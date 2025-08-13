O Amazfit T-Rex 3 mantém a essência dos modelos anteriores, mas traz um design mais refinado. É um smartwatch robusto e, ao mesmo tempo, econômico no consumo de energia, pensado para quem gosta de aventuras. Ele oferece um ótimo custo-benefício pelo preço, mas o software próprio, apesar de muito funcional, pode exigir um certo tempo de adaptação. Depois de testar o dispositivo de forma intensa, compartilho aqui minhas impressões sobre como o T-Rex 3 se comporta no uso diário.

Resumo Comprar Amazfit T-Rex 3 Prós Botões físicos funcionais

Tela AMOLED brilhante e colorida

GPS de banda dupla

Compatível com Android e iOS

Detecção automática de atividades eficaz

Mapas e rotas off-line

Bateria com duração de uma semana Contras Estrutura predominantemente em plástico

Disponível apenas em um tamanho

Muitas assinaturas

Não há serviço de streaming de música disponível

Sem classificação IP, mas com resistência à água de até 10ATM Amazfit T-Rex 3 Amazfit T-Rex 3: Todas as ofertas

Design, tela e durabilidade O nome T-Rex transmite força, resistência e resiliência, características que se alinham ao design robusto e durável da linha de smartwatches T-Rex. A Amazfit explora essa ideia para posicionar o novo dispositivo como um equipamento funcional, feito para aguentar condições desafiadoras. Ele é voltado para você, pessoa aventureira, que precisa de um relógio confiável para suas atividades ao ar livre. Mas será que ele realmente entrega tudo isso? Prós: Estrutura em aço inoxidável (melhoria);

Botões físicos funcionais;

Tela AMOLED brilhante e colorida. Contras: Estrutura feita principalmente em plástico. O T-Rex 3 mede 48,5 mm e parece grande no meu pulso de 148 mm. Ainda assim, é surpreendentemente leve. / © nextpit Meus testes confirmam que o T-Rex 3 cumpre o que promete. Ele não tem uma classificação IP formal, mas atende a nove padrões de nível militar, porém seis a menos que o modelo anterior. O relógio ferece resistência à água de 10 ATM e aguenta mergulho livre de até 45 metros. Além disso, possui certificação EN13319 e ISO6425, o que garante um alto desempenho e durabilidade confiáveis em situações desafiadoras debaixo d'água, incluindo o mergulho profissional. O T-Rex 3 também suporta temperaturas extremas de até -30 °C. Ele é um smartwatch de tamanho considerável, com uma caixa de 48,5 mm. Seu design octogonal foi atualizado e agora conta com uma moldura de aço inoxidável, que proporciona um toque mais sofisticado. Mesmo assim, a estrutura geral ainda é feita principalmente de plástico. A tela AMOLED está 16% maior e duas vezes mais brilhante que a geração anterior, o que melhora a visibilidade em quase todas as condições em que fiz os testes. A tela AMOLED vibrante com um pico de brilho de 2.000 nits é tão colorida que é possível ver claramente as imagens de todos os ângulos. / © nextpit Lembrando que este smartwatch ainda tem uma enorme bateria de 700 mAh. Para os padrões atuais, isso é realmente impressionante. Comparado a todos os aparelhos que testei até agora, o T-Rex 3 se destaca por ter mais botões físicos que qualquer outro relógio inteligente. Ele conta com quatro botões ao redor da caixa octogonal: Cima, Baixo, Selecionar e Voltar. Esses botões são bastante úteis quando você está no frio, nadando ou com as mãos molhadas. Preciso dizer que gostei muito desse detalhe, mesmo admitindo que não é o tipo de design de smartwatch que eu prefiro. Há botões em todos os lados do T-Rex 3! Os botões para cima e para baixo estão posicionados no lado esquerdo da caixa. / © nextpit

Software e compatibilidade É no software do T-Rex 3 que as coisas ficam realmente interessantes. Para começar, este não é um aparelho Wear OS, pois ele roda no ZeppOS 4, um sistema operacional próprio. Mas não ache que isso é um ponto negativo, pois ele ainda oferece acesso a um ecossistema de aplicativos surpreendentemente completo. Além disso, o sistema operacional conta com um assistente de inteligência artificial que usa a tecnologia GPT-4 da OpenAI, e algumas inovações na área da privacidade, incluindo um recurso que se destaca: a discrição do GPS. Prós: Compatível com Android e iOS;

