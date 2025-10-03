Tela superbrilhante de 11 polegadas, apenas 5,5 mm de espessura e processador de alto desempenho. O Galaxy Tab S11 chega em 2025 como a grande aposta da Samsung para enfrentar o iPad. No nosso review completo, você descobre se o novo tablet da Samsung realmente entrega desempenho e praticidade no uso diário com o seu smartphone.

Resumo Comprar Samsung Galaxy Tab S11 Prós Tela AMOLED nítida e brilhante com até 1.600 nits

Estrutura premium com apenas 5,5 mm de espessura e certificação IP68

Caneta incluída, sem necessidade de bateria

Desempenho de alto nível Contras A tela perde um pouco de fidelidade de cor em ângulos diferentes

Não há opção de tela fosca

Conexão apenas com Wi-Fi 6E, sem Wi-Fi 7

Design e processamento iPad Pro, Xiaomi Pad 7 (review) e Galaxy Tab S11: atualmente, é difícil perceber grandes diferenças entre os tablets. Com apenas 5,5 mm de espessura, a versão de 11 polegadas do Galaxy Tab S11 não é visivelmente mais grossa que o iPad atual. Em comparação, o modelo da Apple tem 5,3 mm a mais, mas essa diferença é reduzida pelo S11 Ultra, que mede apenas 5,1 mm de espessura. A espessura do dispositivo, inclusive, voltou a ser um ponto de marketing, destacada em lançamentos como o iPhone Air e o Galaxy S25 Edge (review). Na prática, mesmo em comparações diretas, essas diferenças mínimas de espessura mal são percebidas, mas o que faz mais diferença é que a Samsung adotou uma proporção de tela diferente. O painel 16:10 resulta em uma largura mais estreita, deixando o Galaxy Tab S11 confortável de segurar apenas com uma mão. Para referência, minhas mãos medem pouco menos de 19 cm, do pulso até a ponta do dedo médio. A tela do Galaxy Tab S11 é incrivelmente brilhante! © nextpit Se você tiver mãos grandes, também poderá segurar o tablet com apenas uma delas. Essa é uma grande vantagem do formato 16:10! © nextpit Há apenas uma câmera na parte traseira, enquanto o modelo Ultra tem duas. © nextpit A caneta S-Pen incluída agora é hexagonal e se encaixa confortavelmente na mão. © nextpit Três contatos atrás conectam os acessórios ao tablet. © nextpit A câmera frontal cobre um campo de visão amplo. © nextpit O material do tablet é ainda mais importante que a espessura. A Samsung usa alumínio na estrutura e vidro na frente, ambos reforçados. Assim como nos modelos anteriores, as antenas estão embutidas na carcaça, garantindo melhor recepção 5G. Comparado ao S11 Ultra e sua tela gigante de 14,6 polegadas, o Tab S11 se mostra mais robusto. Ainda assim, é recomendável usar capas protetoras ou capas com teclado. Em todo o conjunto, o Galaxy Tab S11 é um tablet Android de alta qualidade e visual atraente. Quem já possui o modelo anterior não vai se surpreender com mudanças significativas, mesmo com pequenas atualizações. O mesmo vale para a tela, que terá uma análise mais detalhada a seguir.

Tela e caneta No Tab S11, encontramos uma tela de 11 polegadas muito mais manejável, bem diferente das impressionantes 14,6 polegadas do S11 Ultra. A qualidade, porém, continua a mesma, com um painel Dynamic AMOLED 2X, taxa de atualização de 120 Hz e alta densidade de pixels de 274 ppi. Isso coloca o Tab S11 à frente do modelo Ultra (239 ppi) e do iPad Pro (264 ppi). Ainda assim, é importante destacar que, sem usar uma lupa, você não vai perceber diferença entre os pixels individuais de nenhuma dessas telas. O brilho máximo do Tab S11 também impressiona, atingindo 1.600 nits no pico, permitindo o uso sob luz solar direta. A Samsung não oferece uma opção de tela fosca, o que seria útil para reduzir reflexos, mas mesmo assim a visibilidade continua excelente. Assim como no modelo Ultra, há alguns pequenos desvios de cor quando o ângulo de visão muda. Isso afeta, principalmente, as áreas brancas da tela e não é típico de telas OLED, mas não chega a ser algo que comprometa o uso cotidiano. A caneta S-Pen usada no Tab S11 mantém o alto nível de precisão. Diferente do modelo do ano passado, a ponta é cônica e o corpo é hexagonal, garantindo uma experiência agradável de escrita e desenho. O botão de entrada da S-Pen precisa ser acionado com o dedo indicador. Ainda que não haja detecção de rotação, a tela indica a posição da caneta ao passar o cursor. No geral, a tela de 11 polegadas do Tab S11 se mostra impressionante. Ela não causa aquele efeito "uau" da versão Ultra, mas se revela extremamente confiável e eficiente para o uso no dia a dia.

