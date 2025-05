A Apple oferece, desde 2015, um recurso de monitoramento de ciclo menstrual no iPhone , mas foi somente em 2019 que a função foi incluída no Apple Watch . Com os smartwatches Series 8 e Ultra, a fabricante agora oferece um acompanhamento ainda mais abrangente. Confira como você pode aproveitar ao máximo a funcionalidade Acompanhamento de Ciclo e monitorar as estimativas de ovulação retrospectivas diretamente do relógio inteligente da Apple.

Usando o aplicativo Saúde no iPhone, você consegue inserir manualmente os dados do primeiro dia da menstruação para receber uma estimativa dos seus ciclos menstruais futuros. E incorporando uma camada adicional de tecnologia, usando um Apple Watch Series 4 ou mais recente, é possível ainda relacionar como os dados interagem entre si. Com isso, você obtém uma previsão muito mais confiável do seu ciclo menstrual, monitorando possíveis problemas de saúde.

Em 2022, a Apple elevou o nível do monitoramento da saúde menstrual ao introduzir um sensor extra no Apple Watch Series 8 e no Watch Ultra. Por meio dele, temos uma análise mais precisa da Temperatura Corporal Basal, que traz informações sobre as alterações hormonais no corpo. O recurso é essencial para ajudar no acompanhamento da ovulação retrospectiva.

Lembrando que este artigo faz parte de uma série sobre saúde menstrual no Nextpit. Aqui, falarei sobre como usar o Acompanhamento de Ciclo e vou me aprofundar nas opções disponíveis com base no seu dispositivo escolhido. Como a coleta de dados é uma questão muito importante em serviços de rastreamento, vou abordar também as preocupações com a privacidade das informações e os riscos de ter esses dados vazados.

Usando o Acompanhamento de Ciclo no iPhone e no Watch Series 4

Usando o aplicativo Saúde no iPhone ou iPad, você pode reunir uma grande quantidade de dados relacionados ao seu ciclo menstrual. Tudo começa com um recurso básico chamado Previsões de Menstruação. Mas além disso, você pode registrar sintomas do período menstrual como inchaço, dores de cabeça e variações de humor. Outros detalhes podem ser inseridos manualmente, como a temperatura corporal basal e sangramentos leves.

A interface de usuário do Acompanhamento de Ciclo e das estimativas de ovulação retrospectiva é clara e intuitiva. / © nextpit

No aplicativo, você também pode incluir dados sobre eventos que acontecem dentro do ciclo, como a gravidez, conferindo ainda conteúdos sobre informações relevantes, como o sangramento entre as menstruações.

Acho este material muito benéfico, mas é crucial destacar que, mesmo que o aplicativo ofereça uma ferramenta valiosa, o ideal é sempre consultar um profissional de saúde para qualquer preocupação médica ou dúvida mais detalhada sobre sua saúde menstrual.

Da esquerda para a direita: as listras vermelhas em um círculo indicam os dias previstos para a menstruação. Os pontos roxos representam os dias em que as informações foram registradas. Círculos vermelhos sólidos indicam os dias de menstruação. A forma oval azul clara mostra a janela fértil prevista de seis dias. Por fim, a forma oval roxa marca o dia estimado da ovulação. / © nextpit

Dito isso, se você tiver um Apple Watch Series 4 ou um modelo mais avançado, terá acesso a alguns dos recursos mencionados acima diretamente no seu pulso, conseguindo ainda monitorar sua frequência cardíaca em repouso.

Durante a fase folicular, a frequência cardíaca em repouso é mais baixa e começa a aumentar na época da ovulação. / © Apple

No app, a Apple explica que a frequência cardíaca em repouso é mais baixa durante a fase folicular, aumentando quando chega a ovulação. O pico é atingido no meio da fase lútea, voltando ao normal logo depois. Com os dados obtidos pelo Apple Watch, você consegue prever o seu ciclo menstrual e a janela de fertilidade com muito mais precisão.

Acompanhamento de ciclo: um guia passo a passo

Abra o aplicativo Saúde no iPhone; Procure pela aba Explorar no menu da parte inferior da tela; Toque em Acompanhamento de Ciclo; Se você ainda não configurou o recurso, faça isso; Você deve informar o primeiro dia da última menstruação, a duração típica do ciclo menstrual e a duração da menstruação. Preencha todos os detalhes com precisão; Você também pode registrar vários sintomas apresentados durante o ciclo. O recurso é opcional, mas pode ajudar a prever sua janela fértil e a entender melhor o seu corpo; Assim que os dados forem inseridos, o aplicativo Saúde passa a fornecer previsões para sua próxima menstruação e janela fértil; Não se esqueça de registrar o primeiro dia da menstruação todo mês para manter o aplicativo atualizado e refinando suas previsões ao longo do tempo; Você pode visualizar a qualquer momento o histórico do ciclo menstrual e o registro de sintomas e as previsões, simplesmente voltando à seção Acompanhamento de Ciclo no app Saúde; Você ainda pode ajustar as configurações, como ativar notificações para a data prevista de início da menstruação ou para a janela fértil.

