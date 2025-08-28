Desde o lançamento do Magic V3, a Honor se firmou como líder absoluta no mercado de smartphones dobráveis. Com especificações de ponta e um design ultrafino, a fabricante entregava muito mais que os modelos da Samsung. Mas agora, em 2025, a Samsung respondeu apresentando o Galaxy Fold7, uma versão totalmente reformulada que diminuiu consideravelmente a distância em relação às fabricantes chinesas. Hoje, o Galaxy Fold7 e o Honor Magic V5 estão lado a lado como rivais de peso na disputa pela coroa do mercado de dobráveis. Por isso, coloquei o novo Magic V5 à prova em um teste completo para analisar se a Honor ainda consegue sustentar a liderança.

Resumo Comprar Honor Magic V5 Prós Um pouco mais grosso que um smartphone comum

Formato prático e confortável para o dia a dia

Software bem adaptado para tela grande

Resistência à água

Ótima autonomia de bateria

As melhores câmeras em um dobrável Contras Preço elevado

Honor Magic V5 – Desenho & Qualidade de Construção Design e processamento Tela Tela externa de 6,43 polegadas

Tela interna de 7,95 polegadas

1060 x 2376 pixels na parte externa

2172 x 2352 pixels na parte interna

Taxa de atualização de 120 Hz Dimensões e peso 156,8 x 74,3 x 9,0 milímetros fechado

156,8 x 145,9 x 4,1 milímetros aberto

217 gramas Resistência IP58

Escudo Honor Anti-riscos NanoCrystal Visualmente, o Honor Magic V5 mantém a identidade do modelo anterior, e isso faz todo sentido. O Magic V3 já chamava atenção pelo acabamento de alto nível e pela boa ergonomia, e o novo smartphone segue essa mesma linha: quando dobrado, o tamanho e a espessura lembram bastante um celular tradicional, o que o torna uma opção prática para o uso diário sem limitações. Fechado, o aparelho fica firme graças à combinação de ímãs e à nova dobradiça, que mantém as duas partes bem unidas. Como acontece com outros dobráveis desse tipo, é preciso usar as duas mãos para abrir, mas isso não chega a ser um incômodo. Isso porque, quando aberto, ele se aproxima muito mais de um tablet, sendo pensado justamente para esse tipo de uso. Um detalhe curioso: a dobradiça abre até 178 graus por padrão, deixando a tela levemente curvada, mas esse aspecto pode ser corrigido aplicando um pouco de pressão. No entanto, a curvatura quase não chama atenção depois de pouco tempo de uso, assim como o vinco visível no centro da tela. Ele é perceptível ao passar um pano, mas rapidamente passa a ser algo comum e não compromete a experiência de uso.

Honor Magic V5 – Tela Como já é visto em outros dobráveis, o Honor Magic V5 traz duas telas: uma externa de 6,43 polegadas e a principal, dobrável, com 7,95 polegadas. O painel externo tem proporção mais tradicional e conta com um vidro protetor desenvolvido para reduzir ao máximo riscos e quebras. Já a tela interna, com formato quase quadrado, é perfeita para usar dois aplicativos lado a lado sem a perda de espaço. Segundo a Honor, ambos os painéis podem chegar a até 5.000 nits de brilho. No entanto, esse número é apenas teórico e só aparece em áreas muito pequenas da imagem. Mas no uso real, os resultados são mais consistentes. Em nossos testes, a tela externa alcançou 1.350 nits e a interna chegou a 1.100 nits. São números muito bons, que garantem ótima visibilidade mesmo abaixo de luz solar intensa. As telas não chegam a ser duas vezes mais brilhantes que as do modelo anterior ou que as do Galaxy Fold7, como os valores máximos sugerem, mas ainda assim entregam um nível de brilho que impressiona. Honor Magic V5 aberto. / © Timo Brauer / nextpit