Software O Galaxy Tab S11 já acompanha Android 16 e One UI 8.0 de fábrica. Essa combinação deixa o tablet interessante tanto para o trabalho quanto para o uso diário. Além disso, a Samsung integrou dois assistentes de inteligência artificial diretamente na interface, e o modo Dex expandido agora oferece recursos que, normalmente, só estariam disponíveis em notebooks. Vamos começar pelos recursos de IA. A Samsung está definindo sua estratégia de inteligência artificial, por isso o Galaxy AI aparece cada vez mais integrado ao sistema. Além disso, o tablet oferece o modelo de linguagem Gemini do Google, que serve como base para o Galaxy AI. Na prática, isso permite que o conteúdo da tela seja analisado pelo Gemini, oferecendo suporte útil enquanto você trabalha. O assistente de desenho e de escrita são funções exclusivas da Samsung com o Galaxy AI. É possível selecionar texto e receber sugestões do modelo de linguagem, ou criar esboços inacabados com a S Pen e deixar a IA generativa transformá-los em imagens mais completas e detalhadas. Além dessas funções, o modo Dex expandido se mostra extremamente prático. Ao conectar um monitor externo via USB-C, você consegue usar o recurso multitarefa real no tablet, com a tela do Galaxy Tab S11 funcionando simultaneamente como segundo monitor. Esse recurso é muito útil para quem trabalha se locomovendo e transforma o tablet em uma ferramenta quase equivalente a um notebook.

Desempenho e tecnologia Temos boas notícias: o Galaxy Tab S11, significativamente mais acessível, traz o mesmo processador do modelo Ultra, e seu desempenho nos testes foi impressionante. Isso se deve ao MediaTek Dimensity 9400+, fabricado com tecnologia de 3 nm. No Tab S11, ele funciona com 12 GB de RAM, enquanto o modelo Ultra também oferece a opção de 16 GB. A Samsung equipou o modelo mais barato com a poderosa GPU Immortalis G952. Nos benchmarks, o Tab S11 fica apenas um pouco atrás do Ultra, principalmente em testes de CPU no Geekbench 6 e gráficos no 3DMark Wild Life Extreme, mas essas diferenças não são perceptíveis no dia a dia. Para quem busca um tablet potente e acha o modelo de 14,6 polegadas grande ou caro demais, o Tab S11 é uma excelente opção! Tabela de benchmark Teste Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11 Ultra 5G Xiaomi Pad 7 iPad Pro 2024 M4 iPad Air 2024 M2 Geekbench 6 CPU (simples / múltiplo) 2.719 / 8.761 2.801 / 9.006 1.846 / 5.131 3.647 / 14.254 2.592 / 10.066 Geekbench 6 GPU 20.336 20.810 7.859 53.307 42.101 3D Mark Wild Life Extreme 6.314 a 37,81 fps 6.534 a 39,13 fps Não disponível 8.725 a 52,2 fps 6.116 a 36,6 fps Teste de estresse do 3D Mark Wild Life Extreme Melhor loop: 6.644 Pior loop: 4.451 Estabilidade: 68,8 Melhor loop: 6.567 Pior loop: 5.158 Estabilidade: 78,5 % Não disponível Melhor loop: 8.411 Pior loop: 6.609 Estabilidade: 78,6% Melhor loop: 5.060 Pior loop: 4.326 Estabilidade: 85,5% Em termos de desempenho, o Galaxy Tab S11 fica um pouco abaixo do modelo Ultra. Nos testes práticos, porém, pequenos desvios nos benchmarks de CPU do Geekbench 6 e do 3D Mark Wild Life Extreme não são perceptíveis no uso diário. Isso é uma ótima notícia se você procura um tablet potente e considera o modelo de 14,6 polegadas muito grande ou caro demais. Se a sua prioridade for ter o máximo de desempenho garantido o tempo todo, o modelo Ultra continua sendo a melhor escolha. No teste de estresse, que simula uma carga contínua de 20 minutos, o Tab S11 apresentou uma queda de desempenho mais acentuada. Os números são até mais críticos do que o estrangulamento térmico visto no iPad Pro com chip M4. Ainda assim, no uso real não houve impacto negativo. Durante partidas de jogos pesados ou uso como substituição de desktop por meio do Samsung DeX, o desempenho se manteve estável. O Galaxy Tab S11 entrega velocidade, fluidez e uma performance Android capaz de lidar com qualquer tarefa. Até mesmo a edição de imagens no Lightroom acontece sem dificuldade. Isso mostra que o tablet está preparado para rodar todos os aplicativos Android atuais, mesmo em sessões de trabalho longas. Em conectividade, há um detalhe que pode decepcionar alguns usuários. A Samsung oferece o Galaxy Tab S11 também em versão com 5G, mas o modelo menor vem sempre com Wi-Fi 6E, enquanto o Ultra já conta com Wi-Fi 7. A boa notícia é que o Bluetooth 5.4 está presente e a expansão de memória via MicroSD continua disponível na versão 5G. Os alto-falantes são quádruplos e alcançam volumes altos, ainda que os graves fiquem atrás do modelo Ultra. Mesmo assim, são mais do que suficientes para assistir vídeos no YouTube, jogar no smartphone via conexão ou curtir jogos Android direto no tablet.

