A Samsung atualizou todos os seus dispositivos intermediários mais vendidos de uma vez só. Com isso, levou diversos recursos ao novo Galaxy A26 5G que antes estavam presentes apenas nos modelos mais caros. Testamos a câmera, a bateria e o desempenho do novo smartphone acessível para descobrir se realmente vale a pena a compra.

Resumo Comprar Samsung Galaxy A26 5G Prós A melhor política de atualizações dentro dessa faixa de preço

Boa qualidade de construção

Compatível com cartão microSD Contras Autonomia de bateria abaixo do esperado

Pequenos problemas de desempenho

Sem entrada para fones de ouvido

Câmera macro com pouca utilidade Samsung Galaxy A26 5G Samsung Galaxy A26 5G: Todas as ofertas

Galaxy A26: design e tela Design e qualidade de construção Tela OLED de 6,7 polegadas

Resolução de 2340 × 1080 pixels

Taxa de atualização de 120 Hz

Dimensões da tela 164 x 77,5 x 7,7 mm

200 g Resistência IP67

Gorilla Glass Victus+ Com uma tela OLED de 6,7 polegadas, o Galaxy A26 tem bordas relativamente largas, mas não chega a parecer grande demais na mão, principalmente para quem já se acostumou com smartphones maiores. A qualidade de construção é boa para a faixa de preço, trazendo o mesmo visual dos modelos mais caros da linha da Samsung a um intermediário. A traseira usa um vidro com acabamento brilhante, que atrai digitais e poeira. © nextpit O botão de liga/desliga serve também como leitor de digitais e funcionou bem em nossos testes. © nextpit A traseira usa um vidro com acabamento brilhante, que atrai digitais e poeira. © nextpit O smartphone é relativamente fino, com 7,7 mm de espessura, e pesa 200 gramas. A parte traseira é de vidro e a frontal conta com proteção Gorilla Glass Victus+ e, pela primeira vez na linha A20, o modelo traz certificação IP67 contra água e poeira. Isso ajuda o aparelho a entrar no mesmo nível dos modelos mais caros da Samsung. Nas laterais, o botão de volume e o botão de energia ficam do lado direito, e este último é integrado ao leitor de impressões digitais, que funciona muito bem e oferece um desempenho superior ao da maioria dos sensores ópticos sob a tela. Já na parte superior, há apenas um microfone. Do lado esquerdo, fica a bandeja híbrida para SIM, que permite usar um cartão microSD em vez de um segundo chip. Vale pontuar que o modelo não é compatível com eSIM. E na parte inferior, estão a entrada USB-C (padrão USB 2.0) e o alto-falante mono. O recorte da tela em "U" diferencia o Galaxy A26 dos modelos mais caros da linha Galaxy A. © nextpit A tela é um painel Super AMOLED tradicional da Samsung Display, com resolução Full HD+ (2320 x 1080) e taxa de atualização máxima de 120 Hz. Como é comum nessa faixa de preço, a taxa varia entre 60 Hz e 120 Hz, permitindo escolher entre uma melhor economia de bateria ou animações mais suaves. O brilho é satisfatório, ficando em torno de 700 nits nas medições. O Galaxy A26 até pode ser usado ao ar livre, mas a visibilidade diminui bastante quando está sob luz solar direta. Por outro lado, durante a noite a tela consegue ficar bem escura, o que é ideal para ambientes com pouca luz. Como é típico de um painel OLED, as cores são vibrantes e o contraste é excelente.

Android 15 com seis anos de suporte Software Sistema operacional Android 15, One UI 7 Política de atualização 6 anos de atualizações de segurança

6 anos de atualizações de versão O Samsung Galaxy A26 5G vem com a interface One UI 7 mais recente, baseada no Android 15. A Samsung promete seis anos de atualizações de sistema e segurança, superando a concorrência nessa faixa de preço. A empresa também já definiu a data oficial de fim do suporte de software para alguns países, como Brasil e Alemanha: 31 de março de 2031. Por contar com um hardware mais modesto, o Galaxy A26 não é compatível com a maioria dos recursos de inteligência artificial da One UI 7, como o widget Daily Brief na tela de bloqueio e tela inicial. A experiência lembra versões anteriores da interface, como a One UI 5, quando o sistema ainda era mais simples e direto, mas agora com o visual moderno trazido pela versão 2025 do Android. A One UI 7 no Galaxy A26 não inclui todos os recursos do Galaxy AI. © nextpit O Galaxy A26 veio com 10 aplicativos pré-instalados de terceiros. © nextpit O Galaxy A26 veio com 10 aplicativos pré-instalados de terceiros. © nextpit Detalhes da versão do software do Samsung Galaxy A26. © nextpit Em uma instalação limpa, o aparelho acompanha 10 aplicativos pré-instalados. Depois de atualizar o sistema e os apps, são usados 27,1 GB de espaço de armazenamento. Não é a melhor otimização, mas entre os concorrentes nessa faixa de preço, só a Nothing oferece uma instalação mais enxuta com o CMF Phone 1 e outros modelos.

