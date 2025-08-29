Review do Samsung Galaxy XCover 7 Pro: O Único Smartphone "Pro"

A Samsung atualizou seu celular robusto "Pro" após três anos, lançando o Galaxy XCover 7 Pro em 2025. Depois de testar a geração anterior, passamos algum tempo com o novo modelo e dizemos se o celular é o ideal para você com base em seus recursos, suporte de software, desempenho e muito mais. A marca sul-coreana está praticamente sozinha nesse segmento de mercado, com a eventual concorrência da Motorola/Lenovo e de várias marcas chinesas relativamente desconhecidas. Isso explica parcialmente por que a Samsung demorou tanto tempo para atualizar a linha XCover Pro. Design bem sóbrio, tradição da linha XCover. / © nextpit O outro motivo é o fato de que ela visa o mercado corporativo, que exige não apenas suporte de software de longo prazo, mas também disponibilidade e até mesmo um ecossistema de acessórios, mas falaremos mais sobre isso mais tarde.

Resumo Comprar Samsung Galaxy Xcover 7 Pro Prós Longo suporte de software

Bateria removível

Expansão microSD

Botões de atalho personalizáveis

Ecossistema de acessórios Contras Caro

Câmera medíocre

Desempenho mediano

Bateria de curta duração Samsung Galaxy Xcover 7 Pro Samsung Galaxy Xcover 7 Pro: Todas as ofertas

XCover 7 Pro: Robusto e emborrachado Design e qualidade de construção Tela LCD de 6,6 polegadas

2408 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 120 Hz Dimensões e peso 169 x 80 x 10,2 mm, 240 g Resistência IP68

Gorilla Glass Victus+ O Samsung Galaxy XCover 7 Pro apresenta um design familiar, caso vocês já tenham visto outros modelos da família XCover: um acabamento emborrachado com reforço nos cantos e uma borda elevada ao redor da tela para absorver impactos. Os detalhes em vermelho ao redor dos módulos da câmera e dos botões de atalho também estão de volta. A textura da tampa traseira ajuda na hora de segurar o celular. / © nextpit Ambos os lados também apresentam pequenas reentrâncias que, juntamente com a borracha, facilitam segurar o telefone, mesmo com luvas de trabalho. O lado direito abriga o botão de volume e o botão liga/desliga, este último com o leitor de impressões digitais. O lado esquerdo tem um botão programável grande e fácil de alcançar, com um botão menor na parte superior ao lado do LED de notificação. A parte inferior tem a porta USB-C (com velocidade 2.0) e um par de pinos pogo. Na parte traseira, as ilhas da câmera são ligeiramente recuadas em relação à superfície texturizada principal, reduzindo o risco de danos causados por quedas. E a parte traseira é removível, como se fosse 2010. Ao abri-la, é possível ver a bateria removível EB-BG766GBY e os slots para um cartão microSD e um nano SIM. Removendo a tampa traseira expõe a bateria, como nos velhos tempos. / © nextpit É importante observar que é necessário remover a bateria antes de inserir/substituir um cartão SIM. Como alternativa, o Galaxy XCover 7 Pro é compatível com eSIM. E, apesar da parte traseira removível, o XCover 7 Pro tem classificação IP68 para resistência à água e à poeira, bem como MIL-STD-810H para resistência contra choque, vibração e temperatura. A tela usa um painel LCD tradicional que se atualiza a 120 Hz, oferecendo rolagem e animações suaves. Ela tem a mesma diagonal de 6,6'' e resolução Full HD que a tela usada no modelo anterior. As cores não são tão vivas quanto as dos telefones OLED, mas não ficam muito atrás, enquanto o brilho foi medido em 580 nits, o que é bastante baixo para 2025. Apesar disso, a tela é geralmente visível em ambientes externos, exceto em situações extremas diretamente sob o sol. Bordas largas em volta da tela são características de aparelhos resistentes. / © nextpit O Gorilla Glass Victus+ protege a tela junto com as bordas espessas ao redor dela. Há um pequeno espaço entre o painel e o vidro, mas nada que nos incomode. E, finalmente, a câmera de selfie está alojada em um entalhe em forma de V.

