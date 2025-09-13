Mais um ano, mais um Sony Xperia topo de linha. Para 2025, a empresa japonesa lançou o Xperia 1 VII (ou Xperia 1 mark 7). Mais uma vez contando com a experiência da empresa em suas divisões de câmera, áudio e tela, o novo celular da Sony é uma verdadeira ferramenta para criadores de conteúdo? Vamos descobrir nesta análise.

Resumo Comprar Sony Xperia 1 VII Prós Expansão microSD

Entrada para fone de ouvido Contras Muito caro

Política de atualização medíocre Sony Xperia 1 VII Sony Xperia 1 VII: Todas as ofertas

Sony Xperia 1 VII: Design e tela Design e qualidade de construção Tela OLED LTPO de 6,5 polegadas

1080 x 2340 pixels

Taxa de atualização de 1~120 Hz Dimensões e peso 162 x 74 x 8,2 mm, 197 g

6,38 x 2,91 x 0,32 pol., 6,95 oz Resistência IPX68

Gorilla Glass Victus 2 (frente)

Gorilla Glass Victus (traseira) Mantendo seu tradicional design sem recorte na tela, o Xperia 1 VII traz um estilo familiar, semelhante ao seu antecessor, que adotou uma proporção mais tradicional de 19,5:9 (em vez da alta proporção de 21:9 dos Xperias anteriores). Apesar de seu tamanho, o celular cabe no bolso e é fácil de manusear, com uma parte traseira texturizada e laterais listradas. A traseira texturizada é simples, porém elegante. © Ezequiel Exstein/nextpit A parte traseira é coberta pelo Gorilla Glass Victus, enquanto a parte frontal é protegida pelo Victus 2. Ainda com relação à proteção, o Xperia 1 VII tem classificação IP68 para resistência à água e à poeira. A Sony continua equipando seu principal smartphone não apenas com um conector de fone de ouvido, mas também com uma expansão de armazenamento microSD. Em um momento em que até mesmo os telefones de médio porte estão abandonando esses recursos, é bom ver a Sony insistindo neles. Na lateral direita ficam o botão de volume, o botão de força e o botão do obturador. © Ezequiel Exstein/nextpit Outra tradição do Xperia é o botão do obturador de dois estágios, que pode ser pressionado por muito tempo a qualquer momento, inclusive na tela de bloqueio, para abrir rapidamente o aplicativo da câmera. O obturador não tem nenhum truque sofisticado como nos modelos recentes do iPhone, mas oferece os recursos da Sony para foco automático, que abordaremos mais adiante. A tela apresenta um painel OLED widescreen com boa reprodução de cores e brilho suficiente para uso em ambientes externos. A Sony ainda enquadra a tela com bordas superior e inferior, recusando-se a instalar a câmera de selfie em um entalhe. No lugar de um recorte na tela, a Sony continua colocando a câmera de selfie na borda superior. © Ezequiel Exstein/nextpit Os dias de uso de telas superaltas com resolução "4K" já se foram há muito tempo. O Xperia 1 VII usa uma resolução convencional de 1080 x 2340 com uma proporção de 19,5:9, mas as bordas em torno dele fazem com que pareça mais alto do que a maioria dos telefones do mercado.

Xperia 1 VII: suporte aprimorado de software Software Sistema operacional Android 15

6 anos de atualizações de segurança

4 anos de atualizações de versão O Sony Xperia 1 VII vem com Android 15 de fábrica, e a empresa promete 4 atualizações de versão do sistema mais 6 anos de atualizações de segurança. Embora isso seja muito melhor do que os Xperia anteriores, a política de atualização ainda é inferior a quase todos os rivais na mesma faixa de preço. Captura de tela da tela inicial padrão do Sony Xperia 1 VII © nextpit Captura de tela da tela inicial padrão do Sony Xperia 1 VII © nextpit Dois apps vêm pré-instalados de fábrica. © nextpit Captura de tela da versão Android 15 Sony Xperia 1 VII © nextpit Após atualizar uma instalação limpa, o Xperia 1 VII apresentava 33 GB de espaço utilizado. © nextpit O app Game Enhancer permite priorizar desempenho ou autonomia da bateria. © nextpit O menu de Configurações Rápidas é mais denso que o Android puro © nextpit O celular veio com apenas dois aplicativos de terceiros pré-instalados, para um total de 31 GB de armazenamento usado após a atualização do telefone. No entanto, durante o processo de configuração, a Sony e o Google recomendaram mais de uma dúzia de outros aplicativos. A interface personalizada do Android da Sony é uma mistura de antigo e novo, com alguns aplicativos e configurações ainda com o design de uma década atrás. A mudança mais notável é que o menu de configurações rápidas foi redesenhado para exibir 8 ícones em vez dos 4 típicos do Android moderno, o que é uma mudança bem-vinda. A Sony incluiu um app de Música como nos velhos tempos. © nextpit O app Video Creator usa uma interface semelhante a muitos editores de vídeo profissionais. © nextpit O app Music Pro suporta múltiplas faixas de diferentes fontes. © nextpit O modo padrão do app de câmera é semelhante à maioria dos celulares e fácil de usar. © nextpit O modo Pro Photo é voltado para profissionais, com controles avançados de câmera. © nextpit A Sony anunciou o Xperia 1 VII como um "celular para criadores", tentando associá-lo às suas câmeras Alpha, aos players de áudio Walkman e aos seus estúdios de cinema e gravação. De acordo com isso, o telefone inclui editores de vídeo e áudio versáteis, com recursos de várias faixas. Há também o aplicativo Creators' App para emparelhar facilmente uma câmera Sony e importar rapidamente fotos e vídeos para o celular. Nem mesmo a divisão mais lucrativa da Sony foi poupada; o PlayStation App também vem pré-instalado para bate-papos na PSN, notícias sobre jogos e gerenciamento remoto de console e captura. Também na área de jogos, o Xperia 1 VII inclui um overlay de jogos repleto de recursos para priorizar o desempenho ou a duração da bateria, verificar a temperatura do aparelho, o consumo de energia, os quadros por segundo e fazer gravações de tela com facilidade.

