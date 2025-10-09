Antes do lançamento em setembro, fãs da Apple que queriam economizar ainda precisavam lidar com várias limitações. O iPhone 16 vinha com apenas 60 Hz, e o iPhone SE 2, lançado em 2022, chegou sem 5G, gestos ou modo de economia de energia. Agora, a Apple traz todas essas funções e mais algumas novidades para o Watch SE 3 em 2025, criando um smartwatch realmente pronto para o uso diário. O novo Watch se destaca, como era de se esperar, por integrar perfeitamente todo o ecossistema da Apple.

Resumo Comprar Apple Watch SE 3 Prós Mais uma vez, totalmente integrado ao ecossistema da Apple

O modo de economia de energia faz diferença no uso diário

Agora conta com módulo 5G e controle por gestos

Rastreamento preciso e confiável Contras A duração da bateria continua limitada

Ainda não possui funções de ECG nem medição de pressão arterial Apple Watch SE 3 Apple Watch SE 3: Todas as ofertas

Oferta de afiliados Apple Watch SE 3

Design e processamento do Watch SE 3 À primeira vista, o Apple Watch SE 3 é praticamente idêntico ao seu antecessor. Quem quiser um smartwatch realmente chamativo em 2025 deve apostar no imponente Apple Watch Ultra 3, já testado pela nossa especialista em vestíveis Camila. O SE 3, por outro lado, chega em dois tamanhos, 40 mm e 44 mm, e a Apple nos enviou o modelo maior para o teste. Vale lembrar que o número não se refere ao diâmetro, mas ao comprimento vertical da caixa do relógio. A estrutura é feita de alumínio e está disponível nas cores Estelar e Meia-Noite. Apesar disso, a caixa quase não fica visível, já que o smartwatch é coberto por um painel de vidro que abriga dois painéis OLED de alta qualidade. O tamanho da tela varia conforme o modelo, mas em ambos os casos as bordas são finas e a densidade de pixels chega a 226 ppi, garantindo uma excelente nitidez. A densidade de pixels é alta o suficiente para que não se consigam ver os pixels a olho nu. © nextpit A coroa digital já está presente em muitos smartwatches, mas a Apple continua sendo a melhor nesse quesito. © nextpit Embora as bordas da tela sejam maiores do que nas outras Apple Watches, isso não é incômodo. © nextpit O sensor de frequência cardíaca é preciso, mas infelizmente faltam algumas funções que deveriam estar incluídas no modelo 2025. © nextpit A medição da frequência cardíaca funciona de forma óptica. Uma novidade é o sensor de temperatura. © nextpit O Watch SE 3 é uma atualização bem-vinda! © nextpit O fecho é bom, mas um pouco complicado de fechar. © nextpit Os pixels individuais são praticamente imperceptíveis. Os painéis OLED com tecnologia LTPO atingem até 1.000 nits de brilho, o que facilita a leitura mesmo sob luz solar direta. Graças ao LTPO, a taxa de atualização diminui automaticamente quando o relógio não está em uso, permitindo que o modo “sempre ligado” mostre as horas de forma contínua, um recurso bastante prático no dia a dia. Essas funções já estavam presentes no modelo anterior. A novidade é o vidro Ion-X, que, segundo a Apple, oferece até quatro vezes mais resistência a quebras. Não colocamos isso à prova, afinal não queremos problemas com o fabricante. O sistema operacional do Watch SE 3 também merece destaque. A Apple manteve a coroa digital, que continua muito precisa, e o botão lateral adicional. O grande avanço está na nova forma de interação com gestos. Agora, até o modelo mais acessível reconhece dois movimentos: tocar o polegar e o dedo médio alterna entre mapas ou telas, enquanto sacudir o pulso apaga notificações. O reconhecimento é preciso o bastante para tornar o uso prático e intuitivo, algo que, em comparação, funciona até melhor do que em smartwatches de outras marcas, como o Xiaomi Watch S4 (review). Com apenas 33 g no modelo de 44 mm e 26 g no de 40 mm, o Apple Watch SE 3 é extremamente leve. Quem vem de relógios mais pesados, como o ScanWatch Nova da Withings (132 g), quase esquece que está usando o SE 3. A pulseira de borracha incluída segue o estilo clássico da Apple, mas com um fecho diferente: basta encaixar o pino em um dos orifícios e passar a ponta por dentro da fivela. Ainda assim, há outras opções de pulseiras compatíveis, inclusive as de modelos anteriores. Outro ponto positivo é o motor tátil, que continua impecável. Depois de um tempo, é fácil identificar o tipo de notificação apenas pela vibração, o que mostra o cuidado da Apple com a experiência do usuário. No geral, o Apple Watch SE 3 mantém a tradição de oferecer um smartwatch de alta qualidade, confortável e discreto, agora com melhorias sutis, mas bem-vindas. A operação está ainda mais fluida em 2025, e após vários dias de testes, fica claro que o SE 3 é uma das opções mais equilibradas para quem quer desempenho, praticidade e integração total com o ecossistema da Apple. Excelente trabalho!