Sete anos de suporte a software Software Sistema operacional Android 15, One UI 7.0

7 anos de atualizações de segurança

7 anos de atualizações de versão Ao sair da fábrica com o Android 15 e o One UI 7, o Galaxy XCover 7 foi lançado com o sistema operacional mais recente na época, recentemente substituído pela nova versão do Android 16. A interface One UI 7 é a mesma que estreou no início de 2025 com a família Galaxy S25. Dito isso, o XCover 7 Pro não tem alguns dos recursos do "Galaxy AI", provavelmente devido ao processador mais modesto usado e à memória RAM menor. Estão disponíveis no celular ferramentas como "Object eraser" (apagador de objetos) para fotos e "AI select" (seleção de IA), para obter sugestões de ações com base no que você seleciona na tela. Tela inicial padrão do Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Aplicativos instalados no Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Informações sobre o software do Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Gerenciamento de armazenamento Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Um dos pontos de venda da família XCover é o suporte de longo prazo prometido pela Samsung para o mercado corporativo: Sete anos de atualizações de recursos e segurança. Na prática, isso se traduz em suporte até abril de 2032. No entanto, uma coisa que ficou de fora da promessa de atualização é a frequência com que a Samsung distribuirá patches de segurança para o Galaxy XCover 7 Pro, especialmente perto do fim da janela de suporte. Depois de atualizar a instalação padrão do XCover 7 Pro, encontramos seis aplicativos de terceiros e uma capacidade de armazenamento usada de 28,3 GB. Recursos dos botões de atalho do Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Configurações do botão XCover do Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Funções do botão superior Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit No aplicativo Configurações, encontramos a opção de personalizar os botões extras nas laterais esquerda e superior do telefone. Cada um deles pode ser definido para dois aplicativos ou ações diferentes - por exemplo, ligar a lanterna, voltar para a interface ou como botão Iniciar. À primeira vista, o recurso é útil, mas as opções disponíveis são um pouco limitadas. Por exemplo, não havia opção para fazer uma captura de tela ou abrir um aplicativo em um estado específico (uma página da Web no navegador, uma tela de novo e-mail etc.).

Desempenho apenas mediano do XCover 7 Pro Desempenho Processador Snapdragon 7s Gen 3 Memória 6 GB de RAM LPDDR4x

128 GB de armazenamento UFS

expansão microSD Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC Equipado com o processador Snapdragon 7s Gen 3, o Galaxy XCover 7 Pro funciona como um smartphone de médio porte. No uso diário, o desempenho é mais do que suficiente para tarefas típicas, como mensagens, navegação nas mídias sociais e navegação GPS. A multitarefa, no entanto, não é tão rápida, provavelmente devido aos limitados 6 GB de RAM disponíveis. Galaxy XCover 7 Pro

(Snapdragon 7s Gen 3) Pixel 9a

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy S24 FE

(Exynos 2400e) AnTuTu 713,097 1,267,177 1,620,641 3DMark Wild Life Extreme

Teste de estresse Melhor loop: 1094

Pior loop: 1087

Estabilidade: 99,4% Melhor loop: 2640

Pior loop: 1952

Estabilidade: 73,94% Melhor loop: 3968

Pior loop: 2615

Estabilidade: 65,9% Geekbench 6 Único: 1169

Múltiplo: 3353 Simples: 1699

Múltiplo: 4367 Único: 2145

Múltiplo: 6606 Nos testes de desempenho, o XCover 7 quase espelhou os resultados do Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G+ com o mesmo chip. No campo do Galaxy, o Samsung robusto fica entre o Galaxy A56 e o Galaxy A36, que testamos no início deste ano. As diferenças são tão pequenas que a maioria das pessoas provavelmente não as notará. Visando o mercado corporativo, não esperamos ver muitas pessoas jogando com o Galaxy XCover 7 Pro. Mesmo assim, o telefone pode rodar a maioria dos jogos com configurações de qualidade mais baixas, desde que você não espere um desempenho topo de linha. Resultados do benchmark AnTuTu do Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Resultados do benchmark do Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Resultados de benchmark do Samsung Galaxy XCover 7 Pro © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: 11h 5min duração da bateria © nextpit Uma coisa a se ter em mente é que, a longo prazo, os 6 GB de RAM podem limitar não apenas o desempenho, mas também os novos recursos que virão para o aparelho. Ferramentas com muitos recursos, como IA, que exigem que grandes conjuntos de dados sejam carregados na memória, podem ficar restritas àquelas que podem ser processadas fora do dispositivo.

