Design: diferentes molduras para uma maior personalização

Design e estrutura Tamanho do produto 47,3 x 47,3 x 12,0 mm Peso do produto 44,5 g Escolha do material Plástico, liga de alumínio Certificação IP Resistência à água de até 5 ATM

Não houve muitas mudanças no design do Xiaomi Watch. Assim como seu antecessor, o modelo S3, o S4 traz uma tela AMOLED de 1,43", uma moldura giratória e uma caixa brilhante com detalhes escovados. A Xiaomi nos enviou a versão prateada para o teste, mas o produto está disponível também em preto e "arco-íris".

Com 47,3 mm de diâmetro e 12 mm de espessura, o Xiaomi Watch S4 é bastante chamativo no pulso. Ele é tão grande que nossa especialista em vestíveis, Camila, acabou passando o modelo de teste para mim, já que o relógio ficou grande demais para o pulso dela.

Apesar disso, pesando apenas 44,5 g, o smartwatch é leve a ponto de você quase esquecer que está com ele no pulso. Achei o tamanho ótimo para atividades esportivas, mas confesso que o Xiaomi Watch S4 me incomodou um pouco enquanto eu dormia. Eu não cheguei a acordar por causa dele, mas fiquei com vontade de tirá-lo antes de adormecer. Como gosto bastante do modelo, espero que no próximo ano a Xiaomi invista em uma versão com tela menor.

A tela do smartwatch é boa e atinge até 2.200 nits. © nextpit O Xiaomi Watch S4 é menos discreto no pulso. No entanto, a tela é agradavelmente grande. © nextpit Os sensores do Watch S4 são sólidos, mas medem comparativamente poucas métricas. © nextpit O elemento central de operação próximo ao mostrador: a coroa giratória. © nextpit A moldura pode ser substituída, e as novas geralmente são incluídas na compra de novas pulseiras do relógio. © nextpit

O que também me agrada no S4 é a variedade de opções para personalização. A Xiaomi nos enviou duas pulseiras alternativas, e eu gostei bastante da laranja com fecho de velcro. Em todos os casos, conseguimos trocar a moldura com facilidade, já que ela se encaixa firme e segura com apenas uma leve torção.

Além disso, a fabricante disponibiliza diversos mostradores de relógio, alguns imitando modelos analógicos, e com isso conseguimos usar o mesmo smartwatch em diferentes ocasiões. Podemos usar, por exemplo, um mostrador de estilo analógico com pulseira de metal para um jantar, ou um visual mais esportivo no estilo Casio com pulseira própria para ir à academia.

O Watch S4 também traz uma nova opção de uso. Mesmo que o dispositivo conte com uma coroa giratória e um botão do lado direito, a Xiaomi incorporou o controle por gestos, claramente inspirada em marcas como Samsung e Apple. O reconhecimento de gestos, como girar o pulso ou tocar com o dedo, funciona de maneira confiável, mas as ações disponíveis ainda são bastante limitadas. Os gestos podem ser usados para tirar uma foto com o smartphone, abrir a previsão do tempo, ignorar notificações ou rejeitar uma chamada. Seria muito interessante se fosse possível escolher livremente quais aplicativos abrir com esses gestos.

O Xiaomi Watch S4 mantém a mesma resistência à água do modelo anterior, com certificação 5ATM, que protege o dispositivo em mergulhos de até 50 metros. No entanto, a ficha técnica não menciona nenhuma outra certificação conforme padrões militares ou similares.