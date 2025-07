Projeto e configuração do Roborock Saros Z70

Design Altura do aspirador robô 7,98 cm Recursos especiais Escova lateral extensível

Esfregão extensível

Braço robótico integrado Funções da estação base Função de sucção

Lavagem do esfregão com água quente

Secagem do esfregão com ar quente

Fornecimento automático de detergente

Preciso admitir: fazia tempo que eu não me empolgava tanto para testar um robô aspirador. A Roborock anunciou o Saros Z70, um robô aspirador e esfregão com um braço robótico, praticamente do nada, no início do ano.

Com dimensões de 38,1 x 47,5 x 48,8 cm, a estação não é exatamente grande, mas tem uma largura considerável. Ela vem equipada com um tanque de água de 4 litros e outro para água residual, com capacidade entre 3 e 3,5 litros. A Roborock incluiu no novo produto todas as funções de manutenção que se espera de um modelo premium. A estação conta com sistema de sucção, lavagem do esfregão com água quente, secagem com ar quente e abastecimento automático de detergente. A solução de limpeza, no entanto, não está incluída no pacote.

O Roborock Saros Z70 tem um design superplano. © nextpit O sistema clássico de dois tanques é usado aqui. © nextpit O saco de pó e o tanque de agente de limpeza. © nextpit O agente de limpeza não está incluído. © nextpit

Configurar o Saros Z70 é simples: basta conectar a estação na tomada, encher o tanque com água limpa, colocar a solução de limpeza de sua preferência no reservatório de detergente e encaixar o robô na estação. O aplicativo da Roborock está disponível para download na App Store e no Google Play. Para começar, é preciso criar uma conta com seu e-mail e conectar o dispositivo ao Wi-Fi.

Com tudo pronto, você pode iniciar o mapeamento do ambiente, e o Saros Z70 faz isso de forma precisa. Ele reconhece móveis e obstáculos com eficiência e os mostra corretamente no aplicativo.