Resistente. Inteligente. Feito para o ar livre. O Amazfit T-Rex 3 Pro combina os melhores recursos de saúde e condicionamento físico encontrados nos wearables premium, mas por um custo bem menor. O ecossistema em expansão da marca traz acessórios que complementam a experiência, como uma pulseira mais compacta ou, até mesmo, um anel para monitorar o sono, o que deixa o acompanhamento da saúde contínuo e prático. Há algumas limitações que podem pesar na decisão, no entanto, e nem todo usuário vai querer conviver com elas. Confira nossa análise completa!

Design, tela e durabilidade O Amazfit T-Rex 3 Pro mantém o DNA robusto da linha T-Rex, trazendo um design muito parecido com o do T-Rex 3 que testei no ano passado. Se você quiser conhecer em detalhes a aparência, hardware, software e todos os recursos dele, recomendo conferir minha análise completa do T-Rex 3. Aqui, vou focar apenas nas novidades do modelo mais recente. Em 2025, o T-Rex finalmente chega em duas versões de tamanho, 48 mm e 44 mm, o que torna o relógio mais acessível para diferentes tipos de pulso. A Amazfit atualizou a moldura e os botões com titânio de grau 5 para aumentar a durabilidade, mantendo a estrutura principal em plástico reforçado para garantir conforto no uso diário. A tela AMOLED agora é protegida por cristal de safira e alcança até 3.000 nits de brilho, o que facilita bastante a leitura mesmo sob luz solar direta. Relógio inteligente Amazfit T-Rex Pro 3 no pulso. © nextpit Com quatro botões texturizados ao redor do visor, o Amazfit T-Rex 3 Pro garante fácil controle e navegação, mesmo com luvas. © nextpit Desse ângulo, a moldura e a estrutura robusta do T-Rex 3 Pro se destacam, pois cada borda foi projetada para oferecer durabilidade e resistência ao ar livre. © nextpit Com resistência à água de 10 ATM, o Amazfit T-Rex 3 Pro está pronto para natação, chuva e aventuras ao ar livre exigentes. © nextpit A pulseira Amazfit T-Rex 3 Pro combina conforto robusto com integração perfeita ao ecossistema. © nextpit A navegação continua baseada em quatro botões físicos (cima, baixo, selecionar e voltar), o que é essencial em condições de frio, chuva ou quando você precisa usar luvas. Ainda não há coroa giratória, então a experiência segue a fórmula tradicional da linha T-Rex em vez de entregar uma reformulação completa. Testei a versão de 48 mm e, sendo sincera, achei grande para o meu pulso. Mesmo assim, o ecossistema da Amazfit ajuda a contornar essa questão. Em vez de dormir com o relógio, usei a pulseira Amazfit Helio Strap durante a noite e voltei ao T-Rex pela manhã. A transição foi perfeita e funcionou sem falhas. A solução mostra que a Amazfit realmente está investindo em oferecer uma experiência completa de monitoramento de saúde. A ideia, agora, é cuidar de toda a sua jornada de bem-estar, não apenas do que está no seu pulso. Integrado com a pulseira Helio e parte do ecossistema Amazfit mais amplo, o T-Rex 3 Pro não é apenas um relógio resistente, mas uma porta de entrada para aplicativos de fitness, dispositivos complementares e sincronização perfeita de dados entre seus equipamentos. © nextpit Também coloquei o T-Rex 3 Pro à prova em uma viagem de bicicleta pelos Alpes austríacos. Apesar do tamanho robusto, ele permaneceu firme e sem deslizar, mesmo durante treinos intensos e com bastante suor. Para um relógio grande, o ajuste no pulso é melhor do que eu imaginava. Agora, vamos à primeira limitação: as melhorias em titânio deixam o T-Rex 3 Pro com um aspecto mais premium que os modelos anteriores, mas ainda não alcança o nível de acabamento de um Apple Watch Ultra 3 (review) ou, até mesmo, de um Huawei Watch GT 6 Pro (review). A diferença é que o T-Rex custa praticamente a metade do preço do Apple Watch Ultra e entrega um ecossistema mais completo que a série GT da Huawei. No fim das contas, o T-Rex 3 Pro vai agradar quem busca um smartwatch resistente, com design robusto e voltado para atividades ao ar livre, sendo muito mais do que um relógio de luxo e com aparência sofisticada.

Software e compatibilidade O Amazfit T-Rex 3 Pro roda o ZeppOS 5, sistema operacional da própria marca. Sua maior vantagem é a compatibilidade tanto com Android quanto com iOS, o que considero um ponto positivo. Ainda assim, a experiência pode parecer um pouco fragmentada, já que alguns recursos exigem o uso de aplicativos separados, como o Zepp Pay, para serem totalmente liberados. O ZeppOS não é tão fluido quanto o watchOS 26 ou o Wear OS 6, mas garante acesso a um ecossistema de aplicativos robusto e funcional. De forma geral, o ZeppOS é simples e fácil de usar. Tanto o aplicativo complementar no smartphone quanto a interface do relógio são intuitivos e ágeis, permitindo uma navegação rápida. A Amazfit monetiza alguns serviços extras, como o Aura e o Fitness, mas a maioria das funções principais está disponível sem a exigência de uma assinatura. O aplicativo complementar do Amazfit T-Rex 3 Pro mostra informações detalhadas sobre a saúde, desde métricas do sono e do coração até esforço e recuperação. / © nextpit Um ponto fraco é a parte de música. Não é possível fazer streaming diretamente no smartwatch, então você precisa carregar arquivos MP3 manualmente caso queira ouvir offline. A vantagem é que, quando o relógio está emparelhado ao smartphone, você pode controlar suas playlists diretamente no pulso. Outro aspecto positivo do relógio é o histórico de atualizações. O Zepp costuma lançar novos recursos com frequência por meio de atualizações de firmware, além de manter os aplicativos sempre atualizados via App Store e Google Play. A segunda limitação está na transparência em relação à privacidade. A Amazfit aparece ao lado da Xiaomi entre as marcas menos transparentes em relação às políticas de dados, enquanto Google e Apple lideram em proteção de informações pessoais. Por outro lado, a empresa já afirmou que os servidores para usuários fora da China continental ficam na Alemanha e nos Estados Unidos (AWS), seguindo os padrões do GDPR europeu. O T-Rex 3 Pro também oferece opções avançadas de privacidade para dados de GPS, assim você pode escolher entre armazenamento permanente na nuvem, temporário, nenhum upload ou até desativar totalmente o GPS. Além disso, a Zepp disponibiliza diferentes métodos de backup, incluindo e-mail, nuvem, armazenamento local no smartphone e exportação de arquivos de exercícios.

