo com classificação de resistência à água de 50 metros, o Watch SE não oferece resistência à poeira, vantagem que continua sendo exclusiva dos modelos mais caros do relógio inteligente.

A coroa do relógio e os botões de ação na lateral são de fácil acesso, e a resposta da tela sensível ao toque é rápida e responsiva. Acredito que o fato do Watch SE ter o mesmo design dos modelos padrão, apesar de uma menor utilização de tela (20% a menos), seja um ponto positivo. Isso mostra que apesar do relógio ser mais acessível, a Apple preza pela qualidade.

O modelo na cor Meia-Noite é elegante, com sua pulseira de fluorelastômetro que possui a mesma cor da caixa combinando perfeitamente, mas o relógio também pode ser encontrado nas cores Estelar e Prateado. Testei o modelo maior, de 44 mm, mas confesso que achei o tamanho um pouco estranho no início, pois antes eu usava a variante de 40 mm. Mesmo assim, a opção maior é leve, pesando apenas 33 g, e a quantidade de informações que ficam visíveis na tela me fez questionar a minha preferência anterior.

O Watch SE é o menor modelo de relógio da série atual de smartwatches da Apple, contando com tamanhos de caixa de 40 mm ou 44 mm. O dispositivo é feito de alumínio 100% reciclado, e essa geração do aparelho foi reimaginada para oferecer a mesma cor da caixa na parte traseira, composta por nylon e cristais de safira.

As principais funções do Apple Watch estão totalmente presentes no SE

Assim como os modelos Apple Watch Series e Ultra, o SE funciona com a versão mais recente do software da Apple para smartwatches: o watchOS 11. Isso significa que, apesar de algumas exceções, as principais funções da linha estão presentes no modelo mais acessível.

Prós:

Integração perfeita com o iPhone;

Oferece os principais recursos do Apple Watch;

Uma ampla gama de recursos de condicionamento físico;

3 meses de Fitness+ incluídos.

Contras:

-

O catálogo de mostradores do relógio tem de tudo, desde obras de arte até fases detalhadas da lua. / © NextPit

Por contar com uma integração perfeita com o iPhone, o Watch SE se torna um dispositivo extremamente atraente para quem busca por uma experiência de smartwatch sem complicações. Com um atalho para notificações e um controle remoto móvel, o Apple Watch SE é completamente personalizável e entrega uma visão detalhada dos relatórios do aplicativo Saúde diretamente no dispositivo.

Em relação à personalização do relógio inteligente, ele conta com vários mostradores disponíveis. Além disso, a edição do mostrador é bastante parecida com a tela de bloqueio do iOS, oferecendo atalhos para ações relevantes, como acesso ao Cronômetro ou Apple Music, por exemplo.

Entre os principais recursos oferecidos pelo Watch SE, funções como o modo de economia de energia e a detecção de falhas são detalhadas nas seções de bateria e desempenho, respectivamente. Neste artigo, vou destacar os cinco principais recursos que considero realmente atraentes para quem pensa em investir no relógio.

O recurso de baixo consumo de bateria está disponível no watchOS 11. / © NextPit

Rastreamento de ciclo

Em geral, smartwatches são dispositivos excelentes na proposta de entregar ferramentas que nos permitem entender melhor a nossa própria saúde por meio de dados de atividade física e rotina que vivemos diariamente.

O uso do Apple Watch SE torna a coleta de dados muito mais eficiente. / © NextPit

Dito isso, o monitoramento do ciclo menstrual é um excelente exemplo de um recurso direcionado à saúde de quem ovula, e a Apple se destaca por oferecer opções muito abrangentes. Me refiro às estimativas retrospectivas de ovulação, que acontecem usando a função de detecção de temperatura encontrada no Watch Series e Watch Ultra. No entanto, no Watch SE vemos apenas uma extensão do que o aplicativo Saúde oferece no iPhone. Logo, se você busca por algo mais completo nesse sentido, talvez os modelos mais avançados da série sejam uma melhor opção.

Agora, o que realmente otimizou meus relatórios de ciclo menstrual usando o Watch SE é ver como o relógio funciona como um rápido ponto de entrada de dados para o meu ciclo menstrual, os deixando mais precisos, já que isso é feito manualmente.

O aplicativo Saúde tem uma opção de rastreamento de ciclo, mas usá-lo em conjunto com o Apple Watch deixa o registro de dados mais eficiente. / © NextPit

A Apple ainda faz parcerias com grandes associações de saúde de credibilidade para oferecer materiais de apoio sobre a saúde da mulher, e o monitoramento dos ciclos menstruais ajuda a entender o que acontece com o corpo durante esse período. Informações relevantes, como possíveis alterações do ciclo, podem indicar a necessidade de uma visita a um ginecologista. Inclusive, tanto o iOS quanto o watchOS enviam notificações sobre possíveis desvios com base em um registro de dados. Novamente, o Watch SE é uma grande ajuda na coleta desses dados.

