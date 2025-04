Pronto para um novo smartwatch fitness? Aqui está o novo Garmin Vivoactive 6 - muito simples, com uma tela colorida redonda. À primeira vista, você pode pensar "nada de especial", mas eu adianto aqui que há muita tecnologia dentro do design compacto!

Quando se trata de smartwatches, muitos de vocês provavelmente pensarão imediatamente no Apple Watch. Ou os modelos Galaxy da Samsung. Mas não se esqueça dos wearables da Garmin! Eles podem não ser baratos, mas oferecem algumas das melhores tecnologias no campo dos smartwatch. E agora a Garmin está lançando o Vivoactive 6.

Garmin Vivoactive 6: o smartwatch de fitness para quem quer mais

O Vivoactive 6 reúne muitas funções de saúde e condicionamento físico em uma caixa compacta, para que você possa atingir suas metas pessoais em pouco tempo. Além de ter acesso a cerca de 80 perfis de esportes, você também pode ter o Garmin Coach como seu parceiro de treinamento pessoal e virtual.

Exercícios são mostrados diretamente na tela do relógio para que você saiba exatamente o que fazer. Todos os seus dados são claramente organizados no aplicativo para smartphone. E, se quiser, você também pode pagar com o relógio por meio do Garmin Pay. No entanto, é preciso dizer que são poucos bancos compatíveis com o sistema. A lista oficial inclui apenas dois bancos no Brasil na data de publicação.

O Garmin Vivoactive 6 não tem o visual parrudo dos smartwatches tradicionais da marca. / © Garmin

Do ponto de vista técnico, o Garmin Vivoactive 6 tem muito a oferecer com seu próprio receptor GPS e tela AMOLED redonda (1,2 polegadas, 390 x 390 pixels). De acordo com a Garmin, a bateria deve durar até onze dias! E mesmo se você deixar a tela colorida ligada o tempo todo, ainda poderá usar o relógio por até cinco dias seguidos.

A caixa de plástico reforçado com fibra é à prova d'água (5 ATM), portanto, você pode deixar o relógio ligado mesmo quando estiver nadando. Quer ouvir música sem o celular? Não tem problema! Há 8 GB de espaço de armazenamento para isso, entre outras coisas.

Recursos práticos de saúde de fábrica

E, é claro, as funções usuais de saúde também estão incluídas. Você pode verificar sua frequência cardíaca, determinar sua frequência cardíaca em repouso, ficar de olho em suas reservas de energia, medir seu nível de estresse e criar uma análise detalhada do sono. Esta última, é claro, somente se você deixar o Garmin Vivoactive 6 no pulso durante a noite.

Mega prático: O relógio reconhece fases de sono mais leves em uma janela de tempo predeterminada e o acorda suavemente com uma leve vibração, se desejado. Isso deve ajudá-lo a começar o dia sentindo-se mais descansado. Para as meninas entre vocês: O rastreamento do ciclo menstrual também está a bordo. E para quem viaja em uma cadeira de rodas, há até mesmo um modo especial para cadeira de rodas, para que também possa usar todas as funções do smartwatch.

Toda essa tecnologia inteligente da Garmin tem um preço. Quando o Garmin Vivoactive 6 for colocado à venda em 4 de abril de 2025, o preço de varejo recomendado no exterior será de 329,99 euros (aproximadamente R$ 2.020 em conversão direta), o modelo já está listado na loja brasileira, mas sem disponibilidade até a data de publicação. O novo smartwatch fitness está disponível em quatro cores: Bege, preto, verde e rosé. E o melhor de tudo é que o relógio é compatível com iPhones e smartphones Android.