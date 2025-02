Garmin Descent G2: Tudo e mais um pouco!

O Garmin Descent G2 é um relógio multiesportivo especialmente adaptado às necessidades dos mergulhadores. Mas mesmo que você não esteja explorando as profundezas do oceano, vai adorar os muitos recursos adicionais que o relógio oferece.

A tela AMOLED tem 1,2 polegada e resolução de 390 x 390 pixels e o cristal de safira garante que ele não riscará facilmente, mesmo nas condições mais difíceis. A bateria dura até dez dias no modo smartwatch e chega a durar 27 horas durante o mergulho.

A Garmin também enfatiza a sustentabilidade: a caixa, a moldura e os botões são feitos de plástico reciclado retirado do mar. O Garmin Descent G2 é resistente à água até 100 metros (10 ATM) e tem vários modos de mergulho, quer você esteja mergulhando tecnicamente, fazendo mergulho livre ou simplesmente usando ar comprimido. Você pode até mesmo salvar vários registros de mergulho e gerenciá-los no aplicativo Garmin Dive em seu smartphone. O relógio tem 4 GB de espaço de armazenamento, o suficiente para suas músicas e outros dados.

O Garmin Descent G2 tem um computador de mergulho a bordo / © Garmin

Um recurso interessante é a tela de prontidão para mergulho. O relógio mede seus sinais vitais e informa se você está apto para o próximo mergulho. Uma bússola de três eixos ajuda você a navegar embaixo d'água e o relógio também fica de olho nos dados da maré. As paradas de segurança e de profundidade são exibidas, e os tempos de restrição também são levados em consideração e podem ser visualizados por você.

Também adequado para outros esportes

Como qualquer bom smartwatch, o Descent G2 também pode monitorar sua saúde: Frequência cardíaca, sono, níveis de estresse, níveis de oxigênio no sangue e variabilidade da frequência cardíaca - está tudo lá. Você pode fazer exercícios de respiração e usar funções especiais para a saúde da mulher.

O relógio também é ideal para outros esportes. Há vários perfis de esportes e o relógio fornece recomendações de treinamento com base no seu nível de condicionamento físico. Seu nível de condicionamento físico atual (VO2MAX) também é exibido. E se o relógio esportivo Garmin estiver conectado ao seu celular via Bluetooth, você receberá todas as notificações diretamente no seu pulso. O relógio não é compatível apenas com iPhones, mas também com smartphones Android.

O Garmin Descent G2 pesa 61 gramas e está disponível em duas versões: uma em preto, mas também com pulseiras de cor bege. Prático: Além de uma pulseira curta, uma pulseira longa também está incluída no escopo de entrega. Ideal para ser usada sobre uma roupa seca. No entanto, toda essa tecnologia tem um preço: lá fora a Garmin cobra 699,99 euros (cerca de R$ 4.200) pelo Descent G2. É claro que um receptor GPS separado está integrado, mas infelizmente faltam uma função de ECG e a medição da pressão arterial. Não há previsão de lançamento ainda no Brasil.