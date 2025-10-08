A Apple finalmente coloca o iPhone no mesmo patamar da linha Pro, trazendo ao iPhone 17 uma tela aprimorada e desempenho ainda mais eficiente. O armazenamento foi ampliado sem aumento de preço, e o novo chip A19 garante melhorias sutis, mas bem-vindas, em velocidade e consumo de energia. Mesmo assim, quem trocar o iPhone 16 pelo novo modelo pode sentir que o design continua praticamente o mesmo e, para alguns, até um pouco sem graça. A dúvida é: será que a Apple está apostando demais na segurança com o iPhone 17, ou essas atualizações discretas são o bastante para manter o dispositivo entre os smartphones mais desejados?

iPhone 17 mantém o visual, mas ganha tela mais brilhante Design e qualidade de construção Tela OLED Super Retina XDR de 6,3 polegadas

2556 × 1179 pixels

ProMotion de até 120 Hz Dimensões e peso 146,6 × 70,9 × 7,8 mm, 187 g Resistência Resistência à água e à poeira IP68

Frente em Ceramic Shield 2, traseira em vidro fosco texturizado Por fora, não há praticamente nenhuma diferença entre o iPhone 17 e a geração anterior. Inclusive, se você ler nossa review do iPhone 16, teria praticamente as mesmas impressões. O smartphone ainda se inclina levemente quando colocado sobre uma superfície plana, então o ideal é sempre usar uma capa protetora. O layout dos botões também continua igual: existe o botão de ação personalizável e o mesmo controle exclusivo para controlar a câmera. Não há nada de errado nesse design, mas ele já não é mais tão empolgante. O smartphone é leve e continua com um bom encaixe nas mãos. Usei o iPhone 16 por 12 meses e minha principal reclamação sobre o design ainda está firme. Acabo apertando o botão da câmera sem querer com frequência e, sendo bem sincera, já me acostumei tanto aos controles na tela que quase nunca uso o botão físico, nem mesmo para o recurso de Inteligência Visual, que reconhece objetos, textos e cenas com a câmera para sugerir ações rápidas. Ainda assim, quem gosta de fotografar e quer adquirir um iPhone 17, pode achar o botão da câmera bem útil. O mesmo vale para o botão de ação: eu ainda o uso do modo clássico, configurando como uma tecla de modo silencioso, mas ele pode ser configurado para várias outras funções, sempre de acordo com o seu estilo de uso. O iPhone 17 finalmente traz uma tela ProMotion de 120 Hz para o modelo padrão, deixando a rolagem e as animações visivelmente mais suaves. © nextpit O botão de ação continua personalizável. © nextpit O iPhone 17 mantém o mesmo design limpo e familiar do seu antecessor, com bordas planas e um acabamento em vidro premium que continua atemporal. © nextpit O botão dedicado ao controle da câmera fica bem visível na lateral. © nextpit O iPhone 17 e o iPhone 16 compartilham praticamente o mesmo design, com layout e acabamento idênticos da câmera. © nextpit É quando a tela se acende que as novidades realmente começam a aparecer. O iPhone 17 finalmente traz a tecnologia ProMotion, que eleva a taxa de atualização a 120 Hz e oferece rolagens e animações muito mais suaves. Essa diferença é bem notável! Vale pontuar que essa é a primeira vez que o modelo padrão compartilha o mesmo painel do Pro. Ambos agora vêm com uma tela Super Retina XDR de 6,3 polegadas, com resolução de 2622 × 1206 px e cerca de 460 ppi, um leve aumento em relação à tela de 6,1 polegadas do iPhone 16. O ProMotion se ajusta automaticamente ao conteúdo, chegando a 120 fps para movimentos mais fluidos e reduzindo a taxa quando é preciso economizar bateria. O Always-On Display, recurso que mantém a tela sempre ligada, também está presente, permitindo ver a hora e os widgets de forma rápida. Além disso, ele pode ser totalmente personalizado com ajustes de desfoque, transparência e layout. No geral, a tela agora parece tão nítida e fluida quanto a do modelo Pro, o que faz o iPhone 17 ser um smartphone ainda mais atraente dentro da linha da Apple.

iOS 26: novo design, sem novas atualizações de IA Software Sistema operacional iOS 26

