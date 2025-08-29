Review do Samsung Galaxy XCover 7 Pro: O Único Smartphone "Pro"
A Samsung atualizou seu celular robusto "Pro" após três anos, lançando o Galaxy XCover 7 Pro em 2025. Depois de testar a geração anterior, passamos algum tempo com o novo modelo e dizemos se o celular é o ideal para você com base em seus recursos, suporte de software, desempenho e muito mais.
A marca sul-coreana está praticamente sozinha nesse segmento de mercado, com a eventual concorrência da Motorola/Lenovo e de várias marcas chinesas relativamente desconhecidas. Isso explica parcialmente por que a Samsung demorou tanto tempo para atualizar a linha XCover Pro.
O outro motivo é o fato de que ela visa o mercado corporativo, que exige não apenas suporte de software de longo prazo, mas também disponibilidade e até mesmo um ecossistema de acessórios, mas falaremos mais sobre isso mais tarde.
Prós
- Longo suporte de software
- Bateria removível
- Expansão microSD
- Botões de atalho personalizáveis
- Ecossistema de acessórios
Contras
- Caro
- Câmera medíocre
- Desempenho mediano
- Bateria de curta duração
XCover 7 Pro: Robusto e emborrachado
|Design e qualidade de construção
|Tela
|
|Dimensões e peso
|
|Resistência
|
O Samsung Galaxy XCover 7 Pro apresenta um design familiar, caso vocês já tenham visto outros modelos da família XCover: um acabamento emborrachado com reforço nos cantos e uma borda elevada ao redor da tela para absorver impactos. Os detalhes em vermelho ao redor dos módulos da câmera e dos botões de atalho também estão de volta.
Ambos os lados também apresentam pequenas reentrâncias que, juntamente com a borracha, facilitam segurar o telefone, mesmo com luvas de trabalho. O lado direito abriga o botão de volume e o botão liga/desliga, este último com o leitor de impressões digitais. O lado esquerdo tem um botão programável grande e fácil de alcançar, com um botão menor na parte superior ao lado do LED de notificação. A parte inferior tem a porta USB-C (com velocidade 2.0) e um par de pinos pogo.
Na parte traseira, as ilhas da câmera são ligeiramente recuadas em relação à superfície texturizada principal, reduzindo o risco de danos causados por quedas. E a parte traseira é removível, como se fosse 2010. Ao abri-la, é possível ver a bateria removível EB-BG766GBY e os slots para um cartão microSD e um nano SIM.
É importante observar que é necessário remover a bateria antes de inserir/substituir um cartão SIM. Como alternativa, o Galaxy XCover 7 Pro é compatível com eSIM. E, apesar da parte traseira removível, o XCover 7 Pro tem classificação IP68 para resistência à água e à poeira, bem como MIL-STD-810H para resistência contra choque, vibração e temperatura.
A tela usa um painel LCD tradicional que se atualiza a 120 Hz, oferecendo rolagem e animações suaves. Ela tem a mesma diagonal de 6,6'' e resolução Full HD que a tela usada no modelo anterior.
As cores não são tão vivas quanto as dos telefones OLED, mas não ficam muito atrás, enquanto o brilho foi medido em 580 nits, o que é bastante baixo para 2025. Apesar disso, a tela é geralmente visível em ambientes externos, exceto em situações extremas diretamente sob o sol.
O Gorilla Glass Victus+ protege a tela junto com as bordas espessas ao redor dela. Há um pequeno espaço entre o painel e o vidro, mas nada que nos incomode. E, finalmente, a câmera de selfie está alojada em um entalhe em forma de V.
Sete anos de suporte a software
|Software
|Sistema operacional
|
Ao sair da fábrica com o Android 15 e o One UI 7, o Galaxy XCover 7 foi lançado com o sistema operacional mais recente na época, recentemente substituído pela nova versão do Android 16.
A interface One UI 7 é a mesma que estreou no início de 2025 com a família Galaxy S25. Dito isso, o XCover 7 Pro não tem alguns dos recursos do "Galaxy AI", provavelmente devido ao processador mais modesto usado e à memória RAM menor. Estão disponíveis no celular ferramentas como "Object eraser" (apagador de objetos) para fotos e "AI select" (seleção de IA), para obter sugestões de ações com base no que você seleciona na tela.
