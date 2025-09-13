Review do Sony Xperia 1 VII: Uma Mistura de Velho e Novo (De Novo)

nextpit Sony Xperia 1 VIII Display
© Ezequiel Exstein/nextpit
Mais um ano, mais um Sony Xperia topo de linha. Para 2025, a empresa japonesa lançou o Xperia 1 VII (ou Xperia 1 mark 7). Mais uma vez contando com a experiência da empresa em suas divisões de câmera, áudio e tela, o novo celular da Sony é uma verdadeira ferramenta para criadores de conteúdo? Vamos descobrir nesta análise.

Sony Xperia 1 VII: Design e tela

  Design e qualidade de construção
Tela
  • OLED LTPO de 6,5 polegadas
  • 1080 x 2340 pixels
  • Taxa de atualização de 1~120 Hz
Dimensões e peso
  • 162 x 74 x 8,2 mm, 197 g
  • 6,38 x 2,91 x 0,32 pol., 6,95 oz
Resistência
  • IPX68
  • Gorilla Glass Victus 2 (frente)
  • Gorilla Glass Victus (traseira)

Mantendo seu tradicional design sem recorte na tela, o Xperia 1 VII traz um estilo familiar, semelhante ao seu antecessor, que adotou uma proporção mais tradicional de 19,5:9 (em vez da alta proporção de 21:9 dos Xperias anteriores). Apesar de seu tamanho, o celular cabe no bolso e é fácil de manusear, com uma parte traseira texturizada e laterais listradas.

Um smartphone Sony Xperia 1 VIII, preto, repousando sobre uma superfície de madeira.
A traseira texturizada é simples, porém elegante. © Ezequiel Exstein/nextpit

A parte traseira é coberta pelo Gorilla Glass Victus, enquanto a parte frontal é protegida pelo Victus 2. Ainda com relação à proteção, o Xperia 1 VII tem classificação IP68 para resistência à água e à poeira.

A Sony continua equipando seu principal smartphone não apenas com um conector de fone de ouvido, mas também com uma expansão de armazenamento microSD. Em um momento em que até mesmo os telefones de médio porte estão abandonando esses recursos, é bom ver a Sony insistindo neles.

Um smartphone Sony Xperia 1 VIII descansando sobre uma superfície de madeira, mostrando seus botões laterais e lentes de câmera.
Na lateral direita ficam o botão de volume, o botão de força e o botão do obturador. © Ezequiel Exstein/nextpit

Outra tradição do Xperia é o botão do obturador de dois estágios, que pode ser pressionado por muito tempo a qualquer momento, inclusive na tela de bloqueio, para abrir rapidamente o aplicativo da câmera. O obturador não tem nenhum truque sofisticado como nos modelos recentes do iPhone, mas oferece os recursos da Sony para foco automático, que abordaremos mais adiante.

A tela apresenta um painel OLED widescreen com boa reprodução de cores e brilho suficiente para uso em ambientes externos. A Sony ainda enquadra a tela com bordas superior e inferior, recusando-se a instalar a câmera de selfie em um entalhe.

Close-up de um smartphone Sony Xperia 1 VIII exibindo a hora 12:06 e a data terça-feira, 2 de setembro.
No lugar de um recorte na tela, a Sony continua colocando a câmera de selfie na borda superior. © Ezequiel Exstein/nextpit

Os dias de uso de telas superaltas com resolução "4K" já se foram há muito tempo. O Xperia 1 VII usa uma resolução convencional de 1080 x 2340 com uma proporção de 19,5:9, mas as bordas em torno dele fazem com que pareça mais alto do que a maioria dos telefones do mercado.

Xperia 1 VII: suporte aprimorado de software

  Software
Sistema operacional
  • Android 15
  • 6 anos de atualizações de segurança
  • 4 anos de atualizações de versão

O Sony Xperia 1 VII vem com Android 15 de fábrica, e a empresa promete 4 atualizações de versão do sistema mais 6 anos de atualizações de segurança. Embora isso seja muito melhor do que os Xperia anteriores, a política de atualização ainda é inferior a quase todos os rivais na mesma faixa de preço.

