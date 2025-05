Toda semana, vocês podem economizar dinheiro em videogames conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que vocês não percam nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do agrado de vocês, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, vocês podem fazer o download de CHUCHLE e Albion Online.

Observe que essa é uma nova série aqui no nextpit. No entanto, se vocês são entusiastas de aplicativos e jogos, também podem acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os top 5 aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

CHUCHLE

Esta semana, vocês podem baixar mais um jogo dos criadores de Botanicula. Desta vez, o jogo em questão é CHUCHLE, uma aventura divertida e cheia de comédia que certamente fará vocês rirem muito. Nesse jogo, vocês acompanham o herói titular, Chuchle, e seu rival Kekel em uma missão épica para recuperar a preciosa cereja. Ao longo do caminho, vocês encontrarão quebra-cabeças gratificantes e serão presenteados com piadas para todas as idades.

CHUCHLE normalmente custa cerca de US$ 10, mas vocês podem baixar o jogo gratuitamente esta semana. Garantam o jogo antes que a oferta expire!

Baixe CHUCHLE na Epic Games Store.

Esse jogo certamente trará um sorriso ao seu rosto. / © Steam

Presente de boas-vindas gratuito do Albion Online

Se vocês estão querendo mergulhar em um novo jogo, a Epic Games Store oferece algumas recompensas exclusivas para os jogadores que começarem o Albion Online esta semana. Esse pacote de boas-vindas gratuito inclui uma skin exclusiva, alguns bônus excelentes e certamente tornará seu início no jogo muito mais tranquilo.

Baixe Albion Online na Epic Games Store.

Uma olhada no jogo gratuito da próxima semana

Super Space Club

O Super Space Club é o jogo perfeito para quem gosta de uma experiência envolvente e música relaxante. Esse jogo é um jogo de tiro de arcade colorido e interminável com música lo-fi relaxante. Seu objetivo é eliminar as naves inimigas ao ritmo da música para defender a galáxia de intrusos. Cada membro da sua equipe tem uma habilidade especial, o que torna o jogo mais gratificante. Isso também faz com que vocês decidam qual membro do seu esquadrão é mais adequado para cada desafio.

O Super Space Club recebeu críticas positivas no Steam, com um jogador observando que a única desvantagem foi ter que pausar o jogo para escrever sua crítica. No geral, esse jogo oferece muitas horas de diversão relaxante e, na próxima semana, vocês poderão baixá-lo gratuitamente, economizando quase US$ 14.

Baixe o Super Space Club na Epic Games Store.

O Super Space Club é mais do que apenas um jogo de tiro espacial relaxante. / © Steam

Ansioso para baixar o jogo gratuito da próxima semana? E para quem jogou CHUCHEL, qual a sua opinião?