Pixel Watch 4 Traz os Recursos Que o Pixel Watch 3 Precisava

O Google apresentou oficialmente o Pixel Watch 4, e a atualização deste ano parece menos uma atualização incremental e mais uma correção de curso. Embora o Pixel Watch 3 do ano passado não tenha decepcionado com sua tela mais brilhante e opções de tamanho expandidas, ele também deixou os usuários pedindo uma melhor duração da bateria, carregamento mais rápido e um processador mais potente. Com o Pixel Watch 4, o Google está finalmente atendendo a essas demandas. Vamos detalhar as diferenças entre o Pixel Watch 4 e seu antecessor.

Design e tela: Molduras mais finas, tela mais brilhante

O Pixel Watch 3 foi o primeiro relógio do Google a vir em dois tamanhos, 41 mm e 45 mm, e apresentou uma tela LTPO AMOLED mais brilhante com até 2.000 nits. O Pixel Watch 4 mantém as duas opções de tamanho, mas reduz as bordas em 15% e aumenta o brilho para um recorde de 3.000 nits. O resultado é uma tela mais imersiva que oferece 10% mais área de tela ativa e navegação mais suave graças a um design atualizado do Material 3.

O Google Pixel Watch 4 está disponível nos tamanhos de 41 mm e 45 mm, apresentando uma tela "em domo" com 10% a mais de área de tela ativa. / © nextpit

A construção também ficou mais prática: o Pixel Watch 4 usa Corning Gorilla Glass e alumínio de grau aeroespacial e, pela primeira vez na linha, o Google o projetou pensando na possibilidade de reparo. Tanto a tela quanto a bateria podem ser substituídas, se necessário. Essa é uma mudança significativa que pode prolongar a vida útil do relógio e reduzir o desperdício.

A Apple permite a substituição da bateria e da tela de seus relógios por meio de canais oficiais, mas geralmente trata os reparos como trocas de dispositivos em vez de consertos reais. A iniciativa do Google parece mais transparente, e é animador ver a empresa adotar a ideia de que você pode consertar o que comprou.

Desempenho e hardware: Finalmente, uma atualização real

O Pixel Watch 3 contava com a plataforma Snapdragon W5 Gen 1 da Qualcomm, o mesmo chip usado no Watch 2. Essa decisão deixou muitos usuários decepcionados, com poucos ganhos em termos de eficiência ou desempenho.

O Pixel Watch 4 finalmente oferece a atualização de hardware que os fãs estavam esperando. Ele roda com o Snapdragon W5 Gen 2 da Qualcomm emparelhado com um coprocessador Cortex-M55. Construído em um processo de 4 nm, o chip promete um desempenho geral mais forte, processamento de IA mais eficiente e precisão de GPS aprimorada, mesmo em cidades densas ou trilhas remotas. E, ao contrário de seus antecessores, esta geração traduz essa potência em algo que os usuários sentirão imediatamente: maior duração da bateria.

Bateria e carregamento: Correção de um ponto fraco importante

A duração da bateria era o calcanhar de Aquiles do Pixel Watch 3. Apesar das promessas de um dia inteiro com o Always-on Display, a maioria dos usuários acabava carregando à noite. O Pixel Watch 4 muda essa história. Com o novo Snapdragon W5 Gen 2, uma tela mais eficiente e um sistema de carregamento redesenhado, o relógio agora dura até 40 horas no modelo de 45 mm e 30 horas no de 41 mm. O modo de economia de bateria pode aumentar ainda mais essa duração, chegando a 72 horas.

O carregamento também está mais rápido. Você pode chegar a 50% em apenas 15 minutos, e o novo Quick Charge Dock montado na lateral funciona como uma mini tela de cabeceira, mostrando a hora, os alarmes e o status do carregamento enquanto o relógio é ligado.

O novo carregador do Google para o Pixel Watch 4 adiciona recursos de carregamento rápido. / © nextpit

Saúde e condicionamento físico: Baseado no Pixel Watch 3

Não tivemos a oportunidade de analisar o Pixel Watch 3 no ano passado, mas nossa análise do Pixel Watch 2 mostrou que o Google já estava indo na direção certa. A segunda geração se destacou pelo monitoramento mais preciso da frequência cardíaca, detecção de estresse com base na transpiração da pele, monitoramento extensivo do sono e desempenho preciso do GPS. Esses recursos ajudaram a posicionar a linha do Pixel Watch como um companheiro de saúde confiável, mesmo antes da chegada do terceiro modelo.

O Pixel Watch 4 se baseia diretamente nesse alicerce. Ele mantém as informações de Prontidão Diária, Carga Cardíaca e Carga Alvo do Fitbit, ao mesmo tempo em que acrescenta GPS de dupla frequência (L5) mais preciso para rastreamento em ambientes externos e suporte para mais de 40 modos de exercício.