Como usar o recurso de estimativas de ovulação retrospectivas no Apple Watch Series 8 e Ultra

Quem tem um Apple Watch Series 8 ou um Watch Ultra pode, além do acompanhamento de ciclo, conferir estimativas de ovulação retrospectivas. A técnica é capaz de determinar ou estimar quando aconteceu a ovulação, o que é feito por meio da análise de sinais e sintomas pós-evento, em vez de prever em tempo real.



Existem diferentes formas de estimar a ovulação de forma retrospectiva, incluindo o gráfico da temperatura corporal basal. A temperatura do nosso corpo costuma aumentar levemente (cerca de 0,3ºC) após a ovulação, o que acontece devido à liberação do hormônio progesterona. Como destacado no gráfico abaixo, isso tem nome: mudança bifásica. Ao monitorar a temperatura corporal diariamente e observar esse aumento sutil, é possível estimar quando aconteceu a ovulação.

Na fase folicular, a temperatura corporal tende a ser mais baixa. Porém, após a ovulação, há um aumento frequente na temperatura, o que é conhecido como mudança bifásica. / © Apple

Se você registrar sua menstruação ou um resultado positivo do teste de evolução usando o recurso Acompanhamento de Ciclo no iPhone e no Apple Watch, a sua janela fértil será definida com os seis dias com a maior probabilidade de fertilidade, ou seja, engravidar. A previsão é baseada no método tradicional de calendário, portanto a janela fértil é determinada pela subtração de 13 dias (que representam uma fase lútea) da data estimada de início do seu próximo ciclo menstrual.

O Apple Watch Series 18 e o Watch Ultra são equipados com um sensor adicional responsável por medir as variações de temperatura noturna do seu pulso, com a precisão de 0,1°. Os dados coletados são usados para estimar quando você deve ovular, e para melhorar as previsões de menstruação.

Nas primeiras capturas de tela, você vê as opções de Acompanhamento de Ciclo no aplicativo Saúde, onde está o recurso Temperatura do Pulso. Na captura de tela do lado direito, você vê as variações de temperatura do pulso, e os dados podem ser exportados como PDF. / © nextpit

No entanto, vários fatores são capazes de influenciar as estimativas de ovulação, e pode levar cerca de dois meses para que eles apareçam. Abaixo, você confere alguns deles:

Podem faltar dados suficientes de temperatura no pulso para estimar a ovulação de um determinado ciclo. Você precisa usar o Apple Watch todas as noites para que um conjunto de dados preciso sobre a temperatura do seu pulso seja criado;

para que um conjunto de dados preciso sobre a temperatura do seu pulso seja criado; São necessários cerca de dois ciclos menstruais com o uso do Apple Watch todas as noites, com o recurso Foco Sono ativado , para que estimativas de ovulação fiquem disponíveis;

, para que estimativas de ovulação fiquem disponíveis; Os dados de temperatura do pulso podem ser afetados por diversas condições ambientais ou fisiológicas;

por diversas condições ambientais ou fisiológicas; A ovulação pode acontecer sem uma mudança bifásica perceptível , mas há casos em que a mudança de temperatura é sutil demais para que uma estimativa seja criada;

, mas há casos em que a mudança de temperatura é sutil demais para que uma estimativa seja criada; A ovulação, não necessariamente, acontece em cada ciclo.

Portanto, vamos supor que você use o Apple Watch para dormir todas as noites deixando o modo Foco Sono ativado. Agora, a estimativa da ovulação retrospectiva será adicionada ao aplicativo Saúde a partir do momento em que você começar a usar o dispositivo. Lembrando que isso pode acontecer somente após o registro de, pelo menos, dois ciclos menstruais.

A Apple permite que você baixe e compartilhe os gráficos sobre ovulação com seus médicos, o que acontece com a criação de um documento em PDF. Particularmente, eu gostaria que a opção de compartilhar esses dados fossem em forma de planilha, trazendo uma visão mais abrangente das minhas informações. No entanto, esse recurso ainda não está disponível.

Seus dados de monitoramento de ciclo e privacidade

Quando o assunto é a privacidade de dados, as informações sobre a saúde reprodutiva estão entre os dados pessoais que mais podem ser produzidos, então essa é uma das principais preocupações que devemos ter.

Em relação este tópico, a Apple afirma que, quando o iPhone está protegido com uma senha, Touch ID ou Face ID, todos os seus dados de saúde e condicionamento físico disponíveis no aplicativo Saúde são criptografados. Então, todos os dados de saúde armazenados no iCloud estão protegidos enquanto estiverem aos cuidados dos servidores da Apple.

Com autenticação de dois fatores e a senha padrão no iOS ou WatchOS, os dados disponíveis no app Saúde sincronizados com iCloud são criptografados de ponta a ponta. Isso significa, então, que a Apple não tem a chave de descriptografia e os dados não podem ser acessados pela empresa.