Sony Xperia 1 VII – Performance Desempenho Processador Snapdragon 8 Elite Memória 12 GB de RAM LPDDR5x

256 / 512 GB de armazenamento UFS 4.0

Expansão de armazenamento microSD Conectividade 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC Equipado com o processador mais rápido disponível, o Xperia 1 VII oferece muito desempenho. As tarefas diárias são rápidas e fluidas, e há potência suficiente para os aplicativos de produtividade e multimídia que podem interessar aos criadores. Sony Xperia 1 VII

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) AnTuTu 1,659,498 2,341,216 2,695,676 2,013,101 3DMark Wild Life Extreme

Teste de estresse Melhor loop: 5998

Pior loop: 3443

Estabilidade: 57,4% Melhor loop: 6986

Pior loop: 3253

Estabilidade: 46,6% Melhor loop: 8751

Pior loop: 4410

Estabilidade: 50,4% Melhor loop: 2983

Pior loop: 2633

Estabilidade: 88,3% 3DMark Steel Nomad Light

Teste de estresse Melhor loop: 2056

Pior loop: 1292

Estabilidade: 62,8% Melhor loop: 2581

Pior loop: 1363

Estabilidade: 52,8% - Melhor loop: 1132

Pior loop: 1086

Estabilidade: 95,4% Geekbench 6 Único: 3011

Múltiplo: 8718 Único: 3187

Múltiplo: 9947 Único: 3125

Múltiplo: 9697 Único: 2188

Múltiplo: 7158 No entanto, cargas de trabalho mais longas, como processamento de vídeo e, principalmente, jogos, revelam que o aparelho da Sony tem uma tendência a esquentar rapidamente. Isso, por sua vez, força o celular a reduzir seu desempenho, conforme demonstrado nos números do teste de estresse do 3D Mark acima. Durante esses testes, o telefone atingiu quase 50 graus Celsius, o que não é apenas desconfortável ao toque, mas também não é bom para a longevidade da bateria. Resultados do benchmark AnTuTu do Sony Xperia 1 VII © nextpit Resultados do benchmark Geekbench Sony Xperia 1 VII © nextpit Sony Xperia 1 VII 3D Mark Wild Life Extreme Benchmark © nextpit Resultados de benchmark 3D Mark do Sony Xperia 1 VII © nextpit Fora as preocupações com o superaquecimento, o desempenho em jogos deve ser muito bom, e o Xperia 1 VII é compatível com todos os jogos mais recentes da Play Store. Conforme mencionado na seção de software acima, os usuários podem definir os jogos para serem executados com uma configuração de desempenho mais baixa no aplicativo Game Enhancer para obter taxas de quadros mais estáveis e menor aquecimento. Isso, por sua vez, também pode proporcionar uma vida útil mais longa da bateria, o que é sempre bem-vindo.

