Toda semana, vocês podem economizar um bom dinheiro em videogames conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que você não perca nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do agrado de vocês, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, você pode baixar o Cat Quest II.

Observe que esta é uma nova série aqui no nextpit. No entanto, se vocês são entusiastas de aplicativos e jogos, também podem acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os 5 principais aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogo gratuito desta semana

Cat Quest II

Esta semana, você pode economizar na sequência do jogo gratuito da semana passada. Dito isso, se você gostou de Cat Quest, está com sorte, pois esta semana pode baixar Cat Quest II gratuitamente. Essa nova aventura leva você de volta a Felingard e apresenta uma nova região a ser explorada.

O Lupus Empire é uma região repleta de cães que ameaça iniciar uma guerra com Felingard. Você podem escolher jogar como cão ou gato, mas o objetivo continua o mesmo. Impedir que as duas regiões entrem em um conflito total.

Cat Quest II está atualmente disponível gratuitamente na Epic Games Store. A sequência recebeu críticas favoráveis, com os jogadores classificando o game com 4,7 de 5 estrelas. Normalmente, o jogo custaria cerca de R$ 40.

Faça o download do Cat Quest II na Epic Games Store.

Cat Quest 2 é uma sequência que realmente expande o primeiro jogo. / © Steam

Bônus para celular

Além do jogo para PC, a Epic oferece um game para Android (e iPhone na Europa), para quem tem conta na Epic Games Store (a mesma conta do Fortnite, Rocket League e outros games famosos).

A oferta da semana é o game Doogle Kingdom (Android | iOS). Para adicionar as duas versões à conta da Epic é só clicar neste link.

Uma olhada nos jogos gratuitos da próxima semana

Arcageddon

A próxima semana é a sua chance de mergulhar no mundo de Arcageddon. Por tempo limitado, a Epic Games Store premiará os novos jogadores com 5.000 ARCoins grátis ao iniciar o jogo. Arcageddon é um jogo de tiro roguelite cooperativo que vocês podem jogar com até três amigos.

Faça o download do Arcageddon na Epic Games Store.

Idle Champions of the Forgotten Realms

Esse jogo emocionante é obrigatório para todos os fãs de Dungeons & Dragons. Idle Champions of the Forgotten Realms reúne personagens de todo o multiverso de D&D em uma grande aventura. Embora o jogo seja normalmente gratuito, o download na próxima semana os recompensará com alguns bônus interessantes. Entre esses bônus estão vários campeões, vários baús e duas poções de fortalecimento com duração de duas semanas.

Baixe Idle Champions of the Forgotten Realms na Epic Games Store.

Esse jogo é obrigatório para todos os fãs de D&D. / © Steam

River City Girls (não disponível no Brasil :( )

River City Girls pode parecer uma história fofa de colegial à primeira vista, mas esse jogo é mais do que aparenta. Você joga como uma dupla de duas garotas cujos namorados foram sequestrados. Enquanto tentam descobrir o que aconteceu com eles, vocês dão socos e chutes pela cidade. Vocês podem jogar sozinhos ou com um amigo; de qualquer forma, a diversão é garantida nesse jogo maluco da velha guarda.

[Nota do Editor: o game faz parte da franquia Double Dragon, para o pessoal das antigas] Normalmente, River City Girls custa cerca de US$ 27 na Epic Games Store. Infelizmente o game não está disponível no Brasil, mas fica o link caso as coisas mudam até a próxima semana.

Faça o download de River City Girls na Epic Games Store.

River City Girls pode não parecer grande coisa, mas esse jogo é muito poderoso. / © Steam

Você gostou de jogar Cat Quest na semana passada? Se sim, está ansioso para baixar o Cat Quest 2?