A precisão da frequência cardíaca, que já foi elogiada no Pixel Watch 3 (e no Pixel Watch 2), continua sendo o foco central durante os exercícios. O rastreamento do sono, o monitoramento do estresse e um painel de saúde holístico estão de volta. No entanto, você precisará de uma assinatura do Fitbit Premium para obter informações mais detalhadas. Lá fora, após o teste de seis meses, ela é renovada por US$ 9,99 por mês ou US$ 79,99 por ano, dependendo do seu registro.

No entanto, os recursos de segurança dão um grande salto este ano. O Pixel Watch 4 apresenta mensagens SOS de emergência via satélite, permitindo que você peça ajuda mesmo quando não houver cobertura de celular ou Wi-Fi. A detecção de perda de pulso, que estreou no Pixel Watch 3, também continua disponível, fortalecendo ainda mais a posição do Pixel Watch no espaço de saúde vestível.

O Gemini pode ser ativado no Pixel Watch 4 tocando no ícone da tela ou com um gesto no pulso. / © nextpit

Integração mais inteligente do Google com o Gemini

Enquanto o Pixel Watch 3 se apoiava fortemente no Google Assistant e nas integrações de aplicativos, o Pixel Watch 4 dá um passo adiante com o suporte imediato ao Gemini. A funcionalidade de levantar para falar, hápticos mais fortes e um novo sistema de alto-falantes tornam as conversas em movimento com o Gemini mais suaves.

Isso se estende a todo o ecossistema Pixel: você pode desbloquear seu telefone ou carro (suporte para BMW e MINI no lançamento), controlar o Google TV, visualizar feeds da Nest Cam e até mesmo usar o relógio como um controle remoto de câmera.

Quando analisei o Samsung Galaxy Watch 8 Classic, achei a integração com o Gemini elegante e genuinamente útil. Um smartwatch é o local perfeito para o suporte à inteligência artificial, pois está sempre em seu pulso. No Pixel Watch 4, ele parece igualmente intuitivo, com um botão dedicado no mostrador do relógio e até mesmo a opção de acioná-lo com um simples movimento do pulso.

Pixel Watch Série 4: Preço e disponibilidade

Sem previsão de lançamento no Brasil, o Google disse que a nova série Pixel Watch 4 começa em US$ 349 lá fora (R$ 1920 em conversão direta), mas a empresa ainda não confirmou todos os detalhes oficiais de preço. Com base na linha do ano passado, esperamos que o modelo Wi-Fi de 41 mm custe US$ 349, enquanto a versão LTE deve ficar em torno de US$ 449. A variante maior, de 45 mm, provavelmente começará em US$ 399 para o modelo Wi-Fi e chegará a cerca de US$ 499 para a versão LTE.

A disponibilidade deve seguir um cronograma semelhante ao do Pixel Watch 3, com as pré-encomendas sendo abertas imediatamente nos EUA e Europa e a disponibilidade no varejo sendo lançada nas semanas seguintes.

Com o Material 3 Expressive, o Google redesenhou o Wear OS 6 para exibir informações úteis quando necessário, com transições suaves e animações responsivas. / © nextpit

Minha opinião: o Pixel Watch 4 é o Pixel Watch 3 bem feito

Enquanto o Pixel Watch 3 parecia ser um passo à frente polido, mas conservador, o Pixel Watch 4 finalmente ataca as reclamações de frente. Telas mais brilhantes, baterias mais duradouras, carregamento mais rápido e uma verdadeira atualização de hardware com o Snapdragon W5 Gen 2 e o coprocessador Cortex-M55 da Qualcomm fazem dele o Pixel Watch mais atraente até hoje. Acrescente o SOS de emergência via satélite e a integração com o Gemini, e você terá um smartwatch que não está apenas se atualizando, mas avançando.

Contra seus rivais, o Google pode ter conquistado uma posição clara. O OnePlus Watch 3 define o padrão de resistência da bateria e design robusto, enquanto o Galaxy Watch 8 impressiona com seu avançado rastreamento de saúde e tela igualmente brilhante.

No papel, o Pixel Watch 4 parece estar bem no meio, equilibrando a sólida duração da bateria e o desempenho com recursos exclusivos de IA e ferramentas de segurança que salvam vidas. Se você deixar de lado o modelo do ano passado, pode ser que valha a pena esperar por este, que pode finalmente ser o primeiro smartwatch do Google que se equipara aos melhores da Samsung e da OnePlus.

Em breve, faremos uma análise do Pixel Watch 4 para ver se ele está à altura dessas promessas. Enquanto isso, gostaria de saber sua opinião sobre o novo Pixel Watch 4.