Honor Magic V5 – Software Software Sistema operacional Android 15, Magic OS 9

7 anos de atualizações de segurança

7 anos de atualizações de versão O Honor Magic V5 chega ao mercado executando o Android 15 junto à interface da própria marca, o MagicOS 9. Segundo a fabricante, a atualização para o Android 16 e para o MagicOS 10 já está em fase de testes e deve ser liberada em breve. Pela primeira vez, a Honor também passa a oferecer sete anos de garantia de atualizações, o que já é visto na Samsung. Durante os testes, o software mostrou ser bem planejado e otimizado. O destaque fica para os recursos de multitarefa, que permite a praticamente todos os aplicativos o uso não só em tela cheia, como em tela dividida ou em janelas redimensionáveis de forma livre. Essa flexibilidade funciona tanto no modo tablet, com o dispositivo aberto, quanto na tela externa no formato de smartphone. Por outro lado, a decisão de incluir aplicativos de terceiros já instalados, como Facebook, TikTok e Aliexpress, não combina com um dispositivo premium. Esse tipo de bloatware até faz sentido em modelos mais baratos, pois funciona como uma forma de reduzir custos, mas em um smartphone de alto padrão passa a impressão de descuido e acaba pesando negativamente na avaliação geral. Magic OS 9 no Honor Magic V5. / © Timo Brauer / nextpit

Honor Magic V5 – Performance Desempenho Processador Snapdragon 8 Elite Memória 16 GB DE RAM

512 de memória

Sem expansão de memória Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.9, NFC O Honor Magic V5 pode não representar uma grande revolução técnica, mas isso não chega a ser um problema. Assim como o modelo anterior, o smartphone traz componentes de ponta já consolidados que continuam definindo o padrão de um topo de linha atual. Entre eles estão o processador Android mais poderoso do momento e os impressionantes 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Inclusive, o espaço é mais do que suficiente para qualquer tipo de uso. O dobrável entrega um forte desempenho graças ao Snapdragon 8 Elite. / © Timo Brauer / nextpit Por outro lado, a Honor não oferece opção de expansão de memória: não há versões com mais armazenamento ou com suporte para cartão microSD. Isso pode ser um ponto de atenção para quem precisa de espaço extra. No uso diário, o hardware mostra todo o seu potencial: o sistema roda de forma fluida, os aplicativos abrem instantaneamente e até jogos pesados ou cenários complexos de multitarefa não chegam a comprometer seu desempenho. O software também se mostra estável e bem integrado ao hardware, transmitindo a sensação de ter em mãos um dispositivo completo e confiável. Honor Magic V5

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy Z Fold 7

(Snapdragon 8 Elite) AnTuTu 2,341,216 2,047,763 3DMark Wild Life Extreme

Teste de estresse Melhor desempenho: 6986

Pior execução: 3253

Estabilidade: 46,6% Melhor loop: 6662

Pior loop: 2988

Estabilidade: 44,8% Geekbench 6 Pontuação de um único núcleo: 3187

Pontuação de vários núcleos: 9947 Pontuação de um núcleo: 2960

Pontuação de vários núcleos: 9268

Honor Magic V5 – Câmera Câmera Câmera principal 50 MP, f/1.6, OIS Câmera ultra grande-angular 50 MP, f/2.0 Câmera teleobjetiva 64 MP, f/2.5, OIS, zoom 3x Câmera para selfies 20 MP, f/2.2 Resolução de vídeo máxima 4K O módulo de câmera do Honor Magic V5 chama atenção de imediato por ser tão proeminente que chega a ultrapassar a espessura do próprio dispositivo. Por outro lado, essa saliência centralizada tem uma função prática, servindo como um ponto de apoio natural para o dedo ao segurar o smartphone, o que acaba melhorando a ergonomia no uso diário. O módulo de câmera claramente se destaca. / © Timo Brauer / nextpit Do ponto de vista técnico, o conjunto de câmeras do Honor Magic V5 é mais avançado do que o de qualquer outro dobrável e está no mesmo nível dos melhores smartphones tradicionais. Por ser um aparelho que dobra, a câmera principal também pode ser usada para selfies, permitindo aproveitar toda a qualidade dos três sensores. Além disso, há câmeras frontais dedicadas em cada tela, ideais para chamadas de vídeo ou registros rápidos. Em nossos testes, o Magic V5 entregou resultados consistentes. As fotos se destacam pela nitidez, cores fiéis e contraste equilibrado, tanto em dias ensolarados quanto nos mais nublados. O desempenho em ambientes com pouca luz também impressiona: os sensores mais sensíveis capturam imagens ainda mais claras e detalhadas em comparação com o modelo anterior. O zoom é outro ponto forte. O zoom óptico de 3x se mostrou mais útil no dia a dia do que as versões de 5x que costumam equipar outros smartphones. Já o zoom digital vai até 100x, mas, como esperado, a qualidade cai bastante no limite máximo. Ainda assim, vale destacar que não há perda de consistência entre a câmera principal e a teleobjetiva, já que ambas contam com estabilização óptica e entregam resultados de alto nível. Câmera principal. © Timo Brauer / nextpit Câmera principal. © Timo Brauer / nextpit Câmera principal. © Timo Brauer / nextpit Câmera principal à noite. © Timo Brauer / nextpit Câmera teleobjetiva 3x. © Timo Brauer / nextpit Câmera teleobjetiva 3x. © Timo Brauer / nextpit Câmera teleobjetiva 3x à noite. © Timo Brauer / nextpit

