A Apple anunciou mais detalhes sobre a próxima WWDC (Worldwide Developers Conference) 2025, que ocorrerá de 9 a 13 de junho. Uma novidade importante em relação ao último anúncio é que a Conferência de Desenvolvedores começará com uma apresentação (keynote) no primeiro dia. A Apple também forneceu detalhes da agenda para os participantes e listou os canais onde os fãs poderão se conectar on-line.

A WWDC 2025 deste ano será realizada principalmente on-line, embora a empresa tenha declarado que está convidando a mídia, os desenvolvedores e alguns estudantes para o primeiro dia do evento.

Como assistir à apresentação da WWDC 2025

No comunicado à imprensa, consta que o Keynote da Apple ocorrerá às 10h locais (14h no horário de Brasília) do dia 9 de junho no Apple Park. Espera-se que ela dure mais de uma hora e será seguida pelo Platforms State of the Union (Estado da União das Plataformas) às 13h locais (17h em Brasília).

Tanto o keynote quanto o State of the Union estarão disponíveis para transmissão nos vários canais da Apple, incluindo apple.com, o aplicativo Apple TV e seu canal no YouTube. Da mesma forma, as transmissões sob demanda de ambas as sessões estarão disponíveis após a transmissão ao vivo.

O que esperar da apresentação da WWDC 2025

Espera-se que as próximas atualizações das plataformas de software da Apple sejam anunciadas na apresentação. Isso inclui as atualizações do iOS 19, macOS 16, visionOS 3, tvOS 19 e watchOS 12, bem como o próximo capítulo da Apple Intelligence.

O iOS 19 está se preparando para ser um dos principais destaques da WWDC 2025. Há rumores de que a próxima atualização significativa do iPhone trará uma grande reformulação da interface do usuário, adotando elementos mais arredondados, fluidos e transparentes, em linha com o visionOS.

Ao mesmo tempo, não se pode descartar a possibilidade de a Apple inserir anúncios de produtos durante esse período, semelhante a algumas WWDCs anteriores, como em 2023, quando o Vision Pro foi anunciado. Também há rumores de um novo alto-falante HomePod, embora o consenso atual sugira que isso pode ser adiado até o final deste ano.

O Vision Pro e o visionOS da Apple foram anunciados na WWDC 2023 em 5 de junho. / © nextpit

O Platforms State of the Union (às 17h de Brasília), com foco em novas ferramentas que os desenvolvedores podem aproveitar, com a Apple já sugerindo inovações “no horizonte". O destaque aqui provavelmente será a IA, o que é lógico, já que as principais marcas têm aumentado seu foco na inteligência artificial.

No entanto, esperamos que a Apple evite incluir produtos e recursos programados para um futuro distante. Essa expectativa se baseia em um boato recente da Bloomberg que indica que a empresa planeja limitar o anúncio de novos produtos a vários meses da data de lançamento prevista. Esse movimento foi supostamente devido ao atraso do Siri renovado, equipado com o Apple Intelligence.

Além das duas principais apresentações na WWDC 2025, a Apple planeja disponibilizar mais de cem vídeos técnicos e de visão geral no site para desenvolvedores da Apple.