Ecossistema da Apple A integração da Apple entre o iPhone, o Apple Watch, o MacBook e outros dispositivos é realmente única no universo dos smartwatches. A marca consegue criar soluções inteligentes para que todo o ecossistema de dispositivos se comunique de forma prática e fluida. Um bom exemplo é o Face ID do iPhone, que pode desbloquear o Apple Watch. Além disso, todos os dispositivos são silenciados automaticamente quando o modo de foco é ativado no MacBook. O Apple Watch SE de terceira geração também se beneficia do WatchOS 26, o novo sistema operacional do Apple Watch. A atualização traz um visual moderno e arrojado com o design Liquid Glass, além de uma leitura mais confortável do que no iPhone, já que os menus contam com menos elementos transparentes. A tela inicial para os treinos é bem organizada. © nextpit Os “cartões inteligentes” mostram informações de acordo com a situação. © nextpit Até mesmo fornecedores como a DHL oferecem aplicativos para o Apple Watch. © nextpit O funcionamento do Apple Watch é amplamente definido pelos aplicativos e pelas Smart Stacks, que podem ser personalizadas de acordo com o seu estilo de uso. As novas Smart Stacks da Apple aprendem quais informações são mais úteis para você no dia a dia. Por exemplo, se você estiver caminhando, o relógio mostra automaticamente a rota percorrida pelo Google Maps. Ou ainda, ele sugere o uso de um controle remoto da câmera quando você tira uma foto com o iPhone. Antes de entrar novamente nos aplicativos, vale a pena conferir o artigo da Camila com os 10 principais recursos do WatchOS 26. Agora, falando dos apps, a experiência mostra que nenhum outro smartwatch oferece tantas funções integradas. É possível usar o Spotify como aplicativo nativo no relógio, exibir QR Codes de encomendas no app da DHL, acompanhar trajetos de viagem no DB Navigator e muito mais. Graças ao suporte 5G, o Apple Watch também garante independência total do smartphone, se tornando um verdadeiro aliado no uso diário. Nenhum outro fabricante tradicional consegue oferecer um nível de integração tão completo quanto o ecossistema da Apple.