Tela inicial padrão do Sony Xperia 1 VII, exibindo hora, data e vários ícones de aplicativos.
Captura de tela da tela inicial padrão do Sony Xperia 1 VII © nextpit
Tela inicial padrão do Sony Xperia 1 VII, exibindo hora, data e vários ícones de aplicativos.
Captura de tela da tela inicial padrão do Sony Xperia 1 VII © nextpit
Captura de tela da gaveta de aplicativos no Sony Xperia 1 VII mostrando vários ícones de aplicativos.
Dois apps vêm pré-instalados de fábrica. © nextpit
Captura de tela dos detalhes da versão do Android no Sony Xperia 1 VII, mostrando a versão 15, atualizações e número de compilação.
Captura de tela da versão Android 15 Sony Xperia 1 VII © nextpit
Configurações de armazenamento mostrando 33 GB usados de 256 GB no total em um Sony Xperia 1 VII.
Após atualizar uma instalação limpa, o Xperia 1 VII apresentava 33 GB de espaço utilizado. © nextpit
Opções do aplicativo Game Enhancer no Sony Xperia 1 VII mostrando métricas de desempenho e configurações ajustáveis.
O app Game Enhancer permite priorizar desempenho ou autonomia da bateria. © nextpit
Menu de configurações rápidas em um Sony Xperia 1 VII mostrando várias alternâncias e opções.
O menu de Configurações Rápidas é mais denso que o Android puro © nextpit

O celular veio com apenas dois aplicativos de terceiros pré-instalados, para um total de 31 GB de armazenamento usado após a atualização do telefone. No entanto, durante o processo de configuração, a Sony e o Google recomendaram mais de uma dúzia de outros aplicativos.

A interface personalizada do Android da Sony é uma mistura de antigo e novo, com alguns aplicativos e configurações ainda com o design de uma década atrás. A mudança mais notável é que o menu de configurações rápidas foi redesenhado para exibir 8 ícones em vez dos 4 típicos do Android moderno, o que é uma mudança bem-vinda.

Interface do aplicativo de música mostrando a fila de reprodução e as faixas recém-adicionadas no Sony Xperia 1 VII.
A Sony incluiu um app de Música como nos velhos tempos. © nextpit
Captura de tela do aplicativo Video Creator do Sony Xperia 1 VII, mostrando uma linha do tempo e o texto 'mustermann'.
O app Video Creator usa uma interface semelhante a muitos editores de vídeo profissionais. © nextpit
Captura de tela do aplicativo Music Pro no Sony Xperia 1 VII mostrando faixas e controles de gravação.
O app Music Pro suporta múltiplas faixas de diferentes fontes. © nextpit
Captura de tela do aplicativo de câmera Sony Xperia 1 VII no modo Foto exibindo um 'IFA Paper' verde e um copo preto.
O modo padrão do app de câmera é semelhante à maioria dos celulares e fácil de usar. © nextpit
Captura de tela do aplicativo de câmera Pro Mode do Sony Xperia 1 VII mostrando configurações e um cartão verde 'IFA Paper'.
O modo Pro Photo é voltado para profissionais, com controles avançados de câmera. © nextpit

A Sony anunciou o Xperia 1 VII como um "celular para criadores", tentando associá-lo às suas câmeras Alpha, aos players de áudio Walkman e aos seus estúdios de cinema e gravação. De acordo com isso, o telefone inclui editores de vídeo e áudio versáteis, com recursos de várias faixas. Há também o aplicativo Creators' App para emparelhar facilmente uma câmera Sony e importar rapidamente fotos e vídeos para o celular.