Câmera fraca no XCover 7 Pro Câmera Câmera principal 50 MP, f/1.8 Câmera ultra-larga 8 MP, f/2.2 Câmera para selfies 12 MP, f1/2.2 Máx. Resolução de vídeo 4K30 Com uma configuração de câmera inalterada em relação ao seu antecessor de 2022, nossas expectativas em relação às habilidades fotográficas do XCover 7 Pro eram bem baixas, e o celular se saiu como esperado. A seção da câmera é, mais uma vez, o ponto mais fraco de um telefone XCover, especialmente em condições de pouca luz. As câmeras de 50 e 8 megapixels são basicamente as mesmas do XCover 6 Pro. / © nextpit As fotos à luz do dia foram comparáveis às da maioria dos celulares intermediários, oferecendo um bom nível de detalhes, mas com cores ligeiramente desbotadas. Embora as fotos resultantes não sejam ideais para impressões grandes, elas podem funcionar bem para serem compartilhadas com amigos e familiares. Sem uma lente teleobjetiva, o XCover 7 Pro precisa usar o corte ou o zoom digital no sensor principal de 50 megapixels para chegar "mais perto" do objeto. As fotos com ampliação de 2x ainda são utilizáveis, mas ir além disso começa a adicionar artefatos à imagem. Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 4x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 4x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 4x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultra-grande angular (0,5x) - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 4x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit A câmera ultra-wide tem uma resolução baixa de 8 megapixels e, embora sofra um grande corte em termos de nitidez, pelo menos oferece um campo de visão visivelmente maior para fotos de paisagens. Outra diferença entre as duas câmeras na parte traseira é a reprodução de cores, que nunca foi consistente. As fotos noturnas foram, em sua maioria, decepcionantes, com as fontes de luz ficando excessivamente brilhantes e obscurecendo as áreas escuras. O modo noturno ajudou um pouco a perceber as áreas mais escuras, mas as fotos resultantes parecem superexpostas e não naturais. Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultra-grande angular (0,5x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Ultra-grande angular (0,5x) - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal - Modo noturno © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 2x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 4x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Câmera principal (zoom digital 10x) © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie grande angular © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie grande angular - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie grande angular © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie - Modo retrato © nextpit Samsung Galaxy XCover 7 Pro: Selfie grande angular - Modo retrato © nextpit As selfies com o Samsung Galaxy XCover 7 Pro foram muito melhores, especialmente à luz do dia, com um bom nível de detalhes e reprodução natural da pele. O modo retrato parece um pouco artificial, com uma separação desigual entre o objeto e o fundo.

Bateria removível e duração média da bateria Bateria Capacidade da bateria 4050 mAh, removível Velocidade de carregamento com fio 15 W Com um processador razoavelmente moderno, o XCover 7 Pro poderia ser uma boa opção em termos de eficiência energética, mas os benefícios do chip de 4 nm fabricado pela TSMC são anulados pela pequena capacidade da bateria. Por outro lado, a parte traseira removível do XCover 7 Pro permite que os usuários troquem a bateria - que na Europa custa cerca de 40 euros (R$ 250 em conversão direta) no momento da redação desta análise. Há até mesmo opções de baterias sob medida disponíveis que usam os pinos pogo no celular para ter soluções de troca rápida com suportes de carregamento para vários dispositivos. Carregamento Galaxy XCover 7 Pro

(carregador de 45 W da Samsung) Galaxy A26

(carregador de 45 W da Samsung) Pixel 9a

( 5100 mAh) 10 minutos 12% 18% - 30 minutos 36% 54% - 1 hora 70% 89% - Carga completa 100 min ~90 min - Teste de bateria PC Mark 11h05

13676 pontos 11h31

13457 22h26

10866 Com isso em mente, embora o celular não pareça oferecer uma duração de bateria impressionante com uso intenso, ele pode fornecer uma carga para um turno de trabalho inteiro. Carregamento da bateria é conservador, mas os pinos pogo oferecem versatilidade. / © nextpit A recarga é muito conservadora, para dizer o mínimo. O XCover 7 Pro pode carregar com até 15 W, o que ajuda a bateria a durar mais, pelo menos em teoria. Uma carga completa leva em torno de 1h40min, e uma carga de 30 minutos é suficiente para 36% de capacidade. Não há opção de carregamento sem fio ou a possibilidade de usar o celular sem a bateria interna (um recurso encontrado no Galaxy Tab Active para ambientes de trabalho com um estojo ou dock de bateria).