Câmeras Vamos analisar rapidamente as câmeras, afinal quase ninguém compra um tablet pensando em tirar fotos incríveis. Na parte traseira do Galaxy Tab S11, há uma única câmera de 14 MP com distância focal de 26 mm. Ela traz foco automático e entrega imagens com boa nitidez para a categoria. Já na parte frontal, a Samsung optou por um foco fixo, diferente do modelo Ultra, que traz a câmera integrada em um entalhe. A câmera principal do Galaxy Tab S11. © nextpit Você pode ver a câmera frontal do Galaxy Tab S11 aqui. © nextpit Isso significa que a câmera frontal do Tab S11 não tem foco ajustável e oferece resolução de 12 MP. O ponto positivo é o amplo campo de visão de 120°, perfeito para chamadas de vídeo em que duas pessoas aparecem lado a lado. O que pode decepcionar é a ausência de rastreamento facial com zoom dinâmico, recurso que concorrentes como a Apple já oferecem. Dependendo do enquadramento, pode ser necessário dar mais atenção ao cenário do seu escritório em casa. No geral, as câmeras do Galaxy Tab S11 cumprem bem a proposta. O modelo Ultra leva vantagem por trazer uma segunda lente traseira, oferecendo mais versatilidade. A Samsung, porém, limitou algumas funções no Tab S11 para diferenciar a linha. Além disso, fica claro que adicionar uma lente ultra grande-angular de qualidade duvidosa não seria um custo tão elevado.

Bateria e tempos de carregamento A bateria do Galaxy Tab S11 tem capacidade de 8.400 mAh e, segundo a Samsung, isso garante até 18 horas de reprodução de vídeos. Esse número, porém, considera apenas conteúdos armazenados localmente em resolução de 720p, o que significa que os valores de teste acabam não refletindo bem o uso real. Outro ponto é que os novos tablets da marca ainda apresentam limitações nos testes de resistência de bateria. O benchmark PC Mark, que mede desempenho contínuo com brilho fixo, simplesmente não funciona nesses modelos. O aplicativo pode até ser instalado via APK, mas o teste para sozinho após um tempo. Como a duração da bateria varia muito conforme o uso, realizei meu próprio teste: joguei no tablet por uma hora, com brilho máximo de tela. O resultado foi uma queda de 30% na carga. Pela minha experiência, isso indica que será necessário carregar o Galaxy Tab S11 diariamente se você pretende trabalhar ou jogar com frequência. Mesmo assim, a autonomia pode ser considerada satisfatória, já que o tempo de recarga não é excessivo. O tablet suporta carregamento de até 45 W, mas vale pontuar que a Samsung não inclui cabo nem carregador na caixa. No meu caso, a unidade de testes veio apenas com um carregador de 25 W. Para verificar a potência máxima, precisei usar um carregador de terceiros compatível com 45 W. Este foi o resultado: Tempo de carregamento do Galaxy Tab S11 (carregamento rápido de 45 W) Duração do carregamento Nível da bateria 0 m 10 % 5 m 40 s 20 % 23 m 25 s 50 % 43 m 21 s 75 % 1h 23 m 09 s 100 % O Galaxy Tab S11 se destaca quando o assunto é carregamento rápido. A bateria chega a 50% da carga em menos de 25 minutos e, a partir desse ponto, a velocidade é reduzida para preservar sua vida útil. No uso prático, isso significa que você não precisa se prender a uma tomada por muito tempo para ter energia suficiente para várias horas de trabalho, jogos ou consumo de mídia. No geral, o Galaxy Tab S11 oferece uma boa autonomia e consegue se manter independente das tomadas de forma satisfatória. Assim que tivermos acesso a um teste de benchmark objetivo de bateria, atualizaremos este artigo com dados mais precisos sobre sua performance.

Conclusão final Se você não pretende comprar um iPad, o Galaxy Tab S11 surge como a melhor alternativa do mercado atual. O sistema operacional OneUI é completo, personalizável e traz duas integrações de inteligência artificial que deixam seu uso mais prático. Além disso, a S-Pen sem bateria e as opções de armazenamento com preço mais acessível são diferenciais que a Apple não oferece. Reduzir o Tab S11 a um simples clone do iPad, no entanto, seria uma visão limitada, já que o tablet da Samsung entrega uma experiência própria e bem consistente. O desempenho é excelente dentro do universo Android, ainda que não alcance o nível dos iPads com processadores de arquitetura de desktop. A qualidade de construção impressiona e a tela tem resolução e brilho de alto nível. O que chama atenção, no entanto, são as mudanças de cor perceptíveis ao alterar o ângulo de visão, um ponto que poderia ser aprimorado. No geral, não há grandes desvantagens na linha Galaxy Tab deste ano. Seria interessante ter avaliado o modelo de 11 polegadas com o estojo de teclado, já que ele poderia atuar como um substituto real de um notebook. Para o futuro, opções de tela fosca também seriam bem-vindas, o que já aparece em tablets mais baratos da Huawei. No balanço final, o Galaxy Tab S11 merece 4,5 de 5 estrelas.