Nem mesmo a divisão mais lucrativa da Sony foi poupada; o PlayStation App também vem pré-instalado para bate-papos na PSN, notícias sobre jogos e gerenciamento remoto de console e captura. Também na área de jogos, o Xperia 1 VII inclui um overlay de jogos repleto de recursos para priorizar o desempenho ou a duração da bateria, verificar a temperatura do aparelho, o consumo de energia, os quadros por segundo e fazer gravações de tela com facilidade.

Sony Xperia 1 VII – Performance

  Desempenho
Processador
  • Snapdragon 8 Elite
Memória
  • 12 GB de RAM LPDDR5x
  • 256 / 512 GB de armazenamento UFS 4.0
  • Expansão de armazenamento microSD
Conectividade
  • 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC

Equipado com o processador mais rápido disponível, o Xperia 1 VII oferece muito desempenho. As tarefas diárias são rápidas e fluidas, e há potência suficiente para os aplicativos de produtividade e multimídia que podem interessar aos criadores.

  Sony Xperia 1 VII
(Snapdragon 8 Elite)		 Galaxy S25 Ultra
(Snapdragon 8 Elite)		 OnePlus 13
(Snapdragon 8 Elite)		 Xiaomi 14T Pro
(Dimensity 9300)
AnTuTu 1,659,498 2,341,216 2,695,676 2,013,101
3DMark Wild Life Extreme
Teste de estresse		 Melhor loop: 5998
Pior loop: 3443
Estabilidade: 57,4%		 Melhor loop: 6986
Pior loop: 3253
Estabilidade: 46,6%		 Melhor loop: 8751
Pior loop: 4410
Estabilidade: 50,4%		 Melhor loop: 2983
Pior loop: 2633
Estabilidade: 88,3%
3DMark Steel Nomad Light
Teste de estresse		 Melhor loop: 2056
Pior loop: 1292
Estabilidade: 62,8%		 Melhor loop: 2581
Pior loop: 1363
Estabilidade: 52,8%		 - Melhor loop: 1132
Pior loop: 1086
Estabilidade: 95,4%
Geekbench 6 Único: 3011
Múltiplo: 8718		 Único: 3187
Múltiplo: 9947		 Único: 3125
Múltiplo: 9697		 Único: 2188
Múltiplo: 7158

No entanto, cargas de trabalho mais longas, como processamento de vídeo e, principalmente, jogos, revelam que o aparelho da Sony tem uma tendência a esquentar rapidamente. Isso, por sua vez, força o celular a reduzir seu desempenho, conforme demonstrado nos números do teste de estresse do 3D Mark acima.

Durante esses testes, o telefone atingiu quase 50 graus Celsius, o que não é apenas desconfortável ao toque, mas também não é bom para a longevidade da bateria.

Resultados do benchmark AnTuTu para Sony Xperia 1 VII, pontuação: 1659498. CPU: 244412, GPU: 888790, MEM: 262846, UX: 263450.
Resultados do benchmark AnTuTu do Sony Xperia 1 VII © nextpit
Resultados do benchmark Geekbench para o Sony Xperia 1 VII mostrando várias pontuações de núcleo único e multicore.
Resultados do benchmark Geekbench Sony Xperia 1 VII © nextpit
Resultados do teste de estresse Wild Life Extreme no Sony Xperia 1 VII; melhor pontuação 5998, menor 3443, estabilidade 57,4%.
Sony Xperia 1 VII 3D Mark Wild Life Extreme Benchmark © nextpit
Resultados de benchmark para Sony Xperia 1 VII: testes de estresse Solar Bay, Steel Nomad Light e Wild Life Extreme.
Resultados de benchmark 3D Mark do Sony Xperia 1 VII © nextpit

Fora as preocupações com o superaquecimento, o desempenho em jogos deve ser muito bom, e o Xperia 1 VII é compatível com todos os jogos mais recentes da Play Store.

