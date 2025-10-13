O design externo dos smartphones da Apple tem se mantido praticamente igual desde o lançamento do iPhone 12. A parte frontal e a traseira continuam feitas de vidro, envolvidas por uma moldura angular. No início, a Apple utilizava aço inoxidável, mas passou a adotar o titânio com a chegada do iPhone 15 Pro. Após cinco anos sem mudanças visuais significativas, tudo indica que a nova geração do iPhone deve trazer um redesign completo. A expectativa é que o modelo ganhe um visual mais moderno e, ao mesmo tempo, resolva um problema que tem incomodado os usuários há bastante tempo.

Comprar Apple iPhone 17 Pro Max Apple iPhone 17 Pro Max: Todas as ofertas

Apple iPhone 17 Pro Max – Desenho & Qualidade de Construção Design e processamento Tela Tela de 6,9 polegadas

1320 x 2868 pixels

Taxa de atualização de 120 Hz Dimensões e peso 163,4 x 78 x 8,8 milímetros

233 gramas Resistência IP68

Escudo de cerâmica 2 A Apple apresenta o novo design do iPhone 17 Pro como "unibody" e passa a usar alumínio no lugar do titânio. No conceito unibody, a estrutura e a parte traseira do smartphone são formadas por uma única peça de alumínio. Esse tipo de construção já é conhecido dos MacBooks e há muito tempo se consolidou como referência no segmento premium. A troca do titânio pelo alumínio não foi apenas uma escolha estética, mas uma solução pensada para resolver um problema técnico que tem causado desconforto a muitos usuários nos últimos anos: o acúmulo de calor. Nos modelos anteriores, o alto desempenho do processador fazia o smartphone esquentar demais. Como consequência, a tela reduzia automaticamente o brilho para controlar a temperatura, o que acabava comprometendo bastante a visibilidade sob luz solar direta. O titânio não conseguia dissipar o calor de maneira eficiente, e isso fazia com que os aparelhos atingissem seus limites rapidamente. A saliência da câmera do iPhone 17 Pro Max. © nextpit Confira o design monobloco do iPhone 17 Pro Max. © nextpit O alumínio oferece vantagens evidentes nesse aspecto. O material conduz o calor de forma muito mais eficiente e trabalha em conjunto com o sistema de resfriamento por câmara de vapor presente no iPhone 17 Pro. Essa combinação faz com que o calor gerado seja dissipado rapidamente pela carcaça e liberado para o ambiente, mantendo o smartphone mais estável até mesmo durante o uso intenso. Nos testes práticos, a diferença ficou clara: enquanto o iPhone 16 Pro escurecia a tela depois de poucos minutos de uso pesado, como gravar vídeos ou jogar Pokémon Go abaixo de sol forte, o iPhone 17 Pro manteve o brilho estável mesmo sob altas temperaturas. Apenas após várias horas de uso contínuo em dias quentes, a tela apresentou um leve escurecimento, mas durou pouco tempo. A Apple conseguiu, assim, um avanço significativo em um problema que afeta não só seus próprios aparelhos, mas também diversos modelos concorrentes. Tamanho e cores disponíveis Assim como nas gerações anteriores, o iPhone 17 Pro chega em duas versões. O modelo padrão tem tela de 6,3 polegadas, sendo uma das opções mais compactas entre os smartphones premium atuais. Para quem prefere uma tela maior, o iPhone 17 Pro Max oferece uma tela de 6,9 polegadas. Com exceção do tamanho e a capacidade da bateria, os dois modelos são tecnicamente idênticos, o que torna a escolha uma questão de preferência pessoal em relação ao tamanho e à pegada do aparelho. A Apple disponibiliza o iPhone 17 Pro em três cores: Laranja Cósmico, Azul Intenso e Prateado. O modelo laranja se destaca de imediato pelo design vibrante e moderno, rompendo com a paleta tradicional da marca. O azul escuro é o tom mais sóbrio da linha, substituindo o preto clássico que ficou de fora nesta geração. Já o modelo prateado exibe o alumínio em seu estado natural e tende a ser o mais resistente a arranhões no uso diário. Graças ao acabamento fosco da nova estrutura de alumínio, as marcas de dedos ficam praticamente imperceptíveis em todas as opções de cor.