Honor Magic V5 – Bateria Capacidade da bateria Capacidade da bateria 5.820 mAh Velocidade de carregamento (via cabo) 66 W Velocidade de carregamento (sem fio) 50 W Já sabemos que baterias não podem ser dobradas, então a Honor seguiu a solução tradicional de bateria dupla, com uma célula em cada metade do aparelho. Juntas, elas oferecem uma capacidade impressionante de 5.820 mAh, atualmente um recorde entre smartphones do tipo. Isso se deve às baterias de silício-carbono, que garantem cerca de 20% mais capacidade sem aumentar o tamanho. Comparando com o modelo anterior, a bateria é bem maior, e o Magic V5 também supera claramente o Galaxy Fold7, que tem 4.400 mAh. Em testes de benchmark, o novo smartphone chega a cerca de 11 horas de uso com o dispositivo desdobrado. Para um celular comum, esse valor seria mediano, mas para um dobrável é o máximo esperado. Na prática, o aparelho não fica apenas no modo tablet. Com o smartphone fechado, ele alcança cerca de 17 horas de uso, e aproximadamente 14 horas no modo misto, o que são números justos para um dispositivo premium. Nos testes, o Magic V5 se mostrou consistentemente durável: mesmo com uso intenso, ele suporta facilmente um dia inteiro de atividades sem precisar de recarga.

Honor Magic V5 vs. Samsung Galaxy Fold7: uma escolha difícil No ano passado, foi muito fácil tomar uma decisão: o melhor dobrável era o da Honor. Mas em 2025, a escolha ficou mais complicada. A Samsung elevou seu nível com o Galaxy Fold7, enquanto a Honor aprimorou de forma consistente o já potente Magic V3. A pergunta agora é: qual deles é o melhor smartphone dobrável? Design e sensação A Samsung se destaca com um design angular e minimalista, que transmite sofisticação. A Honor, por outro lado, aposta em cantos arredondados, o que deixa o aparelho mais confortável de segurar. Aqui, não existe um vencedor, pois são características que dependem do gosto pessoal de cada um. Tecnologia e desempenho Os dois dispositivos oferecem hardware de ponta, com o Snapdragon 8 Elite e 16 GB de RAM garantindo um ótimo desempenho. Já na prática, as diferenças são quase imperceptíveis no uso diário, deixando a disputa bem equilibrada. Tela e software Aqui, a Samsung leva vantagem: o vinco na tela é menos perceptível no Fold7, e a interface One UI 8 impressiona com organização, recursos multitarefa avançados e o modo de área de trabalho DEX. Câmera e bateria A Honor se sobressai nessa área. A câmera entrega resultados de primeira linha, principalmente em fotos noturnas. Além disso, graças à tecnologia inovadora de bateria, o Magic V5 apresenta a melhor autonomia já registrada em um dobrável. Conclusão Por fim, acreditamos que não há um vencedor absoluto. Cada modelo brilha em aspectos diferentes: enquanto a Samsung se destaca em tela e software, a Honor leva vantagem com a câmera e duração de bateria. No fim das contas, a escolha também depende do ecossistema que você já utiliza. Quem já conhece o universo da Samsung deve gostar mais do Fold7. Quem valoriza fotografia e autonomia, encontrará no Magic V5 um parceiro confiável.