Oferece uma ampla variedade de serviços;

Atualizações regulares de software. Contras: Muitas assinaturas;

Os recursos de IA melhoraram, mas continuam previsíveis;

Não há serviço de streaming de música disponível. O Amazfit T-Rex 3 é combinado com o aplicativo complementar Zepp, que fornece uma visão geral mais detalhada dos seus dados de condicionamento físico e saúde. / © nextpit A primeira grande vantagem do sistema operacional Zepp é sua compatibilidade com dispositivos Android e iOS, o que considero um ponto muito positivo. No entanto, o relógio exige o uso de vários aplicativos, como o Zepp Pay, para cobrir todas as suas funcionalidades. Preciso mencionar que recebi o T-Rex 3 para testes antes do lançamento oficial, então estou usando o software em uma versão beta fechada. Por causa disso, alguns recursos, como o rastreamento do ciclo menstrual, não estão funcionando corretamente para mim. Menciono isso porque é uma questão que pode afetar minha experiência com o software. De modo geral, o Zepp OS é simples e oferece uma experiência de uso intuitiva, apesar de a interface poder se comportar de maneiras inesperadas às vezes. O modo Economia de Bateria, por exemplo, está nas Preferências e não no Gerenciador de Bateria, como na maioria dos outros sistemas. No entanto, você também pode ativá-lo rapidamente clicando no ícone da Bateria no menu de atalho. Tanto o aplicativo complementar quanto o smartwatch em si são fáceis de navegar e de entender. A Amazfit monetiza alguns serviços de software, como o Aura e o Fitness, mas a maioria dos recursos do aparelho está disponível sem a necessidade de uma assinatura. Porém, você não receberá relatórios semanais sem assinar o Fitness. Na minha análise do Amazfit Balance, eu me aprofundo nos recursos de inteligência artificial e nos serviços de assinatura, então recomendo que você a consulte para saber mais sobre o tema. Infelizmente, assim como no Amazfit Balance, se você espera reproduzir música diretamente do smartwatch, não é o que terá. Com o relógio, será preciso usar o método antigo e carregar manualmente suas playlists como arquivos MP3, já que ainda não há suporte para streaming de música. O Zepp traz duas métricas interessantes: Pontuação de Prontidão e PAI. A Pontuação de Prontidão coleta dados do seu sono, das atividades do dia anterior e da frequência cardíaca para te dar uma leitura diária da sua preparação para atividades físicas e quanto tempo pode precisar para se recuperar. Na teoria, isso te ajuda a ajustar a intensidade do treino. Na prática? Funciona bem e melhora com o tempo. Há também o sistema PAI (Personal Activity Intelligence), um recurso conhecido por quem tem a Mi Band. Ele pontua seus exercícios com base na frequência cardíaca e na intensidade da atividade para mostrar como eles afetam seu treinamento geral. É perfeito para quem adora monitorar dados, acompanhar cada detalhe e melhorar os treinos semanalmente. Interface de usuário do aplicativo Zepp no Amazfit T-Rex 3: Tela de Início © nextpit Interface de usuário do aplicativo Zepp no Amazfit T-Rex 3: Tela de Início © nextpit Interface de usuário do aplicativo Zepp no Amazfit T-Rex 3: Tela de Início © nextpit Interface de usuário do aplicativo Zepp no Amazfit T-Rex 3: Tela de Início © nextpit Interface de usuário do aplicativo Zepp no Amazfit T-Rex 3: aba Exercícios. © nextpit Interface de usuário do aplicativo Zepp no Amazfit T-Rex 3: aba Exercícios. © nextpit Interface de usuário do aplicativo Zepp no Amazfit T-Rex 3: aba Sono. © nextpit Interface de usuário do aplicativo Zepp no Amazfit T-Rex 3: aba Aura. © nextpit Interface de usuário do aplicativo Zepp no Amazfit T-Rex 3: aba Aura. © nextpit Interface de usuário do aplicativo Zepp no Amazfit T-Rex 3: aba Perfil. © nextpit Por fim, o Zepp continua lançando atualizações regulares de firmware e adicionando novos recursos, além de oferecer atualizações separadas do aplicativo pela App Store. No quesito privacidade, o Zepp dá um passo importante com o T-Rex 3, proporcionando mais controle sobre os dados do usuário. Para quem está fora da China continental, os servidores ficam na Alemanha e nos EUA (AWS). E agora, o T-Rex 3 traz novas opções de proteção de privacidade: você pode escolher entre armazenamento permanente de dados de GPS na nuvem, armazenamento temporário, não enviar para a nuvem ou desativar totalmente as permissões de GPS. O Zepp também oferece suporte a vários métodos de backup de dados, como backup automático por e-mail, na nuvem, armazenamento móvel local e exportação de arquivos de dados esportivos.