Pelo menos 5 anos de atualizações de segurança

Normalmente, 5 a 6 anos de atualizações importantes da versão do iOS O iPhone 17 já chega com o iOS 26, que apresenta o novo design Liquid Glass da Apple. A interface agora tem uma aparência mais integrada ao restante do ecossistema da marca, com inspiração em elementos vistos na experiência do Apple Vision Pro. O resultado é um visual mais limpo, moderno e consistente entre todos os dispositivos. Já detalhei o iOS 26 em outro artigo, com foco nos recursos ocultos, então recomendo que você confira o nosso guia completo do sistema operacional para conhecer todas as novidades. O ponto que ainda deixa a desejar é o Apple Intelligence e a Siri, já que a Apple não apresentou novidades relevantes para esses dois recursos em 2025. Gosto da forma como a empresa integra a inteligência artificial ao sistema operacional, mas sua utilidade sempre vai depender muito dos outros serviços do ecossistema. A Siri, por exemplo, só parece mais inteligente quando conectada ao ChatGPT. Considero o Com o iOS 26 e a Apple Intelligence, o iPhone 17 oferece alta personalização: layouts limpos, sugestões mais inteligentes e uma experiência de sistema mais coesa. © nextpit Considero o Apple Intelligence uma ferramenta bastante útil para tarefas diárias mas ele ainda parece muito limitado às funções do ano passado. Um bom exemplo é o fato de a Siri ainda não conseguir entender o que está na tela do meu smartphone. Quando peço para ler ou descrever o conteúdo, ela solicita que eu envie uma captura de tela ao ChatGPT, o que, particularmente, prefiro evitar. Por enquanto, o que temos é uma versão mais polida e estável do iOS, e não uma grande atualização de inteligência artificial. Todos os recursos clássicos do ecossistema continuam presentes, como AirDrop, Handoff e Universal Clipboard, além do tradicional suporte de software de longo prazo da Apple. Então, se você valoriza estabilidade, desempenho e uma experiência de uso fluida, o iOS 26 está mais robusto do que nunca. Mas se você esperava ver o grande salto da Apple no quesito inteligência artificial, esse momento ainda não chegou, infelizmente.

Chip A19 traz aumento significativo na velocidade do iPhone 17 Desempenho Processador Chip Apple A19 Bionic Memória 8 GB DE RAM

256 GB / 512 GB de armazenamento

Sem expansão microSD Conectividade 5G, somente eSIM

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

NFC (Apple Pay)

Conectividade via satélite (SOS de emergência)

Chip de banda ultra larga (UWB) O desempenho é um dos pontos em que o iPhone 17 não deixa espaço para dúvidas. O novo chip A19 Bionic foi projetado com foco em eficiência e estabilidade, garantindo aquela experiência fluida e confiável que se tornou marca registrada da Apple. Construído com tecnologia de 3 nanômetros, o chip oferece um melhor controle térmico, além de desempenho de pico superior ao do A18 do ano passado, consumindo menos energia nas tarefas que demandam mais tempo. Em conjunto com o iOS 26 e a tecnologia ProMotion, cada movimento e animação parecem ainda mais rápidos e suaves na tela. A Apple também resolveu uma das maiores reclamações da geração anterior. O iPhone 17 mantém o mesmo preço inicial, mas agora vem com 256 GB de armazenamento na versão básica. Com isso, não há mais a necessidade de apagar podcasts, fotos ou downloads do YouTube, por exemplo, para conseguir instalar uma nova atualização do sistema. No uso diário, o iPhone 17 entrega exatamente o que se espera de um topo de linha. Não houve superaquecimento durante mais de uma hora jogando Diablo Immortal, testando a câmera ou realizando multitarefas. Eu não cheguei a levar o aparelho ao limite nem com gravações longas em 4K! E mesmo rodando vários aplicativos de saúde e dispositivos vestíveis ao mesmo tempo, como Oura, Whoop, Apple Health, Zepp, Ultrahuman, Huawei Health e Withings, o desempenho se manteve estável durante o dia todo. Pela minha experiência, acredito que é pouco provável que até os usuários mais exigentes em streaming, jogos ou redes sociais enfrentem quedas de desempenho. Os níveis de aquecimento podem variar conforme o tipo de uso e o ambiente, claro, mas o controle térmico é eficiente o bastante para evitar incômodos. Equipado com o novo chip A19, o iPhone 17 oferece um desempenho mais suave e maior eficiência para jogos, multitarefas e uso diário. © nextpit Os testes de benchmark reforçam o que já é perceptível na prática. O A19 Bionic do iPhone 17 alcançou 2.224.609 pontos no AnTuTu, sendo um avanço significativo em relação ao A18 do iPhone 16. No teste de estresse 3DMark Wild Life Extreme, a estabilidade chegou a 62,7%, mostrando que o gerenciamento térmico melhorou. Já no Steel Nomad Light, o desempenho sustentado atingiu 51,1% de estabilidade. O Snapdragon 8 Elite do Galaxy S25 Ultra ainda é o líder em potência gráfica, mas o iPhone 17 oferece uma performance mais equilibrada e consistente ao longo do tempo. iPhone 17

