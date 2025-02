Review do DJI Neo: O Melhor Drone para Selfies

O DJI Neo consegue um equilíbrio impressionante por R$ 2200: é um drone de selfie totalmente automático para fotos perfeitas no YouTube e no Instagram e também um minidrone rápido e manobrável. Descubra o que o bastão de selfie voador com genes de corrida pode fazer na realidade com a análise do DJI Neo feita pelo nextpit.

Curto alcance com controle via smartphone (WLAN)

Infelizmente, não tivemos nenhum óculos de vídeo DJI disponível para testar esse recurso durante o período da análise. No entanto, por uma questão de integridade, não queremos deixar de oferecer essa opção a vocês. O aspecto especial desse recurso é que você não precisa mais de um smartphone para voar - o DJI Goggles 3 com o módulo sem fio integrado assumirá o controle.

Outra vantagem: em vez de usar Wi-Fi no modo de aplicativo, o controle remoto usa um padrão sem fio proprietário que melhora significativamente as características de voo. Voltaremos a esse assunto mais tarde na seção de comportamento de voo.

Como mencionado no início, o DJI Neo suporta vários controles remotos do fabricante. O RC-N3 está incluído no "Fly More Combo". Você pode fixar um smartphone na parte superior do controle remoto, de onde se conectam ao smartphone usando um adaptador USB-C ou Lightning.

Em terceiro lugar, você também pode controlar o drone remotamente por meio do aplicativo, embora a diversão seja bastante limitada com os controles digitalmente responsivos. Você só pode girar o drone em voo - ou não. Não é possível iniciar a rotação suavemente ou variar a velocidade de rotação, e os vídeos ficam agitados. No entanto, quando se trata de fotos que documentam um canteiro de obras, isso realmente não importa. Quanto aos fãs de vídeo, há os controles remotos da DJI ou as manobras pré-programadas.

Voltaremos a falar sobre as várias manobras de voo com mais detalhes em breve. A segunda vantagem do aplicativo é como você pode visualizar a imagem de vídeo e monitorar se o drone está capturando a seção correta da imagem o tempo todo.

A primeira vantagem do aplicativo é como você pode personalizar os diferentes modos. No modo de acompanhamento, por exemplo, você pode determinar a distância ou a altitude em que o drone voa atrás de vocês. No modo de órbita, você pode especificar o raio em que o drone voa ao redor de você.

O processo de lançamento é quase idêntico às três etapas mencionadas acima para o controle do drone sozinho. Selecione o modo desejado no aplicativo, pressione o botão Iniciar e segure o drone na palma da mão em frente ao seu rosto.

Conforme mencionado nos pontos acima, há três maneiras básicas de controlar o drone: completamente autônomo, por meio do aplicativo para smartphone, por meio do aplicativo para smartphone com um controle remoto ou por meio de óculos de vídeo. Quais são as vantagens e desvantagens dos diferentes modos?

O DJI Neo cinza claro é realmente pequeno. Medindo apenas 15,7 x 13,0 cm, ele é tão longo quanto a palma da minha mão e cerca de 50% mais largo. Ele cabe facilmente no bolso de minha jaqueta de inverno e, com 135 g, é quase imperceptível. No entanto, não se deixe enganar pelo formato mini - o drone realmente tem muito a oferecer!

Esses cinco modos podem ser selecionados por meio de ícones dedicados no próprio drone: Follow, Dronie, Circle, Rocket e Spotlight. Há mais três opções para o sexto ícone no drone, que é um slot personalizado: Direction Tracking (Rastreamento de direção), Helix (Hélice) e Boomerang (Bumerangue). Em vez de descrever esses modos em detalhes, recomendo o seguinte vídeo da DJI, que explica como eles funcionam:

Características de voo do DJI Neo

O DJI Neo parece um brinquedo, e o preço de R$ 2.200 para a versão básica não sugere necessariamente que ele seja um drone de corrida. No entanto, o pequeno drone é impressionante em termos de velocidade e capacidade de manobra, especialmente para iniciantes.

