Depois de lançar o Pixel 9a há mais de uma semana , o Google surpreendeu o mercado ao adiar o lançamento do dispositivo para uma data não especificada em abril. Embora a empresa tenha originalmente citado verificações de componentes de última hora como o motivo do atraso, ela agora forneceu mais detalhes (mas sem ir muito a fundo), juntamente com uma data de lançamento oficial para o novo dispositivo intermediário.

Inicialmente, esperava-se que o Pixel 9a fosse lançado na semana passada, com pré-encomendas em seguida. No entanto, em uma nova atualização via canal de suporte do Google, a empresa confirmou que o Pixel 9a estará oficialmente à venda a partir de 10 de abril nos EUA, Canadá e Reino Unido. Um lançamento mais amplo na Europa, incluindo Alemanha, França e Espanha, está programado para 14 de abril.

O Brasil não deve receber o aparelho com "Android Puro", mas outros mercados, como Austrália, Índia, Cingapura, Taiwan e Malásia, terão acesso até 16 de abril. O Google diz que o dispositivo chegará ao Japão "em breve".

O Google também confirmou que as pré-encomendas não estarão disponíveis antes do lançamento. Em vez disso, os clientes são incentivados a se inscrever na Google Store para receber notificações quando o dispositivo estiver disponível.

Porque o Google atrasou o Pixel 9a

Juntamente com a atualização de lançamento, o Google forneceu mais detalhes ao 9to5Google sobre o motivo pelo qual o lançamento do Pixel 9a foi adiado. O atraso foi supostamente devido a um problema com um "componente passivo" que falhou nos testes iniciais, levando a empresa a tomar medidas corretivas e realizar mais avaliações.

"Os rumores e as especulações sobre esse atraso são falsos. Um componente passivo no Pixel 9a não atendeu aos nossos rigorosos padrões de qualidade para a longevidade do dispositivo e, em vez de enviá-lo, tomamos a difícil decisão de atrasar o lançamento e tomar medidas corretivas para o pequeno número de unidades afetadas."

Os componentes passivos normalmente se referem a peças eletrônicas internas, como resistores, capacitores e indutores. Embora não esteja claro se esse problema está relacionado à bateria ou ao sistema de carregamento, algumas preocupações foram levantadas devido a incidentes passados - como o desempenho do Pixel 4a sendo reduzido para evitar superaquecimento e riscos de incêndio, o que acabou levando a um recall na Austrália. Nesse sentido, parece que a situação do Pixel 9a não tem relação com isso.

O que há de novo no Pixel 9a?

O Pixel 9a se baseia na experiência em software do Google, oferecendo muitos recursos do Pixel 9 original em um pacote mais acessível. Ele apresenta um visual redesenhado com moldura e painéis mais planos, trocando o módulo destacado da câmera por um design mais limpo e mais nivelado.

As principais atualizações incluem um processador Tensor G4 mais rápido, uma tela OLED de 6,3 polegadas mais brilhante e uma nova câmera traseira de 48 MP, que é compartilhada com um dos sensores do Pixel 9 Pro. O dispositivo também vem com uma bateria maior, de 5.100 mAh, que oferece melhor resistência do que seu antecessor. No entanto, apesar dessas atualizações, o Pixel 9a não terá os principais recursos de IA, como Pixel Screenshots e Call Notes, devido à limitação de 8 GB de RAM.

Dito isso, o Pixel 9a continua sendo uma atualização sólida em relação ao Pixel 8a (análise), especialmente porque o Google manteve o preço inicial no exterior. Isso o coloca em concorrência direta com dispositivos como o Samsung Galaxy A56 e o OnePlus 13R (análise).

Você acha que o Pixel 9a teria mercado no Brasil? Qual valor justificaria uma compra do aparelho no país?