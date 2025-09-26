Para evoluir o que já era eficiente, a Huawei trouxe ao Watch GT 6 Pro um pacote de atualizações práticas e bem pensadas. O modelo se destaca por ser um smartwatch versátil, unindo um design moderno e angular a uma ampla variedade de ferramentas voltadas para saúde e condicionamento físico. A proposta da Huawei é atender quem pratica esportes de forma amadora ou está começando agora, sem deixar de lado recursos interessantes para quem busca o melhor desempenho. Posso adiantar que o Watch GT 6 Pro me agradou bastante no uso geral, mas ainda não entrega a experiência completa que se espera de um smartwatch premium para o uso diário.

Prós Bateria de longa duração

GPS multibanda de alta precisão

Funções avançadas para ciclistas, como Virtual Power e FTP

Design premium em titânio e vidro de safira Contras Ecossistema de aplicativos limitado

Ausência de suporte a LTE

Tela reflexiva

Huawei Watch GT 6 Pro: design robusto, tela brilhante Design e construção Estojo Liga de titânio de grau aeroespacial Material da tela Vidro de safira Tela 1,47" AMOLED, 466×466

Pico de brilho: 3000 nits O Huawei Watch GT 6 Pro é um smartwatch que aposta em um design marcante, construído em torno de uma caixa octogonal com tela circular. A estrutura em titânio e o vidro de safira reforçam a sensação de resistência e durabilidade. O modelo está disponível apenas no tamanho de 46 mm, conta com um botão de atalho que pode ser remapeado e utiliza uma coroa giratória para facilitar a navegação pelo sistema. Vista lateral do Huawei Watch GT 6 Pro destacando sua caixa de titânio e vidro de safira. © nextpit Perfil lateral do Huawei Watch GT 6 Pro mostrando seu corpo fino de titânio e pulseira substituível. © nextpit Close-up da coroa e do botão de pressão do Huawei Watch GT 6 Pro. © nextpit Detalhe do Huawei Watch GT 6 Pro mostrando seu botão de atalho remapeável e acabamento texturizado. © nextpit Detalhe do conjunto de sensores do Huawei Watch GT 6 Pro na parte inferior: frequência cardíaca óptica, SpO₂ e zonas de contato com a pele. © nextpit Close-up da pulseira do Huawei Watch GT 6 Pro mostrando sua textura, acabamento e conexão de liberação rápida. © nextpit A tela AMOLED do Huawei Watch GT 6 Pro alcança até 3.000 nits de brilho, garantindo boa legibilidade mesmo sob luz solar direta. Ainda assim, os reflexos são mais evidentes do que em alguns concorrentes, o que pode estar relacionado à característica reflexiva do vidro de safira ou a um revestimento antirreflexo menos eficaz. O mesmo comportamento foi observado no Huawei Watch 4 Pro Space Edition, indicando que esse detalhe é comum nos modelos premium da marca. Os engastes ficaram mais finos em comparação às gerações anteriores, e o recurso de tela sempre ativa (Always-On Display) está presente, mesmo que reduza a autonomia da bateria. Em uso normal, ela se mantém como um dos destaques do smartwatch. Reflexões sobre o mostrador de safira do Huawei Watch GT 6 Pro, mostrando seu acabamento de alto brilho e como a luz incide sobre o visor. © nextpit Medindo 46 mm, o Huawei Watch GT 6 Pro é um relógio robusto que pode parecer grande em pulsos menores. No entanto, quem valoriza visibilidade, resistência e acabamento premium, com certeza, vai apreciar o que o modelo tem a oferecer.

