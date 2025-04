Com a Samsung aprimorando o seu ecossistema de vestíveis, os dispositivos vêm recebendo novos recursos cada dia mais. Uma das adições mais relevantes da fabricante é a ferramenta de monitoramento do ciclo menstrual, que pode ser acompanhada nos relógios inteligentes Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro. A função está disponível no aplicativo Samsung Health, veja como usá-la!

A linha Galaxy Watch da Samsung se integra perfeitamente ao aplicativo Samsung Health, oferecendo aos usuários diversos recursos relacionados à saúde, como o Monitoramento de Ciclo, desenvolvido para acompanhar a menstruação. Com ele, também é possível usar a função de previsão de ovulação, ideal para quem planeja uma gravidez, o que é feito por meio do sensor de temperatura da pele disponível nos relógios da série Watch 5.

Lembrando que este artigo faz parte de uma série focada na saúde menstrual produzida pelo Nextpit. Aqui, vou explorar o recurso Monitoramento de Ciclo e me aprofundar em funções específicas em diferentes dispositivos. Também me dedico a esclarecer possíveis problemas de privacidade e violação de dados, uma vez que a questão de segurança é de extrema importância.

Como usar o Monitoramento do Ciclo nos smartphones Galaxy e na série Galaxy Watch

Para monitorar o seu ciclo menstrual usando o aplicativo Samsung Health, não é preciso ter um dispositivo Galaxy. O app está disponível para vários smartphones Android no Google Play, e até para o iPhone na App Store. É claro, no entanto, que a experiência é muito mais completa se tudo acontecer dentro do ecossistema da fabricante.

A função Monitoramento do Ciclo está entre as opções de medição de saúde e conta com uma interface simples e fácil de usar. Como a maioria dos serviços do tipo, a Samsung exige a inclusão manual dos dados do seu primeiro dia de menstruação para oferecer as melhores previsões para a próxima menstruação, janela fértil e ovulação.

A interface de usuário do Monitoramento do Ciclo no Galaxy Watch 5 é simples e fácil de usar. Ela também facilita a entrada manual de dados para seus dias de menstruação.

Algo importante a ser observado sobre o serviço da Samsung é que ele é alimentado pelo algoritmo do Natural Cycles, uma empresa especializada em monitoramento da fertilidade. Ela conta com um aplicativo altamente avançado dedicado à saúde reprodutiva, oferecendo uma quantidade robusta de informações em seu sistema.

Ainda que eu goste da integração, não aprecio muito como a Samsung promove o aplicativo Natural Cycles dentro do Health, pois acho uma forma muito agressiva.

Vale pontuar que o app exige uma assinatura, que custa R$ 38,90 por mês ou R$ 289,90 anuais. Ainda assim, o recurso de monitoramento de ciclo pode ser usado dentro do Samsung Health sem uma assinatura do Natural Cycles.

O recurso Monitoramento do Ciclo está disponível em todos os smartphones Samsung por meio do aplicativo Health.

A Samsung não oferece materiais de apoio sobre questões específicas do ciclo no seu próprio aplicativo, ou ainda sobre aspectos importantes como o acompanhamento do sangramento fora do período menstrual. Por outro lado, a empresa conta com alguns programas de terceiros sobre bem-estar, incluindo meditação ou exercícios que podem ser feitos durante a menstruação. A minha opinião sobre essas possibilidades é que elas são muito limitadas, e a maioria depende de assinaturas extras.

Por fim, você tem um espaço para registrar seu nível de fluxo e sintomas, como dor de cabeça, constipação, alterações no sono e muito mais. Ainda é possível adicionar algumas notas sobre o seu ciclo menstrual.

Monitoramento do Ciclo: um guia passo a passo

Primeiro, verifique se você tem o aplicativo Samsung Health instalado no seu smartphone; Depois, abra o aplicativo e faça login, ou crie uma conta Samsung, caso ainda não tenha feito; Navegue até o menu Mais Opções no ícone de três pontos (⋮) e toque em Editar página inicial; Toque no ícone de adicionar (+) e procure a opção Monitoramento do Ciclo; Pronto, o widget de Monitoramento do Ciclo aparecerá na tela inicial do aplicativo Samsung Health; Insira os dados do seu ciclo menstrual para iniciar o processo de monitoramento. O app deve solicitar a inclusão da data de sua última menstruação, duração do ciclo e muito mais. A partir dessas informações, você terá previsões mais precisas sobre o seu ciclo; No Galaxy Watch, abra o aplicativo Samsung Health; Navegue pelos widgets disponíveis ou pelas métricas de saúde até encontrar o recurso Ciclo Menstrual; Você pode inserir os dias de menstruação para visualizar a previsão de janela fértil prevista, a data da próxima menstruação e outras informações relevantes.

Para aproveitar melhor o que o recurso tem a oferecer, basta configurar lembretes ou ativar as notificações no aplicativo Samsung Health. Com isso, você passa a receber alertas constantes no Galaxy Watch sobre seu ciclo. Quanto mais dados forem inseridos, mais aprimorado será o acompanhamento e mais precisas serão as previsões.

Previsão de ovulação no Galaxy Watch e Watch Pro

Para obter uma maior precisão no monitoramento do ciclo menstrual, a Samsung incorporou técnicas avançadas de medição da temperatura da pele nos dispositivos mais recentes. A inovação é baseada em um sensor infravermelho capaz de monitorar as variações de temperatura no pulso durante o sono.