Conforme mencionado na seção de software acima, os usuários podem definir os jogos para serem executados com uma configuração de desempenho mais baixa no aplicativo Game Enhancer para obter taxas de quadros mais estáveis e menor aquecimento. Isso, por sua vez, também pode proporcionar uma vida útil mais longa da bateria, o que é sempre bem-vindo.

Sony Xperia 1 VII – Câmera

  Câmera
Câmera principal
  • 48 MP, F1.9, sensor de 1/1.35'', OIS
Câmera ultra-ampla
  • 48 MP, F2.0, sensor de 1/1.56''
Câmera(s) tele
  • 12 MP, F2.3~3.5, OIS, zoom de 3.5~7.1x, sensor de 1/3.5
Câmera para selfies
  • 12 MP, F2.0
Resolução máxima de vídeo
  • 4K120

O know-how da Sony no setor de câmeras é bem conhecido, não apenas com sua linha profissional de câmeras, mas também com seus sensores de câmera sendo usados e anunciados em dispositivos rivais. O Xperia se posiciona como um telefone para criadores, e isso fica evidente na seção da câmera.

O Xperia 1 VII é equipado com um grande sensor principal Exmor de 1/1,35'', que permite a captura de bastante luz. O sensor tem 48 megapixels, mas o celular salva fotos por padrão em 12 MP combinando vários pixels.

Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x)
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x)
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x)
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x)
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom digital 10x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x)
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x)
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom digital 20x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom digital 20x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x)
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x)
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal - Modo noturno
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal - Modo noturno © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x)
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) - Modo noturno
Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) - Modo noturno © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x)
Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x) © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom digital 10x)
Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © Rubens Eishima/nextpit

As fotos da câmera principal foram muito agradáveis, com um bom nível de detalhes e boa reprodução de cores. A Sony é famosa por optar por uma reprodução de cores naturais, sem reforçar artificialmente as cores como alguns de seus concorrentes no segmento de carros-chefe.

O aplicativo da câmera oferece nativamente controles avançados de velocidade do obturador, exposição e ISO na opção "Pro Photo". E para ter mais controle sobre suas fotos, você pode optar por salvar as imagens no formato RAW para edição profissional.

Close-up da parte de trás de um smartphone Sony Xperia 1 VIII com três lentes de câmera em uma superfície de madeira.
O módulo de câmera usa o design tradicional da Sony. © Ezequiel Exstein/nextpit

As fotos da câmera principal também foram boas à noite, graças ao grande sensor, com pouca alteração ao usar o modo Noturno. A câmera ultra-wide, por outro lado, beneficiou-se do modo noturno, com uma boa melhoria na nitidez da imagem, mantendo as fontes de luz sob controle. Durante as fotos diurnas, as fotos grande-angulares do Xperia 1 VII foram boas, com uma pequena perda na reprodução de cores.

Quando se trata de zoom, a lente periscópica oferece uma faixa de zoom entre 3,5 e 7,1x. Os resultados na faixa inferior são muito bons, com uma pequena diminuição da nitidez no zoom óptico máximo. As fotos com zoom noturno não foram tão consistentes, com resultados bons e ruins.

Sony Xperia 1 VII: Selfie
Sony Xperia 1 VII: Selfie © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Selfie - Modo retrato
Sony Xperia 1 VII: Selfie - Modo retrato © Rubens Eishima/nextpit
Sony Xperia 1 VII: Selfie
Sony Xperia 1 VII: Selfie © Rubens Eishima/nextpit

As selfies tiradas com o Xperia 1 VII foram muito boas, com tons de pele realistas e excelente separação de temas no modo retrato. À noite, os resultados foram medianos, com uma pequena diminuição na nitidez.

Como nos celulares anteriores, a Sony trouxe algumas de suas tecnologias das câmeras Alpha para o Xperia 1 VII. Embora estivessem espalhadas por três aplicativos diferentes, elas estão convenientemente integradas ao aplicativo de câmera padrão, sem sobrecarregar o usuário com opções.

