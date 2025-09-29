O Apple Watch Ultra 3 desembarca no mercado de smartwatches com uma tela um pouco maior, bateria de longa duração, conexão mais rápida com 5G e um novo recurso de SOS via satélite. Essas mudanças não chegam a ser revolucionárias, mas juntas deixam o Ultra 3 mais refinado e eficiente que os modelos anteriores. A dúvida, agora, é se essas melhorias fazem dele o relógio de aventura mais prático e completo que a Apple pode entregar ou se ainda é apenas um avanço gradual, sendo uma atualização dispensável. O Ultra 3 e o Ultra 2 continuam muito próximos em vários aspectos, desde o design robusto fabricado em titânio até o conjunto de sensores avançados e a experiência oferecida pelo watchOS. Se você quiser relembrar em detalhes o que fez da geração passada um sucesso, recomendo a leitura da nossa análise do Apple Watch Ultra 2. Vou deixar aqui o link neste artigo para não repetir informações e focar no que realmente mudou e vale a pena considerar este ano!

Resumo Comprar Apple Watch Ultra 3 Prós Tela muito brilhante

Compatibilidade com sensores de terceiros

SOS de emergência e mensagens bidirecionais via satélite

Integração perfeita com o ecossistema Apple

Carregamento rápido Contras Apenas um tamanho grande

Cerca de dois dias de duração da bateria

Design familiar, tela mais inteligente O Apple Watch Ultra 3 continua com o visual marcante que já caracteriza a linha Ultra. Ele tem caixa de titânio de 49 mm, disponível nas cores natural e preta, com a mesma presença robusta que conhecemos e que transmite força e estilo. A tela é protegida por vidro de safira plano, cercada por uma borda elevada que reforça a proteção contra impactos, enquanto a parte traseira de cerâmica completa o design premium. Além disso, a novidade da Apple mantém as certificações de resistência contra poeira, água e choques. Esse smartwatch foi pensado para quem precisa de um relógio resistente em qualquer situação, seja para mergulhar, encarar trilhas intensas ou até aguentar uma rotina mais exigente. A Digital Crown e o botão lateral são protegidos por uma proteção elevada, oferecendo um controle refinado e resistindo ao acionamento acidental. © nextpit Uma vista lateral estreita mostra a espessura da caixa de 12 mm, juntamente com as aberturas do alto-falante integrado, portas do microfone e saliência ao redor do botão de ação. © nextpit A Apple manteve o botão de ação no Apple Watch Ultra 3 e, como esta é a primeira vez que avalio a versão Ultra, posso dizer que esse recurso faz muita diferença no uso diário. Ele facilita o início de um treino, marcação ou exclusão um waypoint e acionamento da sirene de 86 decibéis em situações de emergência. Outro detalhe interessante é a tradução no pulso, que se torna ainda mais prática com o botão de ação: o mantendo pressionado, o relógio abre rapidamente o aplicativo de tradução. Poder configurar todas essas funções direto no smartwatch, sem precisar pegar o celular, reforça a sensação de ter um verdadeiro canivete suíço no braço. Os alto-falantes duplos e o microfone triplo também continuam presentes no smartwatch, garantindo chamadas claras, respostas rápidas da Siri e uma experiência nítida ao ouvir música ou podcasts diretamente do Apple Watch Ultra 3. A diferença fica clara assim que você liga o Apple Watch Ultra 3. A Apple reduziu as bordas e conseguiu oferecer cerca de 5% a mais de área de tela sem aumentar o tamanho da caixa. Essa mudança pode parecer sutil, mas deixa o relógio com um visual mais moderno e melhora bastante a legibilidade. O novo painel OLED também ganhou inteligência extra: ele pode se atualizar a apenas 1 hertz, garantindo que, mesmo com o pulso parado, complicações e cronômetros continuem sendo atualizados em tempo real. Esse tipo de ajuste pode parecer pequeno, mas transmite a sensação de que o Apple Watch Ultra 3 é realmente um relógio inteligente de alto nível, pensado para uso sério e não apenas de forma estética e para exibir notificações. A caixa de titânio de 49 mm envolve a tela de retina OLED com um brilho máximo de 3.000 nits, deixando a visualização fácil mesmo sob luz solar direta. © nextpit A faixa Trail Loop é fabricada com um tecido de nylon ultrafino e elástico, com bordas refletivas e um sistema de aba para ajuste. © nextpit A pulseira é feita de um fluoroelastômero flexível com um design tubular que se fixa firmemente, mesmo durante esportes aquáticos e mergulho. © nextpit O brilho continua em 3.000 nits, permitindo enxergar a tela claramente até mesmo sob luz solar intensa. À noite, o Ultra 3 reduz automaticamente o brilho para não incomodar os olhos. A Apple também aprimorou os ângulos de visão, o que faz diferença quando você olha para a tela de lado durante uma corrida ou pedalada. Ainda assim, como já mencionei na análise do Huawei Watch GT 6 Pro, o vidro de safira pode ser bastante reflexivo, o que às vezes obriga o usuário a inclinar o pulso para visualizar melhor as informações. Preciso ser sincera: o Apple Watch Ultra 3 continua sendo um relógio grande. Em pulsos menores, ele pode parecer exagerado, e a coroa acaba pressionando o osso do pulso. Caso o ajuste não fique perfeito, haverá falhas no monitoramento da frequência cardíaca e do sono. O design robusto é atraente e funcional, mas não atende a todos os perfis. Então, se você prefere um smartwatch mais leve e discreto, o Apple Watch Series 11 pode ser uma alternativa mais adequada.