É essencial entender que a temperatura do pulso não é uma representação completamente fiel da temperatura do corpo como um todo. No entanto, as variações da primeira podem se alinhar com as mudanças da segunda. Isso porque essas correlações funcionam como indicadores confiáveis de determinadas alterações hormonais.

Essas informações de temperatura são aproveitadas pelo algoritmo adaptado ao Natural Cycles, que sustenta a função Monitoramento do Ciclo. Quando ativada, o relógio verifica sozinho a temperatura da pele e mostra a média do dia. É essencial lembrar de usar o smartwatch na hora de dormir, por pelo menos quatro horas por noite e cinco vezes na semana. Não se esqueça de também ativar o modo de suspensão no Galaxy Watch.

O monitoramento da temperatura da pele está disponível apenas nos dispositivos Samsung Galaxy Watch mais recentes.

O recurso de monitoramento do ciclo menstrual no relógio está disponível em dezenas de países, incluindo o Brasil. A Samsung pontua que a funcionalidade recebeu o aval do Ministério de Segurança de Alimentos e Medicamentos da Coreia do Sul, organização nacional de saúde do país.

Mas é crucial entender que o Monitoramento do Ciclo foi desenvolvido para monitorar o ciclo menstrual e não para ser usado como uma ferramenta contraceptiva, diferente do objetivo da criação do Natural Cycle. Por último, mas não menos importante, a Samsung não oferece a opção de baixar informações sobre o ciclo menstrual em formato PDF ou CSV. Ainda assim, você consegue compartilhar determinados dados de saúde com seus contatos, incluindo médicos.

Dados de monitoramento do ciclo e privacidade

Como os dados do ciclo menstrual são confidenciais, é essencial proteger a sua conta Samsung com uma senha forte, além de ativar todos os recursos de segurança disponíveis para a proteção de dados. Os dispositivos da fabricante possuem um sensor biométrico para uma camada adicional de segurança, então não deixe de ativá-lo.

Segundo a Samsung, os dados do ciclo menstrual e da ovulação são armazenados sob criptografia, ficando protegidos contra o acesso indevido. Como a empresa não tem a chave de descriptografia, os dados não podem ser acessados pela mesma.

A Samsung permite o compartilhamento de seus dados de saúde com aplicativos de terceiros e contatos. Então, para garantir que você está compartilhando com fontes confiáveis, confira as permissões no Samsung Health para ver quais apps e contatos conseguem acessar seus dados. O tutorial abaixo explica o processo passo a passo:

Abra o aplicativo Samsung Health em seu dispositivo;

em seu dispositivo; Toque em Mais Opções no ícone de três pontos (⋮) para abrir o menu da barra lateral;

para abrir o menu da barra lateral; Toque em Configurações ;

; Role a tela para baixo até encontrar uma opção relacionada a Aplicativos e Serviços Conectados ;

; Nessa seção, você verá uma lista de aplicativos e serviços que solicitaram ou receberam acesso aos seus dados por meio do Samsung Health;

que solicitaram ou receberam acesso aos seus dados por meio do Samsung Health; Reveja o acesso de cada aplicativo, ativando ou desativando a opção. Se você não quer que um determinado app continue conferindo suas informações, procure pela opção para revogar ou remover a permissão;

de cada aplicativo, ativando ou desativando a opção. Se você não quer que um determinado app continue conferindo suas informações, procure pela opção para Sempre confirme as alterações, caso solicitado.

Garanta que somente seus aplicativos e serviços aprovados estejam selecionados nas configurações de privacidade do aplicativo Health.

Por que monitorar seu ciclo menstrual

Ressaltando que este é o terceiro artigo de uma série do Nextpit sobre saúde menstrual. No primeiro artigo, falo sobre os benefícios de monitorar o ciclo menstrual e o dia da ovulação, e no terceiro exploro a abordagem da Apple em relação à funcionalidade. Se este assunto te interessa, pode conferir os dois primeiros textos abaixo:

Como citamos anteriormente, a Samsung possui uma colaboração com o Natural Cycles para focar na saúde reprodutiva. Por meio da parceria, a fabricante incorporou em seus relógios alguns recursos para detectar a ovulação, além de apenas prever o ciclo menstrual.

A Samsung se concentra mais nos aspectos reprodutivos dos dados do ciclo menstrual.

A Samsung, no entanto, aconselha que as ferramentas de monitoramento de ciclo e previsão de ovulação sejam usadas somente para suplementar o acompanhamento da saúde menstrual, e não como o método principal. Então, é crucial sempre se consultar com um profissional médico de confiança.

A fabricante testou suas ferramentas com um estudo envolvendo 56 participantes, que registraram 98 ciclos menstruais. Todas usaram o Samsung Watch durante à noite e tiveram suas temperaturas corporais medidas de forma oral todas as manhãs, e fizeram testes de ovulação baseados na urina antes do dia previsto.

Comparando os dados de ovulação previstos pelo relógio inteligente com os resultados dos testes de urina, foi encontrada uma diferença média de até três dias. A mesma discrepância ocorreu com o dia previsto e o início real da menstruação.

Com isso, chegamos ao fim do artigo especial sobre o monitoramento do ciclo menstrual em smartphones e smartwatches Galaxy. Se você tiver alguma dúvida ou feedback, não hesite em nos contar na caixa de comentários abaixo.