Software e compatibilidade Compatibilidade Sistema operacional HarmonyOS 6 Suporte ao sistema operacional Compatível com iOS e Android A navegação no Huawei Watch GT 6 Pro é fluida devido ao HarmonyOS, mas o sistema ainda não oferece a mesma variedade de aplicativos que o Wear OS 6 ou o watchOS 26. Testei o smartwatch emparelhado com um iPhone 16 e, fora do ecossistema da fabricante, percebi que alguns serviços eram sobrepostos ou simplesmente não funcionavam como esperado. Um bom exemplo disso é o NFC. O GT 6 Pro possui o recurso, mas em vez de uma solução nativa de pagamento, a Huawei utiliza o aplicativo de terceiros Quicko Wallet. Isso exige que você configure e confie em um app separado para fazer pagamentos por aproximação, o que é bem menos prático do que alternativas integradas como a Carteira da Apple. A interface do relógio é simples e direta, contando com blocos de acesso rápido para treinos, frequência cardíaca, clima e monitoramento do sono. Além disso, há uma grande variedade de mostradores que exibem informações úteis e podem ser personalizados para criar atalhos práticos. O aplicativo Huawei Health é um dos grandes destaques da experiência. Ele se conecta aos aplicativos de saúde do Google e da Apple, além de oferecer suporte a apps populares como Komoot (navegação) e Strava (sincronização de treinos). Os gráficos de desempenho são fáceis de entender, o que facilita bastante o uso por iniciantes no acompanhamento da saúde e prática de exercícios. Por outro lado, o foco intenso da Huawei em bem-estar pode incomodar. Lembretes frequentes, desafios e notificações tendem a ficar insistentes demais, tornando a experiência cansativa em vez de motivadora. Essa abordagem pesada é a minha maior crítica à experiência de uso do aplicativo. Outro ponto a considerar é a ausência de versão LTE. Isso significa que você precisa manter o smartphone por perto para receber notificações ou fazer streaming de música, ao menos que carregue suas playlists diretamente no relógio. No geral, o Huawei Watch GT 6 Pro oferece uma experiência de smartwatch que brilha em alguns aspectos, mas ainda apresenta limitações em outros. O hardware é excelente, com design premium e desempenho estável, mas você acaba abrindo mão de um ecossistema de aplicativos robusto e da integração perfeita que teria em sistemas como Wear OS ou watchOS.

Huawei Watch GT 6 Pro: recursos de saúde e bem-estar Recursos de saúde Sensores e percepções ECG

Detecção de quedas 2.0

Análise de ondas de pulso

Monitoramento da respiração durante o sono

Informações sobre saúde

Bem-estar emocional 2.0 O monitoramento de saúde é o foco da maioria dos smartwatches atuais, mas o Huawei Watch GT 6 Pro ainda mostra sinais de que está atrás dos principais concorrentes nessa área. A marca parece direcionar mais esforços para os recursos de condicionamento físico e exercícios do que para métricas médicas avançadas. Entre as funções disponíveis no novo relógio estão ECG, Fall Detection 2.0, análise de arritmia por ondas de pulso e monitoramento da respiração durante o sono. Há também rastreamento do ciclo menstrual, mas ele continua bastante limitado se compararmos ao que outras marcas já oferecem. Captura de tela do Huawei Watch GT 6 Pro mostrando o painel do aplicativo: saúde, exercícios e métricas em um piscar de olhos. © nextpit No caso do monitoramento do sono, o GT 6 Pro ainda precisa evoluir bastante. Comparando ele ao meu dispositivo de referência, o Oura Ring 4 (review), o relógio mostrou uma certa dificuldade na hora distinguir o tempo real de sono do tempo em que apenas estou deitada na cama. Além disso, as fases REM e sono profundo foram constantemente superestimadas, em alguns casos com valores que chegaram a mais do que o dobro do que o Oura reportou. Como 10 Minutos de Atividade Diária Podem Transformar sua Pontuação de Sono Como resultado, vemos que a pontuação de sono apresentada pelo Huawei Watch GT 6 Pro tende a ser excessivamente otimista, sem refletir de forma precisa como eu realmente me senti ao acordar. Apesar disso, os dados ainda alimentam o recurso Health Insights, que reúne informações de sono, bem-estar e atividade em um único painel de visualização fácil. Tela de monitoramento do sono do Huawei Watch GT 6 Pro mostrando as fases do sono e métricas de recuperação. © nextpit

Recursos para exercícios e desempenho geral do relógio Esportes, atividades ao ar livre e desempenho GPS e navegação Sistema de posicionamento Sunflower 2.0 (multibanda) para rastreamento de alta precisão

Importação/exportação de rotas com navegação por trilhas e "Voltar ao início"

