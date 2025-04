Toda semana, vocês podem economizar dinheiro em videogames conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que vocês não percam nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do agrado de vocês, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, vocês podem baixar Arcageddon, Idle Champions of the Forgotten Realms e River City Girls.

Observe que essa é uma nova série aqui no nextpit. No entanto, se vocês são entusiastas de aplicativos e jogos, também podem acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os 5 principais aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

Arcageddon

Esta semana é a sua chance de mergulhar no mundo de Arcageddon. Por tempo limitado, a Epic Games Store premia os novos jogadores com 5.000 ARCoins grátis ao iniciar o jogo. Arcageddon é um jogo de tiro roguelite cooperativo que vocês podem jogar com até três amigos.

Baixe o Arcageddon na Epic Games Store.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Esse jogo emocionante é obrigatório para todos os fãs de Dungeons & Dragons. Idle Champions of the Forgotten Realms reúne personagens de todo o multiverso de D&D em uma grande aventura. Embora o jogo seja normalmente gratuito, o download desta semana os recompensará com alguns bônus interessantes. Entre esses bônus estão vários campeões, vários baús e duas poções de fortalecimento com duração de duas semanas.

Baixe Idle Champions of the Forgotten Realms na Epic Games Store.

Esse jogo é obrigatório para todos os fãs de D&D. / © Steam

River City Girls

River City Girls pode parecer uma história engraçada de colegial à primeira vista, mas esse jogo é mais do que aparenta. Você joga como uma dupla de duas garotas cujos namorados foram sequestrados. Enquanto tentam descobrir o que aconteceu com eles, você distribui socos e chutes pela cidade. Você pode jogar sozinhos ou com um amigo; de qualquer forma, a diversão é garantida nesse jogo maluco à moda antiga.

[Nota do editor: Para quem é mais velho, a série River City também é conhecida como "Kunio-Kun", e nasceu dos mesmos criadores de Double Dragon.]

Normalmente, River City Girls custa cerca de US$ 27 na Epic Games Store. Somente nesta semana, vocês poderão baixar o jogo gratuitamente por tempo limitado.

Baixe River City Girls na Epic Games Store.

River City Girls pode não parecer grande coisa, mas esse jogo é muito poderoso. / © Steam

Uma olhada nos jogos gratuitos da próxima semana

Botanicula

Na próxima semana, você poderá baixar gratuitamente uma aventura encantadora chamada Botanicula . O jogo ganhou vários prêmios e é ideal para jogadores de todas as idades. Não importa se você é um jogador hardcore ou apenas quer compartilhar sua paixão por jogos com a vovó na Páscoa, esse jogo tem tudo isso. Desde ambientes detalhados até uma trilha sonora incrível e animações peculiares.

Normalmente, o Botanicula custa cerca de US$ 15. Na próxima semana, você poderá baixar o jogo gratuitamente na Epic Games Store e continuar jogando mesmo depois que a oferta expirar.

Baixe Botanicula na Epic Games Store.

Botanicula é uma aventura premiada. / © Steam

Firestone Online Idle RPG

Outro dia monótono no trabalho ou na universidade? Nesse caso, o Firestone pode mantê-lo entretido sem que você precise fazer muito para manter o jogo em andamento. Colecione heróis, aprimore seus equipamentos e envie-os para batalhas AFK para ver como eles se saem. Se você baixar o jogo na próxima semana, a Epic Games Store oferecerá alguns bônus fantásticos para começar o game.

Baixe o Firestone Online Idle RPG gratuitamente na Epic Games Store.

Esta semana está realmente especial! Você vai mergulhar em algum dos três jogos gratuitos? Se sim, qual deles?