Um dos pontos de venda da família XCover é o suporte de longo prazo prometido pela Samsung para o mercado corporativo: Sete anos de atualizações de recursos e segurança. Na prática, isso se traduz em suporte até abril de 2032. No entanto, uma coisa que ficou de fora da promessa de atualização é a frequência com que a Samsung distribuirá patches de segurança para o Galaxy XCover 7 Pro, especialmente perto do fim da janela de suporte.
Depois de atualizar a instalação padrão do XCover 7 Pro, encontramos seis aplicativos de terceiros e uma capacidade de armazenamento usada de 28,3 GB.
No aplicativo Configurações, encontramos a opção de personalizar os botões extras nas laterais esquerda e superior do telefone. Cada um deles pode ser definido para dois aplicativos ou ações diferentes - por exemplo, ligar a lanterna, voltar para a interface ou como botão Iniciar. À primeira vista, o recurso é útil, mas as opções disponíveis são um pouco limitadas. Por exemplo, não havia opção para fazer uma captura de tela ou abrir um aplicativo em um estado específico (uma página da Web no navegador, uma tela de novo e-mail etc.).
Desempenho apenas mediano do XCover 7 Pro
|Desempenho
|Processador
|
|Memória
|
|Conectividade
|
Equipado com o processador Snapdragon 7s Gen 3, o Galaxy XCover 7 Pro funciona como um smartphone de médio porte. No uso diário, o desempenho é mais do que suficiente para tarefas típicas, como mensagens, navegação nas mídias sociais e navegação GPS. A multitarefa, no entanto, não é tão rápida, provavelmente devido aos limitados 6 GB de RAM disponíveis.
|Galaxy XCover 7 Pro
(Snapdragon 7s Gen 3)
|Pixel 9a
(Snapdragon 8 Elite)
|Galaxy S24 FE
(Exynos 2400e)
|AnTuTu
|713,097
|1,267,177
|1,620,641
|3DMark Wild Life Extreme
Teste de estresse
|Melhor loop: 1094
Pior loop: 1087
Estabilidade: 99,4%
|Melhor loop: 2640
Pior loop: 1952
Estabilidade: 73,94%
|Melhor loop: 3968
Pior loop: 2615
Estabilidade: 65,9%
|Geekbench 6
|Único: 1169
Múltiplo: 3353
|Simples: 1699
Múltiplo: 4367
|Único: 2145
Múltiplo: 6606
Nos testes de desempenho, o XCover 7 quase espelhou os resultados do Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G+ com o mesmo chip. No campo do Galaxy, o Samsung robusto fica entre o Galaxy A56 e o Galaxy A36, que testamos no início deste ano. As diferenças são tão pequenas que a maioria das pessoas provavelmente não as notará.
Visando o mercado corporativo, não esperamos ver muitas pessoas jogando com o Galaxy XCover 7 Pro. Mesmo assim, o telefone pode rodar a maioria dos jogos com configurações de qualidade mais baixas, desde que você não espere um desempenho topo de linha.
Uma coisa a se ter em mente é que, a longo prazo, os 6 GB de RAM podem limitar não apenas o desempenho, mas também os novos recursos que virão para o aparelho. Ferramentas com muitos recursos, como IA, que exigem que grandes conjuntos de dados sejam carregados na memória, podem ficar restritas àquelas que podem ser processadas fora do dispositivo.
Câmera fraca no XCover 7 Pro
|Câmera
|Câmera principal
|
|Câmera ultra-larga
|
|Câmera para selfies
|
|Máx. Resolução de vídeo
|
Com uma configuração de câmera inalterada em relação ao seu antecessor de 2022, nossas expectativas em relação às habilidades fotográficas do XCover 7 Pro eram bem baixas, e o celular se saiu como esperado. A seção da câmera é, mais uma vez, o ponto mais fraco de um telefone XCover, especialmente em condições de pouca luz.
As fotos à luz do dia foram comparáveis às da maioria dos celulares intermediários, oferecendo um bom nível de detalhes, mas com cores ligeiramente desbotadas. Embora as fotos resultantes não sejam ideais para impressões grandes, elas podem funcionar bem para serem compartilhadas com amigos e familiares.