Recursos de bem-estar e condicionamento físico O Amazfit T-Rex 3 apresenta uma grande variedade de recursos de condicionamento físico, com suporte para mais de 170 perfis de esportes e resistência à água, o que o torna perfeito para a prática de atividades aquáticas. O dispositivo também vem equipado com um sensor de frequência cardíaca e GPS de banda dupla para garantir que seus dados de treinamento sejam precisos. O rastreamento do sono é confiável, e as métricas de corrida são surpreendentemente detalhadas, oferecendo todas as informações que precisa para melhorar seus treinos. Prós: Conectividade perfeita com dispositivos de condicionamento físico de terceiros;

GPS de banda dupla para treinamento preciso.

Detecção automática e eficiente de atividades;

Visão geral abrangente da corrida;

Rastreamento de sono acima da média;

Mapas e rotas off-line. Contras: - Na parte traseira do smartwatch, você encontra o sensor de monitoramento de saúde para acompanhar a frequência cardíaca, os níveis de oxigênio no sangue e muito mais. / © nextpit A Amazfit é uma marca reconhecida por seus smartwatches esportivos, e o T-Rex 3 foi criado sob medida para aventureiros e quem gosta de atividades ao ar livre. Para avaliar seu desempenho, eu o testei junto com o Whoop 4.0, outro aparelho feito para atletas. Como esperado, o T-Rex 3 mostrou resultados praticamente iguais. Eu não usei uma cinta peitoral desta vez, mas por ter usado o Whoop, que é bem preciso, de forma constante em outras análises, não tenho motivos para duvidar da precisão do T-Rex 3. O sensor de monitoramento de saúde na parte de trás do aparelho acompanha os principais sinais vitais, como níveis de oxigênio no sangue, padrões de sono, frequência cardíaca ao longo do dia, variabilidade da frequência cardíaca (VFC), frequência cardíaca em repouso, temperatura da pele e frequência respiratória. Durante meus testes, ele entregou leituras confiáveis, com um desempenho igual ao do Whoop 4.0. Vamos usar como exemplo uma corrida de 10 km. Aqui, comparei os dados de frequência cardíaca entre o Amazfit T-Rex 3 e o Whoop 4.0. O T-Rex 3 marcou uma frequência cardíaca média de 154 bpm com um pico de 176 bpm, enquanto o Whoop registrou 151 bpm e um máximo de 177 bpm. Frequência cardíaca média vs. máxima no Amazfit T-Rex 3. © nextpit Frequência cardíaca média vs. máxima no Whoop 4.0. © nextpit Para você ter uma ideia da precisão do GPS, durante a mesma corrida de 10 km por ruas estreitas e prédios de tamanho médio, o T-Rex 3 não teve problemas para rastrear minha rota com exatidão. O que é ainda mais impressionante é que ele travou no GPS em 3 a 8 segundos, o que é extremamente rápido para um aparelho desse tipo. Assim como os dispositivos Amazfit anteriores, a detecção automática de atividade no T-Rex 3 é muito confiável, sendo um recurso que eu realmente aprecio, principalmente porque às vezes me esqueço de iniciar um exercício manualmente. Ele rastreia sem esforço atividades como caminhada, corrida, ciclismo e natação, garantindo que nada passe despercebido. Agora, vou me aprofundar no desempenho do relógio quando se trata de métricas de corrida e sono. Corrida ao ar livre Sempre achei que a Amazfit se destaca na categoria de corrida, oferecendo ferramentas de análise avançadas que realmente aprimoram o treinamento. O aparelho fornece informações detalhadas sobre métricas como potência, cadência e passada, facilitando a interpretação dos gráficos e a identificação de áreas de melhorias, ou quando você precisa de um impulso isotônico durante corridas