A Samsung está reforçando seu compromisso com a saúde, e a linha Galaxy Watch já ocupa uma posição importante nessa estratégia. Esses relógios funcionam como porta de entrada para o ecossistema de bem-estar da marca, que vem crescendo a cada ano. Para 2025, com o novo Galaxy Watch 8 Classic, a gigante sul-coreana aposta em conquistar os fãs de tecnologia vestível. O modelo se destaca pelo design e entrega o essencial com eficiência. A dúvida que fica, no entanto, é se ele conseguirá realmente brilhar em uma linha de produtos que já está bastante completa.

Resumo Comprar Samsung Galaxy Watch 8 Classic Prós Moldura giratória com sensação agradável

Integração fluida com o ecossistema Samsung

Recursos de inteligência artificial que fazem diferença

Monitoramento preciso das atividades físicas

Treinador de corrida prático e eficiente Contras Pode parecer grande demais no pulso

Recursos experimentais ainda entregam pouco valor prático

Autonomia da bateria deixa a desejar

Preço elevado diante do que realmente oferece Samsung Galaxy Watch 8 Classic Samsung Galaxy Watch 8 Classic: Todas as ofertas

Galaxy Watch 8 Classic: design original, tela brilhante Vamos ser sinceros: o Galaxy Watch 8 Classic aposta no que já funciona, e isso não é algo ruim. Ele mantém o icônico aro giratório, além de contar com uma moldura tátil e envolvente que permite navegar pelos menus com um simples giro. Desta vez, está encaixado em uma caixa de aço inoxidável que passa uma sensação mais robusta no pulso. Com 63,5 g, o relógio é um pouco mais pesado, o que pode deixar o uso prolongado menos confortável para quem tem pulsos menores. Por outro lado, ele está pronto para encarar os desafios do dia a dia, com resistência IP68 contra poeira e água, e proteção 5 ATM para natação e outras atividades aquáticas. A Samsung projetou o modelo Classic para seguir a mesma linha visual do Galaxy Watch Ultra, criando mais consistência dentro da família de smartwatches. A navegação continua sendo feita pelo aro giratório, sem o uso de coroa rotativa, mas o relógio traz um botão de ação dedicado para iniciar treinos, além de dois botões físicos adicionais. O esquema de controle é o mesmo que o do modelo Ultra. O aro giratório acrescenta estilo e facilita a navegação. O painel de controle mostra informações importantes com atalhos práticos. © nextpit A tela é nítida e colorida, e é fácil de ver mesmo sob luz solar direta. © nextpit O Watch 8 Classic é mais volumoso e pode não se adequar a todos os pulsos. © nextpit No lado direito, há três botões físicos, e o do meio é usado para ações rápidas. © nextpit No lado esquerdo, você encontrará o alto-falante, que funciona bem com o Gemini e o Running Coach. © nextpit A pulseira de couro dá um toque de elegância ao smartwatch. © nextpit O aro giratório deixa o Classic com uma personalidade única, algo que o Watch 8 tradicional e o Watch Ultra simplesmente não fazem. Ainda assim, é um relógio grande. Quem prioriza o desempenho em atividades físicas pode acabar preferindo o Ultra, enquanto o Classic se sobressai pelo acabamento premium e pela navegação diferenciada. A tela é um dos pontos em que a Samsung realmente se destaca. Brilhante, vibrante e fácil de ler mesmo sob luz direta, ela atinge até 3.000 nits de brilho máximo. O contraste é profundo, as cores saltam aos olhos e os mostradores desenvolvidos pela Samsung são ricos em informação e visualmente impressionantes. O modo Always-on Display impacta um pouco a bateria, mas entrega ao relógio uma aparência sempre ativa e envolvente cada vez que você olha para ele.

