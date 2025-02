O cancelamento ativo de ruído é sólido, mas não no nível de um headphone, e o modo de transparência poderia ser ajustado com mais precisão. O monitor de frequência cardíaca integrado é um verdadeiro ponto positivo. Portanto, se você estiver se concentrando no treinamento e no desempenho, esses fones são ideais para você. A propósito: embora os Powerbeats Pro 2 sejam otimizados principalmente para dispositivos Apple, os usuários do Android não ficarão de fora. Mais sobre isso abaixo.

ANC bom, mas não no nível do ouvido

Com 20% menos peso em comparação com seu antecessor, os fones de ouvido são quase imperceptíveis mesmo depois de várias horas. Há também uma grande variedade de pontas de fone (XS, S, M, L, XL), o que é uma grande vantagem, especialmente para usuários com orelhas não tão "padrão". Para mim, por exemplo.

O Powerbeats Pro 2 conta com um gancho de fone de ouvido longo, mas bastante aprimorado, que foi reforçado com uma liga de níquel-titânio. Isso não só proporciona estabilidade adicional, mas também um conforto de uso visivelmente melhor.

Powerbeats Pro 2: qualidade de som e ANC em teste

Áudio e microfones Drivers não especificado Resposta de frequência não especificado Codecs Bluetooth SBC/AAC

Bluetooth 5.3 Microfones 6 microfones por fone de ouvido

O som do Powerbeats Pro 2 é muito bom. O transdutor de diafragma duplo especialmente desenvolvido proporciona um som equilibrado com graves ricos, médios claros e agudos nítidos. Em comparação com os AirPods Pro 2, os Powerbeats vencem em termos de som.

A Beats oferece áudio 3D com rastreamento da cabeça em seu Powerbeats Pro 2: o som surround parece muito natural, assim como nos AirPods Pro, e é uma verdadeira vantagem para uma audição imersiva.

O cancelamento de ruído adaptável (ANC) é o melhor que a Beats já incorporou em fones de ouvido - de acordo com o fabricante! Na prática, ele é bom, mas não no nível dos fones de ouvido de ponta, como o Sony WH-1000XM5 ou o AirPods Pro Max. O ANC reduz de forma eficaz uma grande quantidade de ruído ambiente, mas não é o melhor da categoria.

Um destaque é a combinação do ANC com os fones de ouvido de encaixe perfeito: Embora eu sempre tenha tido o problema com os AirPods Pro 2 de que as ponteiras pequenas não firmavam o suficiente e as grandes não se encaixavam bem, isso funciona muito melhor com os Powerbeats Pro 2. Os fones de ouvido vedam bem ou melhor, o que também se deve ao formato geral do encaixe com os ganchos de orelha.

Os ganchos de orelha garantem um ajuste confortável e absolutamente seguro - e também podem ser vistos aqui: O monitor de frequência cardíaca / © nextpit

O modo de transparência, por outro lado, pode ser melhorado: soa natural, mas às vezes você tem a sensação de que algumas frequências estão atenuadas. As conversas são fáceis de entender, mas o volume é mais baixo do que sem fones de ouvido.

Há um pequeno "porém" quando se trata de codecs Bluetooth: Enquanto a Sony e outros fabricantes usam o LDAC ou o LHDC, o Powerbeats Pro 2 oferece apenas o AAC e o SBC. Isso não é um problema para os usuários do iPhone em particular, pois o AAC funciona perfeitamente nos dispositivos da Apple. Entretanto, quem usa um smartphone Android e valoriza o áudio de alta resolução pode se incomodar com a falta de suporte a LDAC.