mais longas. O algoritmo de corrida também prevê quanto tempo você levará para completar uma meia maratona ou uma maratona completa com base no seu desempenho recente, o que é um motivador bastante útil. Desde que a Amazfit fez parceria com o ChatGPT da OpenAI, o Zepp Coach teve melhorias perceptíveis, principalmente para os entusiastas da corrida. Combinado com os planos de corrida personalizados disponíveis no aplicativo complementar do Zepp, é uma atualização marcante para quem leva o treinamento a sério. Para completar, a Zepp acrescentou novos modos de corrida no T-Rex 3, incluindo o modo de corrida Hyrox e suporte para Ultramaratona. Isso mostra o compromisso da Amazfit em fornecer análises de corrida sérias e detalhadas. Se você tiver uma boa conexão Wi-Fi, é possível fazer o download de mapas e carregar rotas personalizadas no smartwatch sem esforço, permitindo o uso contínuo de mapas off-line e mapas de contorno detalhados com instruções passo a passo. Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de estatísticas de corrida do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Rastreamento do sono Sendo bem honesta, eu normalmente não usaria o T-Rex 3 para monitorar o sono, já que usar um aparelho de 48,5 mm no pulso durante a noite não é exatamente confortável. Mas para esta análise, eu tentei. Se você decidir usá-lo enquanto dorme, os resultados são bons e bem parecidos com os do Amazfit Balance, que é o melhor aparelho da empresa até hoje para métricas de sono. Do bem-estar ao condicionamento físico, todas as suas estatísticas estão bem ali na tela do Amazfit T-Rex 3. / © nextpit Acredito que a qualidade do sono é uma das métricas mais importantes para qualquer pessoa que busca longevidade e boa saúde. Em termos de análise do estágio do sono, tanto o Zepp quanto o Whoop 4.0 costumam ser mais generosos com seus dados. Ainda que eu ache que o algoritmo de rastreamento do sono da Apple seja o melhor, o Whoop fica em segundo lugar. E considerando o desempenho parecido do T-Rex 3 em meus testes, eu o classificaria bem próximo do Whoop em termos de precisão. Quanto à granularidade dos dados, o aplicativo complementar Zepp oferece algumas informações avançadas sobre as métricas do sono. Se você assinar o recurso pago Aura, poderá se aprofundar em como o sono profundo e o sono REM afetam a saúde em geral, receber relatórios semanais de consistência do sono e comparar suas estatísticas com uma base de usuários global, o que é útil para ver como você se posiciona em uma escala maior. Interface de Usuário de monitoramento do sono do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de monitoramento do sono do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de monitoramento do sono do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de monitoramento do sono do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de monitoramento do sono do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de monitoramento do sono do Amazfit T-Rex 3. © nextpit Interface de Usuário de monitoramento do sono do Amazfit T-Rex 3. © nextpit

Vida útil da bateria e carregamento O T-Rex 3 tem uma bateria robusta de 700 mAh e, graças à integração perfeita entre o hardware e o software da Zepp, oferece uma duração impressionante que chega a oito dias em condições reais de uso. As especificações oficiais da Amazfit, no entanto, são ainda mais ambiciosas, informando que o smartwatch pode durar até 27 dias com uso normal e cerca de 13 dias com uso intenso. Prós: Bateria com duração de uma semana;