Dicas de aquisição rápida de satélites por meio de atualizações GNSS assistidas (Huawei Health) Desempenho do ciclismo Potência virtual de ciclismo (não é necessário medidor externo)

Cálculo de FTP quando emparelhado com um medidor de potência externo

Grau em tempo real, grau médio, faixa de grau, subida/descida total

Detecção automática de atividade e pausa/retomada automática

Compartilhamento de pedaladas no Strava/Komoot Corrida em trilha Tendência de altitude e grau em tempo real

Tempo estimado de chegada aos pontos de controle por segmento

Importação/exportação de rotas e retorno ao início Golfe Mais de 17.000 mapas de campo suportados

Mapas vetoriais com zoom contínuo (arrastar/rolar, verificações de distância de perigo) Mergulho livre Suporte para mergulho livre até 40 m Esqui Métricas de dificuldade da primeira descida e descida total

Detecção de estado de elevação/corrida e estatísticas detalhadas da sessão O Huawei Watch GT 6 Pro oferece mais de 100 modos de treino, além de GPS multibanda com suporte para importação e exportação de rotas, incluindo navegação por trilhas e o recurso “Voltar ao Início”. Nesta geração, a Huawei decidiu dar atenção especial para quatro atividades: ciclismo, corrida em trilha, golfe e esqui. Entre elas, o modo de ciclismo foi o que mais me interessou, já que coloquei o relógio à prova em um pedal de 525 km. No ciclismo, a marca trouxe atualizações relevantes. Agora o smartwatch exibe gradientes em tempo real, calcula o FTP quando conectado a um medidor de potência externo e ainda integra de forma prática aplicativos como Strava e Komoot. O grande destaque, no entanto, é o novo recurso de Virtual Cycling Power, exclusivo da Huawei. Durante a viagem, tive alguns problemas de rastreamento no primeiro dia, mas no geral o GT 6 Pro registrou com precisão mais de 400 km em seis dias de pedalada. Dois pontos chamaram minha atenção: o GPS se conectava de forma rápida no início de cada treino e a detecção automática com pausa funcionava muito bem. O mais importante é que o relógio nunca encerrou uma pedalada sozinho. Eu sempre precisei finalizar manualmente, o que foi ótimo, já que pude fazer pausas longas, de 30 minutos ou mais, sem interromper a minha sessão de forma indevida. Fica claro que o Virtual Power é pensado para ciclistas amadores e iniciantes que não possuem um medidor de potência. O recurso estima a potência em watts com base no peso do atleta e da bicicleta, na frequência cardíaca e nos dados de GPS, informações que são cadastradas uma única vez no aplicativo Huawei Health antes da primeira pedalada. Quanto mais precisos forem esses dados, mais próximas da realidade serão as estimativas em relação a um medidor de potência profissional. O Virtual Power é divertido e acessível, permitindo que você estabeleça uma linha de base com apenas 20 minutos de pedalada ao ar livre. A partir desse valor, é possível ajustar a carga de treino e planejar a recuperação de forma mais eficiente, o que faz o recurso ser útil tanto para iniciantes quanto para ciclistas que buscam acompanhar a evolução do desempenho. Análise de ciclismo do Huawei Watch GT 6 Pro: dados de potência e métricas de rota num piscar de olhos. © nextpit Para ciclistas mais avançados, a Huawei ainda oferece o cálculo de FTP quando o relógio está conectado a um medidor de potência externo. Isso deixa o Huawei Watch GT 6 Pro mais versátil, atendendo tanto ciclistas casuais quanto aqueles que buscam acompanhar dados de desempenho. Durante as pedaladas, você pode acompanhar a potência virtual em tempo real no relógio e, depois, explorar análises detalhadas no aplicativo Huawei Health. Ainda que o recurso não substitua um teste FTP completo ou equipamentos de ciclismo profissionais, ele ajuda a perceber melhor as tendências do seu desempenho. Para mim, essa consciência já representa uma vantagem significativa em comparação com a maioria dos smartwatches convencionais. Em termos de precisão do GPS, ainda estou finalizando uma comparação completa com outros dispositivos, mas o Sunflower Positioning System 2.0 da Huawei mostrou um desempenho robusto. A correspondência de elevação foi especialmente impressionante, com as rotas registradas pelo relógio coincidindo quase perfeitamente com os dados de referência do Komoot.