Apple iPhone 17 Pro Max – Tela Com o iPhone 17 Pro, a Apple reforça sua posição de referência no mercado de telas, e os avanços ficam ainda mais evidentes no software. O painel OLED impressiona pelo brilho elevado, cores precisas, contraste intenso e suporte completo a HDR. Mesmo com esses recursos já comuns em smartphones da faixa premium, o iPhone 17 Pro continua entre os modelos com melhor qualidade de imagem disponíveis atualmente. O controle automático de brilho e de temperatura de cor segue sendo um dos grandes diferenciais da Apple. A tecnologia True Tone ajusta a tonalidade da tela de forma dinâmica conforme a luz ambiente, garantindo uma aparência mais natural em qualquer situação. Ao exibir fotos ou vídeos, o recurso é desativado para preservar a fidelidade visual e evitar alterações nas cores originais. No dia a dia, a experiência de uso é prática e confortável: raramente é preciso ajustar o brilho manualmente, e os toques acidentais nas bordas da tela são reconhecidos e ignorados com precisão. Essas melhorias no sistema mostram como o desempenho de tela do iPhone 17 Pro vai além do hardware, confirmando o foco da Apple na integração entre tecnologia e usabilidade, algo que ainda diferencia a marca de seus concorrentes, mesmo quando os painéis vêm dos mesmos fornecedores. O iPhone 17 Pro Max vem com o iOS 26. © nextpit A saliência da câmera do iPhone 17 Pro Max. © nextpit Confira o design monobloco do iPhone 17 Pro Max. © nextpit

Apple iPhone 17 Pro Max – Software O iPhone 17 Pro chega com o iOS 26, que traz a maior transformação visual dos últimos dez anos. O novo Liquid Glass Design leva uma aparência moderna à interface e oferece uma experiência de uso mais fluida e agradável. Ainda há alguns pontos que precisam ser ajustados por parte da Apple e dos desenvolvedores de aplicativos parceiros, mas, no geral, o sistema está muito mais coerente e atual. Um dos maiores diferenciais continua sendo o longo período de atualizações de software. A Apple tradicionalmente libera novas versões do iOS para todos os modelos compatíveis ao mesmo tempo e garante atualizações de segurança e recursos por vários anos. Mesmo sem uma promessa oficial, os iPhones vêm recebendo novas versões do sistema por pelo menos seis anos, o que se mantém há mais de uma década. Essa política continua colocando a marca à frente de muitos concorrentes, em que as atualizações costumam demorar ou chegam apenas a modelos específicos. No fim, a escolha entre iOS e Android depende do que você valoriza mais. Cada sistema tem seus pontos fortes e limitações, e nem todos os aplicativos estão disponíveis para ambos. Ainda assim, o iOS se destaca em vários aspectos: a qualidade dos aplicativos costuma ser superior, os backups completos são simples de fazer e a migração para um novo iPhone é rápida, mantendo todos os apps, dados e configurações no seu smartphone.

Desempenho muito rápido Desempenho Processador Apple A19 Pro Memória 12 GB DE RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB de armazenamento

Sem expansão de memória Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, satélite, UWB O iPhone 17 Pro vem equipado com o novo chip A19 Pro, que apresenta resultados impressionantes nos testes de desempenho. Em benchmarks, ele supera com folga a geração anterior, mantendo o controle térmico graças ao seu sistema de resfriamento aprimorado. No uso diário, isso se traduz em multitarefa fluida, carregamento rápido e desempenho estável, mesmo em tarefas pesadas como jogos 3D e edição de vídeo. O A19 Pro garante potência de sobra para os próximos anos, oferecendo uma experiência ágil e confiável em qualquer situação. Com cartão SIM e melhor recepção A Apple adota uma estratégia dupla de SIM no iPhone 17 Pro. Em algumas regiões, o modelo continua com o slot nano-SIM tradicional, enquanto em outros mercados a marca aposta totalmente no eSIM. O slot físico facilita a troca rápida de chip, ideal para quem muda de smartphone ou usa um SIM local em viagens. Já o modelo sem entrada física aproveita o espaço extra para uma bateria maior, o que, segundo a Apple, aumenta a autonomia em cerca de 5%. O atraente platô da câmera na parte traseira não é usado apenas para acomodar os módulos da câmera. A Apple integrou uma antena adicional ao redor do módulo para melhorar a recepção. A fabricante não está comunicando oficialmente esse novo recurso, mas um teste prático revelou uma diferença perceptível: em áreas com sinal Wi-Fi fraco, o iPhone 17 Pro manteve uma conexão estável, enquanto seu antecessor perdeu a conexão ou não conseguiu mais carregar sites de forma confiável. A nova solução de antena, portanto, contribui para uma conectividade geral mais robusta. iPhone 17 Pro Max © nextpit O iPhone 17 Pro Max vem com o iOS 26. © nextpit A saliência da câmera do iPhone 17 Pro Max. © nextpit Confira o design monobloco do iPhone 17 Pro Max. © nextpit

