No ano passado, a Meta lançou as Contas Teen no Instagram, voltadas para usuários de 13 a 15 anos. Essas contas vêm com proteções integradas, como controles parentais e limitações sobre quem os adolescentes podem contatar e qual conteúdo podem acessar. Agora, as mesmas proteções estão chegando ao Facebook e ao Messenger.

Controles dos pais e recursos de bem-estar

Com uma conta para adolescentes, os jovens usuários só poderão enviar mensagens e interagir com pessoas que já estejam em seus contatos. Além disso, somente pessoas que eles tenham seguido ou enviado mensagens anteriormente poderão entrar em contato com eles. Essa restrição também se aplica a menções e tags, enquanto os Stories ficarão visíveis apenas para seus amigos.

O recurso Contas de adolescentes da Meta chega ao Facebook e ao Messenger com o objetivo de trazer proteções integradas para públicos mais jovens. / © Meta

Embora os adolescentes possam ajustar algumas configurações de privacidade, qualquer alteração precisará da aprovação do responsável antes de entrar em vigor. A Conta para Adolescentes também promove hábitos digitais saudáveis, incluindo lembretes para fazer pausas após uma hora de uso e ativar o Modo Silencioso durante a noite.

Os pais ou responsáveis também terão visibilidade de como seus filhos usam a plataforma. Eles podem monitorar o tempo de tela, visualizar a lista de amigos de seus filhos adolescentes e gerenciar várias configurações de segurança - tudo projetado para criar uma experiência on-line mais segura para usuários mais jovens.

Juntamente com as atualizações do Facebook e do Messenger, a Meta está lançando novos recursos de segurança no Instagram. Por exemplo, os adolescentes com menos de 16 anos não poderão usar o Instagram Live por padrão - eles precisarão da permissão dos pais para acessar o recurso. Nas mensagens diretas, os adolescentes não poderão desativar o desfoque automático de conteúdo suspeito de ser explícito ou de nudez, a menos que seja aprovado por um dos responsáveis.

A Meta adiciona novos recursos de segurança à Conta de Adolescente do Instagram, que restringe o uso do Live pelos adolescentes sem a permissão dos pais. / © Meta

A Meta diz que esses recursos estarão disponíveis primeiro nos EUA, Canadá, Austrália e Reino Unido, com uma implementação global mais ampla prevista para um futuro próximo. As ferramentas de segurança atualizadas do Instagram estão programadas para chegar neste outono (primavera no hemisfério norte).

Essas mudanças ocorrem no momento em que a Meta enfrenta uma maior atenção das autoridades, com os críticos alegando que a empresa não fez o suficiente para proteger os adolescentes do tempo excessivo de tela e dos riscos à saúde mental associados à mídia social. A Meta afirma que essas atualizações fazem parte de seu compromisso mais amplo de abordar essas questões de forma proativa.

O que você acha das novas ferramentas de segurança para adolescentes do Meta? Você acha que elas são suficientes para proteger os jovens usuários on-line?