Tecnologia e rastreamento Surpresa: o Apple Watch SE 3 vem com o mesmo chip (SoC) do Watch Ultra 3 (review) e do Watch Series 11, o que o coloca no mesmo patamar de desempenho dos modelos mais caros lançados neste ano. Além disso, a Apple dobrou a capacidade de armazenamento em relação ao modelo anterior: agora são 64 GB em vez de 32 GB. Ou seja, há espaço de sobra para músicas off-line, aplicativos e outros conteúdos sem se preocupar com falta de memória. A variedade de funções do Watch SE 3 é menos impressionante que a dos modelos topo de linha, mas continua robusta. O smartwatch conta com o sensor de frequência cardíaca de segunda geração, que faz medições de temperatura, mas não traz ECG nem sensor de oxigênio no sangue. Há também detecção de acidentes e quedas, monitoramento de ruído da Apple e mais de 25 modos de treino nativos. As atividades podem ser rastreadas via GPS, e o relógio oferece recursos de saúde como rastreamento de ciclo, atenção plena, exercícios de respiração e monitoramento do sono com alertas para apneia do sono. Assim como no iPhone, há três anéis que visam proporcionar um dia a dia mais ativo. © nextpit Os treinos são, naturalmente, uma parte importante para uma vida cotidiana mais ativa. © nextpit O Apple Watch SE 3 lembra regularmente que você deve se levantar. © nextpit A SE 3 nos incentiva regularmente a praticar exercícios físicos. © nextpit De acordo com a pontuação do sono, o Watch SE 3 é ideal para o meu padrão de sono! © nextpit O SE 3 também mede as fases do sono. © nextpit A regularidade do nosso sono é usada pelo Watch SE 3 como referência para a qualidade do sono. © nextpit O Watch SE 3 ainda fica atrás de alguns concorrentes e também do Series 11 e do Ultra em termos de tecnologia de sensores. A ausência da medição de oxigênio no sangue limita o rastreamento do sono, já que a Apple precisa recorrer aos microfones do relógio para detectar apneia, algo que pode afetar a qualidade do descanso. Para entender melhor seu potencial, vale olhar de perto os três pilares principais de medição: coração, sono e rastreamento de atividades. Frequência cardíaca e saúde do coração A Apple conseguiu a aprovação médica do Apple Watch nos Estados Unidos, e isso é um dos principais motivos pelos quais muitas pessoas o escolhem para situações de emergência. O relógio pode detectar sinais de fibrilação atrial ou alterações significativas na frequência cardíaca, alertando o usuário a tempo e recomendando uma consulta médica. Os modelos mais avançados, como o Watch Series 9 e o Ultra 2, também conseguem emitir alertas relacionados à pressão alta, sem precisar de um manguito de pressão, como o encontrado no Huawei Watch D. O Watch SE 3 não possui ECG nem medição de oxigênio no sangue, o que significa que ele deixa de oferecer três recursos importantes para monitorar a saúde do coração. Mesmo assim, o modelo mais acessível da Apple se mostrou bastante confiável no monitoramento da frequência cardíaca. Aqui vemos a frequência cardíaca monitorada pelo Apple Watch... © nextpit ... e aqui de um Withings Scanwatch Nova. © nextpit Em testes, ele apresentou resultados próximos aos do Withings Scanwatch Nova, que, por sua vez, se aproxima da precisão de uma cinta peitoral durante a corrida. Pequenas variações são normais, mas o Apple Watch SE 3 é totalmente capaz de acompanhar zonas de frequência cardíaca com precisão suficiente para a maioria dos usuários. Outro ponto interessante é que a Apple ainda não dá tanta ênfase à variabilidade da frequência cardíaca (VFC), um dado usado por dispositivos como o Whoop 5.0 para avaliar recuperação e níveis de estresse durante o treino. A Withings já incorporou essa função em 2025, e a Apple também registra a VFC, mas o dado fica um pouco escondido no app Saúde. Se quiser, é possível fixar o valor na tela inicial para acompanhá-lo com mais facilidade. Monitoramento do sono O Apple Watch SE 3 é um ótimo aliado para o sono. Seu tamanho compacto e peso leve fazem com que ele quase não seja sentido durante a noite. Além disso, ele pode te acordar com vibrações e sons suaves, eliminando a necessidade de deixar o smartphone no quarto. Usar o SE 3 enquanto dorme traz benefícios interessantes. A SE 3 avalia os meus sinais vitais como “normais”. © nextpit A frequência cardíaca durante o sono é um dos sinais vitais. © nextpit Como segundo valor vital, o relógio mede à noite a nossa frequência respiratória. © nextpit Outro sinal vital: a duração do sono. © nextpit O smartwatch monitora as fases do sono, detecta apneia e mede a frequência cardíaca em repouso. Mas é importante lembrar que, se o modo de economia de bateria estiver ativado, o relógio não registrará dados de sono. Nos testes, o SE 3 apresentou resultados consistentes, com uma leitura de qualidade de sono que correspondeu ao que o Scanwatch Nova havia indicado semanas antes. Com a integração da VFC, as medições se tornaram mais complexas, o que dificulta uma comparação direta entre os dois modelos. Rastreamento Um dos pontos que mais se destacam no Apple Watch SE 3 é a forma como ele lida com os treinos. Ao detectar que você começou uma corrida ou pedalada, o relógio pergunta se deseja registrar a atividade. Com um simples toque no pulso, é possível iniciar o treino ou silenciar as notificações pelo resto do dia. Essa abordagem é mais prática do que o rastreamento automático, que muitas vezes acaba registrando atividades irrelevantes nos aplicativos de fitness. Durante o treino, o SE 3 exibe em tempo real dados como frequência cardíaca, distância percorrida e zona de esforço atual. Essas informações também podem ser acompanhadas no iPhone e até mesmo recebidas por áudio nos fones de ouvido, oferecendo uma experiência completa e integrada. O Apple Watch SE 3 é um ótimo companheiro para esportes e uso diário. Ele entrega desempenho de ponta, o mesmo chip dos modelos premium, e recursos sólidos de saúde e bem-estar. No entanto, o smartwatch deixa de lado algumas funções avançadas de rastreamento, o que mostra a estratégia da Apple em reservar certos diferenciais para as versões mais caras, como o Watch Series 11 e o Watch Ultra 3. Mesmo com essas limitações, o Watch SE 3 oferece um equilíbrio excelente entre custo, desempenho e praticidade, sendo uma das opções mais inteligentes para quem busca um smartwatch Apple potente e confiável sem gastar tanto.