Galaxy Watch 8 Classic: software e compatibilidade Os smartwatches da Samsung são pensados para funcionar em sintonia com os celulares da própria marca. É possível usar o Galaxy Watch 8 Classic com outros dispositivos Android, mas alguns dos recursos mais interessantes acabam ficando de fora. Funcionalidades como Energy Score, Bedtime Guidance, treinador de corrida, monitoramento da carga vascular e o Antioxidant Index só estão disponíveis em smartphones Samsung compatíveis com a Galaxy AI. E se você usa iPhone, infelizmente, não há como utilizar o relógio. O aplicativo Samsung Health não está disponível no iOS, o que torna o Watch 8 Classic incompatível com o sistema da Apple. A boa notícia é que ele ainda é um smartwatch completo com Wear OS 6. Você pode usar o Google Maps direto no pulso, ouvir músicas no YouTube Music e acessar a maioria dos aplicativos Android em suas versões otimizadas para relógios. Com 64 GB de armazenamento interno, você tem suas playlists, podcasts e apps favoritos sempre à mão. Os controles de música respondem bem, e o Samsung Wallet é compatível com diversos bancos e cartões. One UI 8 Watch é Lançada Com Uma Série de Recursos Incríveis A nova interface One UI 8 Watch chegou com uma série de recursos úteis. A configuração é dividida entre o app Wear OS, responsável pelas preferências gerais, e o Samsung Health, que cuida de todo o monitoramento de saúde e bem-estar. Há uma boa variedade de mostradores de relógio para você escolher, painéis de acesso rápido, ferramentas de segurança, como detecção de quedas, e até atalhos por gestos, como dar dois "beliscões" com os dedos ou sacudir o pulso para acionar comandos. Os blocos do Watch 8 Classic são bem projetados e repletos de informações. No entanto, você ainda precisará de um smartphone para obter configurações e medições detalhadas. © nextpit Onde a IA se torna interessante Dois recursos de IA se destacaram bastante durante o uso do Galaxy Watch 8 Classic. O primeiro está relacionado aos mostradores do relógio. Gosto de opções que funcionam como verdadeiros painéis de controle, mostrando várias informações importantes de forma clara e rápida. Comecei a análise usando um mostrador que já tinha gostado no Galaxy Watch Ultra. Poucos dias depois, o relógio sugeriu um modelo voltado para ciclismo, o que aconteceu logo depois de perceber o quanto eu pedalo. Troquei e, desde então, virou meu favorito. Esse tipo de sugestão automática mostra como a IA pode ser útil de verdade em um smartwatch! O segundo destaque é a chegada do Gemini ao Galaxy Watch. Você pode ativá-lo por comando de voz com quando a tela está ligada, ou segurando o botão superior. Ele ainda não está totalmente integrado aos aplicativos da Samsung, como o Samsung Health, mas já oferece funções práticas para o dia a dia. Você pode pedir direções no Google Maps, ajustar configurações úteis como o volume, consultar o calendário ou a previsão do tempo. Tudo sem precisar pegar o celular. Claro que ainda há espaço para evolução. Imagine receber um alerta "compre banana" quando passar pela sua mercearia de sempre? Isso ainda não é possível devido às regras de privacidade, mas a ideia de estar no meio de um pedal, perceber que se perdeu e simplesmente pedir ao Gemini para guiar até o destino certo já soa como um passo concreto rumo ao futuro. O aplicativo Health funciona como seu painel de saúde pessoal, armazenando todos os seus dados rastreados e quantificados em um só lugar. © nextpit Desde seus dados de sono até seu plano de treinamento de corrida, tudo está acessível no aplicativo Health. © nextpit Há muitas opções aqui, desde o registro manual da ingestão de alimentos até o acompanhamento da massa magra e da hidratação. © nextpit Alguns recursos de bem-estar fazem parte da seção Labs. A disponibilidade deles depende de sua localização, portanto, pode ser necessário um cartão SIM para desbloqueá-los, se houver suporte para eles onde você mora. © nextpit