Desempenho e conectividade do Apple Watch Ultra 3 O Apple Watch Ultra 3 substitui o chip S9 do ano passado pelo novo processador S10. No uso diário, a diferença de velocidade não é tão perceptível. Os aplicativos continuam abrindo rápido, as animações seguem fluidas e a Siri responde com a mesma agilidade graças ao processamento direto no dispositivo. O que realmente mudou foi a eficiência! Segundo a Apple, a junção do chip S10 com a nova tela LTPO3, além de outras melhorias do sistema, garante ao relógio uma autonomia um pouco maior sem alterar o tamanho da caixa. O S10 também possibilita que o recurso de tela sempre ligada (Always-On Display) atualize a cada segundo, mostrando os dados atualizados de forma contínua, sem que a bateria acabe tão rápido. App Bússola: o mostrador apresenta direção, altitude e inclinação, enquanto a interface mapeia pontos de referência e suporta a navegação Backtrack. © nextpit Outro destaque do Apple Watch Ultra 3 é a conectividade. O modelo, agora, é compatível com 5G usando a tecnologia RedCap, que promete downloads mais rápidos de músicas, podcasts e aplicativos. O ponto negativo é que o suporte ainda depende das operadoras. Para usar essa função, você precisa de um plano eSIM compatível, e a operadora deve oferecer suporte ao serviço de celular do Apple Watch. No meu caso, não consegui testar o 5G porque a que eu uso ainda não disponibiliza eSIM para o relógio na região onde moro. Uma das novidades mais importantes é o funcionamento do Apple Watch Ultra 3 em locais sem cobertura. O modelo agora conta com SOS de emergência via satélite, guiando o usuário por meio da conexão com um satélite que compartilha sua localização e envia uma mensagem curta em situações críticas. O recurso funciona sem precisar de um iPhone por perto, já que está integrado ao relógio. As mensagens completas bidirecionais por satélite, que permitem enviar e receber textos, emojis e até Tapbacks, ainda são restritas a algumas regiões e, por enquanto, só funcionam nos Estados Unidos, Canadá e México. A Apple oferece dois anos de serviço via satélite sem custo adicional. Essa novidade coloca o Apple Watch Ultra 3 cada vez mais próximo da proposta da Garmin com o Fenix 8 Pro, que também oferece mensagens por satélite. Isso reforça a posição do relógio da Apple como uma opção robusta e confiável para quem pratica esportes ao ar livre ou busca segurança adicional em aventuras desconectadas.

