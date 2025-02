IA verifica a idade

Em uma publicação no blog, a empresa anunciou uma medida interessante, que Meta também quer adotar no Facebook. Até agora, tem sido relativamente fácil para os usuários jovens contornar os controles existentes em relação à idade mínima. No futuro, as possibilidades do aprendizado de máquina (machine learning) deverão ser usadas para verificação.

Isso envolve a análise do comportamento de um usuário em busca de características específicas da idade. Se houver indicações de que uma pessoa com menos de 18 anos está tentando acessar conteúdo que não é apropriado para a idade ou criar contas de usuário para as quais é considerada muito jovem, a solicitação será bloqueada.

A IA para verificação de idade será introduzida inicialmente nos EUA e posteriormente otimizada em termos de mecanismos de detecção e proteção. A nova função será então introduzida em outros países. No entanto, ainda não há data prevista para o recurso no Brasil.

Mais controle com o Family Link

A empresa também anunciou outras otimizações para as funções existentes. Por exemplo, no futuro, o conteúdo classificado como prejudicial a menores não exibirá apenas um aviso. A função só poderá ser desativada por usuários cujo dispositivo esteja sujeito ao controle dos pais por meio do Family Link, optando pela desativação nas configurações.

A atualização do Family Link também deve facilitar o controle dos pais sobre seus filhos on-line. Todas as opções para monitorar o tempo de tela agora serão destacadas. Um novo recurso também será integrado nesse momento: School Time (horário escolar, em tradução direta). Isso permite que os pais limitem a funcionalidade dos dispositivos Android e Chrome usados por seus filhos durante o horário escolar, por exemplo, restringindo o acesso a aplicativos.

Além disso, os pais poderão intervir mais na comunicação de seus filhos após a atualização, que deverá ser lançada no próximo mês. Por meio do Family Link, eles poderão não apenas adicionar contatos ao respectivo smartphone, mas também especificar que somente esses contatos poderão ser conectados.

As crianças podem pagar por si mesmas

Além das opções aprimoradas de controle dos pais, o Google também está expandindo a gama de funções das contas controladas pelo Family Link. Os pais podem armazenar cartões de pagamento nas carteiras associadas, mas também podem removê-los. Eles também podem visualizar as transações a qualquer momento.

No futuro, as crianças não só poderão fazer uso total da função de pagamento. Elas também poderão adicionar vouchers ou ingressos para eventos às suas carteiras.

Será que a novidade vai pegar? Ou a criançada vai aprender a driblar as novas proteções do Google?