Qual é a duração da bateria do Watch SE 3? Uso um smartwatch híbrido no meu dia a dia, porque costumo esquecer de carregar meus dispositivos. Por isso, fiquei um pouco cético em relação à bateria do Apple Watch, conhecida por não durar tanto quanto a de outros modelos. A Apple afirma, de forma realista, que a duração é de cerca de 18 horas e oferece uma função de carregamento rápido, caso o relógio esteja sem carga antes dos treinos ou de dormir. No geral, eu descreveria a bateria do Apple Watch SE 3 como “adequada para o uso diário, mas que exige certa atenção”. O carregamento é feito por meio de um disco de carregamento magnético. / © nextpit Se você tem um estilo de vida ativo, com um ou dois treinos por dia e costuma pedalar até o trabalho, vai precisar carregar o smartwatch uma vez por dia. Uma carga completa leva cerca de uma hora (como mostrado na tabela abaixo) e, durante esse tempo, não há como usar o relógio. Se decidir carregar o Apple Watch enquanto dorme, perderá o rastreamento do sono. Já se preferir carregar durante o dia, o ideal é fazer isso em um momento de pausa, como durante um banho mais longo ou enquanto trabalha no escritório. Tempos de carregamento do Apple Watch SE 3 Nível da bateria Duração da carga 0% 5:02 m 10% 12:30 m 30% 21:21 m 50% 35:47 m 75% 43:20 m 85% 43:20 m 100% 1h 04m Isso não é exatamente uma crítica ao SE 3, mas sim uma característica natural de um smartwatch tão funcional e leve. Outros modelos com tela duram mais, porém costumam ser mais pesados, oferecem menos recursos e não se conectam de forma tão eficiente ao smartphone e a outros dispositivos. Para compensar um pouco essa diferença, a Apple adicionou um modo de economia de energia ao relógio. Nesse modo, o Apple Watch reduz consideravelmente suas funções: limita a medição da frequência cardíaca em segundo plano, deixa de reconhecer gestos, desativa a tela sempre ligada e restringe a conexão com redes móveis e Wi-Fi. O uso do Apple Watch reduz a duração da bateria do iPhone Um ponto importante: o uso constante do Apple Watch SE 3 também pode diminuir a duração da bateria do iPhone. No meu caso, percebi que a conexão contínua entre o relógio e o smartphone fez a bateria do meu iPhone 16 Pro acabar mais rápido. Antes, eu conseguia passar o dia inteiro com o iPhone, mantendo a carga limitada a 80%. Depois que comecei a usar o Watch SE 3, precisei recarregar o celular com mais frequência à noite. É algo importante para você considerar.

Vale a pena comprar o Watch SE 3? O Apple Watch SE 3 oferece um desempenho equivalente ao do Watch Ultra 3, com o dobro da capacidade de armazenamento e suporte a gestos manuais. É uma grande atualização em 2025! A Apple aprimorou tanto o smartwatch que chega a ser questionável se ele ainda pode ser visto como uma opção de longo prazo. Se você não gosta das bordas mais finas da tela ou do visual mais robusto do Ultra, vai encontrar no SE 3 um Apple Watch de ótimo custo-benefício, com quase todas as mesmas funcionalidades. Os outros modelos, porém, sempre trazem um pouco mais. No meu caso, são as funções avançadas de rastreamento que eu não gostaria de deixar de ter em um smartwatch em 2025. Não é que dados como a saturação de oxigênio no sangue sejam vitais no dia a dia, mas esses recursos já se tornaram padrão, presentes até mesmo em rastreadores de fitness mais simples. Isso não significa que o Watch SE 3 seja um companheiro pior para o cotidiano. Pelo contrário, ele é uma excelente escolha e entrega uma experiência completa. Ainda assim, ele desperta a curiosidade por algo mais. É fácil imaginar a cena: algumas semanas depois da compra, você decide adquirir o Apple Watch Series 11 para ter recursos extras. E, pouco tempo depois, acaba investindo no Ultra 3, que oferece um desempenho ainda mais completo. É algo que faz você querer continuar subindo de nível cada vez mais.