Bem-estar e condicionamento físico Na área de bem-estar, a Samsung desenvolveu um sensor confiável que entrega dados de saúde com um nível de precisão surpreendente para um smartwatch, mesmo em diferentes contextos de uso. Como o relógio fica no pulso, existem limitações naturais, claro, principalmente durante atividades físicas com muito movimento. Em muitos casos, uma cinta peitoral ainda oferece uma medição de frequência cardíaca mais precisa. Mesmo assim, a Samsung chega muito perto. Pode não ser exato como um equipamento profissional, mas é mais do que suficiente para acompanhar tendências ao longo do tempo. Se você não tiver uma condição médica que exija dispositivos avançados de nível clínico, pode contar com os sensores da Samsung para monitorar padrões de frequência cardíaca, variações de temperatura e até o sono. O sensor BioActive, exclusivo da fabricante, usa diferentes LEDs para iluminar a pele e medir os batimentos, os níveis de oxigênio no sangue e até o grau de hidratação. Esse novo sensor sabe o que seu corpo precisa antes de você O GPS de banda dupla também impressiona: conecta rápido e mantém a precisão mesmo durante um pedal de 40 km por áreas com vegetação densa. O sensor BioActive na parte posterior do relógio permite o rastreamento da frequência cardíaca e do nível de oxigênio. Na verdade, ele alimenta quase todas as medições biométricas do dispositivo. © nextpit Testando os recursos experimentais de saúde da Samsung Em 2025, a Samsung incluiu novos recursos experimentais que exploram ainda mais os sensores do relógio: o monitoramento da carga vascular durante o sono e o índice antioxidante. Esses dados fazem parte da área chamada Labs, ou seja, ainda estão em fase de testes e devem ser encarados somente como ferramentas de conscientização, não de diagnóstico. Elas podem, de fato, gerar reflexões interessantes, mas nenhum profissional de saúde sério os consideraria como evidências médicas. A carga vascular é monitorada enquanto você dorme, pois é nesse momento que o coração e o sistema circulatório deveriam estar em repouso. Fatores como estresse, má qualidade do sono, esforço físico intenso ou consumo de álcool podem atrapalhar esse estado de recuperação. Com esse recurso, a Samsung quer ajudar a entender como suas escolhas de estilo de vida podem impactar a saúde cardiovascular a longo prazo. Durante os testes com o Galaxy Watch 8 Classic, o relógio criava automaticamente minha linha de base toda vez que eu dormia com ele. Nas poucas ocasiões em que me afastei do padrão, isso acontecia principalmente em dias de maior atividade física, quando o corpo estava mais cansado. Sendo bem sincera, achei que métricas como a variabilidade da frequência cardíaca, a frequência em repouso e a frequência respiratória, que acompanho em dispositivos como o Whoop MG, o Oura Ring 4 e o Amazfit Active 2, ainda são mais úteis para compreender esse tipo de impacto. Por exemplo, o recurso de antioxidantes só funciona quando emparelhado com um smartphone. © nextpit O índice antioxidante é outro recurso que, sinceramente, não fez muita diferença na minha rotina. Ele mede os níveis de carotenoides no corpo, substâncias ligadas ao consumo de frutas e vegetais. Para fazer a medição, basta posicionar o polegar sobre os sensores na parte de trás do relógio, e ele analisa a concentração desses compostos. Níveis mais altos estão associados a uma melhor proteção contra infecções, câncer e envelhecimento precoce. Mesmo nos dias em que consumi os 400 g recomendados de frutas e vegetais, às vezes até mais, minha pontuação nunca passou de 54/100. E não, não é tão simples quanto comer mais cenouras, por mais que alguns vídeos sugiram isso. A Samsung apresenta esse recurso como uma ferramenta de conscientização, mas você terá um retrato muito mais claro da sua alimentação ao usar aplicativos gratuitos como o MyFitnessPal, que acompanham sua ingestão de nutrientes de forma muito mais precisa. No fim das contas, manter uma dieta equilibrada vai melhorar esses indicadores, mas um nutricionista sempre vai oferecer orientações muito mais úteis do que esse sensor é capaz de fornecer. A análise do sono melhorou A Samsung continua entregando um bom desempenho no monitoramento do sono. Ainda tenho algumas ressalvas sobre a forma em que os dados são exibidos (como já comentei na análise do Galaxy Watch Ultra), mas as métricas em si são claras, objetivas e vêm evoluindo constantemente. Além de monitorar as fases do sono e detectar sinais de apneia, o relógio agora sugere horários personalizados para dormir e acordar. Depois de três dias acompanhando seu ritmo circadiano, ele calcula o seu déficit de sono com base nos hábitos e no nível de atividade. É uma abordagem simples, mas eficaz, para ajudar a ajustar sua rotina e melhorar a qualidade do descanso. Recursos como esse fazem com que os smartwatches da Samsung passem a sensação de serem mais completos e inteligentes que os concorrentes. Os novos recursos de sono oferecem mais orientações sobre a hora de dormir com base em seu ritmo circadiano. © nextpit Os relatórios de sono também fornecem uma visão geral clara de como você otimizou seu sono durante a semana ou se precisa repensar seus hábitos. © nextpit IA para melhorar sua corrida A Samsung lançou um novo programa de corrida, que começa com uma avaliação de condicionamento físico. Depois de um teste de 12 minutos, o relógio classifica seu desempenho em uma escala que vai de iniciante atéa nível de maratona. A partir desse resultado, o treinador de corrida (Running Coach) monta um plano de treinamento personalizado e ajustado às suas metas, seja você alguém se preparando para os primeiros 5 km ou buscando algo mais avançado. Como eu não vinha correndo com regularidade nos últimos dois meses, achei que a avaliação foi bastante precisa. A única coisa que não combinou muito com a minha rotina foi a frequência de treinos proposta. O programa sugere, por padrão, quatro sessões de corrida por semana, o que pode ser demais se você também estiver praticando outras atividades, como musculação. O plano inclui uma boa variedade de treinos, desde corridas leves até treinos de ritmo e subidas em intervalo. Um dos pontos que mais gostei foi a visão geral sobre o esforço: o relógio mostrava se eu estava me exigindo demais ou indo além do necessário, o que me ajudou a ajustar o ritmo. Depois de superar a curva inicial de aprendizado, achei o Running Coach realmente útil. Ele me deu uma noção clara de onde melhorar minha forma e como a frequência dos treinos podia me ajudar a voltar a ter um bom ritmo de corrida. Os dados do Running Coach estão disponíveis em suas páginas de atividade. © nextpit Cada sessão de corrida oferece metas específicas e seus resultados são mostrados posteriormente com um certo nível de detalhe. © nextpit Você também pode analisar seu formulário, mas o feedback é agrupado em categorias amplas, como "Ótimo", "Bom" ou "Precisa melhorar". © nextpit Mesmo assim, comparado à orientação de corrida oferecida pelo Huawei Watch Fit 4 Pro, o método da Samsung parece menos aprofundado. A Huawei entrega análises mais detalhadas sobre o desempenho, enquanto a Samsung se apoia em categorias mais genéricas, como "Ótimo", "Bom" ou "Precisa melhorar". Para algumas pessoas, isso pode funcionar bem, mas se você estiver buscando fazer ajustes específicos, nem sempre fica claro qual deve ser o próximo passo.