Galaxy A26 5G tem desempenho semelhante ao do A35 ou A54 Desempenho Processador Samsung Exynos 1380 Memória 4/6/8 GB LPDDR5x Opções de armazenamento Armazenamento UFS de 128/256 GB

expansão microSD Conectividade 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC Equipado com o processador Samsung Exynos 1380, o Galaxy A26 5G entrega um desempenho semelhante ao do Galaxy A35 e do A54 que testamos nos últimos anos, já que todos utilizam o mesmo chip. O modelo vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, mas em algumas regiões também há versões com 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno. Como citado anteriormente, é possível expandir o armazenamento com um cartão microSD de até 2 TB. Galaxy A26 5G

(Exynos 1380) Galaxy A16 5G

(Exynos 1330) Telefone CMF 1

(Dimensity 7200) Redmi Note 14 Pro 5G

(Dimensity 7300 Ultra) AnTuTu 554,853 437,958 673,883 675,901 Teste de estresse extremo 3DMark Wild Life Melhor loop: 800

Pior loop: 794

Estabilidade: 99,3% Melhor loop: 367

Pior loop: 360

Estabilidade: 98,1% Melhor loop: 853

Pior loop: 848

Estabilidade: 99,4% Melhor loop: 849

Pior loop: 844

Estabilidade: 99,4% Geekbench 6 Único: 1025

Múltiplo: 2901 Único: 973

Múltiplo: 2043 Único: 1041

Múltiplo: 2915 Único: 1027

Múltiplo: 2917 O desempenho no uso diário foi bom para a categoria, ainda que tenha apresentado alguns engasgos ao abrir ou alternar entre aplicativos, ou até mesmo na hora de aplicar certos filtros ou durante algumas transições da interface. Isso já começa a evidenciar a idade do chip, que foi lançado lá em 2023. Nos testes sintéticos, o Galaxy A26 teve um desempenho muito próximo ao de concorrentes equipados com a linha Dimensity 7000, como o CMF Phone e o Redmi Note 14 Pro. Em jogos 3D, no entanto, o modelo da Samsung ficou um pouco atrás, o que também foi refletido nas pontuações do 3DMark e AnTuTu. Resultados do benchmark Antutu do Samsung Galaxy A26: 554853. © nextpit Resultados do teste Geekbench do Samsung Galaxy A26. © nextpit Resultados do teste de estresse 3D Mark Wild Life A26. © nextpit Falando em jogos, o Galaxy A26 consegue rodar a maioria dos títulos modernos, mesmo que seja necessário reduzir as configurações gráficas em alguns casos. No PUBG, por exemplo, o desempenho foi estável, e o aparelho não apresentou sinais de superaquecimento.