As configurações avançadas de vídeo e foto podem ser encontradas nos modos Photo Pro e Video Pro, e os recursos especiais para foco, processamento computacional, RAW e outros podem ser encontrados nas configurações da câmera.

Sony Xperia 1 VII – Bateria

  Bateria
Capacidade da bateria
  • 5000 mAh
Velocidade de carregamento com fio
  • 30 W
Velocidade de carregamento sem fio
  • 15 W
  • Sem fio reverso

Apesar de usar uma bateria de 5000 mAh, o Xperia 1 VII teve um desempenho melhor do que o esperado no que diz respeito à duração da bateria. Com uso regular, incluindo streaming de música, deslocamento para o trabalho com seções curtas de navegação e algum uso leve de hotspot, o telefone sobreviveu por mais de dois dias de uso.

Obviamente, o uso intenso de vídeo drenaria a bateria mais rapidamente, mas nossos resultados no mundo real foram confirmados principalmente pelo teste de bateria do PCMark, que mostrou não apenas tempos de execução mais longos do que os carros-chefe rivais da Xiaomi e da Samsung, mas também melhor eficiência energética ao considerar os pontos de desempenho na tabela abaixo.

Carregamento Sony Xperia 1 VII
(5000 mAh | com carregador de 65W)		 Xiaomi 15 Ultra
(5410 mAh | com carregador de 120W)		 Galaxy S25 Ultra
(5000 mAh | Samsung 45 W PD)		 Pixel 9 Pro XL
(5060 mAh | USB-PD de 140 W)
10 minutos
  • 19%
  • 29%
  • 27%
  • 24%
30 minutos
  • 54%
  • 74%
  • 73%
  • 57%
1 hora
  • 88%
  
  • 99%
  • 91%
Carga completa
  • ~80 min
  • 55 min
  • 61 min
  • 1h20
PC Mark Teste de bateria
  • 20h26
    19481 pontos
  • 16h19
    20170
  • 17h06
    21028
  • 15h39
    12986

Quando se trata de carregamento, o Xperia 1 VII oferece um carregamento com fio conservador de 30 W no máximo e 15 W de carregamento sem fio. Carregar por 30 minutos é suficiente para uma meia carga, enquanto uma carga completa leva cerca de 80 minutos.

Close-up da parte inferior de um smartphone Sony Xperia 1 VIII, mostrando a porta de carregamento e os botões.
A bandeja do cartão SIM também funciona como entrada para cartão microSD. © Ezequiel Exstein/nextpit

O Xperia 1 VII não é compatível com o alinhamento magnético do Qi2, mas oferece carregamento sem fio reverso, chamado pela Sony de Battery Share.

Veredito Final

A essa altura, você provavelmente não precisa saber se o Xperia 1 VII é uma boa compra ou não. Os fanáticos pela Sony continuarão defendendo a abordagem da empresa e justificarão o alto preço com a falta de aplicativos de terceiros e os excelentes recursos técnicos do telefone.

Para a maioria das pessoas, no entanto, é difícil justificar o gasto de 1.500 euros (o celular não está oficialmente disponível no Brasil), quando um smartphone topo de linha comparável pode ser adquirido por um terço a menos. A menos que recursos como entrada para fone de ouvido, slot microSD, botão do obturador e tela sem entalhe realmente valham 500 euros, você pode encontrar um melhor custo-benefício em outros aparelhos.

Ainda assim, reconhecemos os esforços da Sony em manter vivos os recursos abandonados há muito tempo por outras empresas. Até mesmo sua política de suporte de software aprimorada, apesar de ainda estar atrasada em relação à concorrência, é provavelmente o melhor que podemos esperar de uma marca de nicho. Mas isso não é suficiente para deixar de nos preocuparmos com a viabilidade da Sony Mobile nos dias de hoje.

