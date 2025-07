A Samsung está apresentando dois novos smartwatches em Nova York - o Galaxy Watch 8 e o Galaxy Watch 8 Classic. O destaque: mesmo a versão básica do Galaxy Watch 8 tem quase todos os recursos do Galaxy Watch Ultra, que é duas vezes mais caro - e ainda mais funções de saúde com a última geração de software. Se você quer viver mais e com mais saúde, não perca nossas primeiras impressões dos dois smartwatches.

Design e tela

O design do Samsung Galaxy Watch 8 é baseado no modelo Ultra do ano passado: a tela redonda fica em um quadrado arredondado. Isso tem várias vantagens: por um lado, parece realmente novo e elegante e, por outro, a Samsung ampliou a caixa sem fazê-la parecer maior. Uma olhada nas especificações mostra que o cálculo está correto: Os novos Galaxy Watches são 11% mais finos e têm mais capacidade de bateria do que antes.

Samsung Galaxy Watch 8 no pulso com display digital © nextpit Samsung Galaxy Watch 8 na mão com display colorido © nextpit Vista lateral do Samsung Galaxy Watch 8 © nextpit Samsung Galaxy Watch 8 Classic no pulso mostrando a hora © nextpit Samsung Galaxy Watch 8 Classic na mão © nextpit Close-up da Samsung Galaxy Watch 8 Classic © nextpit

Questão de design: Galaxy Watch 8 ou Watch 8 Classic?

As grandes diferenças entre o Watch 8 e o Watch 8 Classic estão no design. O Watch 8 vem com o design padrão de smartwatch com bordas de tela finas - e em dois tamanhos diferentes, 40 e 44 mm. As telas têm 34 e 37,3 mm, respectivamente, e as bordas da tela são agradavelmente pequenas.

No modelo Classic, por outro lado, a tela é cercada por uma moldura giratória. Dessa forma, apenas a pequena tela de 1,3 polegada ou 34 mm do Watch 8 cabe na volumosa caixa de 46 mm, mas, como eu disse, isso também tem a ver com design, e a moldura giratória como elemento de controle para rolar pelos menus e listas é divertida. A moldura virtual, que pode ser operada deslizando o dedo em um círculo ao redor da tela do Watch 8, não é nem de longe tão intuitiva.

Mesmo sem contar a moldura, a caixa de aço inoxidável do Watch 8 Classic é muito mais volumosa do que a de seus irmãos menores de plástico. O Watch 8 Classic pesa impressionantes 63,5 g e, portanto, já parece um relógio "de verdade". Em comparação, o Watch 8 é quase imperceptível no pulso, com 30 e 34 g, respectivamente.

Mas não se deixe enganar pelo exterior limpo do Watch 8 "normal": Com certificação IP68 para proteção contra água e poeira e resistência à água de 5 ATM, os três modelos estão no mesmo nível de robustez. Mas uma coisa é certa: a moldura de aço inoxidável terá menos arranhões na prática - e protege o vidro da face em atividades do dia a dia, por exemplo.