Sony Xperia 1 VII – Câmera Câmera Câmera principal 48 MP, F1.9, sensor de 1/1.35'', OIS Câmera ultra-ampla 48 MP, F2.0, sensor de 1/1.56'' Câmera(s) tele 12 MP, F2.3~3.5, OIS, zoom de 3.5~7.1x, sensor de 1/3.5 Câmera para selfies 12 MP, F2.0 Resolução máxima de vídeo 4K120 O know-how da Sony no setor de câmeras é bem conhecido, não apenas com sua linha profissional de câmeras, mas também com seus sensores de câmera sendo usados e anunciados em dispositivos rivais. O Xperia se posiciona como um telefone para criadores, e isso fica evidente na seção da câmera. O Xperia 1 VII é equipado com um grande sensor principal Exmor de 1/1,35'', que permite a captura de bastante luz. O sensor tem 48 megapixels, mas o celular salva fotos por padrão em 12 MP combinando vários pixels. Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom digital 20x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal - Modo noturno © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Ultra-grande angular (0,7x) - Modo noturno © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Câmera principal (zoom digital 2x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (3,5x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom 7,1x) © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Teleobjetiva (zoom digital 10x) © Rubens Eishima/nextpit As fotos da câmera principal foram muito agradáveis, com um bom nível de detalhes e boa reprodução de cores. A Sony é famosa por optar por uma reprodução de cores naturais, sem reforçar artificialmente as cores como alguns de seus concorrentes no segmento de carros-chefe. O aplicativo da câmera oferece nativamente controles avançados de velocidade do obturador, exposição e ISO na opção "Pro Photo". E para ter mais controle sobre suas fotos, você pode optar por salvar as imagens no formato RAW para edição profissional. O módulo de câmera usa o design tradicional da Sony. © Ezequiel Exstein/nextpit As fotos da câmera principal também foram boas à noite, graças ao grande sensor, com pouca alteração ao usar o modo Noturno. A câmera ultra-wide, por outro lado, beneficiou-se do modo noturno, com uma boa melhoria na nitidez da imagem, mantendo as fontes de luz sob controle. Durante as fotos diurnas, as fotos grande-angulares do Xperia 1 VII foram boas, com uma pequena perda na reprodução de cores. Quando se trata de zoom, a lente periscópica oferece uma faixa de zoom entre 3,5 e 7,1x. Os resultados na faixa inferior são muito bons, com uma pequena diminuição da nitidez no zoom óptico máximo. As fotos com zoom noturno não foram tão consistentes, com resultados bons e ruins. Sony Xperia 1 VII: Selfie © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Selfie - Modo retrato © Rubens Eishima/nextpit Sony Xperia 1 VII: Selfie © Rubens Eishima/nextpit As selfies tiradas com o Xperia 1 VII foram muito boas, com tons de pele realistas e excelente separação de temas no modo retrato. À noite, os resultados foram medianos, com uma pequena diminuição na nitidez. Como nos celulares anteriores, a Sony trouxe algumas de suas tecnologias das câmeras Alpha para o Xperia 1 VII. Embora estivessem espalhadas por três aplicativos diferentes, elas estão convenientemente integradas ao aplicativo de câmera padrão, sem sobrecarregar o usuário com opções. As configurações avançadas de vídeo e foto podem ser encontradas nos modos Photo Pro e Video Pro, e os recursos especiais para foco, processamento computacional, RAW e outros podem ser encontrados nas configurações da câmera.

Sony Xperia 1 VII – Bateria Bateria Capacidade da bateria 5000 mAh Velocidade de carregamento com fio 30 W Velocidade de carregamento sem fio 15 W

Sem fio reverso Apesar de usar uma bateria de 5000 mAh, o Xperia 1 VII teve um desempenho melhor do que o esperado no que diz respeito à duração da bateria. Com uso regular, incluindo streaming de música, deslocamento para o trabalho com seções curtas de navegação e algum uso leve de hotspot, o telefone sobreviveu por mais de dois dias de uso. Obviamente, o uso intenso de vídeo drenaria a bateria mais rapidamente, mas nossos resultados no mundo real foram confirmados principalmente pelo teste de bateria do PCMark, que mostrou não apenas tempos de execução mais longos do que os carros-chefe rivais da Xiaomi e da Samsung, mas também melhor eficiência energética ao considerar os pontos de desempenho na tabela abaixo. Carregamento Sony Xperia 1 VII

(5000 mAh | com carregador de 65W) Xiaomi 15 Ultra

(5410 mAh | com carregador de 120W) Galaxy S25 Ultra

(5000 mAh | Samsung 45 W PD) Pixel 9 Pro XL

( 5060 mAh | USB-PD de 140 W) 10 minutos 19% 29% 27% 24% 30 minutos 54% 74% 73% 57% 1 hora 88% 99% 91% Carga completa ~80 min 55 min 61 min 1h20 PC Mark Teste de bateria 20h26

19481 pontos 16h19

20170 17h06

21028 15h39

12986 Quando se trata de carregamento, o Xperia 1 VII oferece um carregamento com fio conservador de 30 W no máximo e 15 W de carregamento sem fio. Carregar por 30 minutos é suficiente para uma meia carga, enquanto uma carga completa leva cerca de 80 minutos. A bandeja do cartão SIM também funciona como entrada para cartão microSD. © Ezequiel Exstein/nextpit O Xperia 1 VII não é compatível com o alinhamento magnético do Qi2, mas oferece carregamento sem fio reverso, chamado pela Sony de Battery Share.