Recursos de bem-estar, segurança e condicionamento físico O Amazfit T-Rex 3 Pro suporta mais de 170 modos esportivos, aliado a um sensor de frequência cardíaca confiável e GPS de banda dupla, garantindo uma maior precisão nos dados de treino. No campo da saúde, o sensor traseiro faz o monitoramento completo de indicadores importantes como oxigênio no sangue, qualidade do sono, frequência cardíaca contínua, variabilidade da frequência cardíaca (VFC), frequência cardíaca em repouso, temperatura da pele e frequência respiratória. Nos meus testes, os resultados ficaram muito próximos da precisão da cinta peitoral Wahoo, que sempre uso como referência. Assim como a pulseira Amazfit Helio Strap, o T-Rex 3 Pro agora utiliza o sistema BioCharge no lugar da antiga pontuação Readiness. A diferença é que o Readiness trazia apenas um relatório diário de recuperação pela manhã, enquanto o BioCharge oferece uma análise contínua, em tempo real, sobre como o corpo está respondendo ao longo do dia. A parte inferior do Amazfit T-Rex 3 Pro abriga o conjunto de sensores para monitoramento de saúde e atividades físicas. © nextpit Quando testei o Helio Strap, achei o BioCharge um pouco mais complexo em comparação à simplicidade de receber um único número diário de prontidão. Particularmente, ainda prefiro acordar e ver uma pontuação clara em vez de precisar consultar o aplicativo várias vezes. Mesmo assim, reconheço o valor do monitoramento contínuo, já que ele permite identificar quedas ou picos inesperados de desempenho em situações cotidianas. Para atletas que desejam mais flexibilidade e ajustes dinâmicos no treino ou na recuperação, o BioCharge é uma ferramenta útil. Para mim, não substitui totalmente a simplicidade da pontuação matinal, mas entendo seu apelo para quem busca feedback em tempo real. O desempenho do GPS também surpreendeu. Durante um pedal de 525 km pelos Alpes austríacos, passando por florestas, ciclovias e rodovias, o T-Rex 3 Pro registrou as rotas com ótima precisão. O rastreamento de altitude foi igualmente confiável, e gostei da possibilidade de criar e sincronizar rotas diretamente no aplicativo Zepp, em um estilo bem próximo ao Komoot. O bloqueio do sinal levou de 3 a 8 segundos e, quando me esquecia de iniciar a pedalada manualmente, o relógio reconhecia o exercício automaticamente. GPS e rastreamento de altitude no Amazfit T-Rex 3 Pro: mapeamento detalhado de rotas, informações sobre elevação e distribuição de gradientes diretamente do aplicativo Zepp. / © nextpit A detecção automática de atividade segue como um dos grandes diferenciais da Amazfit. O T-Rex 3 Pro identificou de forma consistente caminhadas, corridas, pedais e até natação, sem que eu precisasse ativar nada manualmente, o que considero muito prático para quem costuma esquecer de iniciar a atividade. Uma questão que o relógio ainda deixa a desejar é na parte de segurança. O T-Rex 3 Pro não conta com detecção automática de quedas, detecção de colisões ou sirene de emergência, recursos que estão presentes em modelos premium como o Apple Watch Ultra 3 e o Garmin Fenix 8 Pro, e até mesmo em opções mais acessíveis, como o Huawei Watch GT 6 Pro e o Google Pixel Watch 4. Essa é a terceira grande limitação do T-Rex 3 Pro: não há suporte para conectividade LTE ou 5G, nem envio de mensagens via satélite, nem função SOS dedicada. O que você tem é uma lanterna LED integrada com modo SOS, que pode ser útil em treinos noturnos. Para qualquer recurso de emergência mais avançado, você dependerá do seu smartphone, incluindo alertas de SOS, detecção de queda ou colisão. O LED superior do Amazfit T-Rex 3 Pro, mostrado aqui com brilho mínimo, é útil como uma lanterna discreta em ambientes escuros. © nextpit O LED branco montado na parte superior do T-Rex 3 Pro oferece visibilidade durante a prática de esportes noturnos, uma ajuda útil ao correr, fazer trilhas ou andar de bicicleta em condições de pouca luz. © nextpit O T-Rex Pro 3 da Amazfit vem com um LED bicolor e uma lanterna mais brilhante. © nextpit

Vida útil da bateria e carregamento O Amazfit T-Rex 3 Pro vem com uma bateria de 700 mAh na versão de 48 mm, oferecendo uma autonomia impressionante. A fabricante anuncia até 25 dias de uso normal e cerca de 10 dias de uso intenso. Para testar esses números, levei o T-Rex 3 Pro em uma viagem de bicicleta de 525 km, com o objetivo de medir a resistência da bateria. Como não usei o relógio para monitoramento do sono, o desliguei à noite. Durante o dia, com uso contínuo do GPS, ele acompanhou cerca de 328 km de trajeto, totalizando 19 horas e 43 minutos de uso de GPS, do percurso de Innsbruck, na Áustria, até Gauting, na Alemanha. Com isso, consegui quatro dias completos com uma única carga, mantendo o Always On Display (tela sempre ligada) ativo em metade desse período. Achei o desempenho realmente impressionante! A base de carregamento magnética para o Amazfit T-Rex 3 Pro garante um alinhamento fácil e uma conexão segura: basta encaixá-la e pronto. © nextpit O carregamento também é prático. O T-Rex 3 Pro leva cerca de 100 minutos para recarregar totalmente, o que é muito bom para uma bateria de 700 mAh, e é possível chegar a 80% da carga em apenas 45 minutos. Durante a viagem, precisei carregá-lo apenas uma vez. O carregador é compacto, usa pinos magnéticos e se conecta via USB-C, sem cabo acoplado, permitindo que eu o conectasse diretamente ao adaptador de carregamento do iPhone 16 (20 W). Para viagens e aventuras, esse design é extremamente conveniente. Depois da viagem, com uma rotina diária menos intensa, consegui usar o relógio por 14 dias com uma única carga. Para quem gosta de atividades ao ar livre, essa autonomia faz do T-Rex 3 Pro um companheiro confiável e prático.

