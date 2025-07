Com seu último lançamento, o Honor 400 Pro, a fabricante Honor adota uma abordagem diferente: mostra que um desempenho de alto nível de um celular não precisa, necessariamente, vir acompanhado de um preço tão estrondoso. Com valor inicial de US$ 999,99, cerca de R$ 5.555 na cotação direta atual, surge a dúvida sobre quais concessões foram feitas para tornar esse aparelho possível. Testamos o smartphone para descobrir!

O Honor 400 Pro acompanha vários acessórios: cabo de carregamento, película protetora já aplicada, capa e ferramenta para remoção do chip. O carregador, por outro lado, ficou de fora da caixa e faz falta, como sempre. As opções de cor seguem uma linha mais discreta, com preto e cinza, mas um pouco mais de ousadia nos detalhes faria diferença. Ainda assim, a versão em cinza da unidade testada chamou atenção pelo visual elegante e acabamento de alto nível. A traseira fosca ajuda a disfarçar marcas de dedo, enquanto a moldura metálica, também fosca e com cantos suavemente arredondados, traz uma pegada mais confortável. O aparelho conta ainda com certificação IP68, o que garante proteção contra poeira e água.

O brilho máximo de 5.000 nits impressiona na teoria, mas no uso prático o desempenho não se distancia muito de outros topos de linha, como o Galaxy S25 Ultra (review) , que atinge 2.400 nits. Nos dois casos, a visualização abaixo do sol forte é tranquila. Um ponto positivo no uso diário é o brilho automático, que se mostrou rápido e preciso ao se adaptar às mudanças de luz ambiente. Seja no escuro ou sob sol intenso, a tela se ajusta tão bem que dificilmente é preciso fazer ajustes manuais.

Com resolução de 1.224 x 2.700 pixels, a tela do Honor vai além do Full HD tradicional, entregando um bom equilíbrio entre nitidez e consumo de bateria. O painel AMOLED possui cores vibrantes, contraste forte e ângulos de visão amplos. A taxa de atualização de 120 Hz proporciona uma navegação fluida, algo que já se tornou padrão em celulares nessa faixa de preço.

Assim como a parte traseira, a tela também tem uma leve curvatura nas quatro bordas. Essa curvatura, no entanto, termina exatamente onde começa a área útil da tela. O resultado disso é um visual elegante, com toque suave e pegada confortável, sem prejudicar a qualidade da imagem.

A Honor promete seis anos de atualizações para o 400 Pro, incluindo novas versões do Android e pacotes de segurança, e a experiência do ano passado mostra que a empresa tem cumprido esse compromisso com agilidade e consistência. Mesmo sendo um ano a menos do que o prazo oferecido no Honor Magic7 Pro, modelo mais caro, seis anos devem atender muito bem às necessidades da maior parte dos usuários.

O Honor 400 Pro chega ao consumidor já com o Android 15 e a atualização de segurança mais recente. O sistema conta com a interface personalizada da marca, o MagicOS 9.0, que oferece diversas opções de personalização. Além do visual, há várias configurações ajustáveis e recursos extras que vão além do Android padrão, como o dock de múltiplas janelas, por exemplo, que facilita o uso de dois apps ao mesmo tempo.

Processador e conectividade: Diferenças entre os carros-chefe

Desempenho Processador Snapdragon 8 Gen 3 Memória 12 GB DE RAM LPDDRY

Memória de 256 GB / 512 GB

Sem expansão de memória Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

A diferença mais evidente do Honor 400 Pro em relação aos modelos topo de linha mais caros está no processador. Enquanto muitos smartphones premium já utilizam o Snapdragon 8 Elite, a Honor optou pelo Snapdragon 8 Gen 3, uma geração anterior. Essa escolha representa uma economia considerável, já que o chip mais atual custa cerca de US$ 200, segundo estimativas não oficiais.

Na prática, porém, essa diferença de hardware tem pouco impacto. Mesmo que o chip mais recente entregue cerca de 30% a mais de desempenho, isso não resulta em vantagem perceptível no uso cotidiano. A geração anterior já lida muito bem com as tarefas do dia a dia, sem apresentar travamentos ou lentidão. E quando se trata de suporte de software, também não há grandes perdas: a Honor garante seis anos de atualizações do Android e de segurança para o 400 Pro, sendo apenas um ano a menos que o modelo mais potente da marca, que é significativamente mais caro. Para a maioria dos usuários, esse prazo deve ser mais do que suficiente.

Análise do Honor 400 Pro. © Timo Brauer / Nextpit Câmeras do Honor 400 Pro em teste. © Timo Brauer / Nextpit

Diversas conexões sem fio e sensor de impressão digital

O Honor 400 Pro vem equipado com os padrões sem fio mais recentes. Ele oferece suporte ao Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC para pagamentos por aproximação e até uma porta de sensor infravermelho, que permite controlar dispositivos analógicos, como televisores e aparelhos de ar-condicionado. Com isso, o smartphone entrega um conjunto completo de conectividade, compatível até com smartphones muito mais caros.

A principal diferença em relação ao Honor Magic7 Pro está no leitor de impressão digital. Em vez de um sensor ultrassônico, o 400 Pro utiliza um sensor óptico. Ainda que ele seja ligeiramente mais lento e não funcione tão bem com dedos molhados, o desempenho no uso diário é confiável. Vale lembrar que até marcas como o Google adotam esse tipo de sensor em modelos premium, então isso não chega a ser um ponto negativo.

Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) Honor 400 Pro

(Snapdragon 8 Gen 3) AnTuTu 2.207.680 1.889.643 3DMark Wild Life Extreme

Teste de estresse Melhor execução: 23,195

Estabilidade: 51,1 % Melhor execução: 16,139

Estabilidade: 73,2 %