Software e compatibilidade do Apple Watch Ultra 3 É no software que o Apple Watch Ultra 3 mostra seu verdadeiro potencial como um "relógio -ferramenta". O novo mostrador Waypoint, por exemplo, deixa claro para quem a Apple projetou este smartwatch. Ele conta com uma moldura de bússola ativa, modo noturno e acesso rápido ao Backtrack. Esse mostrador se junta ao Wayfinder e ao Modular Ultra, que aproveitam ao máximo a tela maior com complicações extras e campos de dados detalhados. Os Waypoints são muito úteis em caminhadas, ajudando o usuário a voltar ao ponto de partida ou até a encontrar fontes de água. Claramente, esse mostrador foi pensado para atividades ao ar livre, mas se você o manter ativo o dia todo na cidade, vai perceber que a bateria se esgota mais rápido. Mostradores do relógio da esquerda para a direita: Waypoint, Modular Ultra e Wayfinder. Todos são personalizáveis. / © nextpit Além desse recurso exclusivo do Ultra 3, o watchOS 26 inclui praticamente tudo que você encontraria no modelo anterior. A nova interface Liquid Glass é mais suave e fluida, enquanto os widgets Smart Stack exibem as informações corretas na hora certa. Os controles por gestos também estão na lista de adições práticas do mais recente smartwatch da Apple. O novo gesto de movimento do pulso, combinado com o toque duplo, permite ignorar alertas, atender chamadas ou controlar temporizadores sem tocar na tela. No começo, eu estava um pouco cética, mas depois de usar o watchOS 26 por um certo tempo, esses gestos deixaram a experiência de uso do relógio muito mais intuitiva, principalmente quando só temos uma mão livre, como ao pedalar ou carregar compras. Seu Smartwatch Pode Estar te Espionando. Estudo Mostra Quais São os Piores Já selecionei meus 10 recursos favoritos do watchOS 26, então recomendo conferir este artigo para entender melhor o que esperar do software do Ultra 3. Lembrando que o smartwatch funciona em conjunto com o aplicativo Watch, em que você pode ajustar suas configurações, e com os apps Saúde e Fitness. Por fim, o que mais chama atenção na novidade é que a integração com o ecossistema da Apple funciona exatamente como o esperado: não há duplicação de aplicativos ou serviços ao emparelhar com o iPhone e a experiência é totalmente fluida.

Saúde, segurança e condicionamento físico O Apple Watch Ultra 3 mantém o mesmo conjunto de sensores da geração anterior, incluindo ECG, SpO2, frequência cardíaca óptica, temperatura do pulso, rastreamento do ciclo menstrual, medidor de profundidade, bússola e altímetro sempre ativo. A detecção de queda, de colisão e a sirene de emergência alta continuam disponíveis, então quem já usava o Ultra 2 não sentirá falta de nada. O conjunto de sensores na parte inferior inclui o sensor cardíaco óptico de terceira geração, sensor cardíaco elétrico, SpO2, temperatura, medidor de profundidade e medição da luz ambiente. © nextpit No geral, a precisão do sensor PPG é confiável. O Ultra 3 se aproximou das leituras da minha cinta peitoral Wahoo, que uso como referência. Mesmo em um exercício de 20 minutos de bicicleta ao ar livre, os números ficaram bem próximos. Meu maior desafio, sem dúvidas, foi o tamanho do relógio. O Ultra 3 é grande para o meu pulso e, em terrenos irregulares ou durante exercícios intensos, ele sentiu dificuldade para manter o monitoramento contínuo da frequência cardíaca. Isso está mais relacionado ao ajuste do que à qualidade do sensor, então quem tem pulsos menores deve considerar esse ponto. Achei o Trail Loop com refletores mais estável para exercícios do que a Ocean Band, além de mais confortável para dormir. Um ajuste melhor resultou em dados mais precisos. Falando em sono, o Sleep Score é um recurso bem-vindo no aplicativo Saúde. Ele mostra um único número todas as manhãs que resume sua noite de descanso. A Apple demorou para oferecer esse tipo de pontuação, mas a implementação é clara e fácil de entender. Nos meus testes, os resultados foram muito semelhantes aos do meu dispositivo de referência, o Oura Ring 4, tanto na pontuação geral quanto nos estágios do sono. O mais importante é que o Ultra 3 refletiu de forma consistente como eu realmente me sentia ao acordar. O resumo do app Saúde no iPhone oferece uma visão geral detalhada das principais métricas, incluindo frequência cardíaca, sono e tendências de atividade coletadas pelo Apple Watch Ultra 3. © nextpit Outra função interessante são as Notificações de Hipertensão. Silenciosamente, elas coletam dados por cerca de 30 dias e para alertar sobre padrões que indicam aumento da pressão arterial. Esse recurso ajuda o usuário a perceber alterações de forma precoce e a agir rapidamente, antes que se tornem problemas de saúde mais graves. Em relação ao rastreamento de condicionamento físico, existem três pontos principais. Primeiro, o GPS de dupla frequência oferece rotas muito precisas e com desvios mínimos, mesmo em áreas urbanas ou sob árvores densas. Segundo, o relógio continua oferecendo ferramentas avançadas para corredores, ciclistas e quem faz caminhadas, incluindo suporte a sensores de terceiros, métricas detalhadas de exercícios e o Action Button, que permite iniciar atividades ou marcar waypoints rapidamente. Visão geral do app Fitness mostrando anéis de atividade diária e métricas resumidas do treino: tudo sincronizado perfeitamente a partir do Apple Watch Ultra 3. © nextpit O terceiro ponto é a integração mais profunda entre o aplicativo Fitness e o Apple Watch, com mais exercícios espelhados no iPhone, não só ciclismo. Agora, também é possível criar treinos personalizados diretamente no aplicativo. Corridas intervaladas são rápidas de configurar, mas montar uma sessão completa de força ainda exige tempo. Levei cerca de 20 minutos para criar um treino simples de costas e bíceps no aplicativo Fitness, por exemplo, enquanto consigo montar o mesmo treino no meu Whoop MG em cinco minutos, incluindo detalhes como repetições e peso por série. A Apple ainda tem espaço para melhorias, mas a disponibilidade desse recurso já permite que mais pessoas experimentem, o que consequentemente leva a empresa a aperfeiçoá-lo ainda mais. Tela personalizada para treino de força: os usuários podem definir séries e tempos de descanso, e acompanhar o progresso em tempo real com métricas sincronizadas no Ultra 3. © nextpit

Vida útil da bateria e carregamento O Apple Watch Ultra 3 é um relógio inteligente consistente, mas a duração da bateria não é o seu destaque. Se você gosta de se aventurar radicalmente ao ar livre, ainda recomendo um dispositivo Garmin, Polar ou Amazfit, caso o tempo máximo de funcionamento seja sua prioridade. Ainda assim, se você busca integração completa com o ecossistema da Apple, o Ultra continua sendo a melhor escolha para atividades ao ar livre, garantindo que tudo funcione em conjunto. Inclusive, uma boa notícia é que a Apple melhorou a duração da bateria neste ano. A Apple estima que o uso comum do Watch Ultra 3 chegue a cerca de 42 horas. Nos meus testes, consegui

Carregamento rápido com o carregador USB-C magnético: cerca de 45 minutos levam o Apple Watch Ultra 3 a 80%, suficiente para um dia inteiro de uso. © nextpit A Apple estima que o uso comum do Watch Ultra 3 chegue a cerca de 42 horas. Nos meus testes, consegui 42 horas e 35 minutos com a tela sempre ligada, monitorando passos e sono, mas sem registrar exercícios. Isso confirma a previsão da Apple e estabelece uma expectativa confiável de aproximadamente um dia e meio de uso misto. O carregamento também foi aprimorado e está mais rápido. A Apple afirma que o Ultra 3 vai de zero a 80% em cerca de 45 minutos, e atinge a carga completa em aproximadamente 75 minutos com o uso de um adaptador USB-C de 20 W compatível com o perfil de carregamento necessário. Nos meus testes, este carregador entregou exatamente esse resultado. Ao usar um adaptador de 30 W do MacBook Air, que não segue o perfil recomendado, a carga completa levou 103 minutos. A conclusão é simples: para atingir as velocidades prometidas pela Apple, use um adaptador adequado de 20 W. A duração da bateria pode variar bastante. Alguns colegas conseguiram até dois dias e meio, desligando o modo de tela sempre ligada. De qualquer forma, o tempo de uso vai depender muito das configurações da tela, do registro de exercícios e do uso do GPS.