Especificações técnicas Amazfit T-Rex 3 Pro Tela AMOLED de 1,5 polegada (48 mm) ou 1,32 polegada (44 mm)

480 × 480 px (48 mm) / 466 × 466 px (44 mm)

Até 3.000 nits de brilho máximo

Vidro de cristal de safira Monitoramento da saúde Frequência cardíaca 24/7

SpO2 (oxigênio no sangue)

Sono e HRV do sono

Monitoramento de estresse

Temperatura da pele

Frequência respiratória

Métrica de recuperação do BioCharge

FC de repouso GPS GNSS de 6 sistemas de banda dupla (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC)

Antena polarizada circularmente atualizada

Mapas off-line com detalhes topográficos e mapas de esqui

Planejamento de rota no relógio, pesquisa de POI, navegação curva a curva Memória 64 MB PSRAM + 32 GB eMMC (para mapas, músicas, rotas) Bateria

(De acordo com o fabricante) 700 mAh (48 mm) / 500 mAh (44 mm) Li-Po

Uso típico: até 25 dias (48 mm)

Uso intenso: ~10 dias (48 mm)

GPS (modo de precisão): ~38 h (48 mm)

GPS (economia de energia): até 74 horas Conectividade Bluetooth 5.2

Wi-Fi (atualizações OTA, downloads de mapas)

Microfone e alto-falante embutidos (chamadas por Bluetooth) Classificação IP/WR Resistência à água de 10 ATM

Certificado EN13319 e ISO 6425 (mergulho livre e autônomo até 45 m) Materiais Moldura e botões de titânio de grau 5

Corpo em polímero reforçado com fibra

Pulseira de silicone líquido ou nylon Dimensões e peso 48 mm × 48 mm × 13,65 mm (48 mm)

Peso: ~52 g (sem pulseira, 48 mm) Cores Preto tático

Preto dourado

Ártico

Ouro (44 mm) Compatibilidade Dispositivos Android 7.0+ e iOS 12.0+

O Amazfit T-Rex 3 Pro tem muito a oferecer. Com seu design robusto, o dispositivo é claramente voltado para quem pratica esportes ao ar livre. Está disponível em dois tamanhos, é compatível com Android e iOS e se beneficia de uma ótima política de atualizações. O usuário também tem acesso ao ecossistema Amazfit, que amplia os recursos do relógio. Além disso, os exercícios são precisos e detalhados graças ao GPS de banda dupla, e a autonomia da bateria passa bastante confiança para a realização de atividades prolongadas. Por outro lado, existem algumas limitações. O ZeppOS já foi criticado pela falta de transparência em relação à privacidade de dados. O relógio também traz recursos limitados de segurança e conectividade, e o acabamento não chega a competir com modelos premium. Por rodar em um software proprio, você pode acabar lidando com sobreposição de aplicativos e serviços. Ainda assim, considerando o preço de lançamento de US$ 399 (cerca de R$ 2.130 na cotação atual direta), algumas concessões são esperadas para oferecer recursos de alto nível voltados para uso externo de forma mais acessível. No balanço final, os benefícios superam as desvantagens. A questão é: você se dispõe a abrir mão de algumas funções em troca de mais desempenho, resistência e praticidade em atividades ao ar livre?

Onde comprar o Amazfit T-Rex 3 Pro O Amazfit T-Rex 3 Pro ainda não está disponível no mercado brasileiro. Custando US$ 399, cerca de R$ 2.130 na conversão direta, o dispositivo se posiciona como uma opção competitiva para quem procura um smartwatch esportivo resistente e pensado para atividades ao ar livre.