Sem uma lente teleobjetiva, o XCover 7 Pro precisa usar o corte ou o zoom digital no sensor principal de 50 megapixels para chegar "mais perto" do objeto. As fotos com ampliação de 2x ainda são utilizáveis, mas ir além disso começa a adicionar artefatos à imagem.
A câmera ultra-wide tem uma resolução baixa de 8 megapixels e, embora sofra um grande corte em termos de nitidez, pelo menos oferece um campo de visão visivelmente maior para fotos de paisagens. Outra diferença entre as duas câmeras na parte traseira é a reprodução de cores, que nunca foi consistente.
As fotos noturnas foram, em sua maioria, decepcionantes, com as fontes de luz ficando excessivamente brilhantes e obscurecendo as áreas escuras. O modo noturno ajudou um pouco a perceber as áreas mais escuras, mas as fotos resultantes parecem superexpostas e não naturais.
As selfies com o Samsung Galaxy XCover 7 Pro foram muito melhores, especialmente à luz do dia, com um bom nível de detalhes e reprodução natural da pele. O modo retrato parece um pouco artificial, com uma separação desigual entre o objeto e o fundo.
Bateria removível e duração média da bateria
|Bateria
|Capacidade da bateria
|
|Velocidade de carregamento com fio
|
Com um processador razoavelmente moderno, o XCover 7 Pro poderia ser uma boa opção em termos de eficiência energética, mas os benefícios do chip de 4 nm fabricado pela TSMC são anulados pela pequena capacidade da bateria.
Por outro lado, a parte traseira removível do XCover 7 Pro permite que os usuários troquem a bateria - que na Europa custa cerca de 40 euros (R$ 250 em conversão direta) no momento da redação desta análise. Há até mesmo opções de baterias sob medida disponíveis que usam os pinos pogo no celular para ter soluções de troca rápida com suportes de carregamento para vários dispositivos.
|Carregamento
|Galaxy XCover 7 Pro
(carregador de 45 W da Samsung)
|Galaxy A26
(carregador de 45 W da Samsung)
|Pixel 9a
(5100 mAh)
|10 minutos
|
|
|
|30 minutos
|
|
|
|1 hora
|
|
|
|Carga completa
|
|
|
|Teste de bateria PC Mark
|
|
|
Com isso em mente, embora o celular não pareça oferecer uma duração de bateria impressionante com uso intenso, ele pode fornecer uma carga para um turno de trabalho inteiro.
A recarga é muito conservadora, para dizer o mínimo. O XCover 7 Pro pode carregar com até 15 W, o que ajuda a bateria a durar mais, pelo menos em teoria. Uma carga completa leva em torno de 1h40min, e uma carga de 30 minutos é suficiente para 36% de capacidade. Não há opção de carregamento sem fio ou a possibilidade de usar o celular sem a bateria interna (um recurso encontrado no Galaxy Tab Active para ambientes de trabalho com um estojo ou dock de bateria).
Vale a pena comprar o XCover 7 Pro?
Para a maioria dos leitores, não. O Galaxy XCover 7 Pro tem um mercado-alvo muito específico: Uso em campo por empresas, geralmente com muitas unidades como parte de um sistema para uma finalidade específica (controle de estoque, processamento de pedidos, etc.).
Há um ecossistema de empresas que oferecem uma variedade de acessórios, como bases de carregamento, baterias externas, leitores de código de barras e outros que podem ser acoplados ao celular. Para essas empresas, pode valer a pena adquirir o novo modelo por causa dessa compatibilidade e também pelo ciclo de vida de suporte estendido.
Para uso pessoal, no entanto, embora possa passar tranquilidade usar um celular sem capa, muitos smartphones intermediários têm classificação IP68 para proteção contra água e poeira, sendo que alguns até têm classificação para resistência a quedas.
Em comparação com um modelo intermediário na mesma faixa de preço, é difícil recomendar a compra do Galaxy XCover 7 Pro. Mas se você trabalha para uma empresa que está pensando em adotar um aparelho Android para uso profissional em campo, simplesmente não há opção melhor do que o telefone robusto da Samsung. Nem mesmo o ThinkPhone da Lenovo oferece o mesmo suporte "estilo ThinkPad" que a linha Galaxy XCover traz ao mercado.