Vida útil da bateria e carregamento Bateria Capacidade da bateria 867 mAh Duração da bateria Até 21 dias (máximo) | 12-14 dias típicos | 40h modo GPS

Suporta carregamento rápido sem fio A Huawei redesenhou os componentes internos do Watch GT 6 Pro para aumentar a capacidade da bateria, utilizando uma nova célula empilhada com alto teor de silício que ocupa praticamente todos os cantos da caixa. Segundo dados da empresa, combinada com otimizações de software, essa mudança quase dobra a autonomia em comparação à geração anterior. O GT 6 Pro é classificado com até 21 dias de duração da bateria (cerca de 12 a 14 dias em uso típico) e cerca de 40 horas de rastreamento contínuo por GPS. O relógio não conta com um modo especial de economia extrema, pois o desempenho vem do próprio redesign do hardware. Na última vez que carreguei o GT 6 Pro, por exemplo, seis dias se passaram e a bateria ainda estava em 65%, mesmo com todos os recursos de saúde ativados e a tela sempre ligada. Acho esse resultado impressionante, considerando que a semana foi de treinos relativamente leves. O desempenho do relógio inteligente durante um passeio de bicicleta de 525 km pelos Alpes, com monitoramento contínuo via GPS, me impressionou. Mantive o smartwatch ligado durante o dia e desligado à noite, com o modo de tela sempre ligada ativado apenas em parte do tempo. A bateria só acabou 15 km antes da chegada, após quase seis dias completos de pedalada. Para quem pratica atividades ao ar livre, essa autonomia de bateria é um diferencial importante do Watch GT 6 Pro. Disco de carregamento do Huawei Watch GT 6 Pro: conexão traseira magnética compacta e conector USB-A para fornecimento de energia. © nextpit A recarga do Huawei Watch GT 6 Pro é rápida e sem fio, levando cerca de uma hora para atingir 100% da bateria. Minha única ressalva é o próprio carregador: apesar do relógio ter um design premium, o disco de carregamento ainda utiliza um conector USB-A volumoso, o deixando pouco prático para o transporte. Seria interessante ver uma solução mais moderna com USB-C e design mais fino e flexível, como oferecem alguns modelos da Amazfit. No geral, a autonomia de bateria é um dos principais motivos para escolher o GT 6 Pro, se destacando entre os smartwatches voltados para atividades físicas e aventuras ao ar livre.

Huawei Watch GT 6 Pro vale a compra? O Huawei Watch GT 6 Pro oferece recursos realmente interessantes para quem pratica atividades ao ar livre, com bateria de longa duração e um design premium e versátil. Com preço a partir de R$ 2.500, o smartwatch é competitivo pelo que entrega. Porém, a Huawei ainda é uma das empresas menos transparentes em termos de privacidade de dados, o que explica, em parte, a ausência de disponibilidade oficial do produto nos EUA. A conectividade também merece atenção. Enquanto Google, Garmin e Apple avançam com LTE, 5G e até recursos de comunicação via satélite, a falta de opções de celular do GT 6 Pro pode ser um ponto negativo para quem quer um relógio totalmente independente para realizar atividades ao ar livre. No fim, a decisão depende do que é mais importante para você, já que a excelente duração da bateria, o GPS preciso e o design robusto podem ser suficientes para muitas pessoas. O GT 6 Pro é uma escolha interessante para ciclistas, corredores e atletas ao ar livre que valorizam dados de potência, navegação de rotas e resistência. Ainda assim, a Huawei fica atrás quando se trata de suporte a aplicativos de terceiros. Nele, você não tem Google Maps, YouTube Music ou o vasto ecossistema de apps do Wear OS. Mesmo com essas limitações, o GT 6 Pro se destaca como um smartwatch refinado e completo para entusiastas de esportes ao ar livre. Mas se privacidade e ecossistema de aplicativos forem prioridades, vale refletir antes de comprar.