Em relação à segurança das informações, a Apple garante que elas são criptografadas diretamente do dispositivo, ficando acessíveis somente após a inserção de senha, Touch ID ou Face ID. Além disso, os dados do aplicativo Saúde são enviados com criptografia de ponta a ponta para o iCloud. Isso significa que a Apple não tem acesso a essa chave de criptografia, portanto não pode ler nenhuma informação do usuário. Você é a única pessoa que tem acesso a esses dados e que pode compartilhá-los.

Estágios do sono

As versões mais recentes do watchOS contam com otimizações dos relatórios de estágio do sono, e neste aspecto o Watch SE é o protagonista. A duração de bateria de até 24 horas de uso do relógio é extremamente útil para este recurso, ainda que a previsão real de bateria seja de apenas 18 horas.

Sim, é possível usar o Apple Watch SE para relatórios de estágio do sono. / © NextPit

Pessoalmente, prefiro usar dispositivos como o Google Nest Display para monitorar o sono, pois ainda não me acostumei a usar um relógio enquanto durmo. Porém, a precisão das informações faz com que esse leve desconforto valha a pena.

O que mais me chama a atenção no relógio inteligente é que ele consegue fornecer um horário aproximado de quando precisamos ir para a cama, e o tempo estimado levado para conseguir dormir, o que entrega uma visão geral bastante aproximada da qualidade do sono. Apenas o uso do iPhone para realizar essa análise nunca tem o mesmo grau de precisão.

Outro ponto bastante relevante é a variação da frequência cardíaca durante o sono e as alterações na respiração. Acho impressionante perceber que em alguns estágios do sono, como o REM que é extremamente relevante para a memória e aprendizado, as alterações na frequência cardíaca e respiração são frequentes.

No Watch SE, os relatórios dos estágios do sono são muito completos e cada um pode ser isolado no aplicativo. / © NextPit

Vale pontuar que os relatórios oferecidos pela Apple no aplicativo Saúde ainda são bastante básicos, mas é possível fazer uma análise não apenas da quantidade de horas dormidas, como da qualidade do sono a partir do tempo que a pessoa permanece em cada estágio. Esses relatórios são divididos por dia, semana, mês e ano, então, a longo prazo, é possível entender o impacto da qualidade do sono em outras questões de saúde, como aumento ou diminuição do apetite, e níveis de estresse.

Aplicativo de exercícios

A Apple oferece uma variedade de exercícios para escolher no relógio, inclusive a opção de adicionar atividades físicas personalizadas diretamente no aplicativo. Ao iniciar uma atividade, o Watch SE reconhece a ação e oferece o registro retroativo dos dados do exercício, função que se mostra muito eficiente.

Após uma assinatura de teste de três meses do Apple Fitness+, você pode optar por permanecer com o serviço por R$ 29,90 por mês. / © NextPit

O watchOS 11 faz um reconhecimento mais preciso dos movimentos na realização de atividades físicas, combinando software e sensores de relógio. A principal função, provavelmente, seja a métrica de corrida, que analisa o comprimento do passo e o tempo de contato com o solo, além de avaliar zonas de frequência cardíaca. Esses dados não apenas fornecem mais informações sobre o esporte, como entregam relatórios mais precisos.

Devido à limitação do uso de sensores de pulso para o monitoramento da atividade física, o Watch SE entrega uma visão geral muito parecida com a de aparelhos mais avançados. Quando se trata de minhas corridas semanais, o Apple Watch SE se mostrou um excelente companheiro, pois consigo acompanhar o cálculo do tempo de cada quilômetro percorrido e otimizar cada um deles.

Os dados em tempo real oferecidos pelo Watch SE durante uma corrida são bastante abrangentes e realmente fazem com que você queira se aperfeiçoar. / © NextPit

Por último, mas não menos importante, o Apple Watch SE oferece um período de três meses de teste do aplicativo Fitness+ da Apple, ideal para acompanhar a prática de atividades físicas. Com ele, se você estiver procurando motivação para fazer seus exercícios, pode contar com recursos de áudio e vídeo no próprio relógio para praticar.

Após o período de teste, a assinatura do serviço é de R$ 29,90 por mês, e o compartilhamento pode ser feito com até cinco membros da família.

Aplicativo Bússola

Se você também é o tipo de pessoa que gosta de estar imersa na natureza e fazer caminhadas na floresta durante os fins de semana, pode aproveitar o que o aplicativo Bússola tem a oferecer. Além de localização e orientação, o app permite que você marque o local em que está e registre o número de passos dados para conseguir voltar, o que é feito usando dados de GPS, evitando que você se perca. Essa opção é crucial em rotas mais longas.

O aplicativo Bússola do Watch SE é muito útil, incluindo o recurso Retraçar. / © NextPit

Privacidade

Por fim, as políticas de privacidade e segurança da Apple se destacam em relação às de fabricantes concorrentes. A empresa garante que não compartilha dados de usuários com terceiros para fins comerciais e de marketing. Tudo é processado no dispositivo, incluindo solicitações à assistente Siri, que não são enviadas aos servidores da companhia desde 2021.

De acordo com um relatório de segurança e privacidade realizado pela Fundação Mozilla, a Apple de fato faz um bom trabalho.