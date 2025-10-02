A linha S da Roborock sempre foi uma escolha confiável para quem busca um robô aspirador potente e de alta qualidade. Muitos modelos conquistaram as melhores avaliações em testes, e eu uso o Roborock S7 MaxV há cerca de três anos, sempre observando ótimos resultados. Agora, a marca inicia uma nova fase. Com a série Roborock Saros, a empresa apresenta uma geração totalmente inédita de aspiradores robóticos premium. Analisei de perto o primeiro modelo dessa série para mostrar se realmente vale a pena o investimento. Os modelos Roborock Saros 10 e Roborock Saros 70 inauguram a linha. O Saros 70 é um projeto experimental com um braço de garra integrado, ainda sem preço definido. Já o Saros 10 entrega tudo o que se espera de um robô aspirador de última geração em 2025. Testei o aparelho intensamente durante três semanas, antes do início oficial das vendas, para avaliar sua performance em detalhes, e contei tudo neste artigo.

Resumo Comprar Roborock Saros 10R Prós Excelente poder de sucção

Função de esfregão com placa ou almofadas

Módulo de limpeza e unidade de sucção eleváveis

Escova lateral móvel com esfregão para cantos

Estação de acoplamento com água quente

Navegação precisa com detecção de obstáculos

Aplicativo completo e fácil de usar no smartphone Contras Preço elevado

Ausência de peças de reposição Roborock Saros 10R Roborock Saros 10R: Todas as ofertas

O Saros 10 chega em um pacote completo, acompanhado de uma estação multifuncional. Todos os itens necessários para a instalação estão incluídos, faltando apenas peças de reposição, como um segundo par de almofadas de limpeza. Para quem gosta de instruções detalhadas, o kit acompanha um manual impresso. Além disso, um cartão de papelão com ilustrações grandes e bem claras facilita a montagem em poucos minutos. O aplicativo também traz um guia passo a passo para o uso do robô aspirador, deixando todo o processo simples e rápido. Tanto o aspirador robô quanto a estação chamam atenção pelo acabamento de alta qualidade. O peso é acima da média, o que representa uma boa vantagem, já que permite maior pressão sobre o piso durante a limpeza. O único ponto negativo está na parte frontal espelhada da estação: o design é elegante e moderno, mas exige mais cuidado para manter a superfície sempre limpa. Estação de carregamento Roborock Saros 10 © Timo Brauer / nextpit A escova de limpeza do Roborock Saros 10 © Timo Brauer / nextpit Roborock Saros 10R com suas almofadas giratórias para o esfregão. © Timo Brauer / nextpit

Navegação sem torre de laser visível Se um aspirador robô não conseguir alcançar determinadas áreas do cômodo ou for desviado por móveis reposicionados, mesmo o maior poder de sucção deixa de impressionar. Por isso, a navegação inteligente é fundamental. No caso do Saros 10, essa função é um dos destaques. Em vez da torre Lidar tradicional, o modelo utiliza dois sensores ToF posicionados na parte frontal. Essa tecnologia permite capturar o ambiente em três dimensões e criar um mapa extremamente preciso. Com menos de 8 cm de altura, o robô ainda consegue passar sob móveis baixos sem dificuldade. A tecnologia ToF funciona de forma semelhante ao Face ID da Apple: pontos de luz invisíveis são projetados no ambiente e, depois, capturados por uma câmera. O resultado é impressionante, pois o sistema funciona perfeitamente até mesmo no escuro total. Logo após a instalação, o Saros 10 inicia o mapeamento dos ambientes. A recomendação é deixar as portas abertas e retirar obstáculos do caminho para acelerar o processo. Em apenas alguns minutos, o mapa completo de cada cômodo é criado e o robô retorna automaticamente à estação. Nos testes, o mapeamento foi preciso e a separação automática dos cômodos funcionou sem falhas. Caso prefira personalizar, é possível reorganizar o layout ou atribuir nomes diferentes a cada sala diretamente no aplicativo. Além da câmera frontal, o Saros 10 conta ainda com um segundo sensor na lateral direita. Esse recurso ajuda o robô a identificar com precisão paredes e móveis de formatos irregulares, permitindo uma limpeza rente às bordas. Até mesmo pequenos obstáculos, como um cabo de carregamento de smartphone, ou brinquedos pequenos, como peças de Lego, foram reconhecidos e evitados de forma eficiente durante o teste.