(Apple A19 Bionic) iPhone 16

(Apple A18 Bionic) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) AnTuTu 2,224,609 1,701,457 2,341,216 3DMark Wild Life Extreme

Teste de estresse Melhor loop: 5,010

Pior loop: 3,141

Estabilidade: 62,7% Melhor loop: 3,643

Pior loop: 2,082

Estabilidade: 57,1% Melhor loop: 6986

Pior loop: 3253

Estabilidade: 46,6% 3DMark Steel Nomad Light

Teste de estresse Melhor loop: 2,173

Pior loop: 1,111

Estabilidade: 51,1% - Melhor loop: 2.581

Pior loop: 1.363

Estabilidade: 52,8%

Atualização de 48 MP, zoom ainda limitado Câmera Câmera principal Sensor Fusion de 48 MP, f/1.6, OIS Câmera ultra grande-angular Ultra Wide de 48 MP, f/2.2 Câmera(s) teleobjetiva Teleobjetiva 2× do sensor principal (sem lente tele dedicada) Câmera para selfies 18 MP, f/1.9 Resolução máxima de vídeo Resolução de vídeo 4K a 60 fps (Dolby Vision HDR) O iPhone 17 pode parecer familiar com sua configuração vertical de lente dupla, mas a Apple fez mudanças importantes no sistema de câmera este ano. Agora, ambos os sensores contam com 48 MP, oferecendo um nível de detalhes e alcance dinâmico que antes era exclusivo dos modelos Pro. A lente principal captura texturas mais nítidas e tons de pele mais naturais, enquanto a ultra grande-angular mostra um desempenho melhor em iluminação mista, graças ao novo sensor e a um processamento HDR ainda mais inteligente. Ainda assim, por R$ 7.999 esperamos um pouco mais de versatilidade desse conjunto. O truque de zoom usado pela Apple, aquele que corta a imagem diretamente do sensor principal de 48 MP para simular um zoom óptico de 2x, é engenhoso, mas não substitui uma lente teleobjetiva dedicada. Os resultados são bons para o uso diário, mas as limitações dão as caras em fotos de retrato ou viagem, quando um zoom real faria toda a diferença. A configuração da câmera dupla do iPhone 17 é semelhante à do iPhone 16 em termos de aparência, mas por dentro agora conta com sensores atualizados. © nextpit A nova câmera frontal de 18 MP (Center Stage) oferece selfies mais nítidas e enquadramento automático para o FaceTime. Uma atualização modesta, mas significativa. © nextpit O desempenho em pouca luz também avançou, principalmente em relação à câmera principal. O sensor maior capta mais luz, e o novo processamento equilibra realces e sombras com mais precisão. Com isso, as fotos noturnas ficam mais limpas, com menos ruído e melhor retenção de detalhes. As melhorias fazem a câmera ser mais confiável no dia a dia, mesmo que a diferença em relação ao modelo anterior seja um tanto quanto discreta. A câmera frontal de 18 MP também merece destaque. Ela entrega selfies com boa nitidez e cores fiéis, além de suportar gravação em 4K com o enquadramento automático Center Stage, extremamente útil nas chamadas de vídeo, já que não é mais preciso ajustar o smartphone manualmente. Câmera ultra grande-angular: 0,5x | Dia © nextpit Câmera principal: 1x | Dia © nextpit Câmera principal: 2x | Dia © nextpit Câmera principal: 2x | Dia © nextpit Câmera principal: 1x | Dia © nextpit Câmera ultra grande-angular: 0,5x | Dia © nextpit Câmera principal: 1x | Dia © nextpit Câmera principal: 2x | Dia © nextpit Câmera frontal: 18 MP | Dia © nextpit Câmera principal: 1x | Noite © nextpit Câmera principal: 2x | Noite © nextpit Câmera principal: 1x | Noite © nextpit Câmera principal: 2x | Noite © nextpit Câmera principal: 1x | Noite © nextpit Câmera principal: 2x | Noite © nextpit Câmera frontal: 18 MP | Noite © nextpit Câmera frontal: Modo Retrato | Noite © nextpit Câmera frontal: Modo Retrato | Noite © nextpit No geral, a câmera do iPhone 17 é confiável e prática, mas ainda parece limitada para o preço que cobra. É difícil ignorar a ausência de uma lente teleobjetiva real em um smartphone premium que custa a partir de R$ 7.999. Esse detalhe até ajuda a Apple a diferenciar os modelos Pro, mas deixa o iPhone 17 atrás de concorrentes diretos. Nessa faixa de preço, o Samsung Galaxy S25 (review) e o OnePlus 13 (review) já oferecem as lentes teleobjetivas verdadeiras. E mesmo que muitos fãs da Apple não pensem em migrar para o Android, esses modelos apenas comprovam que há opções mais completas por valores similares. Até o Google Pixel 10 Pro (review) entrega uma configuração de câmera bem mais versátil.

