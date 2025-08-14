A Huawei acaba de apresentar uma grande inclusão na linha de relógios inteligentes Watch Fit, entregando um toque "Pro" pela primeira vez. O novo Watch Fit 4 Pro é um smartwatch leve e elegante, cheio de recursos avançados para a saúde e condicionamento físico. Ele está, claramente, buscando um lugar no segmento premium, mas com um preço mais acessível. Eu estou usando o dispositivo há algum tempo para ter uma ideia do que este modelo Pro oferece, e vou listar aqui os primeiros destaques.

Uma das melhores partes? A duração da bateria. De acordo com a Huawei, a bateria de 400 mAh pode durar até 7 dias com uso normal, número bastante impressionante para um smartwatch dessa categoria.

Honestamente, quando o assunto é qualidade de construção e desempenho de hardware, o Watch Fit 4 Pro superou minhas expectativas. É claro que ele se aproxima muito do Apple Watch Ultra, tanto na aparência quanto na linha de sensores e recursos, mas oferece uma experiência estável por um preço mais baixo, o que definitivamente poderia chamar a atenção.

Sobre o GPS, o Watch Fit 4 Pro suporta posicionamento de banda dupla usando as frequências L1 e L5. Ele se fixa rapidamente em um sinal e, em geral, oferece um rastreamento preciso. Notei pequenos desvios nas curvas, o que não foi nada demais ao pedalar, mas um pouco mais perceptível durante as corridas.

Eu estou usando o Watch Fit 4 Pro há alguns dias e tive a chance de fazer uma sessão de exercícios com minha cinta peitoral Wahoo Ticker. Os resultados do sensor PPG da Huawei foram, de fato, bem promissores, como você pode ver abaixo:

Em relação aos sensores, a Huawei está apresentando uma nova plataforma chamada TruSense System. Ela foi feita para melhorar a precisão no acompanhamento de sinais vitais, como frequência cardíaca, SpO2 e ECG. O sistema também promete um rastreamento mais rápido e ágil, que se adapta melhor a diferentes atividades e tons de pele. Resumindo, ele combina sensores atualizados com algoritmos de inteligência artificial e a fusão de dados de vários sensores para fornecer informações de saúde cada vez mais precisas e em tempo real.

A tela é brilhante e colorida, com suporte para o recurso de tela sempre ligada. A navegação é suave, seja passando o dedo pela tela sensível ao toque, usando a coroa giratória ou apertando o botão de função. Vale pontuar que não há suporte para entrada de voz ou assistente. Não consegui encontrar nenhuma maneira de usar comandos de voz, nem pelo próprio relógio nem me conectando ao recurso no meu iPhone.

Com uma moldura de liga de titânio, tela de vidro de safira e um corpo de alumínio, o Watch Fit 4 Pro é impressionantemente leve, pesando apenas 30,4 g sem a pulseira. Isso é perceptível devido à tela considerável de 1,82 polegadas. A Huawei também inclui uma classificação de resistência à água de 5 ATM, com suporte para mergulho livre de até 40 metros e informações subaquáticas em tempo real.

Para a novidade, a Huawei claramente se inspirou no Apple Watch Ultra , tanto no design quanto na qualidade de construção, mas sem parecer uma imitação barata. Na verdade, o Watch Fit 4 Pro se destaca por si só graças ao seu design elegante e ajuste confortável.

Watch Fit 4 Pro: recursos e experiência do usuário

O Watch Fit 4 Pro funciona tanto com iPhone quanto com Android por meio do aplicativo Huawei Health. Eu tenho usado o relógio com um iPhone 16 (review), e a integração tem sido surpreendentemente suave. Parabéns, Huawei. Recebo todas as minhas notificações, posso controlar músicas e podcasts diretamente do relógio e até mesmo receber chamadas via Bluetooth sem problemas. Ele também combina facilmente com o AirPods Pro 2 (review) ou praticamente qualquer outro fone de ouvido Bluetooth.

A Huawei também oferece uma ótima combinação de recursos de bem-estar e condicionamento físico. Dito isso, é difícil não sentir que a empresa está emprestando algumas ideias da Apple aqui e ali. A interface do aplicativo Huawei Health é baseada no conhecido sistema de anéis, e o software que roda no relógio, o sistema operacional próprio da Huawei, se baseia muito nessa linguagem visual.

Quando monitorei exercícios como corrida e ciclismo no Fit 4 Pro, as semelhanças se destacaram ainda mais. Como uso o Apple Watch Series 9 diariamente, a semelhança no layout e na experiência ficou bem clara. E, sinceramente, não acho que a Huawei esteja tentando se distanciar dessa comparação.

O aplicativo Huawei Health traz alguns toques originais. Você ainda vê os anéis na parte superior, mas há também uma visualização chamada "Health Clovers", oferecendo mais variedade. De modo geral, o app mostra os dados de saúde de forma limpa e fácil de ler. O relógio não mede a pressão arterial por si só, mas o aplicativo permite que você registre esses dados manualmente, o que é ótimo se você tiver um monitor de pressão arterial doméstico. Agradeço por essa flexibilidade!

Para as pessoas que menstruam, há um recurso de acompanhamento de ciclo que inclui previsões de menstruação e janela fértil, além da opção de registrar sintomas físicos. Você também pode adicionar manualmente os resultados dos testes de ovulação, mas ele não fornece previsões, mesmo que o relógio registre a temperatura do pulso.

Falando nisso, não sou muito fã da forma em que a Huawei apresenta os dados de temperatura da pele, porque não é algo exatamente útil em sua forma atual. Em vez de criar uma linha de base e mostrar os desvios em relação a ela, o relógio exibe apenas a temperatura atual da pele, o que não é a mesma coisa que a temperatura corporal. Então, se você quiser acompanhar as mudanças ao longo do tempo, precisará fazer cálculos e interpretações por conta própria.

Leia também: Review do Huawei Watch GT 5

O Watch Fit 4 Pro também inclui um recurso de ECG, ainda que ele não tenha nenhuma certificação médica. É uma análise complicada, mas logo depois de fazer um ECG no Fit 4 Pro, fiz o mesmo teste com o Whoop, que tem sensores MG e oferece um ECG com classificação médica. Ambos mostraram um ritmo sinusal sem sinais de Fibrilação Atrial (FA), que é o principal aspecto que esses aparelhos buscam: irregularidades no batimento cardíaco.

Eu achei que, apesar de existir a função de ECG, ela não oferece um contexto educacional. Seria bastante útil se a Huawei desse mais orientações ou informações básicas para nos ajudar a entender o que estamos vendo.

Gosto de como a Huawei detalha os dados dos exercícios, principalmente de corrida e ciclismo. Os gráficos facilitam a visualização das sessões e o layout é limpo, mas no geral ainda é muito básico, parecido com o que você encontra no Apple Watch. Na minha opinião, marcas como OnePlus e Amazfit oferecem uma análise mais detalhada, com dados mais ricos e informações mais aprofundadas.

O monitoramento do sono, por outro lado, é um pouco mais avançado, mas não ausente de problemas. Minha primeira impressão sobre ele é que o relógio tem dificuldade para diferenciar entre o tempo que você passa na cama e o sono de verdade. Ele também parece confundir sono profundo com estágios de sono leve. Eu o testei junto com o Oura Ring Gen 4, que atualmente é um dos rastreadores de sono mais precisos, e as diferenças nas leituras são perceptíveis.

Espero que o Watch Fit 4 Pro melhore após se adequar à minha rotina de sono, mas esse tipo de imprecisão é algo que também já percebi em outros dispositivos vestíveis da Huawei.