Galaxy A26 tem uma boa câmera principal Câmera Câmera principal 50 MP, f1.8, OIS Câmera ultra grande-angular 8 MP, f2.2 Câmera macro 2 MP, f2.4 Câmera para selfies 13 MP, f2.2 Máx. Resolução de vídeo 4K30, 1080p60, 720p240 Apesar de contar com um conjunto de três câmeras na parte traseira, a lente macro de 2 megapixels do Galaxy A26 pode ser praticamente ignorada. Seu desempenho é fraco, como já era esperado, com imagens cheias de ruído e de baixa resolução. As outras câmeras, no entanto, entregam resultados utilizáveis, desde que haja consciência das limitações de cada uma. A inútil câmera macro de 2 megapixels dá as caras novamente. Ignore. © nextpit A câmera principal entregou boas fotos durante o dia, com um nível satisfatório de detalhes, nitidez e cores. Até mesmo as imagens com zoom digital de 2x são aproveitáveis para compartilhar em apps de mensagens ou redes sociais, mesmo que ir além disso já seja pedir demais para um sensor modesto como esse. À noite, as fotos feitas com a câmera principal apresentaram bastante ruído, mas ainda se mantêm dentro do esperado para essa faixa de preço. O modo noturno costuma ajudar no brilho e controla muito bem as fontes de luz, mas é preciso ter a mão firme para garantir que as fotos saiam nítidas. Samsung Galaxy A26: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy A26: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 4x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 4x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 4x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 2x) - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy A26: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy A26: Câmera principal (zoom digital 2x) - Modo noturno © nextpit A lente ultra-wide de 8 megapixels é bastante limitada, com um sensor menor que entrega fotos com menos detalhes e cores mais apagadas, o que já era esperado de um smartphone intermediário. À noite, o desempenho cai bastante, com imagens escuras e cheias de ruído em cenários com pouca luz. Durante os testes, o modo Noite não estava disponível para essa câmera. Samsung Galaxy A26: Selfie © nextpit Samsung Galaxy A26: Selfie - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy A26: Selfie grande-angular © nextpit Samsung Galaxy A26: Selfie grande-angular - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy A26: Selfie - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy A26: Selfie grande angular - Modo noturno © nextpit As selfies à luz do dia surpreenderam positivamente no Galaxy A26 5G, apresentando um bom nível de detalhes e sem o uso de filtros de embelezamento. Logo, as imperfeições da pele foram reproduzidas de forma natural. O modo retrato teve desempenho mediano, com uma certa dificuldade para separar o rosto do fundo. À noite, os resultados ficaram bem mais suaves, principalmente com o modo Noturno ativado.

Vida útil da bateria é suficiente e satisfatória Bateria Capacidade da bateria 5000 mAh Velocidade de carregamento com fio 25 W A duração da bateria do Galaxy A26 revela a idade do processador, que já tem 2 anos. O Exynos 1380 nunca foi conhecido pela eficiência, e nossos testes confirmaram isso. A bateria de 5000 mAh dura pouco mais de um dia, e um uso bem leve pode estender para quase dois. Carregamento Galaxy A26 5G

(5000 mAh | carregador USB-PD 45 W) Telefone CMF 1

(5000 mAh | USB-PD 140W) Galaxy A16

( 5000 mAh) Galaxy A54

( 5000 mAh) 10 minutos 18% 10% 9% 10% 30 minutos 54% 30% 29% 1 hora 89% 66% 51% 57% Carga completa 90 min 97 min 125 min 120 min PC Mark Teste de Bateria 11h31

13457 pontos 14h45

10858 12h47 12h31

13477 No teste PCMark, que simula uma carga constante com a tela ligada, o Galaxy A26 durou 11h31min ao consumir de 80% a 20% da bateria. Esse resultado foi uma hora a menos que o resultado do Galaxy A54, que usa o mesmo chip, e quase três horas inferior ao do CMF Phone, que conta com um processador mais moderno e eficiente. Resultados do teste de bateria PCMark do Samsung Galaxy A26. © nextpit O carregamento redime um pouco o Galaxy A26, já que uma carga completa leva pouco menos de 90 minutos, com uma potência máxima de 25 watts. A velocidade de carregamento pode parecer modesta à primeira vista, mas é totalmente adequada para essa categoria. Vale lembrar que o carregador não vem na caixa.

Recomendamos a compra do Galaxy A26 5G? Sim. Pelo preço, o Galaxy A26 5G provavelmente é a melhor opção para quem quer manter um smartphone por bastante tempo, graças à promessa da Samsung de seis anos de atualizações de software. Se você está procurando um aparelho na faixa dos R$ 2.000, já sabe que sempre há algum compromisso para chegar nesse valor, e o Galaxy A26 não foge disso. Comparado a um celular intermediário que custa um pouco mais que isso, ele não é tão rápido, a câmera não é tão versátil e o carregamento costuma ser mais lento. No entanto, dentro da sua faixa de preço, o Galaxy A26 5G é bem competitivo, sem levar muito em conta a duração da bateria. Só vale lembrar que, com o tempo, a bateria vai perdendo capacidade e o processador começa a ficar mais lento, então a experiência pode piorar conforme os seis anos de suporte estiverem chegando ao fim.