Adaptador de carregador USB-C, sem cabo conectado. Contras: - Como mencionei na seção de software, estou usando o aparelho em um teste beta fechado. Por isso, o desempenho pode não refletir totalmente como ele funciona com o aplicativo complementar Zepp padrão. Acredito que a duração da bateria poderia ser ainda maior fora dessa configuração de teste. Dito isso, quando comparado a outros aparelhos na mesma faixa de preço, e até mesmo a alguns modelos mais caros, a duração da bateria do Amazfit T-Rex 3 se destaca. Estou usando o smartwatch há nove dias e só precisei carregá-lo uma vez, no oitavo dia. Isso foi feito com todos os sensores ativos, e só ativei o modo de economia de energia quando a bateria caiu para 7%. Quando se trata de recarga, o T-Rex 3 leva cerca de 100 minutos para atingir a carga total, o que é bastante razoável para uma bateria de 700 mAh. Em comparação, o Samsung Galaxy Watch Ultra (review), com sua bateria de 590 mAh, levou 112 minutos para uma carga completa. Em apenas 30 minutos, o T-Rex 3 atinge uma carga de 35%, o que dá a você energia suficiente para continuar por um bom tempo e, em 60 minutos, você já está com 70%. O adaptador do carregador do Amazfit T-Rex 3 é compacto e portátil, e funciona com qualquer cabo USB-C para recarregar o smartwatch. / © nextpit O pacote inclui um adaptador de carregamento rápido que se conecta magneticamente usando pinos de pogo. Esse sistema é confiável e garante o carregamento adequado quando conectado corretamente. O que se destaca é que, ao contrário do Amazfit Balance, o adaptador do carregador do T-Rex 3 apresenta uma porta USB-C sem um cabo conectado, facilitando a conexão a um carregador de MacBook ou iPhone.

Especificações técnicas Amazfit T-Rex 3 Tela AMOLED de 1,5 polegada

480 × 480 pixels

2.000 nits de brilho máximo

Corning Gorilla Glass Monitoramento da saúde Oxigênio no sangue

Sono

Frequência cardíaca durante todo o dia

VFC

Prontidão

Frequência cardíaca em repouso

Estresse durante todo o dia

Temperatura da pele

Frequência respiratória GPS Antena de GPS polarizada circularmente

Posicionamento de banda dupla

6 sistemas de posicionamento por satélite Memória 64 MB PSRAM + 32 GB EMMC Bateria

(De acordo com o fabricante) 700 mAh LiPo

Uso normal: 27 dias

Uso intenso: 13 dias

Modo de economia de bateria: 40 dias

Modo relógio: 81 dias Conectividade Bluetooth

Wi-Fi Classificação IP/WR 10 ATM Materiais - Dimensões e peso 48,5 × 48,5 × 13,75 mm

68,3 gramas com a pulseira Cores Onyx com pulseira de silicone líquido

Lava com pulseira de silicone líquido Compatibilidade Dispositivos Android 7+ e iOS 12+

Veredito Final É assim que eu vejo os aparelhos da Amazfit, como o T-Rex 3: quando o assunto é detalhe dos dados e análise avançada, eles estão acima de marcas como Apple, Google, OnePlus e Samsung, mas ainda ficam um pouco atrás da experiência da Garmin. A Zepp, plataforma da Amazfit, se destaca pela pesquisa e desenvolvimento em saúde e condicionamento físico, e a empresa oferece um hardware impressionante por um preço muito competitivo. O T-Rex 3 traz vários recursos que muitas pessoas vão gostar: quatro botões físicos, uma tela AMOLED brilhante e colorida, GPS de banda dupla, detecção automática de atividade eficiente e uma bateria que dura uma semana, mesmo com uso intenso. Além disso, ele é compatível com Android e iOS, o que o torna versátil em várias plataformas. No entanto, existem algumas desvantagens. Apesar da melhoria na qualidade de construção, o aparelho ainda é basicamente de plástico e só vem em um tamanho. Muitos de seus relatórios detalhados exigem assinaturas, e ele não oferece uma opção adequada de streaming de música. Existe uma grande variedade de aplicativos compatíveis, mas há uma certa sobreposição entre os serviços, o que pode parecer redundante. Dito isso, o T-Rex 3 pode ser adquirido por R$ 1.500, oferecendo uma relação excepcional de preço e desempenho. Oferta de afiliados Amazfit T-Rex 3 Concluindo, o T-Rex 3 se destaca por ostentar um design robusto. Se você pratica esportes ao ar livre, valoriza a longa duração da bateria, prefere botões físicos em vez de telas sensíveis ao toque e quer melhorar seu treinamento sem se sobrecarregar por aplicativos extras, essa é uma opção incrível. E se você é uma pessoa que se preocupa em perder métricas como a pontuação de prontidão por não querer dormir com um smartwatch volumoso, a Amazfit também oferece o Amazfit Helio Ring. Ele é um ótimo companheiro para o monitoramento da saúde, mas no momento só está disponível nos tamanhos 10 e 12. Agora, eu gostaria de saber sua opinião sobre o T-Rex 3! O relógio inteligente é algo que você consideraria comprar ou recomendar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo!