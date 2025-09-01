Com o Pixel 10 Pro, o Google apresenta sua ideia de smartphone de ponta para 2025, mais uma vez apostando na experiência de software e integração de IA. Testei a fundo o novo modelo e mostro se realmente vale a pena o investimento!

Google Pixel 10 Pro – Desenho & Qualidade de Construção Design e tela Tela Tela de 6,3 polegadas

1.280 x 2.856 pixels

Taxa de atualização de 120 Hz Dimensões e peso 152,8 x 72 x 8,5 milímetros

207 gramas Resistência IP68

Gorilla Glass Victus 2 Com a traseira em vidro fosco e moldura polida e brilhante, o Pixel 10 Pro traz um visual que se destaca no mercado atual e mantém a identidade inconfundível da linha Pixel. A moldura lembra aço inoxidável, mas é feita de alumínio polido. São quatro opções de cores: Obsidian (preto clássico), Moonstone (um tom azul-acinzentado discreto), Porcelain (branco prateado claro) e Jade, que combina a traseira em verde pastel com moldura dourada. A traseira fosca não fica com marcas de dedo, diferente da moldura brilhante. Nesse ponto, o Google poderia seguir o caminho de marcas como Apple ou Samsung e adotar um acabamento fosco também na moldura em futuras gerações. O Pixel 10 Pro em todas as cores. / © Timo Brauer / nextpit A qualidade de construção do Pixel 10 Pro é excelente. Em relação à estrutura, ela conta com certificação IP68 contra poeira e água. Já o leitor de impressões digitais fica sob a tela e agora usa tecnologia ultrassônica, o que garante um desbloqueio rápido e confiável até mesmo com os dedos molhados. O áudio também recebeu atenção: os novos alto-falantes estéreo entregam mais volume, graves reforçados e um som muito mais equilibrado. Um dos destaques técnicos é o suporte ao padrão Qi2, que conta com ímãs integrados que funcionam com ou sem case de proteção. Com isso, o Google se torna a primeira grande fabricante a oferecer compatibilidade total com o ecossistema MagSafe da Apple. Os ímãs são firmes e permitem ainda o uso de acessórios como baterias externas magnéticas, carteiras ou suportes, sendo uma vantagem clara para quem valoriza esses tipos de expansão.

Google Pixel 10 Pro – Software Software Sistema operacional Android 16 com personalizações do Google

7 anos de atualizações de segurança

7 anos de atualizações do Android O sistema operacional dos smartphones Pixel já não pode ser chamado de "Android puro" há algum tempo. Isso porque Google aposta em uma versão bastante personalizada, com recursos exclusivos que não aparecem em outros dispositivos. Além disso, os celulares Pixel recebem atualizações frequentes por meio do Pixel Drops e são sempre os primeiros a rodar as novas versões do Android, sem tempo de espera. A empresa ainda garante, pelo menos, 7 anos de suporte em atualizações a partir do lançamento. Na linha Pixel 10, o Google mais uma vez apresenta novidades exclusivas, com destaque para o novo tradutor ao vivo. A Samsung (e, em breve, a Apple) também oferece algo parecido, mas o Pixel 10 Pro se destaca por ter uma implementação muito mais eficiente. A ideia é simples e ao mesmo tempo transformadora: o recurso de tradução ao vivo pode ser ativado durante uma ligação e traduz a conversa em tempo real diretamente no aparelho, sem nem precisar de conexão com a internet. O mais interessante de tudo isso é que apenas uma das pessoas na ligação precisa ter o Pixel 10. A outra pode estar usando qualquer smartphone! O que impressiona nessa nova função é a velocidade e a naturalidade da tradução. Enquanto o outro lado ainda fala, a voz já sai traduzida com um atraso bem menor do que em recursos da concorrência. Nem sempre a tradução sai perfeita, claro, mas é a primeira vez que uma conversa real pode acontecer de forma fluida com tradução simultânea feita por IA. Android 16 no Pixel 10 Pro e 10 Pro XL. / © Timo Brauer / nextpit

Google Pixel 10 Pro – Performance Desempenho Processador Google Tensor G5 Memória 16 GB DE RAM

128 / 256 / 512 / 1.024 GB de memória

Sem expansão de memória Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, satélite, UWB O Google Pixel 10 Pro (XL) vem equipado com o processador Tensor G5, desenvolvido pela própria empresa. Em termos de desempenho bruto de CPU e GPU, ele fica atrás dos chips da concorrência, como Snapdragon e MediaTek, em alguns casos entregando apenas cerca de metade da performance prometida na teoria. No uso real, a história muda: a interface é rápida, os aplicativos abrem de imediato e a função multitarefa se mantém estável. Para a maioria das pessoas, essa diferença nos números não deve fazer grande diferença no uso diário. Por outro lado, acho importante destacar que o Pixel 10 Pro sofre um pouco em cenários mais pesados, como edição avançada de imagens ou jogos que exigem gráficos de ponta. Além disso, modelos anteriores já mostraram uma queda perceptível no desempenho após dois ou três anos de uso. O Tensor G5 realmente se destaca quando o assunto é inteligência artificial. O chip consegue rodar os modelos mais complexos de IA diretamente no dispositivo, muitas vezes sem depender da nuvem. Isso abre espaço para uma série de recursos inovadores de software, incluindo processamento de imagem, reconhecimento de voz e funções de assistente. Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) Google Pixel 10 Pro

(Tensor G5) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) AnTuTu 2.341.216 2.695.676 2.013.101 3DMark Wild Life Extreme

Teste de estresse Melhor execução: 6986

Pior execução: 3253

Estabilidade: 46,6 % Melhor execução: 6986

Pior execução: 3253

Estabilidade: 46,6 Melhor execução: 6986

Pior execução: 3253

Estabilidade: 46,6 Geekbench 6 Pontuação de núcleo único: 3187

Pontuação de vários núcleos: 9947 Pontuação de um único núcleo: 3187

Pontuação de vários núcleos: 9947 Pontuação de núcleo único: 3187

Pontuação de vários núcleos: 9947

Google Pixel 10 Pro – Câmera A câmera sempre foi um dos maiores destaques da linha Pixel, e o Pixel 10 Pro mantém essa tradição. As fotos impressionam pela nitidez e pelo famoso "visual Pixel" representado por cores fiéis, contraste marcante e uma estética que se diferencia da concorrência. O smartphone entrega resultados consistentes, inclusive em cenários de iluminação complicada. O poder do processamento de imagem aparece principalmente em fotos noturnas. O Pixel 10 Pro consegue revelar muito mais detalhes em cenas escuras do que o olho humano é capaz de enxergar. O efeito é impressionante, mas nem sempre passa um resultado totalmente realista. Outro ponto de destaque que vale ser citado é a ótima integração entre as três lentes traseiras. A cor, o brilho e o contraste permanecem uniformes, seja na câmera principal, na ultra-angular ou no zoom de 5x. Isso garante uma experiência mais fluida, tanto ao tirar fotos em sequência quanto ao alternar entre diferentes distâncias focais. Câmera principal: 50 MP (f/1.7). © Timo Brauer / nextpit Câmera teleobjetiva: 48 MP com zoom de 5x (f/2.8). © Timo Brauer / nextpit Câmera ultra grande-angular: 48 MP (f/1.7). © Timo Brauer / nextpit Câmera principal: 50 MP (f/1.7). © Timo Brauer / nextpit Zoom de IA de 100x. © Timo Brauer / nextpit Câmera teleobjetiva: 48 MP com zoom de 5x (f/2.8). © Timo Brauer / nextpit Zoom de IA de 100x. © Timo Brauer / nextpit Câmera teleobjetiva: 48 MP com zoom de 5x (f/2.8). © Timo Brauer / nextpit Câmera principal: 50 MP (f/1.7). © Timo Brauer / nextpit Câmera ultra grande-angular: 48 MP (f/1.7). © Timo Brauer / nextpit Câmera teleobjetiva: 48 MP com zoom de 5x (f/2.8). © Timo Brauer / nextpit Câmera teleobjetiva: 48 MP com zoom de 5x (f/2.8). © Timo Brauer / nextpit Câmera principal: 50 MP (f/1.7). © Timo Brauer / nextpit Câmera principal: 50 MP (f/1.7). © Timo Brauer / nextpit Câmera ultra grande-angular: 48 MP (f/1.7). © Timo Brauer / nextpit Câmera teleobjetiva: 48 MP com zoom de 5x (f/2.8). © Timo Brauer / nextpit Câmera principal: 50 MP (f/1.7). © Timo Brauer / nextpit Visão geral das especificações da câmera Câmera principal: 50 MP, f/1.7, estabilização óptica de imagem.

Teleobjetiva: 48 MP, f/2.8, zoom óptico de 5x, OIS.

Ultra grande-angular: 48 MP, f/1.7.

Frontal: 42 MP, f/2.2.

Google Pixel 10 Pro – Bateria Bateria (Pixel 10 Pro) Bateria (Pixel 10 Pro XL) Capacidade da bateria 4.870 mAh 5.200 mAh Velocidade de carregamento (via cabo) 30 W 45 W Velocidade de carregamento (sem fio) 15 W 25 W A autonomia de bateria dos dois modelos do Pixel 10 surpreendeu nos testes. Apesar de contarem com capacidades diferentes (4.870 mAh no Pixel 10 Pro e 5.200 mAh no XL), a duração no uso diário é praticamente igual. Isso acontece porque a tela maior do XL consome mais energia, o que neutraliza a diferença de capacidade. Quem espera mais horas de uso no modelo maior pode se frustrar, mas ambos entregam uma ótima resistência, sem chegar a impressionar. No carregamento, o XL usa um pouco mais de potência para compensar a bateria maior, mas mesmo assim um ciclo completo leva em torno de 1h30 em ambos os modelos. Já no carregamento rápido, o Google ainda fica atrás das marcas chinesas, ainda que ofereça suporte para recarga sem fio pelo padrão Qi2, com seus ímãs integrados. Um ponto negativo é um problema recorrente na linha Pixel: o software reduz o desempenho da bateria depois de apenas 200 ciclos de recarga, algo que costuma acontecer após cerca de um ano de uso diário. Com isso, a partir desse ponto, a autonomia tende a cair de forma perceptível. A fim de comparação, a Apple apenas limita o desempenho quando a bateria atinge menos de 80% da capacidade, o que geralmente acontece entre 3 e 4 anos. Além disso, no iPhone essa função pode ser desativada, enquanto o Google não oferece essa opção. Na prática, isso significa que o usuário pode enfrentar uma queda significativa de desempenho da bateria do Pixel 10 bem mais cedo do que em concorrentes diretos.

Veredito Final O Pixel 10 Pro (XL) chega como uma evolução consistente em relação ao modelo anterior. O Google mantém sua estratégia e continua apostando em recursos de software exclusivos, que seguem sendo o grande diferencial da linha. O tradutor ao vivo e o novo assistente de câmera são bons exemplos de como a empresa amplia o conjunto de funções que só quem tem um Pixel pode aproveitar. No hardware, o aparelho também convence com um acabamento premium, tela brilhante e nítida, além de alto-falantes que entregam um som encorpado. O software se destaca pelas atualizações rápidas e pela interface limpa, mesmo que a pouca flexibilidade nas opções de personalização possa decepcionar quem gosta de ajustar cada detalhe. Sobre a câmera, como esperado, continua entre as melhores do mercado, com fotos realistas e o visual característico da linha. O ponto de atenção fica para a durabilidade. Modelos anteriores mostraram perda de desempenho após um ou dois anos, e a redução da bateria depois de cerca de 200 ciclos de carga ainda gera preocupação. Ainda que esses problemas não tenham aparecido durante os nossos testes, é um fator que pode pesar na decisão de compra para quem pensa em usar o Pixel 10 Pro por vários anos.