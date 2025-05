Grátis, Divertido e Estranhamente Viciante - Conheça o Game Grátis da Semana

Toda semana, vocês podem economizar dinheiro em videogames conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que vocês não percam nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do agrado de vocês, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, vocês podem fazer o download do Super Space Club.

Observe que essa é uma nova série aqui no nextpit. No entanto, se vocês são entusiastas de aplicativos e jogos, também podem acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os top 5 aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogo gratuito desta semana

Super Space Club

O Super Space Club é o jogo perfeito para quem gosta de uma experiência envolvente e música relaxante. Esse jogo é um jogo de arcade colorido e interminável com música lo-fi relaxante. Seu objetivo é eliminar as naves inimigas ao ritmo da música para defender a galáxia de intrusos. Cada membro da sua equipe tem uma habilidade especial, o que torna o jogo mais gratificante. Isso também faz com que vocês decidam qual membro do seu esquadrão é mais adequado para cada desafio.

O Super Space Club recebeu críticas positivas no Steam, com um jogador observando que a única desvantagem foi ter que pausar o jogo para escrever sua crítica. No geral, esse jogo oferece muitas horas de diversão relaxante e, nesta semana, vocês podem baixá-lo gratuitamente, economizando quase US$ 14.

Baixe o Super Space Club na Epic Games Store.

O Super Space Club é mais do que apenas um jogo de tiro espacial relaxante. / © Steam

Uma prévia dos jogos gratuitos da próxima semana

Deadtime Defenders

Deadtime Defenders é uma espécie de joia escondida. Esse jogo Indie criativo ainda não foi publicado na Epic Games Store, mas estará disponível a partir da próxima semana. Para comemorar o lançamento do jogo, vocês podem obtê-lo gratuitamente por tempo limitado. Mas do que se trata o jogo? Deadtime Defenders é um jogo de tiro cheio de ação com elementos de RPG. Vocês são a última linha de defesa da humanidade depois que um portal misterioso liberou o caos de outra dimensão.

Como o jogo ainda não foi lançado na Epic Games Store, não há um preço definido. No entanto, o jogo está disponível no Steam, onde atualmente custa cerca de US$ 8. Ele recebeu críticas positivas e certamente vale o download.

Faça o download de Deadtime Defenders na Epic Games Store.

Esse jogo indie é uma joia rara. / © Steam

Touch Type Tale

Atenção, fãs de estratégia! Touch Type Tale é o jogo que vocês estavam procurando. Este jogo de estratégia em tempo real com um toque de digitação apresenta uma jogabilidade desafiadora e modos envolventes para um e vários jogadores. A história envolvente certamente conquistará novos jogadores, enquanto a dificuldade desafiadora torna o jogo uma excelente opção para os veteranos do gênero.

O Touch Type Tale está atualmente disponível por US$ 20, mas poderá ser baixado gratuitamente a partir da próxima semana. Os jogadores deram ao jogo excelentes classificações na Epic Games Store, onde ele está atualmente com 4,7 de 5 estrelas.

Faça o download de Touch Type Tale na Epic Games Store.

Esse jogo é ótimo tanto para novatos quanto para veteranos do gênero. / © Steam

Ansioso para mergulhar em algum desses jogos?