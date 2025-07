Com apenas 5,8 mm de espessura, o Samsung Galaxy S25 Edge redefine o conceito de design fino. Isso faz com que ele seja não só muito mais estreito, mas também visivelmente mais leve do que a maioria dos smartphones atuais. Mas como esse visual tão compacto afeta sua usabilidade e os recursos no uso diário?

Um ponto que acaba quebrando um pouco o visual ultrafino é a saliência considerável do conjunto de câmeras. Esse detalhe faz com que o aparelho balance ao ser apoiado sobre superfícies planas, mas usar uma capa apropriada ajuda a amenizar esse incômodo.

Pela primeira vez, a parte frontal conta com proteção Gorilla Glass Ceramic 2. Já a traseira é revestida com vidro fosco Victus 2. O aparelho também possui certificação IP68, que garante proteção contra poeira e água. Em testes de estresse, a estrutura de titânio mostrou um excelente desempenho. Mesmo sob pressão mecânica intensa, o smartphone permaneceu intacto, o que elimina qualquer dúvida sobre sua durabilidade.

O acabamento do Galaxy S25 Edge é de altíssimo nível, e não há nada que mereça críticas nesse aspecto. As partes frontal e traseira são feitas de vidro, enquanto a estrutura é de metal. Para garantir mais resistência mesmo com o design fino, a Samsung optou por uma moldura de titânio no lugar de alumínio ou aço, como acontece no modelo Ultra.

Com apenas 5,8 mm de espessura, o Galaxy S25 Edge está entre os smartphones mais finos já lançados. No papel, a diferença para o Galaxy S25 Ultra, que tem 8,2 mm, pode parecer pequena, mas com o aparelho nas mãos ela é bem perceptível. Pesando somente 163 g, ele é perceptivelmente mais leve e confortável de segurar do que muitos modelos atuais, que costumam pesar mais de 200 g.

A One UI tem um visual bastante diferente do Android puro e oferece boas opções de personalização, tanto para quem está começando quanto para quem já tem mais experiência. O modo simplificado ajuda quem busca uma navegação mais direta, enquanto os usuários avançados têm acesso a uma variedade de recursos para deixar tudo com a sua cara. A estrutura da interface é bem pensada e, em alguns pontos, chega a ser mais intuitiva que o Android padrão do Google.

Em relação ao software, vale consultar também a análise do Galaxy S25 Ultra , já que não há diferenças entre os dois modelos. Assim como o Ultra, o S25 Edge roda o Android 15 com a interface One UI 7 da Samsung. A fabricante promete sete anos de atualizações de sistema e de segurança, o que garante um bom suporte a longo prazo.

A tela é a mesma utilizada no Galaxy S25 Plus. Com 6,7 polegadas, ela entrega o dobro da resolução Full HD, uma taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de até 2.600 nits. A principal diferença em relação ao modelo Ultra está no revestimento: enquanto o Ultra possui uma camada antirreflexo, o Edge não conta com esse recurso, assim como os outros aparelhos da linha. Ainda assim, a qualidade da tela impressiona com cores vibrantes, excelente estabilidade nos ângulos de visão e bordas extremamente finas, garantindo uma visualização clara e envolvente.

Mesmo com design extremamente fino, o Galaxy S25 Edge praticamente não abre mão de recursos quando comparado ao S25 Ultra. A Samsung manteve o processador Snapdragon 8 Elite e os 12 GB de RAM, que formam uma das configurações mais potentes entre os smartphones Android disponíveis atualmente. Nos testes de desempenho, ele apresentou resultados cerca de 5% abaixo do modelo Ultra, mas ainda assim alcançou mais de dois milhões de pontos no AnTuTu. Isso garante um desempenho alto, facilmente percebido no uso diário, com tempos de carregamento curtos e uma navegação ágil.

Samsung Galaxy S25 Edge – Câmera

Câmera Câmera principal 200 MP, f/1.7, OIS Câmera ultra grande angular 12 MP, f/2.2 Câmera(s) telefoto Nenhuma Câmera para selfies 12 MP, f/2.2 Máx. Resolução de vídeo 4K

Mesmo com design fino, a Samsung conseguiu incluir no Galaxy S25 Edge a mesma câmera principal usada no Galaxy S25 Ultra. Estamos falando de um sensor de 200 MP com abertura f/1.7 e estabilização óptica de imagem, capaz de oferecer resultados consistentes em diferentes condições de luz. Esse conjunto é acompanhado por uma câmera ultra grande-angular de 12 MP, a mesma presente no Galaxy S25 padrão, que também inclui uma função macro integrada.

Em comparação direta com o modelo Ultra, a câmera principal entrega um desempenho muito semelhante. As fotos são nítidas e com boa reprodução de cores, mesmo que ainda não alcancem o nível das melhores câmeras da Apple, Google ou Honor. A lente ultra grande-angular mantém um bom equilíbrio com o restante da imagem, oferecendo fotos nítidas durante o dia. As diferenças em relação ao Ultra, no entanto, ficam mais evidentes em fotos noturnas.

Foto de teste do Samsung Galaxy S25 Edge. © Timo Brauer / nextpit Foto de teste do Samsung Galaxy S25 Edge. © Timo Brauer / nextpit Foto de teste do Samsung Galaxy S25 Edge. © Timo Brauer / nextpit Foto de teste do Samsung Galaxy S25 Edge. © Timo Brauer / nextpit Foto de teste do Samsung Galaxy S25 Edge. © Timo Brauer / nextpit Foto de teste do Samsung Galaxy S25 Edge. © Timo Brauer / nextpit Foto de teste do Samsung Galaxy S25 Edge. © Timo Brauer / nextpit Foto de teste do Samsung Galaxy S25 Edge. © Timo Brauer / nextpit Foto de teste do Samsung Galaxy S25 Edge. © Timo Brauer / nextpit

Sem zoom óptico: zoom digital com limitações

O Galaxy S25 Edge não tem zoom óptico. Isso acontece devido à estrutura extremamente fina, pois não há espaço físico para integrar câmeras periscópicas com ampliação óptica de 3x ou 10x. A solução, então, foi usar a alta resolução da câmera principal para oferecer zoom digital de até 10x.

Comparação entre Samsung Galaxy S25 Edge (direita) e S25 Ultra (esquerda). © nextpit 5,8 mm de espessura: este é o Samsung Galaxy S25 Edge. © nextpit

Esse recurso, no entanto, tem suas limitações. Em condições de luz favoráveis, o zoom de 2x a 3x ainda oferece resultados aceitáveis, mas a partir desse ponto a perda de qualidade fica evidente. Com zoom de 10x, a queda no nível de detalhes fica bastante óbvia. A câmera continua adequada para registros da rotina diária, mas quem espera fotos com zoom de alta qualidade vai precisar abrir mão desse recurso.