Testando a função de sucção do Roborock Saros 10 Vamos focar na principal competência do Roborock Saros 10: o poder de sucção. A fabricante anuncia impressionantes 22.000 Pa (pascal), um número que chama atenção, mas que isoladamente não é suficiente para medir a eficiência real. O que faz diferença de verdade é o design das escovas combinado à navegação precisa. E, nesse ponto, o desempenho do Saros 10 se mostrou impecável nos testes, mantendo a sucção estável mesmo diante de obstáculos temporários. A escova principal é feita de lamelas de silicone, garantindo versatilidade na limpeza ao remover com facilidade desde poeira fina até migalhas mais pesadas. O diferencial está no design inovador: a escova é dividida em duas partes no centro, o que impede que cabelos longos fiquem enrolados. Em um teste prático de três semanas, essa solução se mostrou altamente eficiente, uma vez que nenhum fio de cabelo ficou preso nela. A escova de limpeza do Roborock Saros 10 © Timo Brauer / nextpit A escova lateral também merece destaque. Ela possui um braço extensível que permite alcançar áreas de difícil acesso, garantindo uma limpeza completa até nos cantos do cômodo. Diferente da maioria dos aspiradores robóticos redondos, o Roborock Saros 10 consegue lidar com cantos de 90 graus sem deixar poeira acumulada, oferecendo um resultado superior na limpeza diária.

Diferentes esfregões A função de esfregar sempre gera discussões entre quem acompanha de perto o mundo dos aspiradores robô. Há quem prefira os esfregões rotativos e quem aposte nas placas de esfregão oscilantes, mas fato é que cada tecnologia tem seus pontos fortes que dependem do tipo de piso. Nas superfícies lisas, como madeira ou laminado, as placas de esfregão costumam entregar melhores resultados. Já os esfregões rotativos apresentam desempenho superior em pisos texturizados, como os de azulejo. A Roborock decidiu oferecer as duas opções. O Saros 10 vem equipado com uma placa de esfregão oscilante, enquanto o Saros 10R traz dois esfregões rotativos. Testamos o modelo com discos giratórios. Vale destacar que ambos os aparelhos se destacam por uma função muito prática: os esfregões são limpos automaticamente na estação, com água aquecida a 80 °C, e depois secos, garantindo higiene constante sem esforço extra. Roborock Saros 10R com suas almofadas giratórias para o esfregão. © Timo Brauer / nextpit Nos testes, o resultado de limpeza do Saros 10 impressionou. Utilizando água morna e a possibilidade de adicionar agentes de limpeza, o robô conseguiu remover até mesmo manchas difíceis sem dificuldade. Além disso, um dos esfregões pode se estender para alcançar as bordas do ambiente, garantindo um acabamento melhor. Ainda que os esfregões redondos não atinjam 100% dos cantos, eles chegam muito mais perto do que os modelos convencionais, oferecendo uma performance acima da média.

Aplicativo Roborock O aplicativo Roborock se mostrou um dos grandes diferenciais do produto durante nossos testes, combinando uma interface clara, design moderno e funcionamento confiável. Logo na página inicial, todos os recursos essenciais para controlar o robô aspirador ficam acessíveis, o que facilita bastante o uso. Para quem já tem experiência com esse tipo de dispositivo, o app oferece ainda diversas opções avançadas de configuração para personalizar cada detalhe da limpeza. No primeiro uso, o robô aspirador solicita algumas informações importantes sobre a casa. Entre elas estão dados como a existência de vários andares, presença de animais de estimação e necessidade de considerar móveis mais delicados. A partir dessas escolhas, o aplicativo ajusta automaticamente as configurações de limpeza. Mesmo que essas opções já estivessem disponíveis manualmente nos ajustes, o fato de serem apresentadas logo no início deixa a configuração inicial muito mais rápida e prática, garantindo uma experiência de uso simples e conveniente desde o primeiro momento. Aplicativo Roborock - Tela inicial © Screenshot Timo Brauer / nextpit Aplicativo Roborock - Configurações rápidas © Screenshot Timo Brauer / nextpit