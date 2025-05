Quando o controle se torna mais importante do que o console. O fabricante Backbone acaba de lançar seu novo controle Bluetooth Backbone Pro, projetado para jogar em smartphones, Xboxes e quase todas as outras plataformas. Mas você ainda terá que pagar os €186,95 (cerca de R$ 1.200!!!) que a Backbone está pedindo.

A Backbone estabeleceu uma sólida reputação no mercado de controles de jogos móveis. Seu modelo anterior, o Backbone One, foi um dos controles mais populares para Android e iPhone nos últimos anos. Com o Backbone Pro, o fabricante tornou possível a conexão via Bluetooth sem a necessidade de conectar o controle a um smartphone via USB-C. A ideia é tornar o Backbone Pro um controle quase universal para jogos em qualquer lugar, seja no transporte ou em casa.

Foto do gamepad Bluetooth Backbone Pro © Backbone

Backbone Pro: um controle para jogar tudo, em qualquer lugar

Visualmente, o Backbone Pro é muito parecido com o Backbone One. Mas o fabricante fez algumas alterações que, no papel, são positivas.

Os joysticks são maiores, com uma superfície de aderência e formato côncavo (a tampa afunda no interior), como um controle do Xbox. Isso é potencialmente muito mais ergonômico do que no Backbone One, cujos joysticks eram mais parecidos com os do Nintendo Switch. As alças do Backbone Pro também parecem mais grossas, prometendo uma melhor aderência.

Mas é a funcionalidade sem fio que é particularmente interessante no Backbone Pro. Com o modelo anterior, era preciso prender o smartphone ao controle USB-C ou conectá-lo por meio de um cabo USB-C para jogar. O Backbone Pro agora tem uma bateria dedicada e não precisa ser conectado para receber energia.

De acordo com a fabricante, ele pode funcionar por até 40 horas com uma única carga. E o Backbone Pro pode ser conectado via Bluetooth a um tablet, TV, fone de ouvido VR ou até mesmo a um PC. O modo com fio permanece disponível para jogos sem latência.

Quanto às plataformas, o Backbone Pro não serve apenas para jogar jogos móveis. O controle é compatível com Android 10 e iOS 15, no mínimo. Mas ele também é compatível com jogos de console, PC e nuvem. Observe que os jogos de console só podem ser jogados remotamente. Isso significa que não é possível conectar o Backbone Pro diretamente ao Xbox Series X ou PS5. É necessário transmitir o jogo pelo console e transmitir o conteúdo.

O que você acha do Backbone Pro e de seu preço de mais de R$ 1000? Pessoalmente, não acho que esse controle universal seja tão universal assim. Não ter joysticks Hall (que limitam o temido stick drift) por esse preço é realmente uma pena. Mas para jogos em nuvem, acho que ele é muito promissor. Você teria interesse em testar o Backbone Pro?