Apple Watch Ultra 3 – Especificações Técnicas Modelo 2025 Dispositivo Apple Watch Ultra 3 Imagem Cores Titânio natural

Titânio preto Tamanho do relógio Caixa de 49 mm

Adequado para pulsos de 130 mm a 210 mm Peso do relógio 61,6 g (Natural)

61,8 g (preto) Tela Retina LTPO3 OLED sempre ativa

422 × 514 pixels

Cobertura plana de cristal de safira

Até 3000 nits de brilho máximo

Brilho mínimo de 1 nit

Atualização de 1 Hz quando ocioso Proteção Resistente à água 100 m

Computador de mergulho com certificação EN13319

Resistente à poeira IP6X

Testado com MIL-STD 810H Processador Apple S10 SiP com motor neural

64 GB de armazenamento

Chip U2 Ultra Wideband Sensores Sensor cardíaco elétrico

Sensor cardíaco óptico de terceira geração

Sensor de oxigênio no sangue

Sensor de temperatura

Medidor de profundidade e sensor de temperatura da água

Bússola e altímetro sempre ativo

Acelerômetro e giroscópio de alta gravidade

GNSS de precisão de frequência dupla (L1 e L5)

Sensor de luz ambiente Segurança Detecção de colisão, detecção de queda, sirene

SOS de emergência e chamadas de emergência internacionais

SOS de emergência via satélite

Encontre-me via satélite

Mensagens via satélite (EUA, Canadá, México) Duração da bateria Até 42 horas de uso normal

Até 72 horas no modo de baixo consumo de energia

Carregamento rápido: cerca de 45 minutos até 80%

15 minutos de carga para cerca de 12 horas de uso

5 min de carga para cerca de 8 horas de monitoramento do sono Conectividade LTE e 5G (RedCap)

Wi-Fi 4 (2,4 e 5 GHz)

Bluetooth 5.3

GPS de frequência dupla (L1 e L5)

NFC para Apple Pay

Suporte a roaming internacional

Apple Watch Ultra 3: vale a compra? O Apple Watch Ultra 3 parece ser a versão mais avançada da linha até agora. Suas principais novidades, como SOS e mensagens bidirecionais completas via satélite, além de melhorias significativas na bateria e no carregamento, reforçam o foco em segurança e independência, que é a essência desta linha de produtos. A cobertura de satélite ainda é limitada, e o aprimoramento da bateria não chega a durar vários dias como alguns concorrentes oferecem. A Apple mantém uma integração excelente com o seu ecossistema, o que torna o Ultra 3 a escolha perfeita para quem usa iPhone. O preço continua alto se você não tiver grande interesse por esportes ao ar livre. Muitas pessoas vão comprá-lo apenas pelo design, e isso não é um problema. Porém, é como ter uma Ferrari e dirigir como se fosse um Fusca. O ajuste também é um ponto importante da experiência. O relógio é grande e pode não ser confortável para pulsos menores. O conforto é essencial em um dispositivo vestível e, para mim, isso faz com que o Ultra 3 não seja fácil de recomendar para uso diário. Por mais que eu admire o que a Apple trouxe de novo, ele ainda não é o Ultra que eu usaria todos os dias. Se você já tem o Ultra 2, não há nenhum recurso que faça a atualização ser obrigatória, a não ser que a melhoria na cobertura de satélite ou o aumento da bateria resolva algum problema que você já tenha. Para quem quer ter o smartwatch mais completo compatível com iPhone para aventuras ao ar livre, o Ultra 3 é o ideal, desde que se encaixe bem no seu pulso e no seu estilo de vida.

Mas se você encontrar o Ultra 2 com um bom desconto, ele ainda oferece um ótimo custo-benefício, já que muitos dos recursos mais recentes chegam com o watchOS 26. No entanto, o Ultra 3 continua sendo a melhor escolha se você valoriza a bateria mais duradoura, recurso de tela sempre ligada aprimorado, conectividade 5G e o SOS via satélite.