Os fatos mais importantes:

Velocidade máxima de subida: 0,5 m/s (modo cine), 2 m/s (modo normal), 3 m/s (modo esportivo).

Velocidade máxima de descida: 0,5 m/s (modo cine), 2 m/s (modo normal), 2 m/s (modo esportivo).

Velocidade horizontal máxima: 6 m/s (modo normal), 8 m/s (modo esportivo), 16 m/s (modo manual).

Tempo máximo de voo: 17 minutos (18 minutos sem proteção da hélice).

Distância máxima de voo: 7 km.

Capacidade da bateria: 1.435 mAh.

Assim como as várias manobras automáticas, o DJI Neo também é absolutamente estável no ar ao ser controlado manualmente. Os sensores ópticos na parte inferior do drone ajudam a mantê-lo estável mesmo com ventos fracos. Não tivemos a oportunidade de testá-lo em uma tempestade, mas, de acordo com a fabricante, o Neo é capaz de voar com uma força de vento máxima de 4 (8 m/s).

Voar é particularmente divertido com um dos controles remotos dedicados da DJI. Em vez de Wi-Fi, a comunicação entre o piloto e o drone ocorre por meio de um canal de rádio especialmente projetado, de baixa latência e maior alcance. Na análise, as primeiras quedas de rede ocorreram a uma distância de cerca de 10 a 50 metros.

De acordo com a DJI, o controle remoto RC-N3 do pacote "Fly More" tem um alcance de até 10 km em áreas de baixa interferência. Mesmo em cidades, o alcance deve ser de 1,5 a 3 km. Além do alcance, a latência também foi aprimorada. De acordo com o fabricante, a pausa significativa na operação da Wi-Fi se torna um atraso quase imperceptível de 120 ms, pelo menos para quem não está na pista.

Se você conectar o controle remoto ao drone, tem acesso a opções adicionais, além de mais espaço para o preview da câmera. © nextpit As configurações incluem opções de segurança... © nextpit ... para controles... © nextpit e para a câmera. Infelizmente o DJI Neo não oferece o modo D-Log, que abre opções de edição. © nextpit Por outro lado, é possível fazer transmissões ao vivo com o drone. © nextpit Mesmo no modo de controle remoto, o drone decola a partir do app. © nextpit

Falando em pilotos: o DJI Neo voa a velocidades de até 21,6 km/h no modo normal e até 28,8 km/h no modo esportivo. Isso já é bastante espetacular quando se voa manualmente e é suficiente para perseguir a maioria dos corredores, skatistas ou ciclistas de montanha. Se você voar manualmente sem estabilização, pode atingir velocidades de até 57 km/h. Pelo menos eu só sou rápido assim em uma bicicleta em queda livre.

Por último, mas não menos importante, o GPS integrado deve ser mencionado. Se o drone perder a conexão com o smartphone ou se o piloto perder o senso de direção, é possível usar uma função de retorno para casa - o DJI Neo voa até o ponto de partida. O posicionamento por GPS também evita que o drone seja lançado em áreas proibidas ou voe para essas áreas. Aeroportos ou outras infraestruturas críticas.

A DJI afirma que a duração da bateria é de 17 minutos com a proteção da hélice instalada como padrão. Na realidade, dependendo das manobras de voo, obtemos cerca de 10 a 13 minutos por bateria. Embora esse número não seja ruim, não é suficiente para filmagens de vídeo mais complexas ou passeios turísticos mais longos com suporte aéreo.

O incômodo é que as baterias de reposição não podem ser carregadas diretamente via USB-C, mas sim no próprio drone ou no adaptador de carregamento do pacote "Fly More".

O carregamento da bateria no próprio drone leva 50 minutos de 0 a 100%, pelo menos de acordo com o fabricante. O adaptador de carregamento requer 60 minutos para recarregar três baterias completamente vazias.