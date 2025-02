Se não fosse pelo novo mostrador do relógio, o Apple Watch Ultra 2 seria idêntico ao seu antecessor na questão visual. Porém, as verdadeiras inovações estão escondidas na parte interna: o smartwatch conta com o novo chip Apple S9 e o watchOS 10, além de algumas pequenas melhorias que o colocam dispositivo muito à frente da concorrência. Descubra o que mais mudou no produto na análise do Apple Watch Ultra 2 que fizemos.

Design e Tela

O Apple Watch Ultra 2 é bastante parecido com o primeiro Ultra, então ele não entrega aquela sensação boa de dizer que temos a versão mais recente do relógio inteligente. Mas essa falta de mudança no design é uma coisa boa, pois comprova que ele é muito bem projetado e não precisa de nenhum ajuste ou correção.

Prós:

Design elegante e acabamento robusto;

Botões laterais menos sensíveis a operações incorretas;

Tela ainda mais clara e escura.

Contras:

-

O Apple Watch Ultra 2 já vem no formato Ultra testado e aprovado. Como todos os relógios da marca, o dispositivo conta com uma coroa em que você pressiona e gira um botão à direita. No Ultra 2, esses controles estão dentro de um cordão para evitar o uso acidental. Esses acidentes sempre aconteciam com primeiro Watch Ultra, pois os pulsos dobrados durante flexões, por exemplo, sempre levavam a um uso incorreto do relógio e acionavam a Siri. Isso ainda pode acontecer de vez em quando com o Apple Watch Ultra 2, mas com muito menos frequência em relação ao primeiro modelo.

O botão de ação ativa uma função de sua escolha, ou várias opções de emergência quando pressionado e mantido. / © nextpit

À esquerda do relógio, vemos o botão de ação configurável que também vem na mesma cor laranja marcante. Um breve toque vai ativar a função de sua escolha, o que por padrão inicia um exercício. No entanto, você pode personalizá-lo da forma que quiser, vinculando os atalhos de sua preferência, desde o Shazam até rotinas mais complexas da sua casa inteligente. Com um toque longo, você chama o menu de emergência, que conta com uma sirene de alarme que pode ser ouvida a cerca de 100 metros de distância. Você ainda pode conferir por meio dele a sua identificação médica e um botão de chamada de emergência.

O botão de ação do Apple Watch Ultra 2 é configurável e tem várias funções de emergência. Observação: a captura de tela é do primeiro Apple Watch Ultra, mas a gama de funções não mudou. / © NextPit

Mas a tela do Apple Watch Ultra 2 conta com um novo recurso: o painel é bem mais brilhante, o que é útil nos momentos em você estiver sob luz solar direta. Segundo a Apple, agora é possível atingir o brilho máximo de 3.000 nits em vez de 2.000 nits. Nos meus testes, não percebi nenhuma diferença entre o primeiro e o segundo relógio, mas eu também não estava abaixo de um sol de verão muito forte. De qualquer forma, a função de lanterna mostra claramente que a tela do novo relógio da Apple é muito mais brilhante.

O Apple Watch Ultra 2 (à esquerda) tem uma tela muito mais brilhante do que o primeiro Watch Ultra. / © nextpit

O que é muito mais perceptível na prática é o novo brilho mínimo de 1 nit, o que torna o Apple Watch Ultra 2 significativamente mais escuro à noite, causando menos reflexos. O smartwatch também usa o sensor de luz integrado para ativar de forma automática o modo noturno, caso necessário. Com isso, você também pode tirar o relógio do modo noturno sem qualquer esforço quando ele estiverem embaixo da manga da sua blusa durante o dia, por exemplo, pois ele mudará para o modo diurno em apenas alguns segundos quando ele for descoberto.