Vida útil da bateria e carregamento O Samsung Galaxy Watch 8 Classic acompanha uma bateria de 445 mAh. No papel, isso representa até 40 horas de uso com a tela sempre desligada, ou cerca de 30 horas com o modo de tela sempre ligada ativado. Na prática, porém, esse número deixa a desejar. Enquanto modelos como o OnePlus Watch 3 conseguem aguentar até três dias de uso intenso sem recarregar, o Watch 8 Classic ficou sem energia por volta de um dia e meio, e aconteceu mais de uma vez de o relógio desligar ainda no meu pulso. Se a Samsung quiser se firmar como referência no setor de bem-estar, vai precisar investir mais em eficiência energética. A decisão de manter o processador Exynos W1000 do ano passado não ajudou nesse ponto, já que ele ainda apresenta limitações no gerenciamento de energia. Para um smartwatch que custa R$ 4.500, a expectativa era de um desempenho bem maior. Por outro lado, o carregamento é rápido o bastante para aliviar um pouco essa falha. Uma carga completa leva cerca de uma hora e vinte minutos. Com apenas 15 minutos na base, a bateria chega a 23%, o que é suficiente para uma noite de sono sem comprometer os dados do Energy Score. Em 30 minutos, ela alcança 45%, o bastante para encarar um dia típico de trabalho de oito horas. Para carregar, você tem um carregador magnético que leva cerca de 1 hora e 20 minutos para ir de zero a 100%. © nextpit

Vale a pena comprar o Galaxy Watch 8 Classic? Como crítica de dispositivos vestíveis, digo com total sinceridade que não recomendo a compra do Galaxy Watch 8 Classic em vez das versões 2024 ou 2025 do Galaxy Watch Ultra. Quem é fã do modelo Classic provavelmente vai discordar, o que consigo entender, principalmente se a escolha for baseada no design e na forma única de navegação. Se esse for o seu principal critério, então não há motivos para hesitar. Vá em frente! Oferta de afiliados Samsung Galaxy Watch 8 Classic O problema é que os novos recursos de bem-estar não justificam o preço de R$ 4.500. Até mesmo a nova ferramenta de treinador de corrida pode ser facilmente igualada (ou superada) por aplicativos dedicados a isso, como Runna ou Strava, que inclusive estão disponíveis no Galaxy. E, sendo bem direta, mesmo sem esse recurso, o Ultra do ano passado continua sendo uma excelente opção. Nem sempre é necessário investir na versão mais recente de um dispositivo vestível, não é mesmo? Por que estou dizendo isso? Porque, em 2025, a Samsung reduziu bastante as diferenças entre seus modelos intermediários e a linha Ultra. O preço do Classic está chegando perto do valor do Ultra, e isso fica ainda mais difícil de justificar quando se percebe que a Samsung fez apenas ajustes pontuais no Ultra deste ano. O modelo Ultra do ano passado ainda entrega uma experiência completa e, no momento em que escrevo, pode ser encontrado por cerca de R$ 2.700 em revendedores confiáveis. Nos últimos meses, inclusive, várias promoções trouxeram ótimas oportunidades para quem queria adquirir o modelo. Considerando a tendência da Samsung de reduzir os preços alguns meses após o lançamento, há boas chances de você conseguir o Ultra 2025 por um valor menor, caso possa esperar um pouco. Oferta de afiliados Samsung Galaxy Watch Ultra Oferta de afiliados Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 variant Não é que o Galaxy Watch 8 Classic seja um dispositivo ruim, muito longe disso. O ponto é que, dentro do próprio ecossistema da Samsung, os modelos Ultra acabam sendo um pouco mais leves, mais focados em desempenho para atividades físicas e, no fim das contas, entregam um custo-benefício mais interessante. Por outro lado, se o que você busca é um relógio com visual mais sofisticado e acabamento refinado, o Classic ainda tem seu valor.