Apple iPhone 17 Pro Max – Câmera Câmera Câmera principal 48 MP, f/1.8 OIS Câmera ultra grande-angular 48 MP, f/2.2 Câmera(s) teleobjetiva 48 MP, f/2.8, OIS, zoom de 4x Câmera para selfies 18 MP, f/1.9 Resolução de vídeo máxima 4K O iPhone 17 Pro é o primeiro smartphone da Apple equipado com três sensores de 48 MP. A câmera principal, a lente ultra grande-angular e a teleobjetiva agora oferecem a mesma resolução, o que representa uma grande evolução para a linha Pro. A atualização da câmera teleobjetiva era esperada há muito tempo, e as diferenças ficam evidentes ao comparar com os modelos anteriores. Nos modelos iPhone 15 Pro e iPhone 16 Pro, o zoom óptico era de 5x com 12 MP. No iPhone 17 Pro, essa configuração foi aprimorada: o sensor de câmera teleobjetiva agora tem 48 MP e oferece zoom óptico de 4x. Para alcançar níveis ainda mais altos de aproximação, a Apple utiliza o chamado corte de sensor, que aproveita apenas parte do sensor para obter um zoom de 8x com resolução de 12 MP. Essa tecnologia já era usada na câmera principal, permitindo fotos com zoom de 2x em resolução reduzida. Foto tirada pela câmera principal do iPhone 17 Pro. © Timo Brauer / nextpit Câmera ultra grande-angular. © Timo Brauer / nextpit Zoom 4x. © Timo Brauer / nextpit Zoom 8x. © Timo Brauer / nextpit Zoom 40x. © Timo Brauer / nextpit Zoom 4x. © Timo Brauer / nextpit Zoom 8x. © Timo Brauer / nextpit Zoom 40x. © Timo Brauer / nextpit Câmera ultra grande-angular. © Timo Brauer / nextpit Foto tirada pela câmera principal do iPhone 17 Pro. © Timo Brauer / nextpit Zoom 4x. © Timo Brauer / nextpit Foto tirada pela câmera principal do iPhone 17 Pro. © Timo Brauer / nextpit Foto tirada pela câmera principal do iPhone 17 Pro. © Timo Brauer / nextpit Zoom 4x. © Timo Brauer / nextpit Foto tirada pela câmera selfie. © Timo Brauer / nextpit Foto tirada pela câmera selfie. © Timo Brauer / nextpit Foto tirada pela câmera selfie. © Timo Brauer / nextpit No uso diário, o novo sistema de câmeras se destaca principalmente abaixo da luz natural. Mesmo com zoom de 8x, as imagens continuam detalhadas e nítidas, algo que antes só era possível em câmeras profissionais. Agora, o zoom digital pode chegar a 40x, mas a qualidade tende a diminuir de forma perceptível conforme o limite é alcançado. Em fotos noturnas, há uma leve perda de definição no zoom de 8x, porém as imagens com zoom de 4x apresentam resultados bem superiores às capturas dos modelos anteriores. A câmera principal do iPhone 17 Pro mantém a reprodução de cores realistas, excelente nível de detalhes e contrastes precisos. Houve também melhorias em ambientes com baixa luminosidade: o ruído da imagem foi reduzido em comparação com versões anteriores, garantindo resultados mais limpos e equilibrados. Outra grande inovação é a câmera frontal, que agora traz um sensor quadrado, algo inédito nos smartphones da Apple, e essa solução deve inspirar outras fabricantes nos próximos anos. O principal benefício é que o usuário não precisa mais girar o smartphone para tirar fotos em modo retrato ou paisagem. Além disso, o novo sensor melhora de forma perceptível a qualidade das imagens, mesmo em condições de iluminação precárias. A lente com ângulo mais amplo também facilita selfies em grupo, capturando mais pessoas em um único clique.

Apple iPhone 17 Pro Max – Bateria Capacidade da bateria Capacidade da bateria 4823 mAh (Nano-SIM + eSIM)

5088 mAh (eSIM + eSIM) Velocidade de carregamento (via cabo) 40W Velocidade de carregamento (sem fio) 25W Com o novo design do smartphone, a Apple não apenas mudou a aparência externa, mas também reorganizou o funcionamento interno. Diversos componentes foram realocados para a placa da câmera ampliada, criando mais espaço para uma bateria maior na parte inferior do aparelho. O resultado é uma duração de bateria muito melhor: até o iPhone 17 Pro, menor em tamanho, supera a resistência do iPhone 16 Pro Max, enquanto o iPhone 17 Pro Max oferece a maior duração de bateria já registrada em um iPhone. Carregamento mais rápido com até 40W Além do aumento da capacidade, a Apple também aumentou a velocidade de carregamento. Pela primeira vez, o iPhone 17 Pro suporta carregamento com fio de até 40 W. Segundo a Apple, isso permite que a bateria alcance cerca de 50% da carga em 20 minutos. Testes práticos confirmaram esses números: após 30 minutos conectado ao cabo, a bateria atingiu cerca de 65%, e a carga completa levou aproximadamente 70 minutos. Assim como nos modelos anteriores, o carregamento sem fio com Qi2 utiliza ímãs. A Apple desenvolveu essa tecnologia e a aplica há muitos anos. Apesar de poucos fabricantes adotarem o padrão até agora, a tecnologia se mostra prática no uso diário. As bases de carregamento seguram o smartphone firmemente, e os bancos de energia conectados magneticamente fornecem energia ao aparelho em qualquer lugar, sem necessidade de cabos. Confira o design monobloco do iPhone 17 Pro Max. © nextpit