Portanto, reforço novamente que, ao usar os recursos de rastreamento do ciclo menstrual e as estimativas de ovulação no iPhone ou Apple Watch, é altamente recomendável que os dispositivos sejam protegidos com uma senha, Touch ID ou Face ID.

Por fim, a Apple oferece ainda a opção de integrar aplicativos e serviços de terceiros com o app Saúde, e também existe a possibilidade de compartilhar os dados com membros da família, médicos e outros. Neste caso, também se atente à privacidade dos seus dados. Para revisar as permissões de apps de terceiros, siga o breve tutorial abaixo:

Abra o aplicativo Saúde em seu iPhone;

em seu iPhone; Toque na foto ou no ícone do seu perfil no canto superior direito da tela;

ou no ícone no canto superior direito da tela; Selecione a opção Apps na lista Privacidade. Lá, você verá uma lista de todos os aplicativos e dispositivos de terceiros que solicitaram ou receberam permissão para acessar seus dados de saúde;

na lista Privacidade. Lá, você verá uma lista de todos os aplicativos e dispositivos de terceiros que solicitaram ou receberam permissão para acessar seus dados de saúde; Toque no nome de um aplicativo para verificar suas permissões;

para verificar suas permissões; A partir daqui, é possível ver quais categorias de dados de saúde o aplicativo tem acesso. Ative ou desative os botões para conceder ou negar o acesso;

para conceder ou negar o acesso; Depois de fazer as alterações desejadas, basta sair para que as permissões sejam salvas automaticamente.

O aplicativo Saúde prioriza a privacidade do usuário. No entanto, você pode decidir quais aplicativos e serviços têm acesso aos seus dados. / © nextpit

É uma boa prática revisar e atualizar frequentemente essas permissões, principalmente se você baixa novos aplicativos de saúde com frequência, ou se sempre há uma preocupação com a privacidade dos seus dados. Sim, o aplicativo Saúde foi desenvolvido com a privacidade do usuário em mente, mas cabe a você controlar quais aplicativos e serviços podem acessar suas informações.

Por que rastrear seu ciclo menstrual

Lembrando mais uma vez que este artigo faz parte de uma série do Nextpit sobre saúde menstrual e o papel que a tecnologia desempenha nesta área. Então, para não me repetir em relação aos benefícios do monitoramento do ciclo menstrual, recomendo a leitura do primeiro artigo.

Gostaria também de enfatizar que o monitoramento do seu ciclo não se deve apenas à fertilidade e reprodução. Considerar o ciclo menstrual como um sinal vital é extremamente crucial, já que se conecta com o cérebro, hormônios, útero e ovários. Os ciclos diferem entre cada pessoa, então registrar a menstruação, sintomas e suas nuances é a melhor forma de entender como isso funciona para você.

Pessoalmente, eu faço o monitoramento para avaliar a influência das minhas fases hormonais em meus hábitos alimentares e estilo de vida em geral.

O ciclo menstrual não é apenas uma fase contínua, mas costuma ter dois estados distintos. / © Apple

Gostaria de destacar também um estudo realizado por uma colaboração da Apple com a Harvard Chan School e o National Institute of Environmental Health Sciences. A pesquisa foi realizada com o objetivo de compreender a influência de fatores demográficos e estilo de vida específicos durante os ciclos menstruais. Ele ainda explora os efeitos sob condições específicas, como infertilidade, menopausa e síndrome do ovário policístico (SOP).

Em uma análise inicial feita com mais de 50 mil participantes do estudo, a equipe de pesquisadores descobriu os seguintes dados:

12% das participantes com diagnóstico de SOP apresentaram um risco quatro vezes maior de doenças uterinas pré-cancerígenas, e 2,5 vezes maior de câncer de útero;

5,7% das participantes tinham ciclos que levam mais de cinco anos para atingir a regularidade. Esse grupo tinha mais de duas vezes mais probabilidade de apresentar condições uterinas pré-cancerígenas, além de um risco 3,5 vezes maior de câncer de útero em comparação com as participantes que atingiram ciclos regulares em um ano.

Os resultados destacam um recurso bastante interessante no Acompanhamento de Ciclo do Apple Watch Series 8: o Desvio de Ciclo. A partir do histórico do seu ciclo nos últimos seis meses, os padrões de irregularidade, infrequência, menstruação prolongada ou sangramentos persistentes são analisados para gerar um alerta de desvio.

Usando seis meses do seu histórico de ciclos, o sistema analisa padrões para fornecer alertas de desvios de ciclo. / © nextpit

Por que isso é importante? As alterações que acontecem nos padrões do seu ciclo menstrual podem indicar problemas de saúde relacionados, como miomas, distúrbios da tireoide ou SOP. Como demonstrado nos resultados do estudo acima, é essencial estar ciente das mudanças enquanto elas acontecem.

Isso resume a melhor forma de usar o recurso de acompanhamento de ciclo menstrual no Apple Watch e no iPhone. Espero que este guia traga uma compreensão mais clara de como esses dispositivos podem te ajudar a monitorar a saúde menstrual. Se você tiver dúvidas ou sugestões, compartilhe conosco nos comentários abaixo.