Bateria do iPhone 17: energia para o dia todo e carregamento mais rápido Bateria Capacidade da bateria 3.692 mAh (até 30 horas de reprodução de vídeo) Velocidade de carregamento com fio Até 40 W (50% em cerca de 20 minutos com carregador rápido) Velocidade de carregamento sem fio Até 25 W com MagSafe

Suporte a Qi2 Em 2025, a Apple aumentou a duração da bateria do iPhone padrão, passando de 22 horas para até 30 horas de reprodução de vídeo com uma carga completa. Essa melhoria vem de uma bateria um pouco maior, da maior eficiência do chip A19 e da nova tela LTPO de 120 Hz, capaz de reduzir a taxa de atualização para 1 Hz quando a tela está em descanso. No dia a dia, tenho usado o iPhone 17 como meu smartphone principal enquanto testo vários dispositivos vestíveis, como o Apple Watch Ultra 3 (review) e o Amazfit T-Rex 3 Pro (review). Isso significa que verifico com frequência os aplicativos Saúde e Zepp. Também utilizo o Oura Ring e o aplicativo Whoop diariamente. Esses apps ficam rodando em segundo plano e, junto aos outros, costumam ser as principais fontes de consumo de bateria na minha rotina. Carregamento moderno: o USB-C permite carregar o iPhone 17 mais rapidamente e com cabos mais universais. © nextpit Como alguém que usa o smartphone de forma intensa, o iPhone 17 costuma durar o dia todo, começando de manhã com 100% e chegando à noite entre 20% e 0%. Por isso, costumo carregá-lo todas as noites para não correr o risco de ficar sem bateria no dia seguinte. Quem usa menos, provavelmente, conseguiria estender uma única carga por até dois dias. O carregamento também ficou mais eficiente este ano. O iPhone 17 oferece carregamento rápido por USB-C e, usando o adaptador de 30 W da Apple, consegui chegar a 65% de carga em cerca de 25 minutos. Carregamento iPhone 17

(3.692 mAh | com carregador de 30 W) 10 minutos 28% 25 minutos 65% 30 minutos 72% 1 hora 93% Carga completa 1h15 min A recarga rápida se mostra realmente eficiente, já que apenas 10 minutos podem garantir várias horas extras de uso. Uma carga completa de 0 a 100% leva cerca de uma hora e quinze minutos com o adaptador de 30 W. Os recursos de saúde da bateria, como o carregamento otimizado que faz uma pausa em 80% durante a noite, continuam disponíveis, e o carregamento sem fio MagSafe também ficou mais rápido, atingindo até 25 W. No geral, o iPhone 17 oferece uma autonomia robusta ao longo do dia, com ganhos de eficiência perceptíveis em comparação ao modelo anterior. Ele não é um smartphone pensado para durar vários dias com uso intenso, mas executa tarefas pesadas e mantém a sincronização em segundo plano sem grandes quedas de desempenho ou consumo excessivo de energia. Com o carregamento com fio mais veloz e o MagSafe mais estável, a duração da bateria finalmente parece bem equilibrada para o uso diário.

O iPhone 17 vale a compra? Comecei esta análise me perguntando se a Apple teria jogado muito seguro com o iPhone 17 ou se as pequenas atualizações seriam suficientes para manter o smartphone relevante. A verdade é que o fator surpresa, agora, está mais presente na linha Pro, mas o iPhone padrão nunca pareceu tão equilibrado. Ele entrega um ótimo desempenho, bateria de longa duração e uma tela que finalmente transmite a sensação de um modelo premium, tudo isso sem o preço mais alto dos modelos Pro. Eu gostaria que ele tivesse uma lente teleobjetiva real, mas a Apple compensou ao dobrar o armazenamento básico sem aumentar o valor. Para a maioria das pessoas, essa é uma mudança muito mais relevante. Eu não recomendaria fazer o upgrade do iPhone 16 ou mesmo do iPhone 15 se a bateria ainda estiver dando conta do uso diário, mas se você tem um iPhone 14 ou anterior, ou está pensando em entrar agora no ecossistema da Apple, o iPhone 17 mostra que não é preciso investir em um modelo Pro para ter uma experiência excelente com o iPhone. Oferta de afiliados Apple iPhone 17